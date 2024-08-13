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    Memler ABD Finans Sistemine Tehdit Oluşturuyor: RAND Raporuile@thesociable
    1,823 okumalar
    1,823 okumalar

    Memler ABD Finans Sistemine Tehdit Oluşturuyor: RAND Raporu

    ile The Sociable5m2024/08/13
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    Çok uzun; Okumak

    RAND Corporation'ın Pentagon tarafından desteklenen bir raporuna göre memler ABD finans sistemi için bir tehdittir. Memler, "inançları ve davranışları manipüle edebilen" "memetik mühendislik saldırıları" gerçekleştirmek için silahlandırılabilir. "Memetik mühendislik saldırıları" finansal kurumları hızla vurarak belirli bir hisse senedi grubu üzerinde hızlı bir çılgınlığa neden olabilir veya piyasaya olan güveni yavaşça azaltabilir.
    featured image - Memler ABD Finans Sistemine Tehdit Oluşturuyor: RAND Raporu
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    Hükümetler ve kurumlar şeytanlaştırmaya çalıştıkları aynı 'meme mühendisliği' taktiklerini kullanıyorlar: perspektif


    RAND Corporation'ın Pentagon tarafından desteklenen raporuna göre, memler ABD finans sistemi için bir tehdit.


    RAND raporu , “ ABD Finans Sistemine Yönelik Teknolojik ve Ekonomik Tehditler: Büyüyen Risklerin İlk Değerlendirmesi ”, ABD finans sistemine yönelik dört tehdidin potansiyel maliyetlerini ve olasılığını inceledi:


    • Yapay zeka destekli finansal ticaret modellerine yönelik saldırılar
    • ABD tahvillerinin yabancı sahipleri tarafından tahvil satışı
    • Yanlış bilgi yaymak için deepfake kullanımı
    • İnançları ve davranışları manipüle etmek için memetik mühendislik


    Deepfake ve siber saldırı tehditleri iyi biliniyor ve tahvil satışları, " yabancı ülkelerin elinde 7 trilyon dolardan fazla ABD tahvili bulundurması ve bunların hızla satılması durumunda piyasaları altüst etme potansiyeline sahip olması " gerçeğiyle ilgili.


    Ancak memler, ABD savunma ve istihbarat teşkilatları için büyük bir endişe kaynağı çünkü bunlar, " inançları ve davranışları manipüle edebilen" " meme mühendisliği saldırıları " gerçekleştirmek için silahlandırılabiliyor.


    "Gelişmiş memetik mühendislik saldırıları, finansal piyasalara ve kurumlara olan güveni giderek zayıflatabilir ve piyasa istikrarı üzerinde ani bir çöküşten ziyade istikrarlı, artan bir etkiye neden olabilir *"*

    RAND Corporation, ABD Finans Sistemine Yönelik Teknolojik ve Ekonomik Tehditler, Temmuz 2024


    Kaynak: RAND


    "Memetik mühendislik, belirli bir psikolojik veya maddi sonuca ulaşmak için viral fikirler veya kültür (memler) tasarlamayı içerir"

    RAND Corporation, ABD Finans Sistemine Yönelik Teknolojik ve Ekonomik Tehditler, Temmuz 2024


    " Memetik mühendislik " terimi, " genetik mühendisliğinin bir türevidir ve memler, biyolojik genlerin kültürel eşdeğeridir ."


    Raporda, " Memetik mühendislik, hedef kitleyi etkilemek için fikirlerin, kavramların veya inançların stratejik olarak yaratılmasını veya manipüle edilmesini içerir; çoğunlukla psikolojik tetikleyicilere veya bilişsel önyargılara güvenir ." denildi.


    " Bu, deepfake saldırısından daha hedefli bir saldırıdır ve sosyal ve ekonomik ağlar içindeki konumlarına göre belirli kişilere veya gruplara göre uyarlanabilir ."


    "Memetik mühendislikli saldırılar" olarak adlandırılan bu saldırılar, finansal kuruluşları hızla etkileyerek belirli bir hisse senedi grubu üzerinde hızlı bir çılgınlığa neden olabilir veya zamanla piyasaya veya finansal kuruluşlara olan güveni yavaşça azaltabilir.


    "Piyasalara, kurumlara veya düzenleyicilere olan güveni azaltmak için kullanılan memetik mühendisliğinin tehdidi giderek artan bir endişe kaynağıdır"

    RAND Corporation, ABD Finans Sistemine Yönelik Teknolojik ve Ekonomik Tehditler, Temmuz 2024


    Memler, bazen aynı anda hem dürüst hem de aldatıcı yollarla bütün bir anlatıyı özetleyebilir.

    Memler doğrudan, ayrıntılı veya belirsiz olabileceği gibi, insanların yeni ve karmaşık kavramlara kolayca sindirilebilir bir şekilde uyanmasını sağlayacak şekilde gerçekleri ince yollarla da iletebilirler.


    Ancak savunma ve istihbarat kurumlarını endişelendiren şey, memlerin bakış açılarını değiştirme ve resmi anlatılara meydan okuma gücü.


    RAND raporunda belirtildiği gibi, " Güçlü memler, insanların hangi konulara odaklanacağını, iç gruplarında kimleri göreceklerini ve enerjilerini ve öfkesini nasıl yönlendireceklerini şekillendirebilir ."


    Peki aynı şey medya, hükümetler ve şirketlerden gelen resmi anlatılar ve hikayeler için de söylenemez mi?

    Yetkili kaynaklar, insanların hangi konulara odaklanacağını şekillendirmek ve insanları partizan ve ideolojik çizgiler boyunca bölmek için tam da aynı amaçlarla memetik mühendislik ( anlatı kontrolü ) taktikleri kullanmıyor mu?


    "Silaha dönüştürüldüklerinde, memler insan kabileciliğine, duygulara, bilişsel önyargılara ve kimliğe dokunabilir ve potansiyel olarak davranışları veya inançları manipüle edebilir"

    RAND Corporation, ABD Finans Sistemine Yönelik Teknolojik ve Ekonomik Tehditler, Temmuz 2024


    Kaynak: RAND


    "Birçok uzman, Silicon Valley Bank'ın (SVB) çöküşü ve GameStop'un kısa sıkışması gibi son olayları, sosyal medyanın finans sektöründe deepfake ve memetik mühendislik saldırılarının yayılmasında rol oynama olasılığının yüksek olduğuna dair kanıt olarak sundu"

    RAND Corporation, ABD Finans Sistemine Yönelik Teknolojik ve Ekonomik Tehditler, Temmuz 2024


    Finansal bir ortamda, RAND raporu memetik mühendisliğinin muhtemelen iki potansiyel kullanım durumu olduğunu söylüyor:


    • Belirli bir hisse senedi grubu üzerinde hızlı bir çılgınlık yaratmayı amaçlayan hızlı bir saldırı
    • Piyasaya veya finansal kurumlara olan inançların, ideolojilerin veya güvenin uzun vadede bozulması


    Yazarlar, genel olarak en önemli tehdidin kurumlara olan güvenin uzun vadede bozulması olduğu sonucuna varıyor.

    Bunu bir "finansal iklim değişikliği" anlatısına benzetiyorlar çünkü güven erozyonu zamanla gerçekleşiyor.


    "En önemli tehdit, 'finansal 11 Eylül'e benzer ani bir olay değil, 'finansal iklim değişikliği'ne benzer yavaş ve istikrarlı bir süreçtir"

    RAND Corporation, ABD Finans Sistemine Yönelik Teknolojik ve Ekonomik Tehditler, Temmuz 2024


    Kaynak: RAND


    Belirlenen dört tehdit arasında, “ En önemli tehdit, ‘finansal 11 Eylül’e’ benzer ani bir olay değil, ‘finansal iklim değişikliği’ne benzer yavaş ve istikrarlı bir süreçtir .


    Raporda, " Bu olgu, yanlış bilgi veya yanlış bilgilendirmenin kamuoyunun piyasalara olan güvenini azaltması, dolayısıyla gerçeklik ile kurgu arasındaki ayrımı karmaşıklaştırması ve dolayısıyla piyasa oynaklığını artırması durumunda ortaya çıkabilir " ifadeleri yer aldı.


    Örneğin, " Gelişmiş memetik mühendislik saldırıları, finansal piyasalara ve kurumlara olan güveni giderek zayıflatabilir ve piyasa istikrarı üzerinde ani bir çöküş yerine istikrarlı, artımlı bir etkiye neden olabilir ."


    RAND yazarları memetik mühendisliğinin insan kabileciliğine ve duygularına erişebileceğini söylüyor.


    Aynı zamanda bu "uzmanlar" finansal tehditleri 11 Eylül ve iklim değişikliği gibi politik, kabilevi ve duygusal açıdan yüklü meselelerle eş tutuyor.


    Şeytanlaştırmaya çalıştıkları aynı memetik mühendislik taktiklerini kullanıyorlar.


    RAND raporunda, " Silaha dönüştürüldüklerinde memler insan kabileciliğini, duygularını, bilişsel önyargılarını ve kimliğini kullanabilir ve potansiyel olarak davranışları veya inançları manipüle edebilir ." deniliyor.


    Bunlar aynı zamanda hükümetlerin ve kurumların işleyiş biçimini de anlatmıyor mu?


    2008 mali krizinden sonra, banka kurtarma paketleri, trilyonlarca dolar basımı, ezici enflasyon, faiz oranlarının manipüle edilmesi, ekonomik yaptırımlar, nakit savaşına karşı savaş, programlanabilir Merkez Bankası Dijital Para Birimleri'nin (CBDC) piyasaya sürülmesi ve bildiğimiz şekliyle tüm finansal sistemin potansiyel çöküşüne işaret eden aşılmaz borçlardan sonra, kim finansal kurumları ve düzenleyicilerini sorgulamaz ki?


    Ama hayır, tüm bunlardan ve daha fazlasından sonra, hükümet finans kurumlarının sorumsuz eylemlerinden ziyade, memlerin finans kurumlarına olan güveni zedelemesinden daha fazla endişe duyuyor.


    Tim Hinchliffe , Editör, The Sociable


    Bosch
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

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    purcat-imgsociety #psychological-manipulation #memetic-engineering #meme-warfare #cognitive-biases #rand-corporation-report #financial-market-stability #social-media-influence #hackernoon-top-story

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