Siber Suçlu, Asansör ve Kırmızı Gucci Giyim Fikirleri

Hackerlar, aşağıdaki yeni bilim kurgu romanımın ilk bölümüdür Hourglass, Biohacking, siber suç, felsefe, AI ve bazı ciddi derecede garip gerçek bilim hakkında - hepsi inanılmaz bir yakın gelecekte bir dystopya içinde. evet, bir ses kitabı olarak kullanılabilir.

Vücudunun 33 trilyon hücresi ve 20 bin genesi ona bir şey söylemek için ona bağırıyordu, ancak sadece onun varlığı onu bıçakladı.

Bu, onu sadece dört katlı kısıtlı bir yolculukta gördüğü üçüncü kezydi.

Xavier Oren sinirliydi. Bir süre önce yalnız ve fiziksel olarak aslında bir ceket giyen bir kadına, özellikle de böyle bir kadına bu kadar yakındı. Bu şaşırtıcı bir şekilde egzotik özelliklere sahipti: uzun jet siyah saç, parlak yeşil gözler, duygusal kırmızı dudaklar, aristokratik yüksek kaşlar, açık kremli Akdeniz derisi kahve rengi, bol miktarda süt eklenmiş ve boynunun onlara çekici bir genişliğe sahipti. Şık bir şekilde giyinmişti, pahalı görünen beyaz deri çantasıyla. Kıvrımlı şekli cesur siyah üstünün hassas kumaşından öne çıkmıştı ve yeşil şeritli ceket, şekilli bacaklarına bir ipuçtan daha fazlasını yapmıştı. Asansörün dört aynalı duvar

Endişenin üstünde, kendi bakışlarından, kendi yansımalarından ve bu rahatsız edici anından kaçmak için yerleşik siber-optik uzaktan bağlantı lensini (“Link”) kullanarak İnternet'e erişemediği için sinirlendi.

Sevgili okuyucu, bana böyle bir arzu vertikal seyahat eden arkadaşıyla konuşmayı yumuşak bir şekilde vurmadığım için bazı korkaklıkları düşünebilir misiniz, ama böyle bir anda Casanova'ya dönüşür, dakikada 200 kalp atışını bastırırır mısınız? Şüphesiz! Ona ne diyebilirim? “Hello, bugün güzel hava...” Hayır, bu sıkıcı bir konuşma konusu! Binada çalışıyorsa onu sormalı mıyım? O kesinlikle göründüğü gibi görünmüyor.

Gözleri neredeyse asansör düğmelerine baktığında onunla tekrar karşılaştı ve asansörün köşesine sinirli bir şekilde baktı, göz temasını önlemek için.Destek ofislerine gitmek için sadece birkaç kat dahaSessizce kendine düşündü.

Xavier'ın zeminine, Destek Ofislerine nihayet ulaştıkları zaman ayaklarını yere bastırdı. İlk önce asansörden çıkmış, Xavier'in yakından geçtiğini ve nadir kokusunu yakalamış gibi görünüyordu. Vücudunun derinliklerinde derin bir değişim hissetmişti. Yaklaşın; cildinin ne kadar canlı olduğunu ve çıplak omuzlarının eğriliğinin geniş göğüslerinin karanlık kontürlerine nasıl mükemmel bir şekilde akıştığını görebiliyordu.

Ne kadar anachronistic ona! Ya da o bir OnlyFanz “model” olabilir miydi? uzun zamandır gerçek bir tane görmedim...

Sadece hafifçe, vücudu aynalı asansörün köşesine daha da geri çekildi. Yine kendi yansımasıyla yüzleştiğinde, nefesini aldı ve dışarı çıktı. Destek karşısındaki lobiye doğru yürürken kendine güvenen bir adım attı. Xavier, kalçalarının zemine tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır.

Bu sırada, Siyah pantolonlu ve “Moderator” yazılı basit harflerle gri kollu bir gömlek giyen daha büyük bir kadın, Xavier’i büyüleyici ceketin ortasında yakalayıp yakaladı.

Moderatör benim “kendi gizliliğimi ihlal ettiğimden memnun değil!”Xavier, mahkeme tarafından verilen haftalık inceleme için Destek girdiğinde sinirli bir şekilde yuttu.

Hükümet ofisinde kişiliği olmayan bir toplantı odasına girdi, orada yaklaşık bir düzine diğer korkunç dertli “Post Opps” gri plastik sandalyelere oturdu.Bazıları eski moda baskılı kitaplar veya dergiler okuyordu, ancak çoğu odaya boş bakıyordu.Hiçbiri sosyalleşiyordu.



Bu cümlenin etimolojisini size açıklayacağım, Post Opp, benim için daha az ya da daha fazla geçerli. Siyasi olarak yanlış bir sözcüktür. Bir zamanlar, kaba bir komedyen, sonsuz yenilik ve dijital ilahi seçen erkekleri transseksüellere kıyaslamıştı. Ve ortalama soyadı, Post Opp, yapışkan gibi tutmuştur. İstatistik kaynağına göre, nüfusun% 50 - 60% erkek Post Opps.

Xavier'ın yanındaki genç adam, birkaç başkası gibi ucuz bir kumaş yüz maskesi giyiyordu.

Neden bunu yapıyorlar, sorabilirsiniz - tehlikeli bir virüs dolaşıyor mu? Hayır, onlar pandemik nesil bebeklerdi; ebeveynleri 2020'lerin başlarında COVID ve 2020'lerin sonlarında kuş gribi sırasında halkın dışına çıkmak için yüz maskeleri koydular ve onları asla çıkarmadılar.

Bir moderatör toplantı odasına girdi, Xavier'ı gizemli kadının tehlikeli eğrileriyle yakalayan aynı kişi.Lanet olsun!Toplantı odasını yöneten masanın arkasında oturdu, arkasında beyaz bir bulmaca parçası olan büyük bir plaka, gri bir bulmaca ağında ortaya çıktı...

Destek: Kendinize yardım etmek: Destekiniz olduğunda kendinize bakmak daha kolaydır.

Çok fazla aşırı kilolu değildi, her şeyden daha dörtlüydü; bacaklarıyla birlikte oturdu ve omuzları dörtlüydü, saçları kısa ve tıraşlıydı ve hatta ayakkabıları dörtlüydü.

“Amar, bu hafta nasıl yaptık?” diye sormuş, görevinden ötürü sıkıldığını ve aptallığını vurgulayan bir sesle.

İleriye doğru eğildiğinde duruşu kötüleşti ve omuzları hafifçe yükseldi.

“Uhm, çok iyi değil...” bir aksanın bir ipucu ile maskesini içeri soktu.

“Evet...” Moderatör ona baskı yaptı.

“Ben bir şekilde becerdim,” O sinirli bir tırnak gibi ön kollarından birini tırmalamaya başladı, “Yeni Sim oyunu Core Seven çıktıktan hemen sonra, ve sanırım satıcının oyun lisansımda oyun süresini sınırlandırmasını istemeyi unutmuşum.

“Mine almak” en yüksek teklifciye saatte bilişsel güçlerinizi kiralamak anlamına gelir. Temel olarak, bir şirket, gri maddenizin kuantum hesaplama gücünü para kazanmak için kullanırken bilinçsiz kalırsınız. Bu, değerli metaller için arama yapan bir asteroit madenciliği operasyonu, sağlık verileri analizi ajansı, sigorta müşterilerinin bireysel genomlarını haritalarken, bozuk frekanslı ticaret yapan bir hedge fonu veya bir blockchain madenciliği yapan bir yatırım firması olabilir.

Bu acımasız Post Opps'ların çoğunun kiralarını, Link bant genişliğini, soylent diyetini, Sim oyunlarını ve Destek ödemelerini nasıl ödeyebilecekleri budur. Benim altımda! Artık iyi bir sim seks keyfini bile alamayan saçma bir zombiye dönüşmenin harika bir yolu.

“Amar, geçen ay sizin için hangi benchmarks ayarladık?” moderatör devam etti.

“Üç saatlik yürüyüş, üç saatlik profesyonel beceri geliştirme, iki saatlik iş arayışı ve...” kelimeleri arıyor gibi görünüyordu, “biolojik aile birimiyle iki saat.”

“Araştırdığımız kriter haftada 10 saat bağlantısız çalışmaktı.”

“Hayır, bir süre Hyderabad’da kardeşimle oynadım!”

“Amar, bu çeyreğin beşinci haftasıdır ki, başladığımızda seçtiğiniz benchmarks’ı karşılamadık” dedi, “Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz...”

“Hayır, ben daha iyi yapabilirim!” Xavier’ın son birkaç ayda birlikte destekledikleri en yüksek enerji seviyesinde protesto etti.

“Link’inizi devre dışı bıraktım.” dedi. “Siz üretken, topluma entegre bir hibrit vatandaşa dönüşme konusunda hiçbir ilerleme göstermediniz. başka seçeneğimiz yok.”

Son bir protesto yaptı: “Benim Linkim olmadan nasıl entegrasyona doğru ilerlemeliyim!”

Bu sizinle görüşebileceğiniz bir konudur” dedi.

Omuzları düşüşü devam ettiğinde daha da bir araya geldi, başı düştü, elini ceket cebine bastı ve ölü gözlerle linoleum zemine baktı.

Bu Post Opps bazıları gerçek lanet kaybedenler! Bunlar dijital seks iş platformları aracılığıyla asla karşılayacakları kadınlar tarafından “PayPigs” olarak adlandırılmak için maaşlarının yarısını teslim eden az sayıda erkek türüdür. güzel bir piksel gösterisi için.

Ardından, bu platformlar tüm insan “modellerini” AI avatarlarıyla değiştirebileceklerini keşfettiler. Sonuçlanan kâr bonanza, 2029'da kurumsal skandal oldu, ancak platformlar Universal Basic Income fonuna ekstra ödedi, bu yüzden kızlar refah ve SSRI'ye gitti ve şişman oldu.

Meraklı olabilirsiniz: bilişsel kuantum madenciliği eşit fırsatlar için bir iş seçeneği midir?

Prekognitif yetenek olarak adlandırılan bir şey nedeniyle, bazı Post Opps diğerlerinden daha fazla para kazanabilir.Garip bir deney: Biofeedback izlemeye 26 insan subayını bağladı, onları sensörsüz ortamlarda bilgisayar ekranlarının önüne yerleştirdi ve rastgele çeşitli görüntülerde gösterdi. Bazıları güçlü bir duygusal tepki yarattı, ancak çoğu değil: bir ev, bir araba, bir kurbağa, bir çıplak adam hapishanede dövülüyor, bir siyasetçi bir konuşma yapıyor, bir kedi, ormanda bir yolculuk, New York gökyüzü, bir anthill, ölü bir bebek, vb...Sen fikrin var.

Deney, vücudun en duygusal olarak şok edici görüntüler gösterilmeden önce küçük fizyolojik tepkiler göstermeye başladığını, görüntünün gösterilmesinden 33 saniye önce gösterildiğini gözlemledikten sonra gerçekten ilginç hale geldi.

Ardından araştırmacı sapmış ve deneyin insan konularına rastgele pornografik görüntüleri göstermeye başladı - kırmızı bir spor arabası, kırmızı bir sarışın bir darbe işi veriyor, bir geçişi yakalamak için koşuyor, Ted Bundy'nin bedensiz bir kurbanı, vb. Bu, biyolojik tahminlerin "presentiment" doğruluğunun, rastgele şansın üzerinde daha yüksek atlamasına neden oldu.

Deneyi tekrarladıktan ve yüzlerce nesneye binlerce görüntü gösterdikten sonra, veriler yalan söylemedi. tesadüfen olasılıktan sapma çok yüksekti; zihin bilgisayarın bilmesinden önce ne olacağını biliyordu.

Araştırma, binlerce yıldır bildiğimiz ve bilimin yüzlerce yıldır reddettiği şeyleri doğrulamak için dünya çapında başlıklar kazandı; İnsanlar geleceği tahmin etmenin garip bir yeteneğine sahiptir.

Daha fazla araştırma, deneyleri tekrarladı, ancak öne sürükleyici görüntülerden önceden düzenlenmiş bir dizi kullandı ve insanlar, gelecekte zaten taş veya bayt olarak ayarlandığında geleceği daha iyi tahmin edebildiğini buldu.

En önceden bilinen akıllar, 33 saniye içinde herhangi bir belirli bir olayın meydana geleceğini ya da gerçekleşmeyeceğini tahmin edebilirler, tam olarak rastgele olasılıkla% 50'ye kadar daha iyi bir hassasiyetle. Herkese şok edici bir şekilde az fayda sağlayan büyüleyici bir keşif. Yüksek frekanslı ticarette günde milyonlarca dolar kazanan ya da kaybeden savunma fonları yöneticileri hariç, hisseler, para birimleri ve aryoform finansal dünyasının diğer egzotik türlerinin değerindeki küçük hareketlere dayanarak. Porno ve şiddet görüntüleri en iyi tahmin araçlarıydı ve finansal araçlar sadece iki yönde hareket etti (değer yükseldiğinde ya da düştüğünde), görüntü piyasa hareketinin gelecek sonuçlarına bağlı olabilir.

İşte bu şekilde varp-frekans ticareti doğdu; kan basıncının birkaç derece artması gibi öykü anlatımı biyolojik işaretlere dayanarak, koruma fonları on milyonlarca dolarlık pozisyonlara girer veya çıkar ve 33 saniye veya daha az bir sürede bir yüzde puanının birkaç parçası kazanır.

Xavier’ın soru sorması sırasındaydı...

“Her gün egzersiz yapıyorum, köpeğimi her gün yürüyorum, sadece SuperSimPoker’ın bir sürü elinden başka.”

“Bu yüzden fiziksel olarak aktif kalıyorsun, bu iyi. Ancak, online poker bağımlılığınızla ilgili artan endişelerimiz var Xavier.”

* Online poker bağımlılığı! Kiranızı ödeyeceğim!* Destek ödemeleri sabit bir ücret değildi, ancak bir kişinin gelirinin bir yüzdesi. Xavier bir istatistik uzmanıydı ve poker oynarken on yıllar boyunca olağanüstü bir içgüdü geliştirdi. Ortalama Post Opp'un aylık Destek ödemesi bir restoranda bir yemek satın alabilirken, onun maliyeti bir hükümet yönetimi çalışanının aylık maaşına eşdeğerdi, artı 12% "özel" ek ücret, çünkü o bir düz, beyaz adamdı - * çok fazla bir ayrıcalık gibi görünmüyor! * Daha fazlası olurdu, ancak küçük bir yan iş aracılığıyla gelirinin birçoğunu gizlemeyi başardı daha az poker oyuncuları ve dijital kartlarla kendisi kadar yeten olmayanların elinde olan danışmanlık

“Evet, ben profesyonel bir poker oyuncusuyum. Bu şekilde yaşamımı kazanıyorum,” dedi önce Moderatörlerin inkvizisyonuna yaptığı gibi.

Ona baskı yaptı, “Seni daha organizasyonel olarak değerli hale getiren bir beceri setine odaklanmanızı görmek istiyoruz.”

“Evet, biliyorum, bu yüzden son üç ayda 37 saat halka açık konuşma derslerine katıldım. Geçen hafta, öğretmenim Niccolò Machiavelli’nin felsefesinde sınıfta verdiğim bir konuşmada büyük sözcüklerimi övdü.”

“Büyük ne, ne anlama geliyor?”

“Grandiloquence: extravagantly colorful veya bombastic anlamına gelir.”

“Bu yüzden renkli bombalar ve felsefe hakkında bir konuşma yaptı mı?”

“Hayır, sadece anlamına geliyor...”Bunu aşağıya indirmek zorundayım“İyi konuşabiliyorum”

“Evet, iyi konuşabilirsin Xavier! Sosyal entegrasyonun kanıtı için herhangi bir kamu konuşma çalışması yaptın mı?”

“Hayır, açıkçası kamu konuşmacıları için çok rekabetçi bir pazardır.”Lütfen bana izin veremezler!

Devam etti, “Yargı, haftada bir zaman harcamanızı gerektirir Ethics Reconditioning...”

“Yirminci yüzyılın bir reklam büyücüsü Edward Bernays hakkında dört saatlik bir belgesel dizisini izledim ve postmodern tüketici kültürünün babası olarak kabul edilir.

“Etik Yeniden Yapılandırma müfredatında bu olup olmadığından emin değilim, ancak bu hafta için evet.”

Xavier'ı sosyal olarak entegre bir Post Opp'a dönüşme yolunda ilerlemesinin ayrıntıları için araştırmaya devam etti, sahte özür dilediği pis ipuçları ile kesildi. Xavier saate baktı; sadece sıkıcı 30 dakika geçti. üç saat içinde Xavier, Link'ini yeniden etkinleştirdi ve dijitalleşmiş bir opium yolculuğuna geri döndü.Linkimi yeniden açmak için ne gerekiyorsa yapın.

Destek oturumunun geri kalanı olay olmaksızın geçti.Amar'ın patlaması ve kovulması, Geçen haftadan bu yana Post Opps'ların yapmış olduğu en olumsuz ya da olumlu ilerlemeydi.Kendisini ayağa kaldırdığında, Xavier'ın bacakları kanın 3D basılı koltuklarda saatlerce oturduktan sonra onlara geri döndüğünde ağrıyordu.

Kapıyı çaldıklarında, ismini duydu: “Xavier!”Kavarlı Moderator’dan keskin bir sesle söylendi.Onu kötü dolaşımdaki plastik tahtlardan birine geri dönmesini emretti.Böylece boğazı mideye düştü.

Eğer lobide bugün gözlemlediğim şey sık sık yaptığın bir şeyse, bu, Destek programınızdan kovulmaya yol açabilir. bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz...” Sesini korkunç bir şekilde geride bıraktı. ”Senin çevrenizdeki vatandaşların gizliliğini ihlal edeceğinizi gösteren 10 metrelik coğrafi alanında yayınlanan kamu ve özel hashtagler için geçici olarak cinsel uyanış biyolojik işaretlerinizi izlemek için Link’inizi ayarlayacağım.”

Xavier “cinsel heyecan”a gülümsedi. asansördeki ceket, uzun zamandır pixel ve bajtlardan yapılmış olmayan bir şeyin kendisinden bir titreşim göndermediği son seferdi.Ama dudakları ona meydan okuyordu, dikkatini artık dizindeki tabletin parlayan ekranına tamamen yönlendirdiği için fark etmedi.

Neden bana sıkıntı veriyor? Ben buradaki yıldız öğrencisiyim! Asansördeki bombalı bebek, bir ya da iki göçmen gözünü yakalamak istemeseydi böyle giyinmezdi.

Ancak, dijital nokta sıkıntısı protesto etmek üzereydi, olmaması gereken bir şey oldu.

“Özgürlük, cesaretin en iyi parçasıdır.”

Bir gönderici olmadan bir mesaj, görünümünün ötesinde parladı, kafatasız Moderatör ve karanlık odayı kapladı.

Link mesajı almam lazım şu anda...

Xavier’ın omzuna bir soğukluk düştü. Bu cümle, sıradan iletişimlerinin dijital sızıntısıyla eşzamanlıydı. Göründüğü kadar çabuk kayboldu. Ve Support’s Link’in devre dışı bırakma güvenlik duvarını bir şekilde kaçırdığı gerçeği garip. Çok garip. Neyse ki, Moderatör ona bakmadı ve Link’in gözünde parlayanı yakalamadı.

“Diskretion is the better part of courage?” yani cesur ama akıllı olmak demektir.

Geri dönüp ona baktı, bir gözyaşı kaldırdı.

“O zaman etrafımdaki vatandaşların mahremiyetini ihlal etmemeye dikkat edeceğim” dedi.

Asansörün önünde duran Xavier, her haftanın en yavaş iki dakikası, haftalık inceleme toplantısından sonra Link'i yeniden etkinleştirmek için elektronik paranın desteğe aktarılmasını doğrulamak için aldığımız zamandı.

My Link önümüzdeki 120 saniye için engelleniyor. “değer” ile ilgili bu anonim mesaj nasıl geçti?

Asansörün ayna sınırlarına geri döndü, yeraltı düğmesine basarak ve Destek'in steril sınırlarından kaçmak için sabırsızlanarak soğuk metalle eğildi.Ama kapılar tamamen kapatılmadan önce, yine açıldı, farklı bir Destek kohortundan bir Post-Opp'u ortaya çıkardılar, sürekli düşük gözlü bir figür.Onun yanında onun robot kız arkadaşıydı - rahatsız edici derecede mükemmel bir sarı elbiseye sahip bir beyaz sarışın, neredeyse gerçekçi olmayan göğüslerini içeriyordu.

Asansöre girdiler, hareketleri yaşamı taklit ediyordu ama içsel kusurları yoktu, derin bir boşluk hissettiren kusursuz bir taklit.O, tuhaf vadinin kenarında, tamamen robotik olmak için çok organik, ancak Xavier'da hafif bir rahatsızlık dalgası yaratan, insan hayatındaki ince hikayelerden tamamen yoksun.

Kötü olmayan şey kokuydu.

Hibrit çiftin gözünden değil, havanın kendisinden Xavier’ın üzerine yıkanan bir boğaz ağrısı dalgasıydı.Böyle bir miasma vardı, asitli süt ve amonyak, endüstriyel dezenfektanın hastalıklı tatlı tıkanıklığıyla kaplı, hepsi insan dışkısının karışık, karışık kokusu tarafından desteklenmişti.Bu, uzun zamandır kendine bakmakta olan bir vücudun ihmal kokusuydı.

Post-Opp rahatsız edici bir şekilde hareket etti, gözleri sinirli bir şekilde dökülürken, düşük bir sesle parlayan sentetik güzelliğe, “Eve geldiğimizde yastığımı değiştirmemiz gerekiyor.

Robot kız arkadaşı başını hafifçe eğdi, sesi sakinleştirici bir monotonluk. “Bugün Destek'te iyi bir iş yaptın. eve döndüğümüzde seni değiştireceğim ve sana bir atıştırmalık yapacağım.”

Nefret ve pişmanlık Xavier'in içinde savaştı.Bu, yetişkin erkeklerin temel vücut fonksiyonlarını makinelere devrettikleri ve ruhsuz silikon simulacrasında teselli buldukları toplumun acımasız nadiridir.

Asansör düştüğünde, başka bir beklenmedik bildirim göründü.Bu sefer, mesaj daha uzun - dil garip tiyatro.

“Bu da geçecek, çünkü gece gökyüzü yeşil yanarken, öfkeniz Icarus’un kanatlarını eritecek ve o kadar çok insanı köleleştiren sistemin kalbine bir üçgen vuracaksınız.

Xavier baktı, zihnini sardı.

Gece gökyüzü yeşil ne zaman yanar? öfke? bir trident vur? ben gerçekten “trident vurmak” türü değilim! ve kırmızı bir Gucci elbise?

Kelimeler garip, neredeyse efsanevi bir ağırlıkla, işe yaramayan bir Link ve yastık giymiş bir Post-Opp'un dünyevi gerçekliğiyle tamamen bağlamdan çıkmıştı.

Destek firewall temizlenmiştir.

Serotonin zihninde yeşil “Verifiye edilmiş” ödeme simgesi, GTP Destek’ten bir mesajla Link’inde ortaya çıktı: 998 CBUSD ÖDÜMÜ CENTRAL BANK tarafından onaylandı - NEXT PAYMENT DUE IN 7 DAYS. Feel-good nörotransmitterlerin ardından bildirimler Link’inden yüklenmeye başladı ve periferik vizyonunda ortaya çıktı: oyun arkadaşlarından yeni anlık mesajlar, 3-D Prontogramlar, e-postalar, en sevdiği Utube şovlarının mikro bölümleri, TikTik kısa pantolonları ve en sevdiği etkileşimli yetişkin programı Sutra Samurai SwordXxx’in bir sonraki bölümü yayınlandı.

Asansör kapıları açılırken, havaya sıkışan görünmez kirliliği atmak için çaresizce çöktü.

Siyah beyazlı bir günün ardından, şimdi yasaklanan benzersiz bir iridescence anı ile, hayat artık renk içinde geri döndü.

Diğer birkaç kitap ve sesli kitap platformunda (Spotify dahil) satın alınabilir, ancak sesli kitabın en iyi versiyonunu yukarıdaki mağazamdan doğrudan alabilirsiniz.

