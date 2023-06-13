MSP Siber Güvenliği Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Günümüzde birçok küçük ve orta ölçekli işletme, sınırlı bütçelere ve tam yüklü ortamlara sahip olmaları nedeniyle BT hizmetleri ve süreçlerini destekleyen yönetilen hizmet sağlayıcılara (MSP'ler) güvenmektedir. MSP çözümleri, uygun hizmet sunumunu sağlamak için müşteri altyapılarıyla entegre edilebilir, böylece işlevsel faydaların yanı sıra bazı dezavantajları da beraberinde getirebilir.





Bu yazıda ana zorluklar, tehditler ve uygulamalar dahil olmak üzere MSP siber güvenliğine odaklanıyoruz. Öğrenmek için okumaya devam edin:

Bir MSP neden siber güvenliğe önem vermeli?

En çok hangi tehditlere karşı koymanız gerekir?

Sizin ve müşterilerinizin verilerini ve altyapılarını olası arızalardan nasıl korursunuz?

MSP Güvenliği: Neden önemlidir?

Yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler) genellikle birden fazla istemcinin ortamına bağlı . Bu gerçek tek başına MSP'yi bilgisayar korsanları için arzu edilen bir hedef haline getirir. Hızla bir siber saldırı geliştirme ve enfeksiyonları çok sayıda kuruluşa yayma fırsatı, MSP güvenlik risklerinin abartılmasını zorlaştırıyor. Bir MSP çözümündeki tek bir güvenlik açığı, çok sayıda altyapıda veri sızıntısı veya kaybıyla sonuçlanan arızalara neden olabilir. Değerli varlıkların kaybının yanı sıra siber saldırı mağduru olan kuruluşlara ciddi uyumsuzluk cezaları uygulanabilmektedir.





Uygun güvenliği oluşturamayan ve desteklemeyen bir MSP, yalnızca önemli miktarda para ödemek zorunda kalamaz. Burada asıl önemli olan genellikle telafi edemeyeceğiniz itibar kaybıdır. Dolayısıyla risk yalnızca finansal değildir: Başarısız siber güvenlik, gelecekteki karlarınıza ve kuruluşunuzun varlığına mal olabilir.

2023'teki başlıca MSP siber güvenlik tehditleri

rağmen çevrimiçi siber güvenlik tehdidi türleri MSP'lerin sayısı çok olduğundan bazı tehditler diğerlerinden daha sık görülür. Aşağıda bir MSP güvenlik sisteminin tespit edip karşı koyabilmesi gereken en yaygın tehditlerin listesi bulunmaktadır.

E-dolandırıcılık

Kimlik avı, özellikle çağdaş bilgisayar korsanlarının yetkinliklerine ve olanaklarına dikkat ettiğinizde, modası geçmiş bir siber saldırı yöntemi olarak değerlendirilebilir. Ancak kimlik avı hâlâ dünya çapında bireyler ve kuruluşlar için en büyük veri tehditleri arasında yer alıyor.

Burada basitlik önemlidir: Kimlik avı e-postası oluşturmak ve MSP'ler de dahil olmak üzere binlerce potansiyel kurbana göndermek kolaydır. Bir bilgisayar korsanı daha kapsamlı bir yaklaşıma sahip olsa ve kuruluşların çalışanlarını veya müşterilerini kandırmak için bireysel, hedefe yönelik e-postalar oluştursa bile, kimlik avı taktikleri bir saldırı gerçekleştirmek için yine de fazla çaba gerektirmez.

Fidye yazılımı

Her yıl yüz milyonlarca saldırının gerçekleştiği fidye yazılımları, en az on yıldır KOBİ'ler ve kurumsal kuruluşlar için yeni ortaya çıkan bir tehdit olmaya devam ediyor. Fidye yazılımı, bir kuruluşun ortamına sinsice sızan ve eriştiği tüm verileri şifrelemeye başlayan kötü amaçlı yazılımdır. Önemli sayıda dosya şifrelendikten sonra fidye yazılımı, fidye talebiyle birlikte bu durumla ilgili bir bildirim görüntüler. Birçok kuruluş fidye yazılımının kurbanı oldu. ABD'deki Colonial Pipeline olayı da bir fidye yazılımı vakasıydı.

Bir MSP ile istemciler arasındaki bağlantı, tüm istemci ağı içinde hızlı bir gerilim yayılmasına ve küresel veri kaybına neden olabileceğinden, Yönetilen Hizmet Sağlayıcının bu tehdide özellikle dikkat etmesi gerekir.

Hizmet Reddi (DoS) saldırıları

Hizmet Reddi (DoS) ve Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırıları da 90'ların ortasından beri kullanılan "eski tarz" basit ve etkili hackleme taktikleridir. DoS veya DDoS saldırısının amacı, bir kuruluşun altyapısında (web sitesi, ağ, veri merkezi vb.) anormal bir yüke neden olarak sistem arızasına neden olmaktır. Bir DoS saldırısı büyük olasılıkla veri kaybı veya hasarının nedeni olmayacaktır, ancak hizmetin kesintiye uğraması, bir kuruluşun geleceği için risk oluşturan operasyonel rahatsızlık, mali ve itibar kayıplarına neden olabilir.





Bir DoS saldırısı, hedef kuruluşun düğümlerine çok büyük miktarda veri gönderen ve işleme performansı yeteneklerini ve/veya bant genişliğini aşırı yükleyen, bilgisayar korsanı tarafından kontrol edilen cihazların (bot ağı) kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Yine, bir MSP'ye yönelik bir DoS saldırısı, müşterilerin ortamlarına yayılabilir ve sistem çapında bir arızayla sonuçlanabilir.

Ortadaki Adam (MITM) saldırıları

Bu tür siber tehditler, doğrudan altyapı saldırılarına göre biraz daha yanıltıcı ve gerçekleştirilmesi daha karmaşıktır. Ortadaki adam (MITM) saldırısı, trafiğe müdahale etmek amacıyla bir bilgisayar korsanının örneğin bir ağ yönlendiricisine veya bilgisayara izinsiz girmesini içerir. Başarılı bir kötü amaçlı yazılım saldırısının ardından, bir bilgisayar korsanı, tehlikeye atılan düğümden geçen veri trafiğini izleyebilir ve kişisel bilgiler, kimlik bilgileri, ödeme veya kredi kartı bilgileri vb. gibi hassas verileri çalabilir. Bu aynı zamanda kurumsal casusluk ve veri hırsızlığı için uygun bir taktik olabilir. iş bilgisi veya ticari sırlar.





MITM saldırılarının kurbanı olma açısından riskli bölgeler, örneğin halka açık Wi-Fi ağlarıdır. Halka açık bir ağ nadiren yeterli düzeyde korumaya sahiptir, bu nedenle bir bilgisayar korsanı için kırılması kolay bir ceviz haline gelir. Dikkatsiz kullanıcıların trafiğinden çalınan veriler daha sonra satılabiliyor veya başka siber saldırılarda kullanılabiliyor.

Kripto hırsızlığı

Cryptojacking, kripto madenciliği patlamasıyla birlikte ortaya çıkan nispeten yeni bir siber tehdit türüdür. Kripto madenciliğinden elde edilen karı artırmak isteyen siber suçlular, bilgisayarlara izinsiz giren ve ardından kripto para madenciliği yapmak için CPU ve/veya GPU işlem gücünü kullanmaya başlayan ve daha sonra doğrudan anonim cüzdanlara aktarılan kötü niyetli ajanlar buldu. Siber suçlular, bu yasa dışı durumda madencilik ekipmanları için elektrik faturası ödemelerine gerek kalmadığı için daha fazla kar elde edebiliyorlar.





MSP çözümleri kripto hırsızları için arzu edilen hedeflerdir. Böyle bir çözüm, birden fazla kuruluşun ağlarına, tüm sunucuların ve diğer bilgi işlem cihazlarının ellerinde olduğu tek bir erişim noktası olabilir. Bu nedenle, bir siber saldırı, hacker'a kripto hırsızlığı için çok fazla kaynak getirebilir.

MSP kuruluşlarının kullanması gereken siber güvenlik uygulamaları 8 uygulama

Tehditlerin sıklığı ve ilerleme düzeyi açısından bir MSP'nin güncel ve güvenilir bir siber güvenlik sistemine sahip olması gerekir. 8 MSP siber güvenlik uygulamaları aşağıdaki koruma arızası riskini azaltmanıza yardımcı olabilir.

Kimlik bilgilerinin tehlikeye atılması ve hedefli saldırıların önlenmesi

Yönetilen bir hizmet sağlayıcı, altyapısının siber saldırılarda öncelikli hedefler arasında yer alacağını bilmeli ve güvenlik sistemlerini buna uygun şekilde kurmalıdır. Uzaktan erişime yönelik savunmasız düğümlerin ve araçların (örneğin, sanal özel ağlar) güçlendirilmesi, kimlik bilgilerinin ve bunun sonucunda tüm ortamın tehlikeye atılmasını önlemenin ilk adımıdır.





Günlük üretim yazılımınız ve web uygulamalarınız çevrimiçi olduğunda bile sistemi olası güvenlik açıklarına karşı düzenli olarak tarayın. Ayrıca, web'e bağlı uzak masaüstü (RDP) hizmetleri için standart koruma önlemleri ayarlamayı da göz önünde bulundurun. Kimlik avı kampanyalarının, parola kaba zorlamanın ve diğer hedefli saldırıların etkisini bu şekilde azaltabilirsiniz.

Siber hijyen

Personel ve müşteriler arasında siber hijyeni teşvik etmek, MSP siber güvenliğini artırmanın etkili ancak sıklıkla göz ardı edilen bir yoludur. Kullanıcılar ve hatta yöneticiler, olağan BT koruma önlemlerine güvenmenin yeterli olduğunu varsayma eğiliminde olsa da, Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Riskler Raporu, 2022 yılına kadar tüm siber güvenlik sorunlarının %95'inin insan hatası içerdiğini belirtiyor. Bir tehdidin farkında olmayan bir çalışan veya kullanıcı, dijital ortamlardaki en önemli tehdittir.





Personelin ve müşterilerin hangi e-postaları açmamaları, hangi bağlantılara tıklamamaları ve hangi kimlik bilgilerinin sebepleri ne olursa olsun verilmemeleri gerektiğini bilmelerini sağlamak, MSP'ler de dahil olmak üzere herhangi bir kuruluş için en etkili siber güvenlik önlemlerinden biridir. Personelin eğitimi ve müşteriler arasında siber uzaya yönelik kapsamlı bir yaklaşımın teşvik edilmesi, diğer koruyucu önlemlere ve çözümlere kıyasla çok daha az yatırım gerektirir ancak tek başına bir kuruluşun siber güvenlik düzeyini gözle görülür şekilde artırabilir.

Kötü amaçlı yazılımlara ve fidye yazılımlarına karşı koruma yazılımı

Kötü amaçlı yazılımların BT ortamına sızmasını engelleyebilecek (ve aynı zamanda kötü amaçlı ajanları sistemden dışarı atabilecek) özel yazılımlara olan ihtiyaç kaçınılmaz görünebilir. Ancak kuruluşlar bazen bu tür çözümleri sistemlerine entegre etmeyi erteleme eğiliminde olabiliyor. Bu bir MSP için bir seçenek değil.





Yönetilen bir hizmet sağlayıcı, müşteriler için ilk savunma hattıdır ve kötü amaçlı yazılımları ve fidye yazılımlarını izlemeye yönelik yazılımların bir MSP siber güvenlik devresine entegre edilmesi ve uygun şekilde güncellenmesi gerekir. Bu tür yazılımlar için kurumsal lisans maliyetli olabilir ancak bu, yatırımın güvenli veriler, istikrarlı üretim kullanılabilirliği ve dünya çapındaki BT topluluğu nezdinde temiz itibar açısından karşılığını verdiği zamandır.

Ağ ayrımı

Herhangi bir KOBİ veya kurumsal kuruluş gibi, bir MSP de dahili ağ güvenliğine, dış çevreden daha az önem vermemelidir. Dahili güvenlik duvarlarını yapılandırmak ve departmanların sanal alanlarını ayırmak zaman ve çaba gerektirebilir ancak korumalı bir dahili ağ, davetsiz misafirin engelleri fark edilmeden geçmesi için ciddi bir zorluk teşkil eder. Ayrıca, dahili güvenlik duvarları bir bilgisayar korsanını tek seferde durdurmakta başarısız olsa bile, erken tehdit tespiti bir kuruluşa tepki vermesi ve bir siber saldırıya başarılı bir şekilde karşı koyması için daha fazla zaman verebilir.

Kapsamlı ayrılma iş akışları

MSP'ler istikrarlı üretim sağlamak ve uygun performansı sağlamak için üçüncü taraf yazılım çözümlerini kullanır. Örneğin iş akışı optimizasyonu nedeniyle bir çözüme artık ihtiyaç duyulmadığında, bu güncelliğini kaybetmiş çözüm kuruluşun ortamından uygun şekilde hariç tutulmalıdır. Tespit edilmeyen arka kapılar kalmasını önlemek için, çıkarma sürecinin, çözümün öğelerini altyapıdan tamamen silecek şekilde ayarlanması gerekir.





Aynı öneri eski çalışanların ve müşterilerin hesapları için de geçerlidir. Böyle kullanılmayan bir hesap, bir BT ekibinin radarının altında kalabilir ve hacker'a hem bir siber saldırı planlarken hem de gerçekleştirirken manevra yapması için ek alan sağlar.

Sıfır güven ve en az ayrıcalık ilkesi

Sıfır güven ve en az ayrıcalık ilkesi (diğer adıyla PoLP), bir MSP'nin uygulaması gereken iki siber güvenlik yöntemidir. Her iki yöntem de kritik verilere ve sistem öğelerine erişimi mümkün olduğunca sınırlamak için çağrılır.





PoLP, ortamdaki her kullanıcıya yalnızca işini iyi yapması için gereken erişimin verilmesini öngörür. Başka bir deyişle, çalışanın verimliliğine veya müşterinin konforuna zarar vermeden yasaklanabilecek her türlü erişim yasaklanmalıdır.





Sıfır güven yöntemi ise yetkilendirmeye odaklanıyor. Burada her kullanıcı ve makinenin, bilinen kaynaklara ve eylemlere erişmeden önce kimlik doğrulaması yapması gerekir. Ayrıca sıfır güven, ağ bölümleme verimliliğinin artırılmasına yardımcı olabilir.





Bu iki yöntem birbirini dışlamaz veya değiştirmez ve MSP siber güvenliğini daha da artırmak için aynı anda kullanılabilir.

Çok faktörlü kimlik doğrulama

Günümüzde güvenilir kabul edilen bir şifre, hesapları ve verileri yetkisiz erişime karşı korumak için hâlâ yeterli olmayabilir. Bir MSP altyapısına iki faktörlü kimlik doğrulamanın eklenmesi, tüm ortamın korunmasını güçlendirebilir, çünkü parola tek başına oturum açmak için yeterli olmayacaktır.





İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), kullanıcının hesabına erişmeden, verileri değiştirmeden ve işlevleri değiştirmeden önce bir SMS koduyla veya başka bir yetkilendirme ifadesiyle oturum açma işlemini onaylamasını gerektirir. Ek kod, oturum açma anında rastgele oluşturulur ve sınırlı bir geçerlilik süresine sahiptir, bu nedenle bilgisayar korsanının zamanında alması ve kullanması zorlaşır.

Kesintisiz tehdit izleme

Tehditler daha karmaşık hale gelecek ve güvenlik katmanlarını daha verimli bir şekilde aşacak şekilde gelişiyor. Böylece ortamın 7/24 aktif olarak izlenmesi, ihlalleri ve güvenlik açıklarını düzeltilemez arızalara neden olmadan önce tespit etmenize yardımcı olabilir. Güncel izleme yazılımıyla, BT ortamınız üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilir ve siber saldırılara uygun şekilde tepki vermek için daha fazla zamana sahip olabilirsiniz.

MSP için Yedekleme: Her şey başarısız olduğunda güvenlik ağınız

Siber tehditlerin aralıksız yoğun gelişimi, bir bilgisayar korsanının er ya da geç herhangi bir güvenlik sisteminin anahtarını bulabileceği anlamına gelir. Büyük bir veri kaybı olayının ardından kuruluşunuzun verilerini ve altyapısını korumanıza yardımcı olabilecek tek çözüm yedeklemedir.





Yedekleme, bağımsız olarak depolanan verilerin bir kopyasıdır. Ana sitedeki orijinal verilerin bir ihlal sonrasında kaybolması durumunda, kurtarma için bir yedek kullanılabilir. Bir kuruluşun düzgün işleyişini sağlamak için oluşturulacak, işlenecek ve depolanacak veri miktarı, manuel ve eski yedeklemeleri MSP gerçekliği için uygunsuz hale getirir.

Çözüm

2023 ve sonrasında, yönetilen hizmet sağlayıcılar, kimlik avı ve DoS saldırısı girişimlerinden fidye yazılımı bulaşmasına ve kripto korsanlığa kadar siber saldırılar için arzu edilen hedefler olmaya devam edecek.





MSP siber güvenliğini sağlamak için bu tür kuruluşların şunları yapması gerekir:

Yaratmak koruma sistemleri Hedefli saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı çalışmak,

Hedefli saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı çalışmak, Çalışanlar ve müşteriler arasında siber hijyeni teşvik etmek,

Tüm ortama ağ segmentasyonu, PoLP ve kesintisiz izleme uygulayın.





Ek olarak MSP'ler, çözümler ve çalışanlar için çok faktörlü kimlik doğrulamayı ve kapsamlı iş akışlarını entegre etmeyi düşünebilir. Bununla birlikte, işlevsel bir MSP yedeklemesi, büyük bir veri kaybı olayı durumunda bir kuruluşun verileri üzerinde kontrolü sürdürmenin tek sağlam yoludur.





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