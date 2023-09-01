Venüs için Son Umut

Şaşırtıcı Hikayeler Ocak 1931, Şaşırtıcı Hikayeler, HackerNoon'un Kitap Blog Yazısı serisinin bir parçasıdır. Bu kitaptaki herhangi bir bölüme buradan geçebilirsiniz . Korsan Gezegeni: Bölüm XIII

—Ve o dokunuşla gemiler çaresizce yükseklerden aşağıya düştüler.

Korsan Gezegeni

DÖRT BÖLÜMLÜ BİR ROMANIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜ

Charles W. Diffin tarafından

DAHA ÖNCE NELER OLDU

Saldırı hiçbir uyarı vermeden gelir; nedeni bilinmiyor. Ancak Venüs dünyaya yaklaşıyor ve gezegenden gelen flaşları, tüm dünyayı kasıp kavuran müthiş patlamalar takip ediyor. ABD Ordusu Hava Servisi'nden Teğmen McGuire ve Yüzbaşı Blake, uzaydan gelen büyük bir gemiyi görüyorlar. Blake, 91'inci Filo'nun desteğiyle ona saldırır ve Blake tek başına hayatta kalır. McGuire ve Lawson Dağı'nın gökbilimcisi Profesör Sykes yakalanır.

Venüs'ün geçişiyle bombardıman sona erer ve Dünya insanları umutsuz bir umutsuzluğa sürüklenir. Bir buçuk yıldan az bir süre sonra gezegen geri dönecek ve sonra - son! Uzayı fetheden bir düşmana karşı Dünya'nın silahlanması işe yaramaz. Blake, bilimin bir araç sağlayabileceğini umuyor; savaşçılarımıza uzaya nasıl gidileceğini ve saldırıyı kaynağında nasıl kıstıracaklarını gösterebilir. Ancak McGuire'dan gelen bir radyo bir ipucu verene kadar umutlar tükenir.

McGuire Venüs'te. O ve Sykes, barbar bir halkın esiri olarak o uzak gezegene inerler. İmparator Torg ve konseyinin huzuruna çıkarılırlar ve bu kırmızı, insan şeklindeki canavarların dünyayı fethetmeyi planladıklarını öğrenirler. Milyonlarca yumurtluyorlar, kalabalıklar ve Dünya onların kolonisi olacak.

Uzak bir adaya hapsedilen iki tutsak, düşüncelerini ekrana yansıtan bir makinenin önünde uyuşturulur ve hipnotize edilir. Gönülsüz hainler, Dünyanın sırlarını ve çaresizliğini ifşa ediyorlar; daha sonra kendi halkına daha fazla ihanet etmeye zorlanmak yerine kaçmaya ve hayatlarını sona erdirmeye çalışın.

McGuire bir radyo istasyonu bulur ve Dünya'ya bir mesaj gönderir. Winslow bir uzay gemisi icat ettiği ve aya ulaştığını iddia ettiği için Blake'e Winslow adında bir adam bulması için yalvarır.

Daha fazla göndermeye zaman yoktur -McGuire mesajının alınıp alınmadığını bile bilmemektedir- ama ölümün onlara kurtuluş teklif ettiği okyanusa ulaşırlar. Onları kaçıranlardan oluşan bir kuvvet karada saldırıyor, kendilerini bir uçurumdan atıyorlar, sonra yüzerek okyanusta ulaşamayacakları bir yerde boğuluyorlar. Bir düşman gemisi üzerlerinde geziniyor: Gaz bulutu arzu ettikleri ölümü değil, bilinç kaybı ve yakalanmayı tehdit ediyor. Sykes “Tanrı yardımcımız olsun” diyor; “Ölemeyiz bile!”

Batıyorlar, ancak devasa bir metal şekil tarafından su yüzüne çıkarılıyorlar. Metal bir projektör okyanustan yükseliyor, düşman gemisine yöneliyor ve onu bir alev ve erimiş metal kütlesi halinde denize gönderiyor. Dikkatli eller iki adamı kaldırıp onları kurtaran gemiye taşırken McGuire'ın kulaklarında dostane sesler var.

BÖLÜM XIII

Teğmen MCGUIRE ölmeye çalışmıştı. O ve Profesör Sykes ölümü kollarını açarak karşılamışlardı ve ölüm, onları canlı isteyen düşmanları tarafından engellenmişti; bilgilerini onlardan bir vampir yarasanın ziyafet çekmesi gibi almak istiyorlardı. Ve ölüm bile onlardan esirgendiğinde yardım geldi.

Düşman gemisi, kendisini okyanusa gömerken eriyen metalin tıslayan buhar bulutları oluşturduğu yıkıma sürüklenmişti. Ve onları kurtaran bu araç - Teğmen McGuire hiç denizaltına binmemişti ama şimdi onu tutan ve muazzam bir hızla bir yere taşıyan şeyin yalnızca bu araç olabileceğini biliyordu.

Bu yeterince mucizeydi! Ama onu yanıltması mümkün olmayan gözlerle, Sykes'ın bilinçsiz bedeni üzerinde eğilip çalışan, insan, beyaz yüzlü -kendisi gibi adamların- görüntüsünü hemen kavramak mümkün değildi.

Yüzleri, gördüğü ağarmış kanlı dehşetlerin aksine, sağlıkla parlıyordu. Baygın adamı hayata döndürmeye çalışırken uzun boylu, ince yapılıydılar ve hızlı hareketlerinde zariflerdi. O geçerken biri durdu ve soğuk elini McGuire'ın alnına koydu; aşağı bakan gözler o kutsanmış nezaketle dolu görünüyordu.

Onlar insandı -kendi türünden!- ve McGuire ilk başta bunun tüm harikasını kavrayamadı.

Uzun boylu adam konuştu mu? Dudakları kımıldamadı ama McGuire bu sözleri sanki iç kulaktaymış gibi duydu.

"Seni bekliyorduk dostum Mack Guire." Ses müzikal ve heyecan vericiydi ama yine de dinleyen adam bir ses duyduğuna yemin etmedim. Sanki yanındaki kişi tarafından aklına bir düşünce yerleşmiş gibiydi.

Duraklayan kişi diğerlerine yardım etmek için acele etti ve McGuire bakışlarını başka yere kaydırdı.

Yanındaki lombozda soluk yeşil bir ışık belli belirsiz görünüyordu; suya batmışlardı ve suyun tıslayan sesi ona hızlı gittiklerini söylüyordu. Uzaktaki duvarda bir kapı vardı; ötesinde sayısız parlak kol ve kadrandan yansıyan parlak ışıklarla dolu bir oda vardı. Bir kontrol odası. McGuire izlerken bir figür hareket etti ve kırmızı ışığın parlaklığı giderek artan bir kola bastı. Önündeki tuhaf aletlere baktı, orada burada metal bir düğmeye dokundu, sonra bir düğmeyi açtı ve gemilerinin dışındaki suların dalgalanan tıslaması yumuşayıp daha hafif bir notaya dönüştü.

Uzun boylu olan yine yanındaydı.

"Arkadaşın yaşayacak," dedi ona o sözsüz dille, "ve neredeyse geldik. Demirleme yerimizin görünmez kolları artık bizi tutuyor ve bizi güvenli bir şekilde dinlenmeye çekecek.”

Nazik ses tonu McGuire'ın kulaklarında müzik gibiydi ve o da yanıt olarak gülümsedi. "Arkadaşlar!" düşündü. "Arkadaşların arasındayız."

Diğeri ona "Hoş geldiniz" diye güvence verdi, "ve evet gerçekten dostlar arasındasınız." Ancak teğmen şaşkınlıkla yukarıya baktı çünkü tek bir kelime bile söylemediğini biliyordu.

Gemileri döndü ve altlarında rotasını değiştirdi, sonra sanki güçlü yaylarla desteklenmiş gibi hafif bir sallanma hareketiyle nihayet durdu. Uzun boylu adam McGuire'ın eline uzanıp kalkmasına yardım ederken Sykes'ın ayağa kalkmasına yardım ediliyordu.

İki Dünya adamı uzun bir dakika boyunca ayakta durdular ve inanmayan gözlerle birbirlerinin gözlerine baktılar. Şaşkınlıkları ve şaşkınlıkları ifade edilecek kelime bulamıyordu ama yanlarındaki kişi tarafından açıkça görülüyor olmalıydı.

"Anlayacaksınız" dedi onlara. “Bu gerçeği kendinize bile sorgulamayın. Güvendesin!… Gelin.” Ve dışarıdaki ıslak güverteye açılan bir kapı aralığından geçti. Bunun ötesinde, oyulmuş taştan bir iskele vardı ve adamlar, yükselmelerine izin veren basamakların olduğu yeri takip ediyorlardı.

McGuire yine bir kargaşa sesi mi duyduğunu yoksa bunu daha derinden mi hissettiğini bilemedi. Etraflarındaki hava yumuşak bir ışıkla parlıyordu ve kulaklarında şüphe götürmez derecede gerçek - güzel müzik! - canlandırıcı bir müzikle yankılanıyordu! Ama hoş geldin seslerinin yaygarası, tıpkı uzun boylu arkadaşlarının sözleri gibi sessizce kulağına geldi.

Kalabalıklar halinde bekleyen insanlar vardı. Diğerleri gibi uzun boyluydular, uzak ve uzak görünen bir geçmişin o korkunç varlıkları gibi giyinmişlerdi, parlak renkli bol giysiler içindeydiler. Ve her yerde hoş karşılayan gülümsemeler, sıcak ve dostane bakışlar vardı.

McGuire sersemlemiş gözleriyle etrafta gezinerek devasa bir mağarayı andıran devasa bir odanın heykelli duvarlarını buldu. Işığın yumuşak parıltısı her yerdeydi ve duvarları süsleyen heykeller ve yarım kabartmalardaki akıcı çizgilerin ve narin renklerin güzelliğini ortaya çıkarıyordu. Arkasında su karanlık bir havuz oluşturuyordu ve bu havuzdan tuhaf zanaatlarının üst işleri çıkıyordu.

Gözleri bu yeni manzaralara açmıştı ama geçmelerine izin vermek için ayrılan renkli kalabalığın içinden rehberlerini takip etmek için Sykes'la birlikte döndü. Oymalı bir kemerin altından geçtiler ve kendilerini başka ve daha büyük bir odada buldular.

Ama bir oda mıydı? McGuire onun muazzam boyutuna hayran kaldı. Gözleri çimenli çimenliğin pürüzsüz yeşilini, çiçekleri ve bitkileri yakaladı ve sonra Sykes'ın elinin işaret ettiği yeri takip etti. Gökbilimci, McGuire'ın kolunu uyuşturan bir kavramayla kavradı; diğer eli yukarıya kaldırılmıştı.

"Yıldızlar" dedi. “Bulutlar gitti; gece!”

Ve işaret ettiği yer bir kasaydı siyah kadife. Mavinin koyu tonları onunla karışmış gibiydi ve derinliklerinde gökyüzünün eski tanıdık yıldız grupları vardı. "Ah!" bilim adamı "güzel, dost canlısı yıldızlar!" diye soludu.

Rehberleri bekledi; sonra, "Gelin," diye nazikçe teşvik etti ve onları, dalgasız camsı yüzeyi yukarıdaki yıldızları yansıtan bir göle doğru götürdü. Yanında bir adam onları almak için bekliyordu.

McGuire gözlerini, gördükleri peri yapıları gibi opal duvarların gerçek dışı güzelliğinden uzaklaştırmak zorunda kaldı. Her yerde, gözlere saf mutluluk veren muhteşem bir uyum yaratmak için harmanlanan ve kaynaşan renkler vardı.

Bekleyen adam gençti. Yüzü bir Yunan heykelininkine benziyordu ve cübbesi mücevher parıltılarıyla parlıyordu. Yanında uzun boylu, ince ve tatlı bir ciddi yüze sahip bir kız vardı. Adam gibi onun kıyafetleri de mücevherli yanardöner parıltılarla güzeldi ve McGuire şimdi geniş alandaki kalabalığın da benzer şekilde giyindiğini gördü.

Uzun boylu adam elini kaldırdı.

"Hoş geldin!" dedi ve McGuire irkilerek bu sözlerin yüksek sesle söylendiğini fark etti. "Venüs dediğiniz o dünyanın insanları arasında hoş geldiniz dostlarım."

Profesör Sykes çektiği çetin sınavdan dolayı hâlâ zayıftı; durduğu yerde gözle görülür bir şekilde tereddüt etti ve önlerindeki adam bir emir vermek için döndü. Sihir gibi gelen sandalyeler vardı; parlak elbiseler onları kapladı; ve erkekler oturuyordu, erkek ve kız da arkadaşlarıyla samimi bir konuşmaya hazırlananlar olarak yanlarında oturuyorlardı.

Teğmen McGuire sonunda sesini buldu. "Sen kimsin?" Meraklı bir ses tonuyla sordu. "Bu ne anlama geliyor? Kaybolmuştuk ve sen bizi kurtardın. Ama sen...sen diğerleri gibi değilsin." Ve tekrarladı: "Bu ne anlama geliyor?"

"Hayır" dedi diğeri hafif bir gülümsemeyle, "biz gerçekten diğerleri gibi değiliz. Onlar senin ve benim gibi insanlar değiller. Onlar insandan daha az bir şeydir: hayvanlar - haşarat! - Tanrı, bilgeliğiyle, insanları hayvanlardan daha yükseğe çıkaran erdemleri onlardan esirgemeyi uygun görmüştür."

Konuşurken yüzü sertleşti ve gözleri bir anlığına sertleşti ama devam ederken tekrar gülümsedi.

“Ve biz,” dedi, “kim olduğumuzu soruyorsunuz. Biz Venüs'ün insanlarıyız. Ben her şeyden önce hükümdar Djorn'um. 'İsmiyle' diyorum, çünkü burada ortak akılla hüküm sürüyoruz; Ben sadece hizmet etmek için seçildim. Bu da kız kardeşim Althora. Bu isim bizde 'parlak ışık' anlamına geliyor.” Dönüp yanındaki kızla gülümsedi. "Onun isminin iyi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Diğerlerini," -etrafta toplanmış olan kalabalığa doğru el salladı- "zamanla bilmeyi öğreneceksiniz."

PROFESÖR SYKES tanıtım ihtiyacını hissetti.

"Ben Teğmen..." diye başladı ama diğeri elini kaldırarak sözünü kesti.

"Mack Guire," dedi; “ve sen Profesör Sykes'sın…. Ah, seni tanıyoruz!” o güldü; “Geldiğinden beri seni izliyoruz; sana yardım etmek için bekliyorduk.”

Profesörün ağzı açıktı.

Diğeri şöyle açıkladı: "Düşünceleriniz basılı bir sayfa gibidir. Zihinsel temas yoluyla her zaman yanınızda olduk. Duyabiliyorduk ama o mesafeden ve - kusura bakmayın! - sizin sınırlı algılama yeteneğinizden dolayı iletişim kuramıyorduk.

"İzinsiz girişimize kızmayın" diye ekledi; "Biz sadece kendi iyiliğimiz için dinledik ve size düşüncelerinizi nasıl izole edeceğinizi göstereceğiz. Biz burnumuzu sokmayız."

Teğmen McGuire tüm bunları bir kenara salladı. “Bizi onlardan kurtardın” dedi; “Cevap bu. Ama bu ne demek? Diğerleri kontrol altında; yaşadığımız dünyaya, Dünyamıza saldırıyorlar. Neden izin veriyorsun?

Diğerinin yüzü yine daha sert hatlara bürünmüştü.

"Evet" dedi ve sesi dile getirilmemiş bir pişmanlıkla doluydu, "bu dünyayı onlar yönetiyor; onlar Dünyanıza saldırdılar ; çok daha fazlasını amaçlıyorlar ve korkarım başarılı olmaları gerekiyor. Dinlemek. Şaşkınlığınız doğaldır ve açıklayacağım.

“Biz Venüs'ün insanlarıyız. Birkaç yüzyıl önce bu dünyayı biz yönetiyorduk. Artık bu yeraltı dünyasında köstebek gibi yaşayan bir avuç insanla karşılaşıyorsunuz.”

"Yeraltı dünyası mı?" Profesör Sykes'ı protesto etti. Yukarıda tanıdık takımyıldızlara işaret etti. "Bulutlar nerede?" O sordu.

Althora adındaki kız şimdi öne doğru eğildi. Yumuşak bir sesle, "Bunun gerçek olduğunu düşünmen kardeşimi memnun edecek," dedi. Bunu yaratmaktan keyif aldı; bulutların gelmesinden önce bildiğimiz gökyüzünün bir kopyasını.”

PROFESÖR SYKES şaşkına dönmüştü. "O gökyüzü, yıldızlar, gerçek değiller mi?" inanamayarak sordu. "Ama çimenler... çiçekler..."

Gülüşü müzik gibi dalgalanıyordu. "Ah, bunlar gerçek," dedi ve erkek kardeşi de ek bir açıklama yaptı.

"Işıklar" dedi: "yukarıda bulutların kestiği aktinik ışınları biz sağlıyoruz. Burada kendi ellerimizle yarattığımız güneş ışığı var; işte bu yüzden biz böyleyiz ve derileri ağarmış kırmızılar gibi değiliz. Yukarıda yaşarken dünyanın her yerinde ışıklarımız vardı ama o kırmızı hayvanlar cahil; onları nasıl çalıştıracaklarını bilmiyorlar; Aydınlıkta bile karanlıkta yaşadıklarını bilmiyorlar.”

"O halde yerin altında mıyız?" diye sordu el ilanı. "Burada yaşıyorsun?"

"Şu anda sahip olduğumuz tek şey bu. Anlattığım o dönemde gözden uzakta yaşayanlar kızıllardı; onlar insan formundaki kemirgenlerin bir ırkıydı. Bu gezegenin delindiği yeraltı mağaralarında yaşadılar. Onları istediğimiz zaman yok edebilirdik ama bilgisizliğimizden yaşamalarına izin verdik, çünkü biz Venüs'lüler -gezegen için sizin adınızı kullanıyorum- can almaya gönüllü değiliz."

“Onların böyle bir vicdan azabı yok!” Profesör Sykes'ın sesi sertti; aç bitkilere yapılan fedakarlığı hatırlıyordu.

Kızın hassas hatlarından bir acı parıltısı geçti ve yanındaki adam onunla sessiz sözlerle konuşuyormuş gibi göründü.

Bilim adamına "Zihnindeki görüntü hoş değildi" dedi; ardından şöyle devam etti:

“Unutmayın, biz dünyanın üzerindeydik ve diğerleri de onun içindeydi. Bir kuyruklu yıldız geldi. Ah, gökbilimcilerimiz onun rotasını çizdiler; bize güvende olduğumuzu söylediler. Ama sonunda bilinmeyen bir etki onu başka yöne çevirdi; gaz halindeki projeksiyonu dünyamızı alevlerle sardı. Sadece bir an; ama o geçince geriye yalnızca ölüm kaldı…”

Bir süre hafızalarda kayboldu; yanındaki kız eline dokunmak için uzandı.

"İçeridekiler -kırmızı olanlar- kaçtı," diye devam etti. “Felaketin bizi bunalttığını anladıklarında akın ettiler. Geriye kalan bir avuç insan da buraya sığınmak zorunda kaldık. O zamandan beri burada, Kaderlerin Efendisi'nin bize özgürlük ve içinde yaşanacak bir dünya vereceği günü bekleyerek yaşadık."

Bilim adamı, "Sanki bu senin başına gelmiş gibi konuşuyorsun" dedi. Şüphesiz sen atalarından söz ediyorsun; sizler kurtulmuş olanların torunlarısınız.”

"Biz insanız" dedi diğeri. “O zaman yaşadık; şimdi yaşıyoruz; sonsuz yıllar sürecek bir gelecek için yaşayacağız.

"Yaşam prensibini kontrol etmenin yollarını aramadınız mı - siz Dünya insanları?" O sordu. “Burada var. Görüyorsunuz” -ve ayakta duran kalabalığa doğru elini salladı- “sizin gözünüzde biz genciz ve sizi selamlayan diğerleri de aynıydı.”

McGuire ve bilim adamı birbirlerini onaylayan bakışlar attılar.

“Ama yaşınız” diye sordu Sykes, “yıllarla mı ölçülüyor?”

“Hayatı yıllarla pek ölçmüyoruz.”

Profesör Sykes yavaşça başını salladı; onun Zihin bu kadar şaşırtıcı bir gerçeği kabul etmekte zorluk çekti. "Peki ya dilimiz?" diye sordu. "Nasıl oluyor da bizim dilimizi konuşabiliyorsun?"

Uzun boylu adam gülümsedi ve elini yanındaki adamların her birinin dizine koymak için öne doğru eğildi. "Neden olmasın" diye sordu, "aramızda şüphesiz bir ilişki varken.

“Kıtaya Atlantis adını verdin. Belki de onun varlığı artık bir masaldan ibaret: Dünya'dan gelen düşünce gücünü kaydedecek araçlara sahip olmayalı yüzyıllar oldu ve bağlantımızı kaybettik. Ama dostlarım, o zaman bile biz Venüs'lüler uzayı fethetmiştik ve Atlantis'i ziyaret ederek Dünya'nın diğer bölgelerini elinde bulunduran barbarlardan çok kendimize benzeyen bir ırk bulmak için ziyaret eden bizdik.

“Oradaydım ama geri döndüm. Bütün bir kıtayı sular altında bırakan korkunç felakette kalanlar vardı ve onlar da diğerleriyle birlikte kayboldular. Ancak bazılarının kaçtığına inanıyoruz.”

“Neden geri dönmedin?” Broşür sordu. “Bize çok yardımcı olabilirdin.”

“İşte o zaman kendi yıkımımız başımıza geldi. Belki de aynı kuyruklu yıldız Dünyanızda stres değişimine neden olmuş ve kayıp Atlantis'i batırmış olabilir. Ah! Çok güzel bir ülkeydi ama o zamandan beri burayı hiç görmedik. Biz buradaydık.

"Fakat şimdi anlayacaksınız ki," diye ekledi, "zihinlerinizi derinlemesine anlamamız sayesinde, dilinize hakim olmakta çok az zorluk çekiyoruz."

Bu bilim ve inanılmaz tarih konuşması Teğmen McGuire'ı soğuk bıraktı. Zihninin en büyük endişesinden uzun süre uzaklaşması mümkün değildi.

"Ama dünya!" diye bağırdı. "Peki ya toprak? Bu saldırı! Bu şeytanlar gerçek bir fesat anlamına geliyor!”

"Bildiğinden daha fazlası; senin fark edebileceğinden çok daha fazlası dostum Mack Guire!”

"Neden?" broşürü istedi. "Neden?"

“Ülkeleriniz toprağa ihtiyaç duyulduğunda başka ülkelere yardım etmedi mi?” diye sordu adam, Djorn. “Kara... kara! Üreyecekleri alan; istilanın nedeni budur.

“Bu dünyada sizinki gibi kıtalar yok. Burada dünya okyanuslarla kaplıdır; belki de Dünyanızdaki kara alanlarının yüzde birine sahibiz Ve kırmızı olanlar sinek gibi ürüyor. Hayat onlar için hiçbir şey ifade etmiyor; onlar da sinek gibi ölürler. Ancak daha fazla alana ihtiyaçları var; onu dünyanızda bulmayı planlıyorlar.

"GARİP bir ırk," diye düşündü Profesör Sykes. "Beni şaşırttılar. Ama... 'insandan daha az' dediniz sanırım. Peki ya onların gemileri? Onları nasıl icat edebildiler?"

“Bizimkiler, hepsi bizim! Hazır ve kendilerini bekleyen bir dünya buldular. Yüzyıllar boyunca icatlarımızın birkaçında ustalaşmayı öğrendiler. Gemiler! - ruhani titreşimler! Ah, hayal ettiğimizden daha akıllılar.”

“Peki onları nasıl durdurabiliriz?” diye sordu McGuire. "Yapmalıysak. Denizaltılarınız var...”

"Yalnızca biri." diye sözünü kesti diğeri. “Bunu kurtardık ve birkaç makine getirdik. Burayı yaşanabilir hale getirdik; boş durmadık. Ancak sınırlamalar var.”

"Ama yansıttığın ışın, onların gemisini düşürdü!"

“Sizi koruyorduk, kendimizi de koruyoruz; bu kadarı yeterli. Bizi uygun zamanda kurtaracak olan vardır; ileri çıkıp katliam yapamayız.”

McGuire'ı umutsuz önsezilerle dolduran seste bir teslimiyet ve sabır tınısı vardı. Açıkçası bu agresif bir yarış değildi. Ahlaksız katliam aşamasının ötesine geçmişlerdi ve şimdi bile, daha büyük bir gücün yardımlarına geleceği günü sabırla bekliyorlardı.

Yanlarındaki adam hızla konuştu. "Bir dakika - kusura bakmayın - biri arıyor..." Sessiz bir çağrıyı dikkatle dinledi ve yanıt olarak sessiz bir mesaj gönderdi.

"Onlara talimat verdim" dedi. “Gelin ve konumumuzun ne kadar zaptedilemez olduğunu göreceksiniz. Kırmızılar gemilerini yok etmemize kızdılar.”

Althora adlı kızın yüzü tedirgindi. "Daha fazla cinayet mi?" diye sordu.

Kardeşi ona "Yalnızca kendilerini kendi ölümlerine zorladıklarında" dedi. "Rahatsız etmeyin."

Liderlerinin silueti, onları yakından takip eden iki adamla birlikte hızla ilerlerken geniş alandaki kalabalık dağıldı. Pek çok oda ve geçit vardı; adamlar, makinelerin yumuşak uğultu sesleri çıkardığı yaşam alanlarını, yerleri bir anlığına gördüler; gözlerinin görebileceğinden veya akıllarının kavrayabileceğinden daha fazla manzara. Sonunda açık bir odaya geldiler.

Adamlar yukarı baktıklarında tepelerinde devasa bir ters çevrilmiş koni gördüler ve tepedeki bir açıklıktan altın rengi bulutların parıldadığını gördüler. Durdukları yer bir yanardağın içiydi ve McGuire, geminin yana döndüğü adayı ve onun volkanik zirvesini hatırladı. Artık nerede olduklarını bildiğini hissetti.

Üstlerinde bir ışık parıltısı, kraterin ağzından bir geminin geçişini işaret ediyordu ve kırmızıların gemilerinin artık adadan kaçmadıklarını fark etti. Bu bir saldırı anlamına mı geliyordu? Peki bu yeni arkadaşlar bunu nasıl karşılayabilir?

Önlerinde, düz volkanik zeminde birdenbire canlanan büyük makineler vardı ve kükremeleri şiddetli bir gök gürültüsüne dönüşürken, merkezde dönen yıldızlara benzeyen bir grup elektrik kıvılcımı mavi bir ateş bulutu oluşturuyordu. Büyüdü ve tıslayan, çatırdayan uzunluğu, yukarıdaki açıklığa değen ince çizilmiş bir noktaya kadar yükseldi.

"Takip etmek!" Liderlerine komuta etti ve hızla önlerinden giderek, sonunda onları gün ışığına çıkarmak için bir geçidin kıvrılıp kıvrıldığı yere gitti.

Öğle vakti gökyüzünde altın renkli bulutların alevleri üstlerindeydi ve altında da formasyonlar halinde havada süzülen çok sayıda gemi vardı.

"Saldırıyor mu?" Teğmen, gizleyemediği bir heyecanla sordu.

“Ben de öyle korkuyorum. Birkaç yüzyıl önce bizi gazla zehirlemeye çalıştılar; O zaman onlara öğrettiklerimizi unutmuş olabilirler.”

BİR Filo aşağı indi ve adanın aşağıda uzanan bir kısmını akıl almaz bir hızla süpürdü. Adamlar dağın yamacında kısa bir mesafedeydiler ve önlerindeki manzara kristal berraklığındaydı. Gemilerin geçtiği karaya yayılan gaz bulutları dalgalanıyordu. Bunu diğer gemiler takip etti; adayı gazla kaplayacaklardı.

Yanlarındaki adam pişmanlıkla içini çekti. "İlk darbeyi onlar vurdu" dedi. Yarı kapalı gözlerle sessiz kaldı; sonra: "Direniş emrini verdim." Ve dağın tepesine bakarken gözlerinde gerçek bir üzüntü ve pişmanlık vardı.

McGuire'ın gözleri diğerinin bakışlarını takip etti ve ilk başta altın rengi fon üzerinde sert hatlarla çizilmiş volkanik zirve dışında hiçbir şey bulamadı; sonra sadece yüksek koninin etrafında ısıdan gelen bir ışıltı. Üzerindeki hava titredi ve düşman gemilerinin hızla uzaklaştığı büyük daireler halinde yayılan dalgacıklara dönüştü.

Hızlı uçaklardan daha hızlı, uzayı paramparça edecek bir hızla uzanıp dokundular ve bu dokunuşla gemiler çaresizce yükseklerden aşağıya düştüler. Devasa sivri uçlu mermiler gibi düşerken veya düşerken beceriksizce döndüler. Ve aşağıdaki sular onları sessizce aldı ve bir an önce havanın argosuna dönüşen şeyin tüm izlerini derinliklerine gömdü.

Dalgalanmalar sona erdi, hava yine temiz ve sakindi ama altın renkli bulutların altında tek bir yaşam belirtisi bile yoktu.

Uçağın nefes kesen gerilimi patlayıcı bir nefesle sona erdi. "Ne büyük bir fiyasko!" diye bağırdı ve yine bunu yalnızca bir silah olarak düşündü. kendi amaçları için kullanılacaktır. "Bunu onların filolarında kullanabilir miyiz?" O sordu. “Neden dostum, dünyayı asla ele geçiremeyecekler; asla bir başlangıç bile yapamayacaklar.”

Djorn'un uzun boylu figürü dönüp ona baktı. "Öldürme arzusu!" dedi üzgün bir şekilde. "Hâlâ ona sahipsin; yine de kendin için savaşıyorsun, bu da bir bahane.

“Hayır, bu onların filolarını yok etmeyecek, çünkü onların filoları buraya yok edilmeye gelmeyecek. Kızılların uçaklarının yaklaşmaya cesaret etmesi için yüzyıllar geçmesi gerekecek.”

"Bir tane daha inşa edip onu bulundukları yere götüreceğiz..." Savaşçının sesi ani bir umutla canlanmıştı.

Diğeri ona, "İki yüz yıl boyunca bunu inşa edip mükemmelleştirdik" dedi. "Bu kadar bekleyebilir misin?"

Ve Teğmen McGuire üzgün bir şekilde liderin peşinden giderken, Profesör Sykes'ın bu mucizenin nasıl gerçekleştiğine dair hevesli sorularından hiçbir şey duymadı.

"Bu kadar bekleyebilir misin?" bu adam, Djorn, sormuştu. Ve broşür, dünyaya ölüm ve yıkım anlamına gelen cevabı açıkça görüyordu.

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Çeşitli. 2009. Süper Bilimin Şaşırtıcı Hikayeleri, Ocak 1931. Urbana, Illinois: Gutenberg Projesi. Mayıs 2022'de şu adresten alındı: https://www.gutenberg.org/files/30177/30177-h/30177-h.htm#pirate

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