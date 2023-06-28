Bir Startup Kurucusunun Rolü: İşletme Fakültesinde Size Öğretmedikleri Bir Şey

İşletme okulunda size öğretmedikleri bir şey var: Bir startup kurucusunun işi tam olarak nedir?





Cevabım üç yönlü. Büyük vizyonu geliştirin. Vizyonu gerçekleştirmek için ekibi işe alın. Hepsini finanse etmek için bağış toplayın.

Büyük Vizyonu Geliştirmek

En azından genel olarak yapmaları gereken şey bu. Ancak kurumsal CEO'lardan farklı olarak kurucunun yalnızca vizyonu belirlemesi değil aynı zamanda onu geliştirmesi de gerekir. Onlara strateji sağlayacak kurulları ve karargahları yok.





Güvenebilecekleri altı rakamlı ikramiyelerden oluşan bir mali yastıkları yok. Ve yıllık hedeflere ulaşamamalarından dolayı kendilerinden başka suçlayacakları kimse yok.





İdeal bir dünyada, üst düzey bir performans özelliği geliştirirsiniz ve ekibinizin çözümler yaratmasına izin verirsiniz.





Kurucu olarak, Baş Öğrenim Görevlisisiniz ve henüz bir yönetim kurulunuz olmadığı için, içgüdülerinizi, sektörünüze ilişkin bilgileri ve müşterilerle, iş ortaklarıyla ve uzmanlarla günlük etkileşimlerinizi kullanarak kendi öğrenme sürecinizi oluşturmak ve ölçeklendirmekten sorumlusunuz. görüş.





Kurucular son derece yetenekli C düzeyindeki ekiplere sahip olduklarında, işletmenin öğrenme eğrisini yönlendirirler.





Ancak bu noktaya gelmeden önce çoğu zaman çözümleri kendiniz tasarlamanız gerekir. Kendi patronunuz olduğu kadar kendi ekibiniz de olmanız gerekir. İnsanlara geçmişte veya şu anda öğrendiğiniz bir şeyin temel tasarımını verirsiniz ve onların bu vizyona dayalı sistemler ve ürünler oluşturmalarına izin verirsiniz.





Bununla birlikte, çözümleri kendiniz tasarlamak çoğu zaman müşteri hakkında bilgi edinmek için yeterince zaman harcamanıza engel olur ki bu da sizin kurucu olarak en yetkin olmanız gereken konudur. Dolayısıyla şirketin uzun vadeli öğrenme eğrisi zarar görür.





Ancak ekibiniz modellenen tasarımı anlayamayacak kadar deneyimsiz olduğunda durum daha da kötüleşir. Kurucunun, daha deneyimsiz kurucuların yaptığı gibi sadece bulutların üzerinde uçmak yerine, belirli bir miktarda mikro tasarım yapması, kolları sıvaması ve toprağı kazması gerekiyor.





Açıkçası hiçbir kurucu her şeyin mikro tasarımını yapamaz. Bir noktada Excel dosyasını kapatıp gerçek dünyaya girmeniz gerekir. Açıkça söylemek gerekirse, “hayal kurmayı” bırakıp “yapmaya” başlamanız gereken bir nokta gelir.





Ancak kurucu olarak, işin temel unsurlarını herkesten önce ayrıntılı olarak oluşturabilir ve çoğu zaman bunu yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu beni kurucunun vizyon geliştirdikten sonraki ikinci işine getiriyor: işe alma.

İyi Bir Ekibin İşe Alınması

Bu göründüğü kadar kolay değil. İyi bir ekibi işe almak, onları işe dahil etmek ve kişiliklerine ve eldeki göreve göre çalışan bir organizasyon yapısı tasarlamak çok zordur.





Ancak kendinizi çok fazla zorladığınızı fark ettiğiniz durumlar, kurucu olarak size takımlarınızın kıdem farkları hakkında çok şey anlatacaktır. Bu açıkların tespiti sonucunda işe alım yapacaksınız.





Ancak burada büyük bir tehlike var. Mikro tasarımı düşünmeyen pek çok kurucu var, paraları bitmeden sadece "hızlı hareket ediyorlar ve bir şeyleri kırıyorlar". Test edilmiş ve doğrudur, neredeyse her zaman bunu yaparlar.





Öte yandan, mikro tasarım ağına kapılan ve çok fazla düşünen, öğrenmeyi başaramayan veya başkalarının öğrenmesine izin vermeyen, şirketin öğrenme eğrisini sekteye uğratan kurucular da var. Her iki yoldan da çıkmanın tek yolu süper yetenekli insanları gemiye almaktır.





Özellikle C düzeyinde işe alım söz konusu olduğunda tutum ve beceriye göre işe alım yapın. Kurucuların zamanlarının orantısız bir kısmını, işletme okulunun size söyleyeceğinden daha fazlasını harcaması gereken yer burasıdır. Bir CEO olarak onlarca yıllık deneyimim buna değdiğini gösteriyor.





Planlamaya harcanan bir dakikanın, 12 dakikalık uygulama tasarrufu sağladığını söylüyorlar. Bu konuda emin değilim.





Ancak işe alım için harcanan bir dakikanın, gelecekte akıllı bir C düzeyindeki yöneticinin yapabileceği işlerin çoğunu kendi başınıza yapmak zorunda kalacağınız 50 veya 100 dakikalık derin çalışmadan tasarruf edebileceğini düşünüyorum.





Ancak buna sahip olduğunuzda - bir vizyona ve birinci sınıf bir ekibe sahip olduğunuzda - sonunda kurucu olarak devredemeyeceğiniz bir şeye odaklanmak için zaman, dikkat ve kafa boşluğuna sahip olursunuz: bağış toplama.

Bağış

Size ne söylerlerse söylesin, bağış toplama konusunda yetki veremezsiniz. Bana göre bağış toplamak her zaman fikir tartışmasına girmek gibi geliyor: Büyüme için gerekli ama acı verici. Vurulursun.





Bağış toplama, yapısı gereği çok sayıda Hayır içerir. Bir tur oluşturmak için 40-100 VC ile konuşmanız ve yalnızca iki Evet almanız gerekir. Geri kalanlar No.





Önümüzdeki birkaç yıl için bir ortak seçerken (yatırım yapacağınız ve destekleyeceğiniz bir şirket veya işe alacağınız ve yetkilendireceğiniz bir yönetici) çok seçici olmalısınız. Yani yalnızca bir huni oluşturduğunuzda işe yarar.





Ancak bağış toplamayı bitirdiğinizde en başa dönersiniz. Aniden farklı yükümlülüklere sahip farklı bir şirketi yönetiyorsunuz. Vizyonu yeniden keşfetmeniz gerekecek. Bu vizyonu geliştirmek için işe almanız gerekecek. Ve evet, sonunda yeniden bağış toplamak zorunda kalacaksınız. Bu kurucunun hayatı.





Max Faldin

Silverbird'ün kurucusu ve CEO'su

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/faldin/

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