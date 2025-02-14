Whale.io Telegram'a Elveda Diyor ve Web'e Odaklanıyor

Telegram topluluğunun en büyük projesi ve en önemli operatörlerinden biri olan Whale Casino, çığır açıcı bir hamleyle operasyonel stratejisinde değişiklik yaptığını duyurdu.





Operatör, platformda yapılan son değişiklikler nedeniyle Telegram bot hizmetini sonlandırmaya ve yeni bir inovasyon ve kullanıcı etkileşimi dönemini müjdeleyen web platformu whale.io'ya odaklanmaya karar verdi.

Balinadan Bir Mesaj:

"Sevgili Balinalar, Telegram botumuzu şimdilik desteklemeyi bırakmaya karar verdik. Telegram olarak, lisanslı bir operatör olarak sınırlar ötesinde gizliliğe ve güvenliğe inanıyoruz, bu nedenle ekosistemdeki son eylemler nedeniyle ürünümüzü Telegram içinde sunmayı bırakma sonucuna vardık! Korkmayın dostlar, paranız güvende ve hesabınıza Web'imiz üzerinden veya android APK indirerek erişebilirsiniz. #bazenkaybedersenherzamankazanır #ShowMustGoOn"





Bu karar, Whale'in kullanıcılarına güvenli ve sorunsuz bir deneyim sağlama temel değerleriyle uyumlu olmayı amaçlayan, dijital gizlilik ve güvenliğin gelişen ortamının derinlemesine değerlendirilmesinin ardından alındı.

Whale.io'nun Evrimi

Whale.io, kullanıcıların varlıklarının güvenliğini sağlarken çeşitli etkileşimli oyunlara katılabilecekleri bir platform sağlayarak, blok zinciri teknolojisini oyunlara entegre etmede öncü olmuştur.





Web merkezli bir yaklaşıma geçiş, platformları değiştirmek ve kullanıcı deneyimini daha ölçeklenebilir, erişilebilir ve özellik açısından zengin bir ortamda geliştirmekle ilgilidir.

Whale.io web platformu birçok avantaj sunuyor:





Gelişmiş Güvenlik: En son siber güvenlik protokolleriyle whale.io, kullanıcı verilerinin ve fonlarının şifreleme standartları ve gizlilik önlemleriyle korunmasını sağlar.





Kullanıcı Deneyimi: Web platformu, masaüstü ve mobil tarayıcılar için tasarlanmış, oyun için optimize edilmiş bir arayüz sunarak, mesajlaşma uygulaması ortamlarında sıklıkla karşılaşılan sınırlamalar olmadan sorunsuz bir oyun deneyimi sağlıyor.





Daha Geniş Erişim: Whale, web'e odaklanarak kapılarını yalnızca Telegram'dakilere değil, küresel bir kitleye açıyor, böylece topluluğunu ve yeni ortaklıklar ve entegrasyonlar için potansiyeli artırıyor.





Yenilikçi Özellikler: Whale.io, Ödüllü Battlepass, Görevler, Kabileler ve diğer birçok topluluk odaklı etkinlik dahil olmak üzere blockchain teknolojisinin tüm potansiyelinden yararlanan yeni oyunlar, ödüller ve sosyal özellikler ile sürekli olarak güncellenmektedir.

Whale Casino'nun Temel Özellikleri İçin Değişiklik

Telegram botundan uzaklaşma kararı, kullanıcı deneyimi üzerinde kontrol sahibi olma yönündeki stratejik amaç, ortaya çıkan düzenleyici çerçevelere uyum ve platform Şartlarında yapılan son değişiklikler dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilendi.





Bu hamle ayrıca diğer web teknolojileriyle doğrudan entegrasyona olanak tanır ve Whale'e üçüncü taraf platform politikalarının kısıtlamaları olmadan yenilik yapma esnekliği sağlar. Whale'in halihazırda 15 milyondan fazla kullanıcısı var ve bunların çoğunluğu tüm özelliklere erişmek için web platformlarını kullanıyor.

Bu, Balina Kullanıcıları İçin Ne Anlama Geliyor?

Mevcut kullanıcılar için hiçbir şey değişmiyor çünkü Telegram hesaplarını veya e-postalarını kullanarak hesaplarına, fonlarına ve durumlarına erişmek için oturum açabiliyorlar. whale.io'ya geçiş şunları sağlar:





Sorunsuz Geçiş: Kullanıcılar mevcut hesaplarına doğrudan web üzerinden veya Android APP üzerinden, tüm önceki fonları ve verileri bozulmadan erişebilirler.





Yeni Fırsatlar: Web'e odaklanmayla birlikte kullanıcılar daha sık güncellemeler, yeni oyun sürümleri ve daha önce Telegram'da mümkün olmayan gelişmiş topluluk özellikleri bekleyebilirler.





Sürekli Bağlılık: #bazenkaybetmekherzamankazanmak ve #ShowMustGoOn etiketleri, Whale'in dayanıklılık ve sürekli iyileştirme ruhunu özetliyor ve kullanıcılara bu değişimin heyecan verici yeni bir bölümün sadece başlangıcı olduğunu vaat ediyor.

Whale.io İleriye Bakıyor

Whale'in Whale.io'ya geçişi yalnızca bir platform değişikliği değil, aynı zamanda topluluğuna olan bağlılığının bir yeniden teyididir. Dijital oyun alanındaki en büyük operatörlerden biri olan Whale, web'de oyun oynamanın ne olabileceğini yeniden tanımlamaya, her tıklamayı bir maceraya ve her oyunu bir fırsata dönüştürmeye hazırlanıyor.





Whale.io ekibi bu yeni başlangıç için heyecanlı ve tüm kullanıcıları ve yeni gelenleri whale.io'da bekleyen sınırsız olasılıklara dalmaya davet ediyor; gösterinin devam etmesi gerekiyor.





Bu basın bülteni, Telegram botundan tam teşekküllü bir web platformuna geçiş yapan Whale için önemli bir anı simgeliyor ve yenilik, güvenlik ve eşsiz kullanıcı katılımıyla dolu bir gelecek yaratmayı hedefliyor.

Whale Casino Hakkında

Balina kumarhanesi Geleneksel iGaming'i blockchain teknolojisiyle birleştirerek güvenli, şeffaf ve ödüllerle dolu bir oyun ortamı sağlamada öncüdür.





Topluluğa, yeniliğe ve oyuncu memnuniyetine odaklanan Whale, bir operatör olarak çevrimiçi oyun dünyasında yeni standartlar belirlemeye devam ediyor; Günlük Geri Ödeme, en yüksek RTP ve herhangi bir gas ücreti olmadan anında ödemeler sunuyor.

Kullanıcılar Whale Casino'nun geleceğini keşfedebilir ve $WHALE belirteci buradan inceleyebilirsiniz:

Web sitesi: https://balina.io/

Sosyaller: https://linktr.ee/whalesocials_tg

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