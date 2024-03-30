HackerNoon'un Geliştirilmiş En İyi Yazar Sıralaması: Teknoloji Kategorilerinin Liderleri için Yeni Sayfayı Keşfedin

HackerNoon'un En İyi Yazarlar sıralamasının en son gelişimini açıklamaktan büyük heyecan duyuyoruz; artık her bir Teknoloji Kategorimiz için özel bir sayfa yer alıyor. Bu özellik, HackerNoon'a olağanüstü katkıda bulunanları öne çıkarmayı ve okuyucuların deneyimini geliştirip geliştirmeyi, böylece teknolojinin önde gelen seslerini keşfetmeyi ve onlarla etkileşime geçmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Herhangi bir Teknoloji Kategorisi sayfasını ziyaret ederseniz, en iyi 10 yazarın liste formatında sunulduğunu göreceksiniz. Bu sıralama, her Teknoloji Kategorisinde yayınlanan hikaye sayısına göre belirlenir. Bu nedenle, bir yazar ne kadar çok öyküyle katkıda bulunursa ilk 10'da yer alma şansı o kadar artar.
Kategori başına en son 100 hikayeye bakıyoruz ve aynı yazarlar tarafından yazılan hikaye sayısına göre sıralıyoruz. Örneğin, bu 100 öyküden 10'unu siz yazdıysanız, diğer yazarların yayın sayılarına bağlı olarak o kategoride en iyi yazarlardan biri olabilirsiniz.
Eğer okuyucuysanız, bu sıralama yeni yazarlar bulmak ve onların çalışmalarına abone olmak için harika bir yerdir. Ve eğer bir yazarsanız... peki, üst sıralarda yer almak istemez misiniz? Nasıl olduğunu buradan öğrenin. İyi okumalar!