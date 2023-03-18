HN Editörünün Seçimleri: Mart 2023'ün En Önemli Teknoloji Hikayeleri

Okuma zevkiniz ve trend teknoloji konularında eğitiminiz için özenle seçilmiş en iyi HackerNoon hikayelerine bir göz atın. Hikayenizi bir sonraki seviyeye taşımak için en son ürün güncellemelerimizi, yazma yarışmalarımızı ve yazma önerilerimizi inceleyin.
Editörlerin Okuma Önerileri (Mart 2023)
Okuma zevkiniz ve trend teknoloji konularında eğitiminiz için özenle seçilmiş en iyi HackerNoon hikayelerine bir göz atın.
En son ürün güncellemeleri, yarışmalar ve yazma fırsatları.
Bir Şey Gör, Bir Şey Söyle
Size (veya herhangi bir okuyucuya) bir hikayedeki metni seçip bunu intihal, yanlış bilgi, yanlış çeviri veya başka herhangi bir sorun nedeniyle bildirmenize olanak tanıyan basitleştirilmiş bir işaretleme sistemi ekledik.
Herkes hata yapar ve yazar arkadaşlarınızın içeriklerini geliştirmelerine yardımcı olursanız HackerNoon alanı güçlenir, kendi hikayeleriniz daha geniş kitlelere ulaşabilir ve herkes kazanır!
Tek yapmanız gereken bildirmek istediğiniz metni vurgulayıp bayrak simgesine basmaktır. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz!
Sözlerinizi Altına Dönüştürün
Her ay altın kazanamayacağınız ancak harika hikayeleriniz için para kazanabileceğiniz yeni yazma yarışmaları ekliyoruz! (ve eğer bir nedenden dolayı gerçekten istiyorsanız altın alın)
HackerNoon topluluğunuz varken Statista'ya kimin ihtiyacı var? Henüz fark etmediyseniz, her hafta ana sayfayı yeni bir anketle güncelliyoruz.
Tüm anket sonuçları burada kamuya açıklanmaktadır:https://hackernoon.com/polls . Bu istatistikler bazıları için faydalı olabilirilginç manşetler ve HackerNoon'daki bir sonraki önemli hikayenizi çerçevelemenize yardımcı olabilir.
Anket sonuçlarımızdan bazılarını, dilediğiniz gibi yazabilmeniz/kullanabilmeniz için boş bir taslağa girdik.
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