Steampunk'ın Tarihi ve Estetiği: Bir Steampunk Dünyası İnşa Edebilir miyiz?

'Steampunk' kelimesi ilk kez bir romancı tarafından kullanıldı. KW Jeter 1987'de, ancak steampunk düşünce tarzı bundan çok önce uygulamadaydı. Jules Verne 1828 doğumlu Fransız yazar ve kaşif. HG Kuyuları 1866 doğumlu İngiliz yazar, Steampunk edebi donanımının ilk mucitleri arasındadır.





Steampunk nedir?

Steampunk, dünya için alternatif bir tarihi yeniden hayal eden bir bilim kurgu türüdür. O tarihte teknolojik ilerlemeler buhara dayalıdır ve petrol ekonomisi diye bir şey yoktur. Ayrıca, ister yüksek teknoloji ürünü aletler, ister kıyafetler olsun, kişinin sahip olduğu her şeyde değişiklik yapılabilir.





Bugün Steampunk, içinde yaşadığımız dünyayla birlikte gelişmeye devam eden fikirlerle kolektif olarak daha ileri düzeyde hayal ediliyor. Yine de bir Steampunk dünyası inşa edip edemeyeceğimizi anlamak için bazı analizler yapılması gerekiyor. Steampunk gerçekten tarihi yeniden “yapıyor” mu? Yoksa edebi, DIY veya moda el sanatlarımız için konuştuğumuz ortak bir görsel dil mi?

Steampunk'ın Retrofütürist Estetiği

Steampunk etrafında dönen kolektif hayal gücünün bazı çok özel özellikleri vardır. Teknoloji ve küresel endüstrideki geçmişteki gelişmelerin buhara dayalı olması halinde neler olabileceğini kitlelerin düşünmesine yardımcı oluyor. Bir bakıma, aslında hiçbir zaman var olmamış bir geçmişe ve gerçekte hiçbir zaman olmayacak bir geleceğe sahip, retrofütüristik bir alemdeyiz.





Viktorya dönemi devlet için önemli bir kitlesel büyüme dönemiydi ve petrol öncesi ekonomide sınıf temelli bir toplumda birçok sosyal sorunun ortaya çıkması için önemli bir dönüm noktasıydı. Verne ve Wells gibi bilim kurgu yazarları da dahil olmak üzere pek çok kişinin gelecekteki teknolojinin neye benzeyebileceği konusunda kafa yorduğu bir dönemdi. Pek çok Steampunk yaratımı, yaratımlarını takip ediyor ve bu da onları "neo-Viktorya dönemi" olarak adlandırmamızı kolaylaştırıyor.









Bazı Steampunk yaratıcıları, giydikleri veya sahip oldukları hassas ve karmaşık tamiratlara odaklanır. Bu yaratımların bazılarında, bugün ekonomiye hakim olan özelliksiz, minimalist teknoloji tasarımına karşı protesto çizgileri hissedilebilir. Steampunk'ın görsel ikonografisinde genellikle sepya tonlarında gözlükler, yelekler, korseler ve pirinç aksesuarlar yer alıyor.

Steampunk, Tüketim Karşıtı Eğilimlerle Kendin Yaptır





Steampunk topluluğundaki pek çok kişi artık Steampunk kültürünün hızlandırılmış gelişiminin iki ana dalgasından bahsediyor. Steampunk'ın ilk dalgası, benzer yaşlarda ve benzer kültürel kökenden gelen bir avuç beyaz adam (birkaç isim vermek gerekirse KW Jeter, Michael Moorcock, Howard Waldrop ve Tim Powers dahil) tarafından hayata geçirildi.





2000'li yılların sonlarından bu yana devam eden ikinci dalga ise ağırlıklı olarak internette, bazen de genellikle Batı dünyasında gerçekleşen birçok toplantıda bir araya geliyor. Bu dalganın, o günlerde internette dolaşan birçok mesajlaşma panosunda Datamancer'ın aşağıdaki dizüstü bilgisayarı gibi Steampunk teknolojik donanımına olan ilginin yeniden canlanmasıyla başladığına inanılıyor.









2000'li yılların sonlarında ilk iPhone'un ortaya çıkışına ve geniş popülaritesine tanık olduk. Soğuk, steril tasarım ve gösterişli markalama birçok tüketiciyi büyüledi ve onları mobil bağlantının tavşan deliğine çekti.





Pek çok kişi Steampunk donanım özelleştirmelerini, egemen post-endüstriyel teknolojilerin kapalı doğasına karşı gizli bir protesto biçimi olarak görüyor. iPhone'da olduğu gibi, tüketicinin sahip olduğu teknolojik donanıma dikkatle müdahale ederek bağ kurması genellikle istenmez. Çünkü eğer alırlarsa telefonun devamını, +1'ini, pro'sunu veya premiumunu asla satın alamayabilirler.





Şirketlerin bakış açısından tüketicilerin mevcut teknolojik cihazlarını düzenli olarak, ideal olarak birkaç yıl içinde elden çıkarabilmeleri gerekiyor. Tasarladıkları teçhizat, günlerinin çoğunu çöplükte geçirmeyi amaçlıyor.

Sömürgecilik Sonrası

Çok az Steampunk, yaratımlarında fiziksel ayrıntıların ötesine geçmeyi tercih ediyor. Steampunk karakterlerinin yolunu bulduğu, birçok adaletsizliği düzeltmeye çalıştığı, istismarcı olmayan tarihin alternatif hikayelerini oluşturuyorlar. Ancak Steampunk'ın halkın gözündeki kostüm ve eğlencenin ötesinde bir şey olduğunu iddia etmek mümkün değil. Çoğu zaman Steampunk'la ilgili herhangi bir şey gördüğümüzde ataerkillik, sömürgecilik veya ırkçılıkla başa çıkma konusunda gerçekten herhangi bir eleştiri veya uygulanabilir tavsiye elde edemiyoruz. Steampunk çoğunlukla maddi bir kültürdür.





deyimiyle Jaymee Goh Bilimkurgu yazarı ve deneme yazarı...





Çok kültürlü steampunk, salt estetikten, beyaz olmayan steampunk'ları ve farklı ırklardan steampunk'ları merkeze alan aktif politikalara geçmeli ve şiddeti tercih eden bir dünyaya ters düşecek anlatılarda kendi tarihlerini geri almak, yeniden anlatmak ve temsil etmek için bol miktarda fırsat ve teşvik sağlamalıdır. bırakın konuşmalarına izin verin.





Tıpkı tarihçi John Clute Steampunk hakkındaki makalesinde şunu savunuyor: Steampunk hikayelerinin en iyi türü, dünyanın çarklarını açığa çıkarıyor ve çeşitli baskın sömürü sistemlerinin nasıl işlediğini analiz ediyor. Doğanın sanayi tarafından, yoksulların zenginler tarafından, kadınların erkekler tarafından ve tüm kıtaların şiddet içeren güçler tarafından sömürülmesi gibi.





Serserilerin orada olmasının bir nedeni olmalı: Steampunk işlerin ters gittiğini göstermeli ve onlara karşı isyan etmenin yollarını önermelidir. Aksi takdirde, kâr edenleri, hırslı tüketicileri ve kapitalist ritüelleriyle tamamen başka bir akılsız eğlence kaynağına dönüşme riskiyle karşı karşıya kalır.









İleriye dönük

Görünüşe göre Steampunk, içinde yaşadığımız dünyada neyin yanlış olduğunu daha yüksek sesle söylemeye cesaret eden daha fazla punk unsuruyla hikayelerinin ortak bir dile dönüşmesi için bir sonraki büyük aydınlanma anını bekliyor.





Yine de Steampunk, internetin mümkün kıldığı kitlelerin kolektif hayal gücünün değerli bir örneğidir. Kolektif hayal gücünün daha birçok biçiminin ve yapısının ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Solarpunk , aktif katılımın daha olgun biçimlerine sahiptir ve daha net, daha temelli tavsiyelerle birlikte gelir.





Bir Steampunk dünyası kurabilir miyiz? Şüpheliyim. Genel olarak Steampunk, eğlence amaçlı belirli estetik türlerini destekleyen maddi bir kültür haline gelmiş gibi görünüyor. Basitçe söylemek gerekirse Steampunk yetişkinlere yönelik bir oyun alanıdır.









Bu makalenin ana görseli HackerNoon'un Yapay Zeka Görüntü Oluşturucusu tarafından "bir steampunk dünyası inşa et" istemi aracılığıyla oluşturuldu.