Web3 Ürününüz için Doğru Blockchain'i Nasıl Seçersiniz?





Blockchain tabanlı bir ürün oluştururken, hangi blockchain ağının üzerine kurulacağını seçerken dikkate alınması gereken birçok teknik ve teknik olmayan faktör vardır. Gaz ücreti önemli bir teknik detay olsa da, ilk önce gelmesi gereken başka ürün ve iş hususları da vardır.

Ürün ve Kullanıcılarla Başlamak

Doğrudan teknik ayrıntılara atlamak yerine, öncelikle oluşturduğunuz ürünü ve hizmet vermeyi hedeflediği kullanıcıları düşünün.





Sorulması gereken anahtar sorular:

Hedef kullanıcılarım nerede zaten aktif? Hangi blok zincirlerinde mevcut cüzdanları ve varlıkları var? Ürününüzü, kullanıcılarınızın zaten aktif olduğunu bildiğiniz bir blockchain üzerinde oluşturmak, benimsemeyi önemli ölçüde kolaylaştırabilir.

nerede zaten aktif? Hangi blok zincirlerinde mevcut cüzdanları ve varlıkları var? Ürününüzü, kullanıcılarınızın zaten aktif olduğunu bildiğiniz bir blockchain üzerinde oluşturmak, benimsemeyi önemli ölçüde kolaylaştırabilir. Başka hangi benzer ürünler başarıyla uygulandı? Kategorinizde belirli bir blockchain üzerinde mevcut ürünler varsa bu, teknolojinin kullanım durumunuza uygun olduğuna dair iyi bir işarettir.

başarıyla uygulandı? Kategorinizde belirli bir blockchain üzerinde mevcut ürünler varsa bu, teknolojinin kullanım durumunuza uygun olduğuna dair iyi bir işarettir. Teknik olmayan kullanıcıları desteklemek için hangi altyapı mevcut? M-cüzdan erişilebilirliği, itibari para artışları, düzenleyici netlik ve dokümantasyon kaynakları gibi faktörler, temel protokol özellikleri kadar önemli olabilir.

Teknik Faktörlerin Değerlendirilmesi

İş ve kullanıcı faktörlerini bir araya getirdikten sonra, her bir blockchain için teknik hususları daha derinlemesine inceleyebilirsiniz.





Sorulması gereken anahtar sorular:

Verim ve gecikme - Ağ saniyede kaç işlemi destekleyebilir? İşlemler ne kadar hızlı onaylanır? Buradaki ihtiyaçlar ürününüze göre değişecektir.

- Ağ saniyede kaç işlemi destekleyebilir? İşlemler ne kadar hızlı onaylanır? Buradaki ihtiyaçlar ürününüze göre değişecektir. Programlama dili ve VM - Akıllı sözleşmeler yazmak için hangi dil kullanılır? Belirli özellik ihtiyaçlarının desteklenmesinde sınırlamalar var mı? Sanal makinenin (VM) uyumluluğu da dikkate alınmalıdır.

- Akıllı sözleşmeler yazmak için hangi dil kullanılır? Belirli özellik ihtiyaçlarının desteklenmesinde sınırlamalar var mı? Sanal makinenin (VM) uyumluluğu da dikkate alınmalıdır. Taşınabilirlik hususları - Ürününüzü gelecekte diğer zincirlere taşımak veya birbirine bağlamak için ne gerekir?

Çevrenizdeki Topluluğa Bakın

Önceki faktörleri doğruladıktan sonra blockchain çevresindeki toplulukları kontrol etmelisiniz. Topluluklar, ürünlerin geliştirilmesini, iletişimini ve işleyişini şekillendirmede merkezi bir rol oynar; genellikle daha fazla kullanıcı çeker ve güçlü bir ekosistemi destekler.





Sorulması gereken anahtar sorular:

Blockchain'i geliştiren ekibi tanıyor musunuz?

tanıyor musunuz? Blockchain çevresindeki geliştiriciler ve teknoloji uzmanlarından oluşan topluluk ne kadar büyük?

ne kadar büyük? Destek ekibinden veya topluluktan sorularınıza ne kadar hızlı yanıt alabilirsiniz?

Son düşünceler

Amaç aşamalı bir yaklaşımı benimsemektir. Her faktörü değerlendirdikten sonra potansiyel blockchain adaylarının bir listesini derleyeceksiniz. Daha sonra ürününüz için ürün geliştirme gereksinimleri ve birim ekonomi hakkında yaklaşık bir tahmin yapabilirsiniz.





Ayrıca merkezi olmayan uygulamaların (dApp'ler) özelliklerini, miktarını ve türlerini, ayrıca her bir blockchain için geliştirici tabanını ve topluluk katılımını anlamak, söz konusu blockchain'in yerel kripto para biriminin gelecekteki değerlemesini tahmin etmeye yardımcı olabilir.

Kullanışlı bağlantılar

Araştırmanızı yürütmek için HackerNoon'daki web3 hikayelerinden blockchain ana sayfalarına kadar kullanabileceğiniz çeşitli kaynaklar vardır. Çoğu zaman blockchain temelleri, blockchainlerini temel alan kapsamlı ürün listeleri sunar.





Kişisel olarak şu web sitelerini de sıklıkla kullanıyorum: CoinMarketCap , DappRadar ve Alchemy



