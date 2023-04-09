En İyi Yazılım Şirketinden Bir 'Mutluluk İçin İK' Rolünü Neden Reddettim?

Bazen hayatın kurgudan daha tuhaf olabileceğini söylüyorlar. Hayır, siz Sherlock'lar oradasınız.





Bilirsiniz, eski güzel kurumsal dünyada dokuz yıldan ve cesur yeni uzak dünyada on yılı aşkın bir süreden sonra, her şeyi gördüğümü ve yaptığımı sanıyordum.





Daha iyisini bilmeliydim.





Hikayem baştan sona doğru ve her şey birdenbire bir çağrıyla başladı.





Bir işe alım ajansının eski özgeçmişimi ortaya çıkardığı ortaya çıktı. Bu arada ne yaptığımı internetten kontrol ederek noktaları birleştirdiler.





“Mükemmel rolün kendisini gösterdiğini size bildirmekten çok mutlu ve heyecanlıyız. Her iki dünyanın da en iyisine sahipsiniz: kurumsal ve uzaktan. Bu konuda kendini iyi hissetmelisin."





Ne diyeyim, gösteriş beni böyle ele geçirdi.





Hemen ertesi gün, en iyi yazılım şirketinin ofisinin manzarasını hayranlıkla izliyordum. Gerçeküstüydü. İşverenim ve şirketin CEO'su sağa sola iltifatlar yağdırıyordu.





“Sen adamsın dostum. Biliyoruz. Biliyorsun."





Benim rolüm neydi? Tam olarak ne yapmam gerekiyordu? Kuyu…





Eğer Gerçek Olamayacak Kadar İyiyse Kesinlikle Öyledir

Berbat savunmamda, iş tanımını baştan sona gözden geçirmek için ne zamanım ne de arzum olduğunu itiraf etmeliyim.





“Başvuruyordun ve çalışıyordun. İşe alıyor ve işe alıyordunuz. Sektörü biliyorsunuz. İnsanları tanıyorsun. Çok iyi iş çıkaracaksın.”





Ofis masasının üzerindeki sözleşme sürekli bana bakıyordu. Sonra aklıma geldi.





Mutluluk için İK mı?





"Sormamın sakıncası yoksa, zaten bir İK memurunuz yok mu?"





“Bir İK ekibimiz var, aslında tüm departmanımız.”





Kel kafamı kaşıyordum ve kızarıyordum.





“Yani bu işe alımla ilgili değil. Sağ?"





“Rolünüz tamamen bağımsız. Doğrudan ve sadece bana rapor vereceksin. Bu çok önemli bir şey. Gurur duymalısın."





Beni arayıp bir toplantı ayarlayan işe alım uzmanım, her CEO'nun sözüne deli gibi başını sallıyordu.





“Ama ama tüm İK departmanı emrinizde. Dürüst olmak zorundayım. Tam olarak anlamıyorum. Tabiri caizse neden dışarıdan birine ihtiyaç duyasınız ki?





“Star Trek hayranı mısınız?”





"İşte ruh budur! Harika! Eminim duygusal açıdan tehlikeye girmenin ne demek olduğunu biliyorsundur. Haklı mıyım?”





“Evet, yani İK elemanlarınız bunu almak istemiyor. Bu 'mutluluk' olayı da ne? Üzgünüm ama anlayamıyorum."





Sen Ma-Ma-Ma-Beni Mutlu Et Yakala-22





“Geliştiricilerimizin mutlu olduğundan emin olmalısınız. Bu kadar. Kadar basit."





"Emin değilim. Herkes senin en iyi olduğunu biliyor. Maaşlar. Avantajlar. Standartları siz belirliyorsunuz. Anlamıyorum.”





CEO o kadar yaklaştı ki gözlüklerindeki yansımamı görebiliyordum. İşveren başka tarafa bakıyordu. Şu çizmeli kedi. Onunla daha sonra ilgileneceğime kendime söz verdim.





“Kodlama basittir. Duygular karmaşıktır. Bulaşıcıdırlar. Çok hızlı yayılıyorlar."





Bu ilginç bir kelime seçimiydi ama çenemi kapalı tuttum. Tam bir kararlılık modundaydım.





“En iyi kodlayıcılarımızdan bazıları mutlu değil. Çok mutsuzlar. Bunu değiştirebileceğini umuyordum. Bunu herkesten çok senin anlamalısın.”





"Herkesin ofise dönmesini talep ettik."





"Yani evden çalışmak artık bir seçenek değil mi?"





“Bu sadece geçiciydi. Buraya gelirken binamızı gördün.”





“Bu bir uzay gemisi. Gerçekten etkileyici."





“Kira yapmıyoruz. Biz buna sahibiz. Allah aşkına bu on yıldızlı bir otel!”





Ah, birileri öfkesini kaybediyor. Altın kafes hâlâ kafestir. Elbette bunu yüksek sesle söylemedim.





“Burada çalışmaktan mutlu olmaz mıydın? Sadece etrafınıza bakın. Anlamıyorum. Birisi burada çalışmaktan nasıl mutsuz olabilir ki?”





Bir kez uzaklaştığınızda, ofis teknesine geri dönmek istemezsiniz. Evet, bunu da kendime sakladım.





My Mission Imposibles'ın Les Misérables'ı

“Ama evden çalışmayla ilgili kaç yazı yayınladığımı unuttum. Vaaz ettiğiniz şeyi uygulayın. Bilirsin. Kendim inanmazken insanları nasıl ikna edebilirim? Beni görecekler. Benden nefret edecekler. Onlar…"





Hem işe alım sorumlusu hem de CEO gülmeden duramadı.





“Sorun para değil. Fiyatınızı belirtin. Şirket arabasına ne dersin?”





"Şirket kredi kartı" işe alım görevlisi anlaşmayı daha da güzelleştirmek istedi.





"Elbette. Hemen ofisinizi seçin!”





Karımı düşünüyordum. İşteydi. Çok uzun zaman önce öncü nesil uzmanı olan bir şef asistanı. Çağrıyı aldığımda çok heyecanlandı. Eve döndüğümde ona ne söylemeliyim?





O tüm faturaları öderken benim prensip sahibi bir adam olduğumu mu?





“Daha büyük bir iyilik için küçük bir kişisel fedakarlık yapmış olursunuz.”





“Efendim, kusura bakmayın ama korkarım ki duygusal açıdan riske girdim. Ve teklifini reddetmek zorundayım."





“Tehlikeye girmedin, mahvoldun!”





Rüzgar gibi giden CEO'ya kapıyı açmak için acele ederken işe alım görevlisi bana bağırdı.





My Mission Impossible'ın Son Sözü - Remote Nation Rogue

Birkaç gün sonra işe alım ajansından bir e-posta aldım. Özgeçmişimin veritabanlarından tamamen silindiğini söylediler. Ayrıca CEO'nun, hiçbir aklı başında geliştiricinin reddedemeyeceği yeni cömert teklifler sunarak şirketindeki evden çalışma "La Résistance"ı ezdiğini de duydum.





Eşim “NOMAD”dan “N”yi kovdu. Yani OMAD (günde bir öğün) diyeti yapıyorum. Ne kadar süreliğine? Sanırım yeni bir iş bulana kadar. Uzak olsun ya da olmasın onun umurunda değil ama ben hâlâ umursuyorum.