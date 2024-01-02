Web3 Ürününüz için Doğru Blockchain'i Nasıl Seçersiniz?

Blockchain tabanlı bir ürün oluştururken, hangi blockchain ağının üzerine kurulacağını seçerken dikkate alınması gereken birçok teknik ve teknik olmayan faktör vardır. Gaz ücreti önemli bir teknik detay olsa da, ilk önce gelmesi gereken başka ürün ve iş hususları da vardır.
Doğrudan teknik ayrıntılara atlamak yerine, öncelikle oluşturduğunuz ürünü ve hizmet vermeyi hedeflediği kullanıcıları düşünün.
Sorulması gereken anahtar sorular:
İş ve kullanıcı faktörlerini bir araya getirdikten sonra, her bir blockchain için teknik hususları daha derinlemesine inceleyebilirsiniz.
Sorulması gereken anahtar sorular:
Önceki faktörleri doğruladıktan sonra blockchain çevresindeki toplulukları kontrol etmelisiniz. Topluluklar, ürünlerin geliştirilmesini, iletişimini ve işleyişini şekillendirmede merkezi bir rol oynar; genellikle daha fazla kullanıcı çeker ve güçlü bir ekosistemi destekler.
Sorulması gereken anahtar sorular:
Amaç aşamalı bir yaklaşımı benimsemektir. Her faktörü değerlendirdikten sonra potansiyel blockchain adaylarının bir listesini derleyeceksiniz. Daha sonra ürününüz için ürün geliştirme gereksinimleri ve birim ekonomi hakkında yaklaşık bir tahmin yapabilirsiniz.
Ayrıca merkezi olmayan uygulamaların (dApp'ler) özelliklerini, miktarını ve türlerini, ayrıca her bir blockchain için geliştirici tabanını ve topluluk katılımını anlamak, söz konusu blockchain'in yerel kripto para biriminin gelecekteki değerlemesini tahmin etmeye yardımcı olabilir.
Araştırmanızı yürütmek için HackerNoon'daki web3 hikayelerinden blockchain ana sayfalarına kadar kullanabileceğiniz çeşitli kaynaklar vardır. Çoğu zaman blockchain temelleri, blockchainlerini temel alan kapsamlı ürün listeleri sunar.
Kişisel olarak şu web sitelerini de sıklıkla kullanıyorum: CoinMarketCap , DappRadar ve Alchemy