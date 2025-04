Vlajkový overovací modul SEDA na zabezpečenie priemyslu v hodnote 120 miliárd dolárov

NEW YORK, New York, 11. februára 2025/Chainwire/--SEDA ohlásila rámec modulu overovania interoperability (IVM), ktorý nastavuje priemyselný štandard pre overovanie medzi reťazcami pre všetky trasy a naprieč ľubovoľným virtuálnym počítačom.





dnes SEDA oznámil prvý svojho druhu Modul overovania interoperability rámec. SEDA IVM sú plug-and-play overovacím riešením pre protokoly interoperability, ktoré pridávajú výrazne vylepšené zabezpečenie, takmer okamžité horizontálne škálovanie a zvýšenú decentralizáciu hneď po vybalení.





Poskytovatelia interoperability integrujúci SEDA IVM môžu pristupovať k hyperšpecializovanému rámcu pre nezávislé overenie akejkoľvek transakcie medzi reťazcami na všetkých trasách bez povolenia.





Rámec SEDA IVM je vytvorený tak, aby slúžil modularizácii architektúry interoperability potrebnej na prispôsobenie sa súčasnej situácii 347 aktívnych sietí do an odhadom 2000+ reťazcov do roku 2026.





The rámec IVM využíva viacvrstvový proces overovania pozostávajúci z nezávislej prekryvnej siete, decentralizovaných riešiteľov a kombinácie súkromných a verejných poskytovateľov údajov RPC. s Od roku 2020 sa pri hackingu mostov stratili takmer 2 miliardy dolárov SEDA IVM predstavuje kritickú časť bezpečnostnej infraštruktúry, ktorú priemysel potrebuje.





IVM, skonštruovaný tak, aby ponúkal robustný, škálovateľný a prispôsobiteľný modul, poskytuje nezávislé decentralizované overenie miliónov transakcií v tisíckach sietí.

Kľúčové vlastnosti a výhody SEDA IVM zahŕňajú:

Parita údajov v celom odvetví s jedinečnou bezpečnostnou zónou.

Zabudovaná životnosť zaručuje.

Programovateľný dizajn, ktorý vyhovuje špecifickým potrebám vrstiev mosta, riešiteľa a abstrakcie.

Prístup a nasadenie bez povolenia.





„Dopyt po robustnej infraštruktúre interoperability vzrástol, pretože používatelia a vývojári sa zapájajú do stoviek špecializovaných sietí,“ povedal Peter Mitchell, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ SEDA.





"Za posledné dva roky sa sektor interoperability dramaticky rozšíril a v roku 2024 dosiahol objem transakcií viac ako 123 miliárd USD. Prognózy naznačujú, že tento sektor by mohol v roku 2025 dosiahnuť viac ako 250 miliárd USD. Naše IVM predstavujú významný pokrok pre Interop 3.0, ktorý umožňuje akémukoľvek poskytovateľovi interoperability prispôsobiť parametre v rámci SEDA IVM, a to prostredníctvom nezávislého overenia na všetkých smeroch nasadenia."





Paralelne so správou prenášanou medzi reťazcami IVM automaticky iniciuje bezpečnú overovaciu sekvenciu, v ktorej sa vytvorí vyhradený tajný výbor nezávislých prekryvných uzlov na dopytovanie údajov RPC v zdrojovom reťazci.





Výsledky sú vrátené prostredníctvom schémy odovzdania-odhalenia pre integritu údajov a zabránenie manipulácii, po ktorej protokolom definované inštrukcie filtrujú a objednávajú výsledky predtým, ako sú dávkované do hlavného reťazca SEDA.





Výsledky dát sú zabezpečené kryptografickými zárukami odolnými voči falšovaniu predtým, ako ich riešitelia prenesú do cieľového reťazca.

The SEDA IVM priamo rieši nedávne výzvy v odvetví, ako napr Odstávka mosta Stargate spôsobené offline multi-sig overovateľom.





Zapojením do distribuovanej verifikačnej architektúry SEDA poskytovatelia interoperability zdedia záruky bezpečnosti a životnosti súvisiace s dizajnom siete SEDA, ktorý pozostáva z výkonnej vrstvy jedna, vysoko decentralizovanej prekryvnej siete a siete riešiteľov odolnej voči cenzúre.





Tento dizajn zmierňuje riziko tajnej dohody a prestoje, ktoré sú bežne spojené s predvolenými nastaveniami multi-sig relé, ktoré zabezpečujú nad 10 miliárd dolárov v mesačnom objeme.

Odpojením overovania sa poskytovatelia interoperability môžu zamerať na škálovanie služieb na tisíce nových reťazcov, čo umožňuje SEDA poskytovať špecializované overovanie pre všetky trasy.





Pre viac informácií o rámci SEDA IVM a možnostiach integrácie môžu používatelia navštíviť https://seda.xyz alebo sa pripojte ku komunite na Discord na https://discord.gg/seda .

O SEDA

SEDA je programovateľná infraštruktúra Oracle, ktorá umožňuje staviteľom v akejkoľvek sieti pripojiť dátové kanály špecifické pre aplikáciu v priebehu niekoľkých sekúnd.

