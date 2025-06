Neden COTI, Suudi Arabistan'ın AI, Blockchain ve Gerçek Dünya Varlıklarına 140 Milyon Dolarlık Teknoloji Bahisine Katıldı

How COTI’s Role in Saudi Arabia’s AI and Blockchain Centre Could Shape the Future of Web3 and Real-World Assets

Why is a blockchain protocol from Israel becoming a key player in Saudi Arabia’s ambitious AI and blockchain plans?





Hakkında açıklamaİşteYeni kurulan kuruluşun kurucusu olarakSuudi Arabistan AI ve Blockchain Merkezi(SAAIBC) Blockchain, jeopolitik ve yeni nesil altyapıların çerçevesi ile ilgili soruları ortaya koyuyor. aynı zamanda Orta Doğu ve Afrika'da AI ve Blockchain kabulünü önlemek için Krallığın stratejisine bir pencere sunuyor.





SAAIBC, başlatıldıReal World Asset (RWA) ToplantısıDubai’de, kamu sektörünün liderleri, yatırım şirketleri ve Web3 şirketleri arasındaki çok taraflı bir işbirliği olarak konumlandırılmıştır. COTI’nin katılımı, bu tür teknolojilerin geçmişte hizmet vermediği bölgelerde blockchain altyapısını kurumsalleştirmeye yönelik hedefli bir değişim önermektedir.

What is the Saudi Arabia AI and Blockchain Centre?

Suudi Arabistan AI ve Blockchain Merkezi, ya da SAAIBC, resmi olarak Burj Al Arab'daki RWA Toplantısının yuvarlak masasında tanıtıldı. TOKEN2049 ile eşleşen etkinlik, hükümetler, royalty ve yatırım fonları arasındaki 40 liderin katılımını gösterdi. Merkezin amacı, MENA ve Afrika'da yapay zeka ve blockchain teknolojilerinin uygulanmasını hızlandırmaktır. Katılımcı ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Nijerya, Sierra Leone, Kazakistan, Fransa ve Birleşik Krallık'ı içeriyor.









Bu inisiyatifin büyüklüğü önemli.2030 vizyonuPublic Investment Fund tarafından yönetilen 40 milyar dolarlık bir AI fonu ve Project Transcendence olarak adlandırılan 100 milyar dolarlık daha geniş bir strateji içerir.Bu programlar, ülkenin dijital altyapısını hızlandırmak için veri merkezlerine, AI girişimlerine ve kamu-özel ortaklıklara yatırım yapmaya odaklanmaktadır.





Bu, Suudi Arabistan'ın sadece gelecekteki teknolojilere yatırım yapmadığı anlamına gelir, aynı zamanda blok zincirinin ve AI'nin ulusal politika ve yatırım stratejisine entegre edildiği çerçeveler yaratıyor.

Why is COTI’s Involvement Important?

COTI, başlangıçta ölçeklenebilirlik ve gizlilik için inşa edilen bir blok zinciri protokolü, şimdi gerçek dünya blok zinciri dağıtımının kalbinde yer almaktadır. SAAIBC'ye dahil edilmesi, dijital varlıkları keşfetmekte olan hükümetler ve finans kurumları için giderek daha önemli olan gizlilik koruma teknolojisinin daha geniş bir tanımasını yansıtır.





Kamu blok zincirlerinin kurumsal kabulü için en büyük zorluk gizliliktir. Kamu kayıt defterleri, düzenlenmiş finansal hizmetler için bir kısıtlama olan işlem verilerini ortaya çıkarabilir. COTI'nin Layer 1 protokolü, kullanıcı gizliliğini korurken denetleyiciliği korumak için tasarlanmıştır. Bu, toprak kayıtları, hükümet borçları ve mallar gibi gerçek dünya varlıklarının veya RWA'ların tokenizasyonunda özellikle yararlıdır.





Shahaf Bar-Geffen, şirketin CEO’suİşte“Bu, Afrika ve MENA bölgesinde blockchain politikası ve altyapısını erken bir aşamada şekillendirmek için nadir bir fırsat” dedi.





“COTI de dahil olmak üzere altyapı sağlayıcıları, yatırımcıları, hükümet yetkilileri ve işletmeleri bir araya getirerek, tüm ilgili paydaşların katkılarıyla anlamlı projeleri denemeye başlayacağız – başarının mümkün olan en büyük ihtimalini vereceğiz.”

What Are Real-World Assets and Why Do They Matter?

Gerçek dünya varlıkları, tokenizasyon olarak adlandırılan bir süreç aracılığıyla blok zincirine getirilebilecek maddi veya zincir dışı varlıklar anlamına gelir. Örnekler, emlak, borçlar, petrol rezervleri, karbon kredileri ve hatta sanat eserleri içerir.





Örneğin, bir hükümet altyapı borçlarını tokenize etmek istiyorsa, bu borçların dijital temsillerini bir blok zincirinde oluşturabilir, böylece daha küçük yatırımcılar kamu finansına katılabilir.





RWA’ların potansiyel piyasası, MENA gibi bir bölgede, sermaye piyasaları hala gelişiyor ve yatırım altyapısı eşit değilse, blockchain tabanlı RWA platformları sermayeyi açabilir ve yatırımcı güvenini oluşturabilir.

What Happened at the RWA Summit in Dubai?

RWA Zirvesi, SAAIBC için bir başlangıç noktası olarak hizmet etti ve varlık tokenizasyonu etrafındaki zorluklara odaklandı.





Katılımcılar yönetim altındaki varlıkların yaklaşık 500 milyar dolarını temsil etti. etkinliğin büyük bir kısmı Chatham House Kuralı altında yapıldıken, SAAIBC'nin oluşumu, birkaç resmi duyurudan biridir.





Bu zirve ayrıca, MENA ve Afrika hükümetlerinin artık blockchain gelişiminin kenarında olmadığını gösterdi. onlar sadece kullanıcılar olarak değil, politika mimarları olarak blockchain altyapısının bir sonraki aşamasını aktif olarak şekillendiriyorlar.

My Opinion and Final Thoughts

Bu gelişme, önümüzdeki on yıl içinde blockchain ve AI'nin nasıl kurumlandırılacağına dair bir değişiklik işaret ediyor.Nasıl ortaya çıkacak, uygulanan pragmatik yaklaşım. Suudi Arabistan sadece parlak teknolojiye yatırım yapmıyor; teknoloji ulusal hedeflerle ve bölgesel ihtiyaçlarla uyumlu olan çerçeveler oluşturuyor.





COTI’nin bu ekosisteme girmesi sadece sembolik değildir. Gizlilik koruma altyapısının stratejik bir varlık haline geldiğini göstermektedir. Web3 endüstrisi için, bu, Silikon Vadisi’nden değil, gelişmekte olan pazarlarda kamu-özel ortaklıklardan gelecek olan bir sonraki büyük kabul dalgası olduğunu hatırlatır.





Ayrıca, politikacılar ve yapımcılar için sorular ortaya çıkar: altyapı hem uyumluluk hem de merkezleşme için nasıl tasarlanabilir?





Bu sorulara sadece zaman cevap verecek olsa da, bir şey kesin.Kapı kuruluyor ve oyuncular seçiliyor.Şu anda katılanlar bu geleceğin nasıl geliştiğine en büyük etkiye sahip olabilir.





Vested Interest Disclosure: Bu yazar, iş bloglama programımız aracılığıyla yayınlanan bağımsız bir katkıda bulunur. HackerNoon raporu kalite açısından inceledi, ancak buradaki iddialar yazara aittir. #DYO

