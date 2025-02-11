SEDA'nın Amiral Gemisi Doğrulama Modülü 120 Milyar Dolarlık Bir Sektörü Güvence Altına Alacak

NEW YORK, New York, 11 Şubat 2025/Chainwire/--SEDA, herhangi bir VM'deki tüm rotalar için zincirler arası doğrulamaya yönelik bir endüstri standardı belirlemek amacıyla İşletilebilirlik Doğrulama Modülü (IVM) çerçevesini duyurdu.





Bugün, SEDA türünün ilk örneğini duyurdu Çalışabilirlik Doğrulama Modülü çerçeve. SEDA IVM'leri, birlikte çalışabilirlik protokolleri için tak ve çalıştır doğrulama çözümü olup, kullanıma hazır önemli ölçüde yükseltilmiş güvenlik, neredeyse anında yatay ölçekleme ve artırılmış merkeziyetsizlik sağlar.





SEDA IVM'yi entegre eden birlikte çalışabilirlik sağlayıcıları, tüm rotalar boyunca herhangi bir çapraz zincir işleminin bağımsız, izinsiz doğrulanması için son derece uzmanlaşmış bir çerçeveye erişebilir.





SEDA IVM çerçevesi, mevcut ortamdan ölçeklendirmek için gerekli olan Birlikte Çalışabilirlik mimarisinin modülerleştirilmesine hizmet etmek üzere oluşturulmuştur. 347 aktif ağ birine tahmini 2.000'den fazla zincir 2026 yılına kadar.





The IVM çerçevesi bağımsız bir katman ağı, merkezi olmayan çözücüler ve özel ve genel RPC veri sağlayıcılarının bir kombinasyonundan oluşan çok katmanlı bir doğrulama sürecinden yararlanır. 2020'den bu yana köprü saldırılarında yaklaşık 2 milyar dolar kaybedildi SEDA IVM, sektörün ihtiyaç duyduğu güvenlik altyapısının kritik bir parçasını sunuyor.





Sağlam, ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir bir modül sunmak için oluşturulan IVM, binlerce ağ genelinde milyonlarca işlem için bağımsız, merkezi olmayan doğrulama sağlar.

SEDA IVM’nin temel özellikleri ve faydaları şunlardır:

Tek bir güvenlik bölgesi ile sektör genelinde veri eşitliği.

Dahili canlılık garantileri.

Köprü, çözücü ve soyutlama katmanlarının özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde programlanabilir tasarım.

İzinsiz erişim ve dağıtımlar.





SEDA CEO'su ve Kurucu Ortağı Peter Mitchell, "Kullanıcılar ve geliştiriciler yüzlerce özel ağ ile etkileşime girdikçe, sağlam birlikte çalışabilirlik altyapısına olan talep arttı" dedi.





"Son iki yılda, birlikte çalışabilirlik sektörü önemli ölçüde genişledi ve 2024'te 123 milyar doların üzerinde bir işlem hacmine ulaştı. Tahminler, bu sektörün 2025'te 250 milyar doların üzerine çıkabileceğini gösteriyor. IVM'lerimiz Interop 3.0 için önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor ve herhangi bir birlikte çalışabilirlik sağlayıcısının SEDA IVM çerçevesi içinde parametreleri özelleştirmesine olanak tanıyarak tek bir dağıtım aracılığıyla tüm rotalarda bağımsız doğrulama sağlıyor."





Zincirler arasında iletilen bir mesaja paralel olarak, IVM otomatik olarak, kaynak zincirindeki RPC verilerini sorgulamak üzere bağımsız üst katman düğümlerinden oluşan özel bir gizli komitenin oluşturulduğu güvenli bir doğrulama dizisini başlatır.





Veri bütünlüğü ve manipülasyonun önlenmesi için sonuçlar commit-reveal şeması aracılığıyla döndürülür, ardından protokol tarafından tanımlanan talimatlar sonuçları filtreler ve sıralar ve ardından SEDA'nın ana zincirinde toplu olarak işlenir.





Veri sonuçları, çözücüler tarafından hedef zincire iletilmeden önce, bozulmaya dayanıklı kriptografik garantilerle güvence altına alınır.

The SEDA İVM doğrudan son endüstri zorluklarını ele alır, örneğin Stargate köprüsünün kapalı kalma süresi çevrimdışı çoklu imzalı doğrulayıcıdan kaynaklandı.





SEDA'nın dağıtılmış doğrulama mimarisine bağlanarak, birlikte çalışabilirlik sağlayıcıları, performanslı birinci katman, oldukça merkezi olmayan bir üst katman ağı ve sansüre dayanıklı bir çözücü ağından oluşan SEDA'nın Ağ tasarımıyla ilişkili güvenlik ve canlılık garantilerini devralırlar.





Bu tasarım, varsayılan çoklu imza röle kurulumlarıyla sıklıkla ilişkilendirilen gizli anlaşma riskini ve kesinti süresini azaltır; bu kurulumlar, Aylık 10 milyar dolarlık hacim.

Doğrulamanın ayrıştırılmasıyla, birlikte çalışabilirlik sağlayıcıları hizmetleri binlerce yeni zincire ölçeklendirmeye odaklanabilir ve bu da SEDA'nın tüm rotalar için özel doğrulama sağlamasına olanak tanır.





SEDA'nın IVM çerçevesi ve entegrasyon olanakları hakkında daha fazla bilgi için kullanıcılar şu adresi ziyaret edebilir: https://seda.xyz veya Discord'daki topluluğa katılın https://discord.gg/seda .

SEDA Hakkında

SEDA herhangi bir ağdaki geliştiricilerin uygulamaya özel veri akışlarını saniyeler içinde birbirine bağlamasını sağlayan programlanabilir bir oracle altyapısıdır.

Temas etmek

Pazarlama Müdürü

Matthew Peters

SEDA

[email protected]

Bu hikaye HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada







