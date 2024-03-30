HackerNoon'un Geliştirilmiş En İyi Yazar Sıralaması: Teknoloji Kategorilerinin Liderleri için Yeni Sayfayı Keşfedin

HackerNoon'un En İyi Yazarlar sıralamasının en son gelişimini açıklamaktan büyük heyecan duyuyoruz; artık her bir Teknoloji Kategorimiz için özel bir sayfa yer alıyor. Bu özellik, HackerNoon'a olağanüstü katkıda bulunanları öne çıkarmayı ve okuyucuların deneyimini geliştirip geliştirmeyi, böylece teknolojinin önde gelen seslerini keşfetmeyi ve onlarla etkileşime geçmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor.





En İyi Yazarların Sıralaması

Herhangi bir Teknoloji Kategorisi sayfasını ziyaret ederseniz, en iyi 10 yazarın liste formatında sunulduğunu göreceksiniz. Bu sıralama, her Teknoloji Kategorisinde yayınlanan hikaye sayısına göre belirlenir. Bu nedenle, bir yazar ne kadar çok öyküyle katkıda bulunursa ilk 10'da yer alma şansı o kadar artar.





Kimin daha çok yazdığını nasıl belirleyeceğiz?

Kategori başına en son 100 hikayeye bakıyoruz ve aynı yazarlar tarafından yazılan hikaye sayısına göre sıralıyoruz. Örneğin, bu 100 öyküden 10'unu siz yazdıysanız, diğer yazarların yayın sayılarına bağlı olarak o kategoride en iyi yazarlardan biri olabilirsiniz.





Ne var ne yok?

Özel Sayfalar : Artık her Teknoloji Kategorisi, en üretken yazarların kapsamlı bir vitrini sunan, kendine özel En İyi Yazarlar sayfasına sahiptir. https://hackernoon.com/writers/programming adresini ziyaret ederseniz, en iyi yazarların her birinin adı, kullanıcı adı, biyografisi ve avatarı, uzmanlık etiketleri ve sıralamadaki yerleşimleri dahil olmak üzere profilini görürsünüz.









Gerçek Zamanlı Güncellemeler: En İyi Yazarlar sıralamamız günlük olarak güncellenerek kullanıcıların en sevdikleri kategorilerdeki en son katkıda bulunanlar hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlar.





Bu, Deneyiminizi Nasıl Geliştirir?

Eğer okuyucuysanız, bu sıralama yeni yazarlar bulmak ve onların çalışmalarına abone olmak için harika bir yerdir. Ve eğer bir yazarsanız... peki, üst sıralarda yer almak istemez misiniz? Nasıl olduğunu buradan öğrenin. İyi okumalar!