HN Editörünün Seçimleri: Mart 2023'ün En Önemli Teknoloji Hikayeleri

Editörlerin Okuma Önerileri (Mart 2023)

Okuma zevkiniz ve trend teknoloji konularında eğitiminiz için özenle seçilmiş en iyi HackerNoon hikayelerine bir göz atın.









Tembel Programcının Kişisel Web Sitesini Koruma Kılavuzu





@judicodes Sıfırdan bir web sitesi oluşturmanın, sürdürmenin ve geliştirmenin en iyi yolunu bize sunmak için yazılım geliştirme sihirbazlığını kullanıyor.





"Herhangi bir kodlama becerisi olmadan güzel bir web sitesi oluşturmak için pek çok harika seçenek olsa da, biz yazılım geliştiricileriyiz, bu nedenle becerilerimizi sergilemek ve sıfırdan bir şeyler oluşturmak istiyoruz."























Yalnızca ABD vs. Her Yerden Çalışmak





Sekiz kez Noonies ödülü sahibi @nebojsa.todorovic Yalnızca tek bir yerde işe alım yapan mevcut "uzaktan iş" ilanları salgını hakkında havalandırmalar.





“UZAKTAN harika bir iş fırsatıyla karşılaştınız. Bu konuda çok iyi hissediyorsun. İş tanımını gözden geçiriyorsunuz ve duvara çarpıyorsunuz çünkü bu SADECE ABD'ye özel. Bundan sonra ne yapacaksın?”

















Oyuncular için Çalışan Bir Uygulamayı Nasıl Başlattım ve App Store'da Nasıl Üst Sıralara Çıktım?





@trueslash Victa'nın Kurucusu, çalışan bir uygulamayı nasıl geliştirdiğine ve onu App Store'da ilk 16'ya nasıl tırmandırdığına dair inanılmaz hikayeyi anlatıyor.





“Bir insan ve Avatar birbirine bağlanıyor. Eğitim süreci Avatarınıza yardımcı olmanın bir yoludur. Bölümler bir sonraki seviyeye ulaşmak için yayınlanır ve bir koşudaki ana endorfin-dopamin motorudur.”



















Veri Avı: Yol Güvenliği için Bilgisayarlı Görü Veri Kümesi Oluşturma





@valdger İlk HackerNoon hikayesi en çok konuşulan hikaye olarak seçildiğinden HackerNoon yolculuğuna bir BANG ile başlıyor. En önemlisi, bir gün hayatınızı pekala kurtarabilecek bir hikaye.





"Projeye başladığımda yollarda tehlikeli durumları önlemeye yönelik proaktif çözümler yoktu. Projenin misyonu bisikletçiler arasındaki ölüm ve yaralanmaları azaltmaktı."













HackerNoon'daki Yenilikler Neler?

En son ürün güncellemeleri, yarışmalar ve yazma fırsatları.





Bir Şey Gör, Bir Şey Söyle





Size (veya herhangi bir okuyucuya) bir hikayedeki metni seçip bunu intihal, yanlış bilgi, yanlış çeviri veya başka herhangi bir sorun nedeniyle bildirmenize olanak tanıyan basitleştirilmiş bir işaretleme sistemi ekledik.





Herkes hata yapar ve yazar arkadaşlarınızın içeriklerini geliştirmelerine yardımcı olursanız HackerNoon alanı güçlenir, kendi hikayeleriniz daha geniş kitlelere ulaşabilir ve herkes kazanır!











Tek yapmanız gereken bildirmek istediğiniz metni vurgulayıp bayrak simgesine basmaktır. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz!





Sözlerinizi Altına Dönüştürün

Her ay altın kazanamayacağınız ancak harika hikayeleriniz için para kazanabileceğiniz yeni yazma yarışmaları ekliyoruz! (ve eğer bir nedenden dolayı gerçekten istiyorsanız altın alın)





Web Geliştirme ve E-ticaret Yazma Yarışması : Toplam 12.000 $'lık ödül kazanma şansını yakalamak için web geliştirme veya e-ticaret hakkında her şeyi yazın. Şimdi girin.





Mobil Hata Ayıklama Yazma Yarışması : Toplam 6000$ değerindeki ödülleri kazanma şansını yakalamak için mobil uygulama geliştirme, test etme, hata ayıklama ve daha fazlası hakkında yazın. Şimdi girin.





Düşünce için Yiyecek (istatistikler)

HackerNoon topluluğunuz varken Statista'ya kimin ihtiyacı var? Henüz fark etmediyseniz, her hafta ana sayfayı yeni bir anketle güncelliyoruz.





Tüm anket sonuçları burada kamuya açıklanmaktadır: https://hackernoon.com/polls . Bu istatistikler bazıları için faydalı olabilir ilginç manşetler ve HackerNoon'daki bir sonraki önemli hikayenizi çerçevelemenize yardımcı olabilir.





Anket sonuçlarımızdan bazılarını, dilediğiniz gibi yazabilmeniz/kullanabilmeniz için boş bir taslağa girdik.





Onlara göz atın:

Yazarların %64'ü Yazma İş Akışlarında Zaten Yapay Zeka Kullanıyor

Bu Anket Sonuçları Hakkında Taslak Başlatın





%31 Hindistan'ın Bengaluru kentinin 2023'te En Yüksek Büyüyen Startup Merkezi Olacağına İnanıyor

Bu Anket Sonuçları Hakkında Taslak Başlatın





Açık Yapay Zeka, %38 ile Skynet Olma Olasılığı En Yüksek Oranda Seçildi

Bu Anket Sonuçlarıyla İlgili Taslağı Başlatın





Ve bu kadar! İyi bir hafta geçirmenizi ve bir sonraki hikayenizin viral olmasını dileriz.















Yazmaya devam et. Okumaya devam et.

Samimi olarak, HackerNoon Editör Ekibi





Bu makalenin ana görseli HackerNoon'un Yapay Zeka Görüntü Oluşturucusu tarafından "teknoloji dünyası" istemi aracılığıyla oluşturuldu.