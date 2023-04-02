Steampunk'ın Tarihi ve Estetiği: Bir Steampunk Dünyası İnşa Edebilir miyiz?

'Steampunk' kelimesi ilk kez bir romancı tarafından kullanıldı.
Steampunk, dünya için alternatif bir tarihi yeniden hayal eden bir bilim kurgu türüdür. O tarihte teknolojik ilerlemeler buhara dayalıdır ve petrol ekonomisi diye bir şey yoktur. Ayrıca, ister yüksek teknoloji ürünü aletler, ister kıyafetler olsun, kişinin sahip olduğu her şeyde değişiklik yapılabilir.
Bugün Steampunk, içinde yaşadığımız dünyayla birlikte gelişmeye devam eden fikirlerle kolektif olarak daha ileri düzeyde hayal ediliyor. Yine de bir Steampunk dünyası inşa edip edemeyeceğimizi anlamak için bazı analizler yapılması gerekiyor. Steampunk gerçekten tarihi yeniden “yapıyor” mu? Yoksa edebi, DIY veya moda el sanatlarımız için konuştuğumuz ortak bir görsel dil mi?
Steampunk etrafında dönen kolektif hayal gücünün bazı çok özel özellikleri vardır. Teknoloji ve küresel endüstrideki geçmişteki gelişmelerin buhara dayalı olması halinde neler olabileceğini kitlelerin düşünmesine yardımcı oluyor. Bir bakıma, aslında hiçbir zaman var olmamış bir geçmişe ve gerçekte hiçbir zaman olmayacak bir geleceğe sahip, retrofütüristik bir alemdeyiz.
Bazı Steampunk yaratıcıları, giydikleri veya sahip oldukları hassas ve karmaşık tamiratlara odaklanır. Bu yaratımların bazılarında, bugün ekonomiye hakim olan özelliksiz, minimalist teknoloji tasarımına karşı protesto çizgileri hissedilebilir. Steampunk'ın görsel ikonografisinde genellikle sepya tonlarında gözlükler, yelekler, korseler ve pirinç aksesuarlar yer alıyor.
Steampunk topluluğundaki pek çok kişi artık Steampunk kültürünün hızlandırılmış gelişiminin iki ana dalgasından bahsediyor. Steampunk'ın ilk dalgası, benzer yaşlarda ve benzer kültürel kökenden gelen bir avuç beyaz adam (birkaç isim vermek gerekirse KW Jeter, Michael Moorcock, Howard Waldrop ve Tim Powers dahil) tarafından hayata geçirildi.
2000'li yılların sonlarından bu yana devam eden ikinci dalga ise ağırlıklı olarak internette, bazen de genellikle Batı dünyasında gerçekleşen birçok toplantıda bir araya geliyor. Bu dalganın, o günlerde internette dolaşan birçok mesajlaşma panosunda Datamancer'ın aşağıdaki dizüstü bilgisayarı gibi Steampunk teknolojik donanımına olan ilginin yeniden canlanmasıyla başladığına inanılıyor.
2000'li yılların sonlarında ilk iPhone'un ortaya çıkışına ve geniş popülaritesine tanık olduk. Soğuk, steril tasarım ve gösterişli markalama birçok tüketiciyi büyüledi ve onları mobil bağlantının tavşan deliğine çekti.
Pek çok kişi Steampunk donanım özelleştirmelerini, egemen post-endüstriyel teknolojilerin kapalı doğasına karşı gizli bir protesto biçimi olarak görüyor. iPhone'da olduğu gibi, tüketicinin sahip olduğu teknolojik donanıma dikkatle müdahale ederek bağ kurması genellikle istenmez. Çünkü eğer alırlarsa telefonun devamını, +1'ini, pro'sunu veya premiumunu asla satın alamayabilirler.
Şirketlerin bakış açısından tüketicilerin mevcut teknolojik cihazlarını düzenli olarak, ideal olarak birkaç yıl içinde elden çıkarabilmeleri gerekiyor. Tasarladıkları teçhizat, günlerinin çoğunu çöplükte geçirmeyi amaçlıyor.
Çok az Steampunk, yaratımlarında fiziksel ayrıntıların ötesine geçmeyi tercih ediyor. Steampunk karakterlerinin yolunu bulduğu, birçok adaletsizliği düzeltmeye çalıştığı, istismarcı olmayan tarihin alternatif hikayelerini oluşturuyorlar. Ancak Steampunk'ın halkın gözündeki kostüm ve eğlencenin ötesinde bir şey olduğunu iddia etmek mümkün değil. Çoğu zaman Steampunk'la ilgili herhangi bir şey gördüğümüzde ataerkillik, sömürgecilik veya ırkçılıkla başa çıkma konusunda gerçekten herhangi bir eleştiri veya uygulanabilir tavsiye elde edemiyoruz. Steampunk çoğunlukla maddi bir kültürdür.
deyimiyle
Çok kültürlü steampunk, salt estetikten, beyaz olmayan steampunk'ları ve farklı ırklardan steampunk'ları merkeze alan aktif politikalara geçmeli ve şiddeti tercih eden bir dünyaya ters düşecek anlatılarda kendi tarihlerini geri almak, yeniden anlatmak ve temsil etmek için bol miktarda fırsat ve teşvik sağlamalıdır. bırakın konuşmalarına izin verin.
Tıpkı
Serserilerin orada olmasının bir nedeni olmalı: Steampunk işlerin ters gittiğini göstermeli ve onlara karşı isyan etmenin yollarını önermelidir. Aksi takdirde, kâr edenleri, hırslı tüketicileri ve kapitalist ritüelleriyle tamamen başka bir akılsız eğlence kaynağına dönüşme riskiyle karşı karşıya kalır.
Görünüşe göre Steampunk, içinde yaşadığımız dünyada neyin yanlış olduğunu daha yüksek sesle söylemeye cesaret eden daha fazla punk unsuruyla hikayelerinin ortak bir dile dönüşmesi için bir sonraki büyük aydınlanma anını bekliyor.
Yine de Steampunk, internetin mümkün kıldığı kitlelerin kolektif hayal gücünün değerli bir örneğidir. Kolektif hayal gücünün daha birçok biçiminin ve yapısının ortaya çıkmasına yardımcı oldu.
Bir Steampunk dünyası kurabilir miyiz? Şüpheliyim. Genel olarak Steampunk, eğlence amaçlı belirli estetik türlerini destekleyen maddi bir kültür haline gelmiş gibi görünüyor. Basitçe söylemek gerekirse Steampunk yetişkinlere yönelik bir oyun alanıdır.
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