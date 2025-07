サイバー犯罪者、エレベーター、そして赤いGucciドレスの予言

ハッカーたち、次に、私の新しいサイエンスフィクション小説、Hourglassの最初の章は、バイオハッキング、サイバー犯罪、哲学、AI、そしていくつかの深刻に奇妙な現実科学についてです - すべて信じられないほど近い将来のディストピアに設定されています。

彼の体の33兆個の細胞と2万個の遺伝子は、彼女に何かを語るために彼に叫んだが、彼女の存在だけが彼を麻痺させた。

彼女が4階のみの狭い乗り場で彼を見たのはこれが3回目だった。

Xavier Orenは緊張していました。それは彼が独りで肉体的に実際にスカートを着ている女性、特にこのような女性に近づいて以来、しばらくの間でした。彼女は驚くほどエキゾチックな特徴を持っていました:長いジェットブラックの髪、透き通る緑色の目、感覚的な赤い唇、貴族の高い頬の骨、クリアクリームな地中海の皮膚、コーヒーの色は多くのミルクを加え、彼女の尻尾はそれらに魅力的な幅を持っていました。彼女はスタイリッシュに着飾られ、高価に見える白い皮のバッグを持っていました。彼女の曲げた形は、彼女の大胆な黒のトップの繊細な布からキックされ、緑色のストリップのジャケットは彼女の

彼の不安の頂点に、彼は彼女の視線、自身の反射、そしてこの不快な瞬間から逃れるために、組み込まれたサイバー光学上線レンズ(「Link」を短くする)を通じてインターネットにアクセスできないことにイライラしました。

親愛なる読者、そんな望ましい同僚の垂直旅行者との会話を柔らかく打ち上げないために私を何らかの臆病者と思っているかもしれないが、あなたはそのような瞬間にカサノバに変身し、毎分200心拍を押すだろうか?それを疑う! 私は彼女に何を言おうか? 「こんにちは、今日はいい天気だ」のような何か... いいえ、それは退屈な会話のテーマです! 彼女が建物で働いているかどうかを尋ねるべきですか? 彼女は確かに彼女のように見えません。

彼女の目は、彼がエレベーターのボタンを眺めながら再び彼に会い、彼は緊張してエレベーターの隅に目を向け、目の接触を避けた。サポートオフィスへ行くためのほんの数階彼は静かに自分自身について考えていた。

彼女は急いで地面に足を踏み入れたように見えたが、ついに彼らはXavierの床、サポートオフィスに到着した。彼女は最初にエレベーターから出て行き、どうやら意図的にXavierに近づいて行き、彼は彼女の珍しい香りを捕らえた。彼は体の奥深くに何か深い変化を感じた。

酔っ払い! しかし、彼女はハッカーなのか? 彼女のアナクロニズムは? それとも彼女はOnlyFanzの「モデル」なのか? 久しぶりに実際に見たことがない...

少しずつ、彼の体は鏡のエレベーターの隅にさらに後退した。彼の反射に直面して、再び一人で彼は息を吸い出して現れた。彼女は、サポートの反対側のロビーに向かって歩きながら自信を持った歩みをしました。Xavierは、彼女の足首が床にクリックしつつ、この素晴らしいリズムを持っていたことに気付かなかった。スカートは非常に緊張していて、彼は明らかに両方のひどいお尻を作ることができた。Xavierの口は首に手を向けたときに開いた。

この時点で、黒いパンツを着た大きな女性と、シンプルな文字で「Moderator」と読む灰色のネックレスのTシャツがサポートから出てきて、迷惑なスカートの真ん中にXavierを捕らえました。

マネージャーは私に「彼女のプライバシーを侵害する」ことを喜ばない!Xavierは、裁判所が命じた週刊レビューのサポートに入ったときに緊張して飲み込んだ。

彼は人格が無く、政府事務所の会議室に入り、灰色のプラスチックの椅子に座ったほかの、恐ろしく退屈な十数名の「ポスト・オプス」がいた。



私はあなたにそのフレーズのエチモロジーを説明すべきです、Post Opp、それは私自身に多かれ少なかれ適用されます。それは、ハイブリッド男性の体を持つ人間のための政治的に間違ったスランゲンです。かつて、粗暴なコメディアンは、無限の新しさとデジタル神性をトランスジェンダーに選んだ男性を比較していました。そして、平均的なニックネーム、Post Oppは、粘着剤のように詰まっています。どの統計情報源が参照されているかに応じて、50% - 60%の人口の男性はPost Oppsです。

Xavierの隣の若い男は、他の何人かと同様に、安い布の顔面マスクを着ていた。

なぜ彼らはそうしているのか、あなたは尋ねるかもしれません - 危険なウイルスが循環しているのですか? いいえ、彼らはパンデミック世代の赤ちゃんでした; 彼らの両親は、2020年代初めのCOVIDと2020年代後半の鳥インフルエンザの間に、彼らに顔マスクを置いて、彼らは決して彼らを脱ぎ取ったことがありません。

会議室には、謎の女性の危険な曲線に巻き込まれたXavierを捕らえた同一人物のマネージャーが入った。クソ!彼女は会議室を指揮するデスクの後ろに座り、白いパズルを描いた大きなポスターを彼女の後ろに置き、灰色のパズルグリッドで立ち上がった。

サポート: あなたを助ける 自分自身を助ける: あなたがサポートを持っているときに自分自身の世話をすることは簡単です 私たちはあなたを新しい場所に導くためにここにいます。

彼女はあまり肥満ではなかった、何よりも彼女は平らだった;彼女は足を並べて肩を平らにし、彼女の髪は短く、ひっそりと、彼女の靴さえも平らだった。

「アマール、今週はどうやってやったの?」彼女は義務について退屈と無情を示す音で尋ねた。

彼の姿勢は前方に傾きながら悪化し、彼の肩は少し上昇した。

「ああ、あまり良くない・・・」彼は口調のヒントでマスクをいた。

「ああ・・・?」 監督は彼を押した。

彼は神経質に彼のトリッグのような前腕の1つを擦り始めた、「新しいシムゲームCore Sevenが発売されるとすぐに、私はゲームライセンスにプレイ時間を制限するようにベンダーに尋ねるのを忘れてしまったと思います。

「マイニング」とは、最高のオファーに時間ごとにあなたの認知能力を借りることを意味します。基本的に、あなたはあなたの灰色物質の量子コンピューティングパワーを稼ぐために会社が使用している間、意識不明になります。それは貴金属を探す小惑星のマイニング作戦、保険顧客の個々のゲノムをマッピングする医療データ分析機関、バルプ周波数取引を行うヘッジファンド、またはブロックチェーンを採掘する投資会社かもしれません。

それは、これらの悲惨なポストオップのほとんどが、レンタル、リンク帯域幅、ソイレントダイエット、シムゲーム、サポート支払いを手に入れる方法です。それは私の下にあります! もう良いシムセックスを楽しむことさえできない愚かなゾンビになるための素晴らしい方法です。

「アマール、先月、あなたにどのような基準を設定しましたか?」 モダレーターは続けた。

「3時間のウォーキング、3時間のプロのスキル開発、2時間の仕事探し、そして...」彼は言葉を探しているように見えた、「私の生物学的家族のユニットと2時間」。

「私たちが設定したベンチマークは、週に10時間無関係でした。

「しばらくハイデラバードで兄と遊んでいました!」

「アマール、今季第5週目で、あなたが始めたときに選んだ基準を満たすことができなかった」と彼女は厳しく言った。

「いいえ、私はもっと上手くできる!」彼は、過去数ヶ月間に彼を見たXavierの最も高いエネルギーレベルで抗議した。

「あなたは生産的で社会的に統合されたハイブリッド市民になるためのゼロの進歩を示した。

彼は最後の抗議を発表し、「私のリンクなしで一体化に向かってどのように進化すべきか!」

「それはあなたの追放後のカウンセラーがあなたと議論できることだ」

彼の肩は引き続き倒れ続け、彼の頭は落ち、彼はジャケットのポケットに手を押し込み、リノレウムの床に死んだ目を凝らした。

これらのポストアップのいくつかは本当のクソ負け犬です!これらはデジタルセックスワークプラットフォームを通じて決して出会うことのない女性によって「PayPigs」と呼ばれるために彼らの給料の半分を渡すために使われていたほとんどの男性のタイプです。

その後、これらのプラットフォームは、すべての人間の「モデル」をAIアバターに置き換えることができることを発見しました。それに伴う利益のボナンザは2029年に起きた企業のスキャンダルであったが、プラットフォームはUniversal Basic Income Fundに余分に支払ったので、女の子は福祉やSSRIに通い、太った。

あなたは好奇心を持っているかもしれません: cognitive-quantum miningは、平等な機会の雇用オプションですか? 絶対にありません。

Precognitive aptitudeと呼ばれるもののために、特定のPost Oppsは、他の人が採掘されるよりも劇的に多くのお金を稼ぐことができます。奇妙な実験彼は26人の人間の受験者をバイオフィードバックモニタリングに接続し、それらをコンピュータのスクリーンに置き、感覚に欠けている環境に置き、それらをランダムにさまざまな画像で示した。一部は強烈な感情的な反応を引き起こしたが、ほとんどはそうでない:家、車、蛙、刑務所で裸の男が殴られ、政治家がスピーチをし、猫、森の中の足跡、ニューヨークの天文台、アンチル、死んだ赤ちゃんなど...あなたはアイデアを得る。

彼らは、体が最も感情的に衝撃的な画像を示される前に、最も小さな生理的反応を示し始めることを観察したとき、実に興味深い実験となりました。

その後、研究者は堕落し、実験のヒトの対象にランダムにポルノ画像を表示し始めた - 赤いスポーツカー、ブロンドのブロンドが打撃の仕事を提供し、パスをキャッチするために走り戻り、テッド・バンディの無肉の犠牲者など。

実験を複製し、何百もの受験者に何千もの画像を示した後、データは嘘をつくことができなかった。

この研究は、私たちが何千年もの間知っていること、そして科学が何百年もの間否定してきたことを確認するために、世界中のタイトルを作りました。

さらなる研究は、実験を繰り返したが、予備された誘発的な画像の順序を使用し、人々はすでに石やバイトで設定されていたときに、未来を予測するのにさらに優れていることを発見した。

最も予知的な心は、33秒以内に起こるあるいは起こらない特定のイベントを予測することができ、正確さは完全に偶然の確率よりも50パーセントも優れている。誰にも驚くほど役に立たない魅惑的な発見です。 ヘッジファンドのマネージャーを除き、高周波数取引で毎日何百万ドルを稼いだり、失った場合、株価、通貨、およびその他のエキゾチックな種類の価値の小さな動きに基づいて。 ポルノと暴力の画像は最高の予測手段であり、金融ツールは2つの方向にしか動きません(価値上昇または低下)、画像は市場の動きの将来の結果に結びつくことができます。

血圧が数度上昇するような物語の生物学的兆候に基づいて、ヘッジファンドは数千万ドルのポジションに入るか、数千万ドルのポジションを離れ、33秒以内にパーセントポイントのわずかな割合で利益を生み出します。

ジャクソンの番が問われた。

「私は毎日運動しています. 私は毎日犬を歩いています. それ以外は、スーパーシンプポーカーの手の多くだけです。

「だから、あなたは物理的に活発であり、それは良いことです。しかし、我々はあなたのオンラインポーカー依存症についてますます懸念しています、Xavier。

*オンラインポーカー中毒!私はあなたの家賃を支払います!*サポートの支払いは固定料金ではなく、収入のパーセントでした。Xavierは統計学者であり、ポーカーをプレイして何十年もの間、不思議な直感を開発していました。平均的なポストオップの月額サポート支払いは、豪華なレストランで食事を買うことができますが、彼は政府の管理職員の月額給与に相当し、彼は直接の白人男性であるため、12%の「特権」の追加料金を加えました。

「いや、私はプロのポーカープレイヤーです. それが私の生活を稼ぐ方法です」彼は、彼がモダレーターの捜査に前にしたように説明しました。

彼女は彼に「あなたが組織的により価値のあるスキルセットに焦点を当てるのを見たい」と押し付けた。

「はい、私は知っているが、それで私は過去3ヶ月間に37時間、公衆演説の授業に参加してきた。先週、私のメンターは、ニコロ・マチアベリの哲学に関する講演で私の偉大な言葉を褒めました。

「おばあちゃん、どういう意味ですか?」

“Grandiloquence: It means extravagantly colorful or bombastic.” という意味です。

「それで、あなたはカラフルな爆弾と哲学についてのスピーチをしましたか?」

「いやいや、意味は・・・」I have to dumb this down「うまく話せます」と。

「いいこと言えるよ、Xavier! あなたは社会統合の証拠を示すために公演の仕事をしたことがありますか?」

「いや、正直、公衆スピーカーのための非常に競争力のある市場だよ」 クソお願いします、彼らは私に余裕がありませんでした!

彼女は続けて、「あなたの判決は、あなたが週に時間を費やして倫理再編を行うことを要求します。

「私は、20世紀の広告大臣エドワード・バーネイズについての4時間のドキュメンタリーシリーズを見たが、彼はポストモダンな消費文化の父とみなされている。

「これが倫理再編カリキュラムに含まれるかどうかは分からないが、今週はそうだ。

彼女は、社会的に統合されたポストオップになるための彼の進歩についての詳細について、Xavierを捜索し続け、彼が偽りの認知症でノックしたピッタリなトリートのアドバイスで点滴された。私のリンクを再起動させるために必要なことは何であれ。

サポートセッションの残りは無事に終わりました. アマールの噴火と追放は、先週以来、ポスト・オープズのいずれもが行なった最も否定的またはポジティブな進歩でした.彼が立ち上がったとき、Xavierの足は痛くなり、血が3Dプリントされた不快な椅子に座って何時間も座った後、彼らに戻った。

彼らがドアを開けると、「Xavier!」という彼の名前が聞こえてきた。 彼女は彼に流通の悪いプラスチックの玉座の1つに戻るように指示した。 彼の喉が胃に落ちて、彼は不快にモダレーターの隣の席に座った。

彼女は声を下げた、「私はグループ全体の前であなたと対峙するつもりはありませんが、あなたを取り巻く市民のプライバシーを侵害しないように注意する必要があります。私がロビーで今日観察したことが、あなたが頻繁にしているものなら、それはあなたのサポートプログラムから追放される可能性があります。

Xavierは「性的な興奮」に微笑んだ。エレベーターのシャツは長い間ピクセルやバイトでできていないものは、彼を通して興奮の震えを送った最後の回でした。

なぜ彼女は私にトラブルを起こしているのか? 私はここで実質的にスターの学生です! エレベーターの中の爆弾のベイビーは、彼女が散歩する目や二つを捕らえたくないなら、そのように着替えられなかったでしょう。

しかし、彼がデジタルノーズの緊縮を抗議するつもりだった時、起こるべきではなかったことが起こった。

“Discretion is the better part of courage.” ディスクレーションは勇気のより良い部分である。

送信者なしのメッセージが彼のビジョンに浮かび上がり、ケツラインのないモダレーターと柔らかい部屋を覆った。

今のところ、リンクのメッセージが届いていません・・・。

Xavierの脊椎に冷え込んだ。このフレーズは古く、彼の通常のコミュニケーションのデジタル洪水と同期されていないように感じた。それは現れたようにすぐに消え去った。そして、何らかの方法でサポートのLinkの無効化ファイアウォールを回避したという事実は奇妙でした。非常に奇妙です。幸いなことに、モデレーターは彼を見ていなかったし、彼のLinked Eyeのフレーズを捕らえませんでした。

“Discretion is the better part of courage?” それは勇気あるが賢いという意味です。

彼女は彼を振り返り、眉毛を上げた。

彼は「私は周囲の市民のプライバシーを侵害しないように注意する」と認めた。

エレベーターの前に立っている Xavier は極度の時間延長状態にありました. 毎週の最も遅い2分は、彼の電子資金のサポートへの移転を確認するのにかかる時間でしたので、彼の Link は毎週のレビュー会議の後に再起動することができます。

My Link は次の 120 秒間ブロックされていますが、その「価値」に関する匿名のメッセージはどうやって届きましたか?

彼はエレベーターの鏡の境界に戻り、地下階のボタンをジャンプし、冷たい金属に傾き、サポートの無菌な境界から脱出することを望んでいたが、ドアが完全に閉じることができなくなる前に、彼らは再び開き、別のサポートコホートからのポストオップを明らかにし、永遠に下がった目を持つガウントの姿。彼の隣には彼のロボットのガールフレンドがいた。

彼らはエレベーターに入り、彼女の動きは人生を模するが、その固有の不完全さが欠けている、欠陥のない模で、深く空っぽに感じた。彼女は不思議な谷の端に浮かび上がり、純粋にロボット的な形であまりにも有機的で、しかし、人間の活力の微妙な物語を完全に無くして、Xavierに微妙な不快感を引き起こした。

気にならなかったのは、匂いでした。

それはハイブリッドカップルの視点からではなく、空気自体から、Xavierの上を洗い流した悪感の波だった。それは、混ざったミアスマ、酸性ミルクとアモニアの消毒剤の病気の甘いタンクで覆われた腸を揺さぶる流れ、これらはすべて、人間の排泄物の間違いのない、不思議な臭いによって支えられていた。

Post-Oppは不快に動き、彼の目は緊張しながら、彼は低い声で目が離せない合成の美しさに「我々は我が家に帰るときにパンツを交換する必要がある。

ロボットのガールフレンドは少し頭を傾け、彼女の声は穏やかなモノトンで、「あなたは今日サポートで良い仕事をしました。

憎しみと憐れみは、Xavierの内側で戦った。これは、成熟した男性が基本的な体の機能を機械に外部に置き、魂のないシリコンシミュレーションで慰めを見つける社会の悲惨なナディールです。

エレベーターが降りると、もう一つの予期せぬメッセージが彼のビジョンに浮かび上がった。今回は、メッセージが長かった - 言語は奇妙に劇的な。

「これも、夜の空が緑を燃やすとき、あなたの怒りはイカロスの翼を溶かし、あなたは多くの奴隷を奴隷にしたシステムの中心に三角を打つでしょう。

ジョンソンは頭を振り回し、消えてしまいました。

夜空が緑色に燃える時? 怒り? トリデントを叩く時? 私は本当に「トリデントを叩く」タイプではありません! そして赤いグッチのドレス?

言葉は、奇妙な、ほぼ神話的な重さで共鳴し、機能不全のリンクとパンツのポストオップの日常的な現実と完全に文脈から離れたが、その後、彼はそれらを忘れた。

サポートファイアウォールがクリアされました。

セロトニンは彼の心に浸透し、緑色の「検証された」支払いアイコンが彼のリンクに表示され、サポートGTPからのメッセージが表示されました: 998 CBUSDのあなたの支払いは中央銀行によって承認されました - 次の支払いは7日間です。気分の良い神経伝達器の後ショックは、彼のリンクから通知をロードし始め、彼の周辺のビジョンに現れました:彼のゲームの友人からの新しいインスタントメッセージ、3Dプロントグラム、電子メール、彼の好きなUtubeショーのマイクロエピソード、TikTikTikショート、そして彼の好きなインタラクティブな成人プログラム、Sutra Samurai SwordXxxの次の配信が公開されました。

彼は、エレベーターのドアが開けるときに、ほぼを越え、空に閉じ込められた目に見えない汚れを捨てようと絶望した。

黒と白で暮らした一日を経て、今や禁じられている独特のアイリデスセンティーの瞬間を経て、人生は再び色に戻った。

If you enjoyed this sample chapter and found it provocative, prepare to have your mind blown by the rest of the book!

こちらは、プランの概要...

バイオハッカー、数学の科学者、ゲーマー、サイバー犯罪者で、9百万ドルの「前認知資本」の盗難をマスターするために裁判にかけられた。ある夜、タバコバーで彼の快適なゾーンから押し出され、彼は驚くほど美しいコロンビアの女性、アストリッドに近づき、ロシアの老人は彼に強力な自信の薬物を与え、彼女を失うために必要な利点を与えます。しかし、アストリッドは、彼を暗いウェブに引き込むためのデザインを持つ同一の双子の姉妹を持っています。誘惑と自己破壊、自由と中毒、および利益の予言の間に捕らえられ - Xavierは人類の死ぬ魂のための戦争に巻き込まれます。 企業が未来を予測するために人間の心を奴隷にする世界では、彼は彼の生み出したバイオハッキングツールと彼の生まれつきの才能のために優秀になるが、彼の根本的に欠陥した性格のために迷うだろう。 「時間を捕らえ、死を打ち負かす唯一の方法は、女性の美しさを通してである」

I'm author-banned on Amazon, だからあなたは、ここで、Limitless Mindset Storeを通じて、約9ドルで、よくフォーマットされたデジタルブック + オーディオブックパッケージとしてそれを手に入れることができます。

それは他のいくつかの書籍やオーディオブックプラットフォーム(Spotifyを含む)で購入できますが、オーディオブックの最も磨かれたバージョンは、上記の私のストアを通じて直接私から入手できます。

AIの映画制作ツールを使用して、私はこの拡張トレーラーを制作し、あなたに世界の挑発的な洞察を与えます。ハーグラス12.800年前の帝国の破壊を反映する仮想幸福に酔った世界。