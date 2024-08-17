Holonym Vakfı, Küresel Dijital Kişiliğe İnsan Anahtarları Sağlamak İçin 5,5 Milyon Dolar Topladı

**DELAWARE, ABD, 16 Ağustos 2024/Chainwire/--**Finalite Capital ve Paper Ventures liderliğinde, Arrington Capital, Draper Dragon, Lightshift ve diğerlerinin katılımıyla.
Holonym'in Kurucu Ortağı Shady El Damaty şunları söyledi: "Dünyaya gönderdiğimiz teknolojiye temel kişi odaklı prensipler yerleştiriyoruz. Amacımız, kriptografi kullanarak temel dijital kimliğe erişimle her vatandaşın yeteneklerini geliştiren ve kişiliğini kanıtlayan küresel bir açık kaynak katmanı oluşturmak."
"Öz-egemen kimliğimiz olmadan parasal varlıklarımız üzerinde öz-egemen kontrole sahip olamayız. Holonym vakfı, Web3 kullanıcılarının Web2 kullanıcılarının kıskançlığını kazanacak kritik ara yazılımlar ve uygulamalar inşa ediyor ve onlara güçlü gizlilik ve güvenlik garantileriyle verilerini sahiplenme, yönetme ve seçici bir şekilde paylaşma gücü veriyor. Holonym, bir sonraki trilyon dolarlık varlığı blok zincirine taşıma çözümünün bir parçası olacak.'' dedi Finality Capital Genel Müdürü Kamal Mokeddem.
Kriptografik anahtarlar veya özel anahtarlar, web'i çalıştırır ve internetteki her dijital etkileşimi güvence altına alır. Peki ya özel anahtarlar farklı ve daha karmaşık bir şekilde oluşturulabilseydi? İnsan Anahtarları, özel anahtarların nasıl türetildiğini tamamen değiştirir. Rastgele ifadelerden özel anahtarlar oluşturmak yerine, İnsan Anahtarları insanları anahtarlara dönüştürür.
Bu yeni çerçeve, dijital varlıkların mülkiyetini rastgele bir tohumun sahibinden, biyometrik verilerini benzersiz bir şekilde kanıtlayabilen insana kaydırır. İnsan Anahtarları, internetin üzerine inşa edilen mülkiyet katmanlarını daha tüketici dostu, merkezsiz ve güvenli hale getirir. İnsan Anahtarları, Holonym Vakfı tarafından inşa edilen ve hepsinin temel prensipleri güvenlik ve sağlam veri gizliliği sistemleri olan üç protokolü kapsar:
Holonym'in Kurucu Ortağı Nanak Nihal Singh Khalsa şunları söyledi: ''İnsanlık sadece biyometri değildir, örneğin yüzünüz. Sahip olduğunuz, bildiğiniz ve olduğunuz şeyle ilgilidir: mülkünüz, hafızanız ve bedeniniz. Mevcut merkezi web'de, verilerimize ücretsiz sahiplik veriyoruz. Web3, sağlam veri sahipliği ve kişiliğin güvenli paylaşımını sağladığımız alan olmalı, böylece sizden başka hiç kimse verilerinize sahip olamaz.''
Dünyadaki her insana yalnızca kendilerinin tutabileceği ve kontrol edebileceği güvenli bir anahtar vererek Holonym Vakfı, tam da şu anda küresel dijital kapsayıcılığa doğru ilerliyor:
Holonym'in kurucu ortağı Shady El Damaty, bunun Holonym Vakfı için sadece bir başlangıç olduğunu söylüyor. "Human Keys, Zeronym ve Mishti Network üzerine kurulu dayanıklı, merkezi olmayan protokollerle güç aşırılığını sınırlayarak ve bireysel hakları güçlendirerek vatandaşların internet ile etkileşim kurma biçimini yeniden tanımlayacak."
Holonym Vakfı, gerçek dünya sorunlarına çözümler sunan uygulamalı kriptografi inovasyonuna odaklanmıştır.
Holonym Vakfı'nın misyonu, sıfır güven ortamlarında güvenliği ve gizliliği daha kullanılabilir hale getirmek için İnsan Anahtarlarının yaygınlaştırılmasıdır. Holonym Vakfı, herkesin, her yerden Mishti Network ile İnsan Anahtarları oluşturmasına, bunları Silk ile kolayca kullanmasına ve Zeronym ile kimlikleri hakkında gerçekleri gizlice kanıtlamasına olanak tanıyan bir altyapı geliştirdi.
Mishti Ağı.
Sıfır güven İnsan Anahtarı türetme için bir eşik ağı. Özel biyometrik bilgilerden, parolalardan, güvenlik sorularından veya diğer insan tarafından hatırlanabilir verilerden yüksek entropili İnsan Anahtarları yaratın. Mishti ayrıca Zeronym'in zincir üstü özel bankacılık, ödemeler ve diğer gerçek dünya düzenlenmiş endüstrileri için programlanabilir gizliliğini de destekler.
İpek
Anında katılım için insan dostu cüzdan. Sıfır güven protokolleriyle Human Keys'i kullanarak tasarruf edin, ödeme gönderin, küresel internet finans protokollerine erişin ve özel verilerinizi yönetin. Silk, güvenilir koruyucular olmadan kurtarılabilen korumalı bir kendi kendine saklama cüzdanıdır.
Sıfır isim
Kişilik ve özel kimlik kanıtı. 180 ülkeden dijital kimlik bilgilerini destekleyen kimlik doğrulaması için hızlı istemci tarafı gizliliği. Sıfır bilgiyle herhangi bir bilgiyi ifşa etmeden herhangi bir gerçeği özel olarak kanıtlamak için İnsan Anahtarlarını kullanın. İşletmeler, devam eden izleme için programlanabilir gizlilikle gizliliği koruyan KYC/AML için Zeronym'i kullanabilir.
PR soruları için kullanıcılar şu adrese başvurabilir:
Kullanıcılar Holonym Foundation ve Ürünleri ile bağlantıda kalabilirler:
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