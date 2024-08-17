Holonym Vakfı, Küresel Dijital Kişiliğe İnsan Anahtarları Sağlamak İçin 5,5 Milyon Dolar Topladı

**DELAWARE, ABD, 16 Ağustos 2024/Chainwire/--**Finalite Capital ve Paper Ventures liderliğinde, Arrington Capital, Draper Dragon, Lightshift ve diğerlerinin katılımıyla.





Holonym Vakfı, Merkezi olmayan web için yeni nesil dijital kimlik güvenliğini inşa eden bir kuruluş olan Holonym Foundation, başarılı bir 5,5 milyon dolarlık tohum finansman turunun tamamlandığını duyurdu. Finansman turu Finality Capital ve Paper Ventures tarafından yönetildi ve Draper Dragon, Arrington Capital, Lightshift, Zero Knowledge Ventures, Zero DAO ve diğer önemli fonlardan önemli katılımlar oldu.





Holonym'in Kurucu Ortağı Shady El Damaty şunları söyledi: "Dünyaya gönderdiğimiz teknolojiye temel kişi odaklı prensipler yerleştiriyoruz. Amacımız, kriptografi kullanarak temel dijital kimliğe erişimle her vatandaşın yeteneklerini geliştiren ve kişiliğini kanıtlayan küresel bir açık kaynak katmanı oluşturmak."





"Öz-egemen kimliğimiz olmadan parasal varlıklarımız üzerinde öz-egemen kontrole sahip olamayız. Holonym vakfı, Web3 kullanıcılarının Web2 kullanıcılarının kıskançlığını kazanacak kritik ara yazılımlar ve uygulamalar inşa ediyor ve onlara güçlü gizlilik ve güvenlik garantileriyle verilerini sahiplenme, yönetme ve seçici bir şekilde paylaşma gücü veriyor. Holonym, bir sonraki trilyon dolarlık varlığı blok zincirine taşıma çözümünün bir parçası olacak.'' dedi Finality Capital Genel Müdürü Kamal Mokeddem.





Kriptografik anahtarlar veya özel anahtarlar, web'i çalıştırır ve internetteki her dijital etkileşimi güvence altına alır. Peki ya özel anahtarlar farklı ve daha karmaşık bir şekilde oluşturulabilseydi? İnsan Anahtarları, özel anahtarların nasıl türetildiğini tamamen değiştirir. Rastgele ifadelerden özel anahtarlar oluşturmak yerine, İnsan Anahtarları insanları anahtarlara dönüştürür.





Bu yeni çerçeve, dijital varlıkların mülkiyetini rastgele bir tohumun sahibinden, biyometrik verilerini benzersiz bir şekilde kanıtlayabilen insana kaydırır. İnsan Anahtarları, internetin üzerine inşa edilen mülkiyet katmanlarını daha tüketici dostu, merkezsiz ve güvenli hale getirir. İnsan Anahtarları, Holonym Vakfı tarafından inşa edilen ve hepsinin temel prensipleri güvenlik ve sağlam veri gizliliği sistemleri olan üç protokolü kapsar:





Mishti Ağı, Biyometrik veriler üzerinde Oblivious Pseudorandom Function (OPRF) hesaplayan çığır açan bir eşik entropi ağı.

Biyometrik veriler üzerinde Oblivious Pseudorandom Function (OPRF) hesaplayan çığır açan bir eşik entropi ağı. Bu, insanların çalınması zor olan rastgele güvenli anahtarlar türetmelerine olanak tanır ve şifrelenmiş veriler üzerindeki özel homomorfik hesaplamayı açığa çıkararak, güvenilmeyen üçüncü tarafların, altta yatan verileri görmeden kullanıcıları doğrulamalarına olanak tanır.

Bu, Ethereum ağının ekonomik güvenliğinden yararlanan kripto ekonomik mekanizmalara sahip Eigenlayer üzerinde Aktif Olarak Doğrulanmış Bir Hizmettir (AVS).

Sıfır isim, sıfır bilgi kimlik protokolü, dünyadaki herkesin kimliği hakkında gizlice bilgi edinmesine olanak tanıyan İnsan Anahtarlarını kullanır.

sıfır bilgi kimlik protokolü, dünyadaki herkesin kimliği hakkında gizlice bilgi edinmesine olanak tanıyan İnsan Anahtarlarını kullanır. Dünya çapında 125.000'den fazla Zeronym takma adlı kullanıcı, bu hakların kilidini açarak benzersiz kişiliklerini, ikametgahlarını ve diğer niteliklerini kanıtladılar ve yalnızca kendilerine ait ve kontrol ettikleri zengin bir dijital itibar oluşturdular.

İpek, Kripto protokolleriyle etkileşim kurmak için basit ve şık bir cüzdan kullanıcı arayüzü.

Kripto protokolleriyle etkileşim kurmak için basit ve şık bir cüzdan kullanıcı arayüzü. İnsan Anahtarları, Silk ile günlük internet kullanıcısı tarafından gerçek dünyada kullanılabilir hale getirilir.

Silk, kullanıcıları merkezi olmayan web'deki bilgisayar korsanlarından, dolandırıcılıklardan ve kötü amaçlı yazılımlardan korumak için gelişmiş güvenlik araçları sağlar.





Holonym'in Kurucu Ortağı Nanak Nihal Singh Khalsa şunları söyledi: ''İnsanlık sadece biyometri değildir, örneğin yüzünüz. Sahip olduğunuz, bildiğiniz ve olduğunuz şeyle ilgilidir: mülkünüz, hafızanız ve bedeniniz. Mevcut merkezi web'de, verilerimize ücretsiz sahiplik veriyoruz. Web3, sağlam veri sahipliği ve kişiliğin güvenli paylaşımını sağladığımız alan olmalı, böylece sizden başka hiç kimse verilerinize sahip olamaz.''





Dünyadaki her insana yalnızca kendilerinin tutabileceği ve kontrol edebileceği güvenli bir anahtar vererek Holonym Vakfı, tam da şu anda küresel dijital kapsayıcılığa doğru ilerliyor: Yapay zeka alanındaki gelişmeler pek çok kişiyi geride bırakacak gibi görünüyor.





Holonym'in kurucu ortağı Shady El Damaty, bunun Holonym Vakfı için sadece bir başlangıç olduğunu söylüyor. "Human Keys, Zeronym ve Mishti Network üzerine kurulu dayanıklı, merkezi olmayan protokollerle güç aşırılığını sınırlayarak ve bireysel hakları güçlendirerek vatandaşların internet ile etkileşim kurma biçimini yeniden tanımlayacak."



Holonym Vakfı, gerçek dünya sorunlarına çözümler sunan uygulamalı kriptografi inovasyonuna odaklanmıştır.

Holonym Vakfı Hakkında

Holonym Vakfı'nın misyonu, sıfır güven ortamlarında güvenliği ve gizliliği daha kullanılabilir hale getirmek için İnsan Anahtarlarının yaygınlaştırılmasıdır. Holonym Vakfı, herkesin, her yerden Mishti Network ile İnsan Anahtarları oluşturmasına, bunları Silk ile kolayca kullanmasına ve Zeronym ile kimlikleri hakkında gerçekleri gizlice kanıtlamasına olanak tanıyan bir altyapı geliştirdi.

Holonym Vakfı Ürünleri

Mishti Ağı.

Sıfır güven İnsan Anahtarı türetme için bir eşik ağı. Özel biyometrik bilgilerden, parolalardan, güvenlik sorularından veya diğer insan tarafından hatırlanabilir verilerden yüksek entropili İnsan Anahtarları yaratın. Mishti ayrıca Zeronym'in zincir üstü özel bankacılık, ödemeler ve diğer gerçek dünya düzenlenmiş endüstrileri için programlanabilir gizliliğini de destekler.





İpek

Anında katılım için insan dostu cüzdan. Sıfır güven protokolleriyle Human Keys'i kullanarak tasarruf edin, ödeme gönderin, küresel internet finans protokollerine erişin ve özel verilerinizi yönetin. Silk, güvenilir koruyucular olmadan kurtarılabilen korumalı bir kendi kendine saklama cüzdanıdır.





Sıfır isim

Kişilik ve özel kimlik kanıtı. 180 ülkeden dijital kimlik bilgilerini destekleyen kimlik doğrulaması için hızlı istemci tarafı gizliliği. Sıfır bilgiyle herhangi bir bilgiyi ifşa etmeden herhangi bir gerçeği özel olarak kanıtlamak için İnsan Anahtarlarını kullanın. İşletmeler, devam eden izleme için programlanabilir gizlilikle gizliliği koruyan KYC/AML için Zeronym'i kullanabilir.

İLETİŞİM & SOSYAL MEDYA

PR soruları için kullanıcılar şu adrese başvurabilir: bası[email protected]

Kullanıcılar Holonym Foundation ve Ürünleri ile bağlantıda kalabilirler:

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Bu hikaye HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada .



