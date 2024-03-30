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    HackerNoon'un Geliştirilmiş En İyi Yazar Sıralaması: Teknoloji Kategorilerinin Liderleri için Yeni Sayfayı Keşfedinile@product
    1,110 okumalar
    1,110 okumalar

    HackerNoon'un Geliştirilmiş En İyi Yazar Sıralaması: Teknoloji Kategorilerinin Liderleri için Yeni Sayfayı Keşfedin

    ile HackerNoon Product Updates2m2024/03/30
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    Çok uzun; Okumak

    En İyi Yazarların sıralaması Teknoloji Kategorilerine dayanmaktadır. 22 kategori var ve tahmin edin ne oldu? Hepsinin önemli yazarları var. Ne kadar çok yayın yaparsanız, teknoloji topluluğunda o kadar çok nüfuz kazanırsınız. Bu aynı zamanda, artık kendi sayfası olan sıralamamıza girme konusunda daha iyi bir şans anlamına da geliyor!
    featured image - HackerNoon'un Geliştirilmiş En İyi Yazar Sıralaması: Teknoloji Kategorilerinin Liderleri için Yeni Sayfayı Keşfedin
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    HackerNoon'un En İyi Yazarlar sıralamasının en son gelişimini açıklamaktan büyük heyecan duyuyoruz; artık her bir Teknoloji Kategorimiz için özel bir sayfa yer alıyor. Bu özellik, HackerNoon'a olağanüstü katkıda bulunanları öne çıkarmayı ve okuyucuların deneyimini geliştirip geliştirmeyi, böylece teknolojinin önde gelen seslerini keşfetmeyi ve onlarla etkileşime geçmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor.


    En İyi Yazarların Sıralaması

    Herhangi bir Teknoloji Kategorisi sayfasını ziyaret ederseniz, en iyi 10 yazarın liste formatında sunulduğunu göreceksiniz. Bu sıralama, her Teknoloji Kategorisinde yayınlanan hikaye sayısına göre belirlenir. Bu nedenle, bir yazar ne kadar çok öyküyle katkıda bulunursa ilk 10'da yer alma şansı o kadar artar.


    Kimin daha çok yazdığını nasıl belirleyeceğiz?

    Kategori başına en son 100 hikayeye bakıyoruz ve aynı yazarlar tarafından yazılan hikaye sayısına göre sıralıyoruz. Örneğin, bu 100 öyküden 10'unu siz yazdıysanız, diğer yazarların yayın sayılarına bağlı olarak o kategoride en iyi yazarlardan biri olabilirsiniz.


    Ne var ne yok?

    1. Özel Sayfalar : Artık her Teknoloji Kategorisi, en üretken yazarların kapsamlı bir vitrini sunan, kendine özel En İyi Yazarlar sayfasına sahiptir. https://hackernoon.com/writers/programming adresini ziyaret ederseniz, en iyi yazarların her birinin adı, kullanıcı adı, biyografisi ve avatarı, uzmanlık etiketleri ve sıralamadaki yerleşimleri dahil olmak üzere profilini görürsünüz.



    1. Gerçek Zamanlı Güncellemeler: En İyi Yazarlar sıralamamız günlük olarak güncellenerek kullanıcıların en sevdikleri kategorilerdeki en son katkıda bulunanlar hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlar.


    Bu, Deneyiminizi Nasıl Geliştirir?

    Eğer okuyucuysanız, bu sıralama yeni yazarlar bulmak ve onların çalışmalarına abone olmak için harika bir yerdir. Ve eğer bir yazarsanız... peki, üst sıralarda yer almak istemez misiniz? Nasıl olduğunu buradan öğrenin. İyi okumalar!

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