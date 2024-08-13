VALR CMO'su Ben Caselin, dijital varlıkların finansı beklenmedik şekillerde nasıl yeniden şekillendirdiğini açıklıyor





Hong Kong'da, gökdelenlerin bulutları öptüğü ve neon ışıkların gece gökyüzünü boyadığı yerde, farklı bir devrim yaşanıyor - bu piksellerin ve kodların, dijital sanatın ve merkezsiz finansın devrimi. Ancak dünyanın diğer ucunda, Johannesburg'un hareketli sokaklarında veya San Salvador'un güneşte kavrulmuş meydanlarında, aynı teknoloji tamamen farklı bir tatta bir dönüşümü tetikliyor.





İki kripto dünyasının bu hikayesi, yakın zamanda düzenlenen Foresight 2024 Hong Kong konferansında VALR Pazarlama Direktörü Ben Caselin'in ilgi çekici bir açılış konuşmasının konusu oldu. Gizli bir haritanın ortaya çıkışına tanıklık ediyormuşum gibi hissetmekten kendimi alamadım; bu harita, kripto para biriminin küresel finansal manzaramızı yeniden şekillendirdiği çeşitli ve çoğu zaman şaşırtıcı yolları gösteriyordu.

İki Şehrin Dijital Hikayesi

"İsterseniz, kripto benimsemesinin iki paralel evrenini hayal edin," diye başladı Caselin, sesinde bir heyecan izi vardı. "Birinde, kriptonun finansın yeni haute couture'ü olduğu Hong Kong'un gösterişli dünyası var. Diğerinde, kriptonun finansal bir İsviçre çakısına daha çok benzediği Afrika ve Latin Amerika'nın canlı, gelişmekte olan pazarları var."





Caselin'in sunumunun omurgasını bu çarpıcı karşıtlık oluşturuyordu; kripto dönüşümünün üç boyutunu (kültürel, finansal ve parasal) ustalıkla ele alıyordu.

Kripto Kültürle Buluştuğu Yer

Hong Kong'da, Caselin'in açıkladığı gibi, kripto devrimi finansla ilgili olduğu kadar sanat ve toplulukla da ilgili. "Central sokaklarında yürürseniz, hisse senedi fiyatlarıyla ilgili konuşmalar kadar son NFT düşüşüyle ilgili konuşmaları da duyma olasılığınız var," diye espri yaptı.





Gerçekten de Hong Kong, kripto paranın kültürel yönlerini açık kollarla kucakladı. Sheung Wan'da açılan NFT galerilerinden Lan Kwai Fong'daki Web3 buluşmalarına kadar, şehir dijital inovasyon için bir oyun alanı haline geldi. Geleneksel finans kuruluşları bile harekete geçiyor ve Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin yakın zamanda piyasaya sürülmesi, kripto-finans füzyonunun yeni bir dönemini işaret ediyor.

Finansal Bir Can Simidi Olarak Kripto

Ancak bakışımızı El Salvador, Güney Afrika ve ötesine çevirdiğimizde farklı bir resim ortaya çıkıyor. Burada, kripto para birimi yalnızca bir yenilik veya yatırım aracı değil - aynı zamanda finansal güçlendirme için hayati bir araçtır.





Caselin, "Bu bölgelerde kripto aracılığıyla finansal katılıma doğru hızlı bir geçiş görüyoruz" diye vurguladı.





"Bu dijital sanat satın almak veya bir sonraki büyük token hakkında spekülasyon yapmakla ilgili değil. Bu, fahiş ücretler ödemeden paranızı ailenize göndermekle veya tasarruflarınızı kontrolden çıkan enflasyondan korumakla ilgili."





Bu finansal dönüşüm belki de en çok havale alanında belirgindir. Dünya Bankası verilerine göre , düşük ve orta gelirli ülkelere yapılan havaleler 2021'de 589 milyar dolara ulaştı. Kripto destekli çözümler bu pastadan giderek daha fazla pay alarak geleneksel para transfer hizmetlerine daha hızlı ve daha ucuz alternatifler sunuyor.

Bitcoin'in Hayat Hattı Olduğu Gelişmekte Olan Piyasalar

Ancak belki de gelişmekte olan piyasalarda kripto benimsemenin en ilgi çekici ve potansiyel olarak yıkıcı yönü, parasal dönüşüm olasılığıdır. Caselin, bazı ülkelerin yerleşik itibari para birimlerinden ayrılmaya başlayabileceği ve kripto paraları finansal egemenliklerini iddia etme aracı olarak kullanabileceği bir geleceğe işaret etti.





"Bu sadece Bitcoin'in El Salvador'da yasal ödeme aracı haline gelmesiyle ilgili değil" diye açıkladı.





"Bu, tüm ekonomilerin parayla ilişkilerini yeniden tasarlama potansiyeliyle ilgili."





VALR: Kripto Uçurumunu Kapatmak

Sunum sona ererken Caselin, dikkatini VALR'ın bu küresel kripto anlatısındaki rolüne çevirdi. 1.000'den fazla kurumsal ve kurumsal müşteri ve yaklaşık 700.000 bireysel tüccarla Johannesburg merkezli borsa, kripto benimsemesinin iki dünyası arasında bir köprü olarak konumlanıyor.





Caselin, "Misyonumuz, yerel fintech'leri desteklemek ve dijital varlıkların benimsenmesini hızlandırmak için gereken sağlam altyapıyı sağlamaktır" dedi.





"Hong Kong'daki bir hedge fonu veya Nairobi'deki bir mobil para sağlayıcısı olsun, kripto ekonomisine katılımlarını kolaylaştırmak için buradayız."





Kripto devrimi, öyle görünüyor ki, tek tip bir fenomen değil. Bunun yerine, farklı pazarların benzersiz ihtiyaçlarına ve zorluklarına uyum sağlayan bukalemun benzeri bir güç. Ve bu sürekli gelişen manzarada, VALR gibi şirketler sadece gözlemci değil, aynı zamanda aktif katılımcılar ve finansın geleceğini tek seferde bir işlemle şekillendirmeye yardımcı oluyorlar.





İki kripto dünyasının hikayesi gelişmeye devam ediyor. Ve Caselin'in içgörüleri bir gösterge ise, bir sonraki bölüm bir öncekinden daha da heyecan verici olmaya söz veriyor.





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