El ciberdelincuente, el ascensor y la profecía del vestido rojo de Gucci

Hacker, lo que sigue es el primer capítulo de mi nueva novela de ciencia ficción, Hourglass, sobre Biohacking, cibercrimen, filosofía, IA, y algunas seriamente extrañas ciencias reales - todo se sitúa en una distopía de futuro cercano creíble.

Las 33 billones de células de su cuerpo y sus 20.000 genes le gritaban para decirle algo, pero su mera presencia lo paralizaba.

Esta fue la tercera vez que lo había mirado en un convoy confinado de sólo cuatro pisos.

Xavier Oren estaba nervioso. Había pasado un tiempo desde que había estado solo y físicamente tan cerca de una mujer que en realidad llevaba una chaqueta, especialmente una mujer como ésta. Tenía características exóticas sorprendentes: cabello largo de jet negro, ojos verdes perforados, labios rojos sensuales, mejillas aristocráticas altas, piel mediterránea de crema clara el color del café con mucha leche añadida, y sus caderas tenían una anchura seductora para ellos. Estaba vestida con estilo, con una bolsa de cuero blanco de aspecto caro. Su forma curvada se inclinó por el delicado tejido de su atrevida cima negra, y la chaqueta verde-bandada hizo más que indicar a sus piernas en forma. En las cuatro paredes de espejo del ascensor, su reflejo se

Por encima de la ansiedad, se irritó de que no podía acceder a Internet a través de su lente ciber-óptica ocular incorporada (en breve “Link”) para escapar de su mirada, de su propia reflexión y de este incómodo momento.

Querido lector, usted puede pensar en mí alguna especie de cobardía por no golpear suavemente una conversación con un compañero de viaje vertical tan deseable, pero ¿se transformaría en Casanova en tal momento, empujando 200 latidos de corazón por minuto? Duda! ¿Qué diría a ella? Algo como, “Hola, buen tiempo hoy...” No, eso es un tema de conversación aburrido! ¿Debería preguntarle si trabaja en el edificio? Ella ciertamente no parece que lo haga. Además, es aterrador preguntar a un extraño en un ascensor donde trabajan...

Sus ojos casi se reencontraron con el de él mientras miraba los botones del ascensor, y él miró nerviosamente hacia la esquina del ascensor para evitar el contacto ocular.Sólo unos cuantos pisos más para ir a las oficinas de soportePensaba en silencio a sí mismo.

Parecía que se había apresurado, tocando su pie en el suelo cuando finalmente llegaron al piso de Xavier, las oficinas de soporte. Ella salió del ascensor primero, aparentemente intencionalmente pasando cerca de Xavier, y él capturó su raro olor. Sintió algo profundo en su cuerpo. Cerca; podía ver lo vibrante que era su piel y cómo la curvatura de sus hombros deslumbrados y desnudos fluía perfectamente en los voluptuosos contornos de sus grandes senos.

Intoxicante! Pero tal vez ella es un hooker? ¡Qué anacrónico de ella! ¿O podría ser una OnlyFanz “modelo?” no he visto una verdadera de esas en mucho tiempo...

Sólo ligeramente, su cuerpo se retiró más allá de la esquina del ascensor mirado. Frente a su reflejo, de nuevo solo, tomó su respiración y salió. Ella tomó un paso confiado mientras caminaba hacia el vestíbulo opuesto al soporte. Xavier no pudo evitar notar que sus cadáveres tenían este ritmo increíble mientras sus tacones se toparon sobre el suelo. La chaqueta era tan apertada que claramente podía hacer las dos musculadas.

En este momento, una mujer más grande con pantalones negros y una camiseta de collar gris con letra sencilla "Moderador" salió de Soporte, atrapando a Xavier en medio de la gawking en el jersey fascinante.

El moderador no está contento de que yo “viole su privacidad!”Xavier se engulló nervioso cuando entró en el soporte para su revisión semanal ordenada por el tribunal.

Entró en una sala de reuniones en la oficina gubernamental sin personalidad, donde una docena de otros terriblemente aburridos ‘Post Opps’ se sentaron en sillas de plástico gris.



Debería explicarle la etimología de esa frase, Post Opp, que se aplica más o menos a mí mismo. Es un slang políticamente incorrecto para un humano híbrido con cuerpo masculino. Una vez, un comediante rudo había comparado a los hombres que eligieron la novedad infinita y la divinidad digital con los transexuales. Y el apodo medio, Post Opp, pegado como cola. Dependiendo de qué fuente estadística se refiere, 50% - 60% de la población masculina son Post Opps.

El joven al lado de Xavier llevaba una máscara de cara de tela barata, como eran varios otros.

¿Por qué están haciendo eso, se puede preguntar - ¿hay un virus peligroso circulando? No, eran bebés de la generación pandémica; sus padres les pusieron máscaras faciales para salir en público durante COVID a principios de los años 2020 y la gripe aviar a finales de los años 2020, y nunca los quitaron.

Un moderador entró en la sala de reuniones, el mismo que había capturado a Xavier atrapado por las peligrosas curvas de la misteriosa mujer.¡Perdón!Ella tomó su lugar detrás de la mesa que comandaba la sala de reuniones, detrás de ella un gran cartel con una pieza de rompecabezas blanco blanco, destacando en una grilla de rompecabezas gris...

Apoyo: Ayudándote a ayudarte a ti mismo: Cuidarte a ti mismo es más fácil cuando tienes apoyo.

No era muy sobrepeso, más que nada, era cuadrada; se sentó con las piernas juntas y sus hombros cuadrados, su cabello era corto y con puntas rectas, e incluso sus zapatos eran cuadrados.

“Amar, ¿cómo lo hicimos esta semana?” preguntó con un tono que indicaba su aburrimiento y apatía sobre su deber.

Su postura empeoró a medida que se inclinó hacia adelante, y sus hombros subieron ligeramente.

“Uhm, no muy bueno...” murmuró a través de su máscara con una pista de un acento.

“Sí...” El moderador lo presionó.

“Me metí”, comenzó a fregar nerviosamente uno de sus antebrazos, “tengo el nuevo juego de Sim Core Seven tan pronto como salió, y supongo que me olvidé de pedir al vendedor que estableciera límites de tiempo de juego en mi licencia de juego.

“Getting mined” se refiere a alquilar sus poderes cognitivos a la hora al mayor licitador. Básicamente, te vas inconsciente mientras una compañía utiliza el poder de computación cuántico de tu materia gris para ganar dinero. podría ser una operación de minería de asteroides en busca de metales preciosos, una agencia de análisis de datos de salud que mapea los genomas individuales de los clientes de seguros, un fondo de cobertura que realiza operaciones de frecuencia de distorsión, o una empresa de inversión minando una blockchain.

Así es como la mayoría de estos miserables Post Opps pueden pagar su alquiler, ancho de banda de Link, dieta suave, juegos de Sim y pagos de soporte. ¡Es debajo de mí!

“Amar, ¿qué criterios te fijamos el mes pasado?” continuó el moderador.

“Tres horas de senderismo, tres horas de desarrollo profesional, dos horas de búsqueda de trabajo, y...” parecía buscar palabras, “dos horas con mi unidad familiar biológica”.

“El punto de referencia que hemos establecido fue diez horas semanales sin conexión”.

“¡Bueno, he jugado con mi hermano en Hyderabad por un tiempo!”

“Amar, esta es la quinta semana de este trimestre en la que no hemos cumplido con los parámetros que elegiste cuando empezamos”, dijo estrictamente, “Sabes lo que significa...”

“No! puedo hacer mejor!” protestó en el más alto nivel de energía que Xavier había visto de él en los últimos meses que habían estado en Apoyo juntos.

“Estoy teniendo tu enlace desactivado”, le cortó. “Has mostrado progreso cero hacia convertirte en un ciudadano híbrido productivo e integrado socialmente.

Él lanzó una protesta final: “¡Cómo debería evolucionar hacia la integración sin mi Link!”

"Es algo que su asesor de post-expulsión puede discutir con usted".

Sus hombros se unieron más a medida que continuaba su caída, su cabeza cayó, empujó sus manos a sus bolsillos de chaqueta, y miró con ojos muertos al suelo de linóleo.

Estos son los tipos de hombres que solían entregar la mitad de sus salarios para ser llamados “PayPigs” por mujeres que NUNCA se conocerían a través de las plataformas de trabajo de sexo digital para un bonito show de píxeles.

Luego, esas plataformas descubrieron que podían reemplazar a todos sus “modelos” humanos con avatares de IA. La bonanza de ganancias resultante fue el escándalo corporativo del día en 2029, pero las plataformas pagaron adicionalmente al fondo de ingresos básicos universales, por lo que las chicas fueron a la asistencia social y a los SSRI y obtuvieron grasa.

Usted puede estar curioso: ¿es la minería cuántica cognitiva una opción de empleo de igualdad de oportunidades?

Debido a algo llamado aptitud precognitiva, ciertos Post Opps pueden ganar drásticamente más dinero que otros siendo minados.Un experimento extrañoAsoció 26 sujetos humanos al monitoreo de biofeedback, los colocó frente a pantallas de ordenador en entornos privados de sensorios, y los mostró en varias imágenes aleatorias.Algunos provocando una fuerte respuesta emocional, pero la mayoría no: una casa, un coche, una rana, un hombre desnudo siendo golpeado en la cárcel, un político dando un discurso, un gatito, una pista en el bosque, el skyline de Nueva York, un anthill, un bebé muerto, etc...Usted tiene la idea.

El experimento se hizo realmente interesante cuando observaron que el cuerpo comenzaría a mostrar pequeñas reacciones fisiológicas antes de que se mostraran las imágenes más emocionalmente chocantes, hasta 33 segundos antes de que se mostrara la imagen.

Entonces el investigador se convirtió en perverso y comenzó a mostrar imágenes pornográficas aleatoriamente a los sujetos humanos del experimento: un coche deportivo rojo, una rubia buxom dando un trabajo de golpe, un corredor de vuelta atrapando un pase, una víctima descarnada de Ted Bundy, etc. Esto causó que la precisión de la “presencia” de las predicciones biológicas saltara aún más por encima de la probabilidad aleatoria.

Después de replicar el experimento y mostrar a cientos de sujetos muchos miles de imágenes, los datos no podían mentir.La desviación de la probabilidad aleatoria era demasiado alta; la mente sabía lo que iba a venir antes de que el ordenador lo supiera.

La investigación hizo títulos en todo el mundo para confirmar lo que hemos sabido durante miles de años y lo que la ciencia ha negado durante cientos de años; los seres humanos tienen una increíble capacidad para predecir el futuro.

Más investigación repitió los experimentos pero usó una secuencia pre-ordenada de imágenes evocativas y encontró que los humanos eran aún mejores en predecir el futuro cuando ya estaba fijado en piedra - o bytes, como era el caso.

Las mentes más precognitivas podrían predecir cualquier acontecimiento dado ocurriendo o no ocurriendo dentro de 33 segundos, con una precisión hasta 50% mejor que una probabilidad completamente aleatoria. Un descubrimiento fascinante con poco utilidad para cualquiera. Excepto para los gerentes de fondos de cobertura que ganaron o perdieron millones de dólares diarios en el comercio de alta frecuencia basado en pequeños movimientos en el valor de las acciones, monedas y otras especies exóticas del reino financiero areoform. Dado que las imágenes de pornografía y violencia eran los mejores vehículos predictivos, y los instrumentos financieros sólo se movían en dos direcciones (en arriba o en abajo en el valor), la imagen podría estar ligada a los resultados futuros del movimiento del mercado.

Así nació el comercio de frecuencia de distorsión; basado en signos biológicos tales como el aumento de la presión arterial en unos pocos grados, los fondos de cobertura entrarían o saldrían de posiciones con decenas de millones de dólares y lucrarían en unas pocas fracciones de un punto porcentual en 33 segundos o menos.

Fue el turno de Xavier para ser cuestionado...

“Trabajo todos los días. Camino a mi perro todos los días. Aparte de eso, solo un montón de manos de SuperSimPoker.”

“Así que usted está quedando físicamente activo, eso es bueno. sin embargo, tenemos una preocupación creciente sobre su adicción al poker en línea, Xavier.”

* Dependencia de póker en línea! ¡Pago tu alquiler puta!*Los pagos de soporte no eran una cuota fija, sino un porcentaje del ingreso de uno. Xavier era un erudito estadístico y había desarrollado una extraordinaria intuición a lo largo de décadas de jugar al póker. Mientras que el pago mensual promedio de soporte de Post Opp podría comprar una comida en un restaurante fantástico, su era equivalente al salario mensual de un empleado administrativo del gobierno, además de un suplemento de "privilegios" del 12% porque era un hombre blanco y recto - *no parece mucho de un privilegio!* Sería aún más, pero logró ocultar una gran cantidad de su ingreso a través de su pequeño negocio lateral de jugar a menos jugadores de póker y consultar en manos de no tan

“Bueno, soy un jugador de poker profesional. Así es como hago mi vida”, explicó como lo había hecho antes a la Inquisición de los Moderadores.

Ella le presionó: “Realmente nos gustaría verle centrarse en un conjunto de habilidades que le haga más valioso desde el punto de vista organizativo”.

“Sí, lo sé, por eso pasé 37 horas en los últimos tres meses asistiendo a clases de habla pública.La semana pasada, mi mentor elogió mi grandiloquencia en un discurso que entregué a la clase sobre la filosofía de Niccolò Machiavelli”.

“Grand-What? ¿Qué significa eso?”

“Grandiloquencia: significa extravagantemente colorido o bombástico”.

“Entonces, ¿has dado un discurso sobre bombas coloridas y filosofía?”

“¡No! sólo significa...”Tengo que poner esto abajo“Puedo hablar bien”.

“Bueno, puedes hablar bien, Xavier! ¿Has hecho algún trabajo de habla pública para demostrar la evidencia de la integración social?”

“No. Es, honestamente, un mercado muy competitivo para los oradores públicos.” ¡Perdón por favor, no me podían permitirme!

Ella continuó: “Tu sentencia requiere que pases tiempo semanalmente haciendo Recondicionamiento de la Ética...”

“He visto una serie documental de cuatro horas sobre un magnate de la publicidad del siglo XX, Edward Bernays, que se considera el padre de la cultura de consumo postmoderna.

"No estoy seguro de si eso sería en el plan de estudios de Recondicionamiento de la Ética, pero para esta semana, sí".

Ella continuó investigando a Xavier para obtener detalles sobre su progreso hacia convertirse en un Post Opp socialmente integrado, punctuado con pedazos de consejos de trite a los que se acercó con falsa aceptación. Xavier miró el reloj; sólo había pasado un tedioso 30 minutos. En tres horas, Xavier podía reactivar su Link y escapar de nuevo en un viaje digitalizado de opio.Cualquier cosa que se necesite para reactivar mi enlace.

El surgimiento y expulsión de Amar fue el mayor progreso, negativo o positivo, que cualquiera de los Post Opps había hecho desde la semana pasada.A medida que se levantó, las piernas de Xavier dolían a medida que la sangre volvía a entrar en ellos después de horas de sentarse en las sillas incómodas impresas en 3D.

Mientras sacudían la puerta, oyó su nombre: “Xavier!” pronunciado en un tono agudo del moderador cuadrado. Ella le gestó para que regresara a uno de los tronos plásticos de mala circulación.

Si lo que observé hoy en el lobby es algo que haces con frecuencia, esto llevará a las citas, lo que puede conducir a la expulsión de tu programa de soporte.Sabes lo que eso significa...” Su voz se retrajo de forma ominosa. “Voy a configurar tu enlace para monitorear temporalmente tus bio-signos de excitación sexual y la referencia cruzada para hashtags públicos y privados publicados en tu área geográfica de 10 metros indicando que puedes estar violando la privacidad de los ciudadanos que te rodean”.

La chaqueta en el ascensor fue la última vez en mucho tiempo que cualquier cosa no hecha de píxeles y bytes había enviado un temblor de excitación a través de él.

¿Por qué me está dando problemas? soy prácticamente el estudiante estrella aquí!La niña de la bombilla en el ascensor no se habría vestido de esa manera si no quisiera capturar un o dos ojos vagando.

Pero, al mismo tiempo que estaba a punto de articular una protesta por el ahorro de la nariz digital, sucedió algo que no debía suceder.

“La discreción es la mejor parte del valor”.

Un mensaje sin un remitente flashó a través de su visión, superpuesto el moderador sin mandíbula y la habitación blanda.

No estoy recibiendo mensajes de enlace en este momento...

La frase se sintió arcaica, fuera de sincronía con el diluvio digital de sus comunicaciones habituales. Desapareció tan rápido como apareció. Y el hecho de que de alguna manera ocultó el firewall de desactivación de Link de Support fue extraño. Muy extraño. Afortunadamente, el Moderador no lo miraba y no capturó el flash en su ojo enlazado.

“¿La discreción es la mejor parte del valor?” que significa ser valiente pero inteligente.

Ella lo miró hacia atrás, levantando una cejita.

En reconocimiento, dijo: “Tendré cuidado de no violar la privacidad de los ciudadanos que me rodean”.

Estando delante del ascensor, Xavier estaba en un estado de dilatación temporal extrema.Los dos minutos más lentos de cada semana fueron el tiempo que se tomó para verificar la transferencia de sus fondos electrónicos al soporte para que su Link pudiera ser reactivado después de la reunión semanal de revisión.

Mi enlace está bloqueado durante los próximos 120 segundos. ¿Cómo llegó ese mensaje anónimo sobre “valor”?

Volvió a entrar en los confines de los espejos del ascensor, golpeó el botón de la planta baja y se inclinó contra el metal frío, ansioso por escapar de los confines estériles del soporte.Pero antes de que las puertas pudieran cerrarse por completo, se deslizaron de nuevo, revelando un Post-Opp de una cohorte de soporte diferente, una figura de gaunt con ojos perpetuarmente descalzos.Al lado de él estaba su novia robot – una rubia blanqueante perturbadamente perfecta en un vestido gris escarpado que apenas contenía sus pechos irrealistas.

Entraron en el ascensor, sus movimientos imitaron la vida pero carecían de sus imperfecciones inherentes, una imitación impecable que se sentía profundamente vacía.Se hundió en la orilla del extraño valle, demasiado orgánica en forma para ser puramente robótica pero completamente desprovista de los sutiles relatos de la vitalidad humana, causando un ligero riñón de malestar en Xavier.

Lo que no estaba mal era el olor.

Una ola de náuseas se lavó sobre Xavier, no desde la vista de la pareja híbrida, sino desde el aire mismo.Fue un miasma enmascarado, una rama de leche ácida y amoníaco enmascarada con el doloroso dulzura del desinfectante industrial, todo sustentado por el inesquecíbel y fastidioso olor de los excrementos humanos.Fue el olor de la negligencia, de un cuerpo que desde hacía tiempo se cuidaba a sí mismo.

El Post-Opp cambió de forma incómoda, sus ojos deslumbraban nerviosamente mientras murmuraba en voz baja a la belleza sintética deslumbrante: “Necesitamos cambiar mi pluma cuando llegamos a casa.

La novia del robot inclinó su cabeza ligeramente, su voz una monotonía apacible. “Has hecho un buen trabajo en el soporte hoy. te cambiaré cuando lleguemos a casa y te haré un bocadillo”.

Desgusto y compasión lucharon dentro de Xavier.Este es el nadir patético de la sociedad, donde los hombres adultos outsourcen las funciones corporales básicas a las máquinas y encuentran consuelo en el simulacro de silicona sin alma.

A medida que el ascensor bajaba, otra notificación inesperada floreció en su visión. Esta vez, el mensaje era más largo - el lenguaje extrañamente teatral. El texto esmeralda pulsó suavemente contra su ojo interior...

“También esto, pasará, porque cuando el cielo nocturno arde verde, tu furia derretirá las alas de Icarus, y golpearás un tridente en el corazón del sistema que ha esclavizado a tantos.

Xavier miró, su mente reñida.

¿Cuándo el cielo nocturno arde verde? furia? golpear a un tridente? ¡no soy realmente el tipo de "golpear a un tridente"!

Las palabras resonaron con un peso extraño, casi mítico, completamente fuera de contexto con la realidad mundana de un Link mal funcionante y un Post-Opp con plumas.

El firewall de soporte se ha eliminado.

La serotonina inundó su mente cuando el icono de pago verde "Verificado" apareció en su enlace con un mensaje de Soporte GTP: TU PAYMENT DE 998 CBUSD HAS sido APROVADO POR EL BANCO CENTRAL - NEXT PAYMENT DUE IN 7 DAYS. Después de los choques de los neurotransmisores se sentían bien, las notificaciones comenzaron a cargarse de su enlace y aparecieron en su visión periférica: nuevos mensajes instantáneos de sus amigos de juego, prontogramas 3-D, correos electrónicos, microepisodios de sus programas favoritos de Utube, shorts TikTik, y el siguiente capítulo de su programa interactivo para adultos favorito, Sutra Samurai SwordXxx, había sido publicado.

Prácticamente se inclinó por el umbral mientras las puertas del ascensor se abrieron, desesperado por derramar la suciedad invisible que se agarró al aire.

Después de un día de vida en blanco y negro, con un momento único de iridescencia ahora prohibido, la vida ahora estaba de vuelta en color.

If you enjoyed this sample chapter and found it provocative, prepare to have your mind blown by the rest of the book!

He aquí un resumen de la trama...

Xavier es un Biohacker, científico matemático, jugador y cibercriminal en juicio por dominar un robo de “capital pre-cognitivo” de 9 millones de dólares. Pulsado de su zona de confort una noche en un bar de cigarrillos, se acerca a una mujer colombiana sorprendentemente hermosa, Astrid. Un viejo ruso le da una poderosa droga de confianza; le da la ventaja que necesita para hacer que la pierda.Pero Astrid tiene una hermana gemela idéntica con diseños para atraerlo a una red más oscura. Atrapado entre la seducción y el auto-sabotaje, la libertad y la adicción, y la profecía - Xavier es arrastrado a una guerra por la alma muerta de la humanidad. En un mundo donde las corporaciones esclavizan a la mente humana para predecir el futuro, él excederá debido a las herramientas de Biohacking que ofrece y sus talentos innatos, pero fallará debido a su carácter fundamentalmente defectuoso. "La única manera de capturar el tiempo y derrotar a la muerte es a través de la belleza de una mujer."

En un mundo donde las corporaciones esclavizan a la mente humana para predecir el futuro, él excederá debido a las herramientas de Biohacking que ofrece y sus talentos innatos, pero fallará debido a su carácter fundamentalmente defectuoso.

"La única manera de capturar el tiempo y derrotar a la muerte es a través de la belleza de una mujer."

I'm author-banned on Amazon, así que podrás obtenerlo como un paquete de libro digital + audio bien formatado por aproximadamente $ 9 a través de la tienda Mindset Limitless, aquí...

Se puede comprar en algunos otros libros y plataformas de libros de audio (incluyendo Spotify), pero la versión más pulida del libro de audio se puede obtener directamente de mí a través de mi tienda arriba.

Con las herramientas de filmación de IA, he elaborado este tráiler extendido para darle una mirada provocativa al mundo de la fotografía.HourglassUn mundo embriagado de felicidad virtual que refleja la destrucción de un imperio hace 12.800 años.