Google'ın Bard Yapay Zekasının Markanızı veya İşletmenizi Yanıtında Listelemesine Yönelik Kullanışlı Kılavuz

Merhaba, WSS.media hatta. Size Bard AI hakkında birçok ilginç ve yeni bilgi getirdik. Bu makale SEO uzmanları, pazarlama yöneticileri ve en son haberleri takip eden herkes için faydalı olacaktır. Makaleden tanıtım stratejinizi değiştirmeniz gerekip gerekmediğini ve bunu nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz.





Bard, Google'ın deneysel bir sohbet robotudur. Sevilen ChatGPT'den tek farkı Bard'ın bilgileri doğrudan internetten almasıdır.





Bard kendisini şöyle tanımlıyor:





Bard ve Google ile Entegrasyon

6 Şubat 2023'te Google, Bard'ı test etmeye başladı. Artık chatbot doğrudan arama sonuçlarında çalışabiliyor ve kullanıcılar için hazır bir yanıt üretebiliyor. Henüz toplu bir sürüm yayınlanmadı ancak Bard'ın yer aldığı parçalar periyodik olarak farklı kişiler için yayınlanıyor.





Bunun gibi bir şeye benzeyecek:





Sağ üst köşede kaynaklara bağlantılar olduğunu varsayıyoruz. Bard bunlardan yola çıkarak kullanıcının sorusuna bir cevap hazırlar. Artık SEO uzmanlarının yeni bir hedefi var; bu listeye girmek.





Bu nedenle SEO ekibinin lideri WSS.medya ve AI ile iletişimdeki baş uzman Artem Demin, mümkün olduğunca çok sayıda Bard yanıtını analiz etmek için bol miktarda kahve ve SEO uzmanlarının yardımıyla kendisini silahlandırdı.





İçerik oluşturucuların SSS'sinde ne yazıyor?

Basit bir fikirle başladık: SSS'ye gittik ve Bard'ın yaratıcılarının neler söylediğine baktık. Ayrıntılı bir cevap hazırladılar:





Kısacası, Bard benzersiz içerik üretir ve mevcut kaynaklardan alınan bilgileri kelimesi kelimesine kopyalamamaya çalışır. Chatbot herhangi bir sayfadan metin alıntısı yaparsa o sayfaya bir bağlantı sağlar.





Gökyüzü neden mavi?

Bard dünyasına yolculuğumuza bu kadar basit bir soruyla başlamaya karar verdik. Dikkat edilmesi gereken ilk şey üç taslak cevaptır. Bu da sorgumuzun cevabının farklı versiyonlarını hazırladığını gösteriyor.





Şimdi Bard'a soruyoruz: “Gökyüzü neden mavi?” Kaynaklara bağlantılar ve bir "Google it" düğmesiyle bu sorunun ayrıntılı bir yanıtını bize veriyor.





"Google it" butonuna tıklarsanız sorgumuzla ilgili olası sorular için üç seçeneğe daha ulaşırız. Sonuçlar Google'a yönlendiriyor:





Bard'a şu sorulardan birini sorarsanız, kaynaklara ve taslaklara bağlantı olmadan düzenli bir yanıt elde edilecektir:





Bard'a aynı soruyu sormaya devam ettik: “Gökyüzü neden mavi?” Bir süre sonra sorgumuzla komik durumlar yaşanmaya başladı. Birkaç kez sorduktan sonra şu yanıtı aldık:





İlk taslakta hiçbir yere gitmeyen bir kaynak bağlantısı listeleniyor:





Arama sonuçlarında böyle bir kaynak yok ve sayfanın kayıtlı bir kopyası yok web arşivinde .





Karşılaştırma için Google'a aynı soruyu sorduk. Bize NASA Space Place web sitesinden vurgulanan bir cümleyle “özellikli bir pasaj” sunuyor:





Bu yazıya girersek, cevabı yazının hemen başında, aynı başlıkla "Kısa Cevap" olarak göreceğiz:





Google'ın "Gökyüzü neden mavi?" sorusuna cevabı ve Bard'ın yarattığı şeyler farklı. Her ne kadar Bard da Google gibi üçüncü taslağı oluşturmak için NASA Space Place web sitesindeki bilgileri kullanmış olsa da:





Bard'ın taslaklar için topladığı diğer kaynaklar da arama sonuçlarında yer alıyor. Ancak NASA Uzay Yerinden çok daha alçaktırlar:





Örneğin Bard, Space.com'u kaynaklarda ilk sıraya yerleştirdiği için daha yetkili görüyor. Ancak Google arama bu sitedeki bilgileri öne çıkarmaz.





Kaynaksız Cevap

Daha önce de belirttiğimiz gibi Bard bazen bilgi kaynaklarını belirtmeden yanıt veriyor. Oluşturulan metinde alt çizgi ve bağlantı yoktur. Şimdi böyle bir cevaba daha yakından bakalım. Aynı soruyu Bard'a yine gökyüzüyle ilgili soruyoruz.





Daha sonra soruyu yeniden ifade etmeye ve Google'a sormaya karar verdik. Benzer ama aynı olmayan iki soruya Google ve Bard'dan aldığımız yanıtları karşılaştırmak istedik.





Google'ın sorgusu şuydu: "Gökyüzü neden mavi?". Arama motoru aynı NASA Space Place makalesini verdi ancak "Kısa Cevap" başlığı bu sefer kaldırıldı. Ve kaynak kısa cevap değil, makalenin metnidir:





Bard'ın cevabına dönelim. İlginç bir şekilde bu kez başkasının metninden alıntı yapmak yerine kendine ait bir şeyler üretmeye karar verdi. Görünüşe göre cevap formatının seçimi Bard'ın kendisine kalmış. Kaynaklarla birlikte cevap mı vereceğine yoksa yeni bir cevap mı üreteceğine karar verir.





Artem, Bard'ın cevabında başka sitelerden alıntı yapıp yapmadığını kontrol etmeye karar verdi. Google'daki her cümleyi bir arama operatörü - "..." ekleyerek aradık. Numerade eğitim platformunda yalnızca bir sorgu için eşleşme bulundu: "Mavi ışık, daha kısa dalgalar halinde hareket ettiği için diğer renklerden daha fazla dağılır."





Bard'ın cevabının kelimesi kelimesine tekrarlandığı tek site burası. Ancak bu alıntı sitenin sayfa kodunda mevcut değil. Google arşivini kontrol ettik ve Bard'ın cevabındaki cümleyle eşleşen bir cümle bulduk:

Kaynak





Numerade sitesinin arama sonuçlarında nerede bulunduğunu analiz etmeye karar verdik. Ana sorgu için "Gökyüzü neden mavi?" ortaya çıktı. bu site ilk 50'de bile değil.





Soru No. 1. Bard neden bu cümleyi yetkili kaynaklar listesinden değil de Numerade'den aldı?





Bu site Google'da üst sıralara çok uzak olduğu için akla gelen ilk soru bu oluyor. Büyük ihtimalle Bard'ın yeni cevabı Numerade'deki metinle örtüşüyordu.





"Gökyüzü neden mavi?" sorusunun cevabını Bard'a hangi siteleri yetkili bulduğunu sormaya karar verdik. Daha sonra alınan yanıtları göndereceği sitelerin listesiyle karşılaştırın.





Listedeki siteler Google'da sorgumuza ilk giren sitelerdir. Ve NASA Space Place'in "öne çıkan bir parçacığı" bile var.





Ayrıca Bard'ın kaynaklarla aynı kaynakları, yani taslaklarda gördüğümüz bağlantıları seçtiği ortaya çıktı. Sitelerdeki ve Bard'ın cevabındaki bilgilerin benzerliğini analiz edelim:





"Rayleigh saçılımı" ifadesi yalnızca Bard'ın en yetkili sitesi olan Space.com'da bulunur;

Bard'ın cevabında ve Scijinks.gov sitesinde "Mavi ışık diğer renklere göre daha fazla saçılır" cümlesi bulunuyor.





Bard'ın cevaplarında sıklıkla başka kaynaklardan alınan kelime ve ifadelere rastlanıyor. Bu sadece yazıya dahil ettiğimiz metinlerde değil, yazıda adı geçmeyen binlerce metinde de keşfedildi. Bu da Bard'ın bilgileri gerçekten bahsettiği kaynaklardan aldığını gösteriyor.





Hipotez 1. Yanıtlanacak siteler Google arama sonuçlarına göre seçilir: zirveye ne kadar yakın olurlarsa Bard için kaynak olma şansları da o kadar artar





Bu hipotez, çalışma sırasında “Gökyüzü neden mavidir?” sorusuyla ortaya çıktı. Bard, Google'ın en üstünde görünen web sitelerini temel alarak bir yanıt oluşturdu. Yani Google arama sonuçları listesinde kim ilk sırada yer alırsa Bard'ın kaynağı o olacaktır.





"XRP fiyat tahmini" sorgusunu kullanarak hipotezi kontrol etmeye karar verdik:





Bard kaynakların bir listesini derledi. Daha sonra bu sitelerin Google arama sonuçlarındaki konumlarını kontrol etmeye karar verdik.





Bard'ın Kaynakları: Google Arama Sonuçları: Cüzdan YatırımcısıDigitalCoinFiyatFiyatTahmini ChangellyAMBCryptoCryptoNewsZCoinCodex





Benzer sonuçlar elde ettiğimiz birkaç düzine sorguyu daha kontrol ettik. Kaynakların hiçbiri eşleşmedi, bu da hipotezin doğrulanmadığı anlamına geliyor.





Hipotez 2. Bard, kullanıcıya bir cevap formüle ettiği yetkili sitelerin tematik listelerine sahiptir.

Bu hipoteze önceki hipotezin sonuçlarına dayanarak ulaştık. Bard, kaynak olarak Google'ın en üst sıralarındaki siteleri almıyorsa, muhtemelen her konuda yetkili sitelerin bir listesi vardır.





Bard'a kripto para birimi fiyat tahminleri açısından hangi siteleri yetkili bulduğunu sorduk:





Bard bu tür sitelerin bir listesini hazırladı. CoinMarketCap'in XRP fiyat tahmini sorgusu için bir açılış sayfası yoktur. Büyük olasılıkla Bard, "XRP fiyat tahmini" sorgusuna yanıt oluşturmak için kendisinden sonraki üç siteyi kullandı.





İkinci hipotezi başka bir sorguda test etmeye karar verdik: "FIFA Dünya Kupası 2026 tahmini." Bard bize şu cevabı verdi:





Bilgiyi aldığı kaynakları da sorduk.





Daha sonra Google'a gittik ve sorguyu tekrarladık:





Arama sonuçlarında Bard'ın kullandığı sitelerden yalnızca biri vardı: ESPN.





Daha sonra chatbot'tan tekrar "FIFA Dünya Kupası tahminleri" sorgusu için yetkili olduğunu düşündüğü sitelerin listesini istedik.





Liste, Bard'ın "FIFA Dünya Kupası 2026 tahmini" sorgusuna yanıt oluşturmak için kullandığı kaynaklarla eşleşiyor. Her şey son seferki gibi.





Bu sitelere daha yakından bakmaya karar verdik:





Dünya Kupası ile ilgili sorumuzu yanıtlayacak tek kaynak: ESPN . Diğer kaynaklar nereden geldi?





Güneş TikTok'tan bir videoyu analiz eden bir makale sunuyor. Bu videoda yazar gelecekten geldiğini ve 2026 Dünya Kupası'nın kesin skorunu ve kazananını bildiğini iddia ediyor.





Ve Çokgen Ve Dünya Futbol Konuşması yazılarında 2026 yılından bahsetmiyorlar bile.





Hangi sonuca varılabilir? Bard, her konu için kaynak olarak yetkili sitelerin bir listesini kullanır. Bilginin konuyla alakalı olup olmadığı özellikle umrunda değil. Hipotez doğrulandı.





Hipotez 3. Bard, sitelerin otoritesini sitenin backlink metriklerine göre belirler

Bard'ın bir sitenin belirli bir niş için yetkili olup olmadığını nasıl belirlediğini sormaya karar verdik.





"Saygın siteler", "tanınmış" ve "iyi itibar" terimleri, geri bağlantıların önemini ortaya koymaktadır.





Peki ne yapmaya karar verdik? Doğru! Bard'ın yetkili olarak nitelendirdiği sitelerin backlink analizini yapın. "FIFA Dünya Kupası 2006 tahmini" sorgusunun cevabını üretmeye temel olan sitelerle başladık.





Backlink analizi yapılacak sitelerin listesi #1. FIFA Dünya Kupası:

ESPN

Güneş

Çokgen

Dünya Futbol Konuşması

BBC Spor

Gökyüzü sporları

Amaç

DörtDörtİki

Ağartıcı Raporu

Spor Resimli





Tabloya bağlantı ("Dünya Kupası" sekmesi)





Bir sitenin Anahtar Kelimeler (Ahrefs), Organik trafik (Ahrefs), Alan Adı Derecelendirmesi (DR) ve Geri Bağlantılara ilişkin metrikleri ne kadar yüksekse, Bard için o sitenin o kadar yetkili olduğunu fark ettik. Chatbot, listesindeki siteleri yüksekten düşüğe doğru sıraladı.





Alan adı yaşı (yıl), Yönlendiren alan adları ve Google'daki Sayfalar Bard'ın yetkisini etkilemez. Tabloda bu metriklerin siteler arasındaki değişimini görebilirsiniz: Artış veya azalma eğilimi yok.





Bundan sonra yalnızca sitelerin kendisini değil belirli sayfaları da analiz etmeye karar verdik:





Tabloya bağlantı ("Dünya Kupası" sekmesi)





Bir site ne kadar çok geri bağlantıya sahipse Bard için o kadar yetkilidir. Ve bir hipotez bulduk:





Site metrikleri belirli sayfaların metriklerinden daha önemlidir.





Backlink analizi yapılacak sitelerin listesi #2. Kripto fiyat tahmini:

Artem, Bard'ın kripto para birimi fiyat tahminleri konusunda yetkili olduğunu düşündüğü siteleri analiz etmeyi önerdi:

CoinMarketCap

DigitalCoinFiyat

Fiyat Tahmini

Cüzdan Yatırımcısı

Uzun tahmin

Devlet Sermayesi

TicaretCanavarlar

CryptoNewsZ

Ekonomik Zamanlar

Forbes





Bard'ın "XRP fiyat tahmini" sorulduğunda bahsettiği siteler:

Cüzdan Yatırımcısı

DigitalCoinFiyat

Fiyat Tahmini





Tabloya bağlantı ("Kripto fiyat tahmini" sekmesi)





Daha önce de belirttiğimiz gibi Bard, bu kaynakta uygun sayfaları bulamadığı için CoinMarketCap'i atladı. Diğer siteleri de değerlendirdiğimizde bunların da Anahtar Kelimeler (Ahrefs), Organik trafik (Ahrefs), Domain Rating (DR) ve Backlinkler (yüksekten düşüğe) metriklerine göre sıralandığını görebiliriz.





Bu ölçümlere ek olarak Ref. Google'daki alan adları ve Sayfalar bu sefer aynı modeli izledi. Bard'ın yetkili olarak değerlendirdiği siteler bu alanlarda daha yüksek metriklere sahiptir.





Alan Adı Yaşı metriği siteden siteye büyük ölçüde değişir. Bu nedenle Bard'ın gözünde otoriteyle ilişkilendirilmez.





"Gökyüzü neden mavi?": iki tane al

Gökyüzüyle ilgili soruya dönelim. Bard'ın aşağıdaki kaynaklara dayanarak üç taslak oluşturduğunu hatırlayın:





İlk taslakta:





Üçüncü taslakta:





Bard'ın kaynağı belirtmemesi nedeniyle ikinci versiyonu atladık.





Yukarıdaki analizde olduğu gibi, analiz için dört siteden oluşan bir liste oluşturduk:

Space.com

Brainly.in

Scijinks.gov

NASA Uzay Yeri





Bu siteleri arama sonuçlarına göre sıraladık ve elde ettiğimiz sonuç şu:

Tabloya bağlantı ("Gökyüzü" sekmesi)





Açık lider, NASA Space Place'tir, ancak yalnızca tek bir ölçümle: Etki Alanı Derecelendirmesi (DR). Diğer tüm ölçümlerde site Space.com'dan daha düşük.





Brainly.in sitesi çoğu ölçümde Space.com sitesini önemli ölçüde geride bırakıyor, ancak DR'de geride kalıyor. Bu durum bizi belirli sayfaların backlink profilini daha derinlemesine analiz etmemiz gerektiğini düşünmeye yöneltti.





Bireysel Web Sitesi Sayfalarının Analizi

Tabloya bağlantı ("Gökyüzü (kaynak)" sekmesi)





Keşfettiğimiz ilk şey, Google'ın arama sonuçlarında ilk sırada yer almasıyla Bard'ın kaynak seçimi arasındaki bağlantıydı. Sonuçta, NASA Space Place web sitesi her iki durumda da "öne çıkan snippet"te yer alıyordu.





Peki Bard aynı derecede saygın web siteleri arasından uygun kaynağı nasıl seçecek? Bu bizi yeni bir varsayıma götürdü:





Kaynakların eşit derecede yüksek metrikleri varsa Bard, ihtiyaç duyduğu bilginin bulunduğu sitenin belirli sayfasının metriklerini dikkate alır.







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İş İçin İlginç Sorular

Bard'a "Pepe coin fiyatı"nı sormaya karar verdik.





Bu talep tahmin ve varsayım anlamına gelmemektedir ve gerçek verilere dayanmaktadır. Ancak Bard, "XRP fiyat tahmini" sorgusuna yanıt olarak bize bilgi kaynaklarına benzer saygın sitelerin bir listesini verdi.





Bu sefer Bard, kaynaklara yönlendiren tıklanabilir görsellerin yer aldığı büyük bir metin oluşturdu. CoinMarketCap'in listenin başında yer aldığını ve bu sorgu için önemli bir kaynak olduğunu gördük.





Aynı site, "Pepe coin fiyatı" sorgusu için Google'dan bir "öne çıkan snippet" aldı:





Binance arama sonuçlarında üçüncü sırada yer alıyor. Bu sitenin snippet'inde gösterilen fiyat, Crypto.com'daki fiyatla ve Bard'ın cevabındaki fiyatla eşleşiyor. Büyük ihtimalle chatbot özellikle Binance'ten gelen verileri kullandı.





Daha önce yaptığımız gibi başka bir analiz daha yaptık ve Binance'in metriklerinin CoinMarketCap'ten çok daha yüksek olduğunu hemen fark ettik.





Binance:





CoinMarketCap:





Bard için belirleyici faktörler tanıdık metriklerdi: DR ve Geri Bağlantılar.





Arama Sonuçlarının ve Bard'ın Yanıtlarının Metin Analizi

Sorguların anlamsal olarak aynı ancak biçim olarak farklı olması durumunda Bard'ın hangi yanıtları oluşturacağını kontrol etmeye karar verdik. Bu fikir, "Gökyüzü neden mavidir?" sorusunu yeniden sorarak farklı yanıtlar almamız sonucunda ortaya çıktı. birkaç defa.





“Neden elimde 5 parmak var?”





“Neden 5 parmağımız var?”





Sorularımıza verilen yanıtlar materyalin yapısı ve sunumu açısından farklılık göstermektedir. Büyük olasılıkla bu, sorguların kendisine bağlıdır. İlk sorgu bir çocuğun sorgusuna benzediğinden yanıt daha basittir. İkinci sorgu bir yetişkinin sorusudur ve cevabı çok daha karmaşık ve ayrıntılıdır. Belki Bard aynı zamanda sorguyu tam olarak kimin formüle ettiğini de anlamaya çalışıyordur.





Bu sorguları Google'a girdiğinizde arama sonuçlarında yer alan siteler ve "öne çıkan snippet" farklı olacaktır:





“Neden elimde 5 parmak var?”





“Neden 5 parmağımız var?”





Daha sonra aynı sorguları analiz ettik. Sörfçü SEO Google arama sonuçlarında en üst sıralarda yer alan sitelerdeki anahtar kelimelerin karşılaştırıldığı yer. Hizmet, belirli parametrelerin önemini yeşil renkle vurgulayarak desenleri gösterir (belirli bir faktörle doğrudan veya ters korelasyon, örneğin Başlık uzunluğu). Bu durumda hizmet, dış bağlantıların önemini vurguladı.





Hizmet, gövde bölümünde "yapmak", "sahip olmak" ve "neden" kelimelerinin kullanımıyla doğrudan bir ilişki gösterdi. Bu kelimeler ilk 10'daki sitelerde 89'dan 75'e kadar daha sık kullanılıyor. Arama sonuçlarının ikinci ve sonraki sayfalarındaki sitelerde bu kelimeler 65-55 kez geçmektedir.





Bard'ın yanıtında kullanılan kelimelerin ağırlığı ve sıklığının analizi, “Neden 5 parmağımız var?” sorusuna yönelik sayfa içeriği. ve "öne çıkan snippet" herhangi bir korelasyon göstermedi.





Pepe Coin Fiyatı





Surfer SEO kullanarak “Pepe coin fiyatı” sorgusunu analiz ettik:





Burada “pepe”, “coin”, “price” kelimelerinin sıklığı arasında ters bir korelasyon görüyoruz. Arama sonuçlarının ilk sayfasında yer alan siteler, bu kelimeleri ikinci ve sonraki sayfalarda yer alan sitelere göre daha az kullanmaktadır.





Ayrıca sayfaların gövdesinde yer alan “Pepe coin fiyatı” sorgusunun tam eşleşmesi ile doğrudan bir korelasyon olduğunu da fark ettik. İlk 10'da yer alan sayfalar bu tabiri bir kere kullanıyor, sonraki sayfalar ise 2 ya da daha fazla bahsederek kullanımı artırıyor.





Bard yanıtında doğrudan eşleştirmeyi kullanmadı; Kelimelerin ters sırasını kullandı: "Pepe Coin'in fiyatı."





Google arama sonuçlarında ayrıca birkaç sayfada Memetic parasından bahsedildiğini fark ettik:





Bu sayfalarda Pepe parasının Memetik kökenli olduğu belirtiliyor. “Memetic” kelimesi sayfalarda çok sık karşımıza çıkıyor. Ancak Bard bunu hiç kullanmadı. Bu da bizi Bard'ın Memetic versiyonuna değil, koinin fiyatının ana sayfasına odaklandığını düşündürdü.





Karşılaştırma için Binance sayfasındaki içerik ve Bard'ın yanıtının metinsel bir analizini yaptık. Ana anahtar kelime olan “fiyat Pepe” her iki metinde de hemen hemen aynı oranda görülüyor.





CoinMarketCap sayfasındaki içeriğin metinsel analizinin sonuçları Binance ve Bard'dan farklıdır. Ana sorgu olan “Pepe fiyatı” üç kez geçiyor. Oluşma yüzdesi Binance'de %0,9 ve Bard'da %1'e kıyasla %0,2'dir:





Bu verilere dayanarak Artem bir hipotez öne sürdü:





Bard, yanıtlarını ana ve en yetkili kaynağın analizine, anahtar kelime yoğunluğuna ve sayfadaki anahtar sorgu sayısına dayandırıyor.





Ayrıca Bard'ın cevabının Pepe Coin'in nereden satın alınabileceğini gösterdiğini de fark ettik. Bu bilgi CoinMarketCap sayfasında mevcuttur ancak Binance'te yoktur.





Bard'ın yanıtına ve Binance ve CoinMarketCap sayfalarındaki metinlere ilişkin bir TF-IDF analizi gerçekleştirdik.





Bard (belge 1) ve Binance (belge 2) benzer Dönem Sayısı ölçümlerine sahiptir. “Fiyat” ve “Pepe” kelimelerinin TFxIDF puanları da birbirine çok yakın. Ancak CoinMarketCap (belge 3), "Coin" kelimesinin varlığı açısından Bard'a benzer sonuçlara sahiptir.





Bu bizi aşağıdaki hipoteze götürdü:





Bard, CoinMarketCap sayfasından satın alma yerleriyle ilgili bir paragraf aldı çünkü bu site de yetkili. CoinMarketCap bu bilgiyi vurguluyorsa oluşturulan yanıtta bunun da yer alması gerektiği anlamına gelir.





Bard'ın Yetkili Web Siteleri Listesine Hızlı ve Ucuz Bir Şekilde Girmek İçin DR/Geri Bağlantı Metriklerini Şişirmek Mümkün mü?

Deney için Thefashionisto web sitesini seçtik. Neden? Bu web sitesi hızla geri bağlantılar kazandı ve DR'sini Aralık 2020'den Ağustos 2021'e kadar önemli ölçüde artırdı.





Analiz sırasında metrikler aşağıdaki gibiydi:





Site, Wikipedia gibi güvenilir kaynaklardan birçok kaliteli bağlantıya sahiptir.





Analiz sırasında dış bağlantılarla spam yapılması nedeniyle derecelendirmenin arttığını, forumlara ve terk edilmiş platformlara yerleşimler yapıldığını keşfettik.





Pingback'ten örnek





Ek olarak, sitenin sıralandığı iyi anahtar kelimeler var. Örneğin, "70'lerin erkek modası" sorgusu için:





Ancak bu sorguyu Bard'a gönderdiğimizde daha yetkili ve daha büyük siteleri kullandı:





Seçilen kaynaklar, DR ve Backlink ölçümlerinde Thefashionisto'yu geride bıraktı. Ancak metrikleri şişirmek istenilen etkiyi yaratmayacaktır çünkü Google'ın algoritmaları dış bağlantı analiz hizmetlerinden daha iyi çalışmaktadır.





Spam yönlendirmeler veya sitenize doğrudan bağlantılar Ahrefs gibi hizmetleri aldatabilir ve belki de sitenizden para kazanabilirsiniz. Ancak bu yöntemler Bard'ın yetkili bir site olmasına yardımcı olmayacaktır. Kaynak listesine dahil olmayı da unutabilirsiniz.





Çözüm

Google, bağlantı profilinin yalnızca arama sonuçları için değil aynı zamanda yapay zeka için de önemini bir kez daha kanıtladı.





Kullanıcılar için kaliteli ve faydalı içerikler oluşturun.





Bard'ın yanıtında yer almak ister misiniz? Kaliteli bir backlink profili geliştirin ve oluşturun. Benzersiz ve kaliteli içerikler bu konuda size yardımcı olacaktır.





Bard'ın cevabı kaynak atıflı doğrudan alıntılardan oluşabilir. Chatbot tarafından oluşturulan yanıt, kelimelerin genel bir metin analizine ve bunların en iyi 10 web sitesindeki metinlerdeki yüzde oranlarına dayanmaktadır.





Bard'ın yanıtını hazırlamak için kullanılan web siteleri listesine dahil edilme şansını artırmak için:





DR ve Geri Bağlantılara özellikle dikkat ederek bağlantı profilinizi geliştirin. Sitenizin metriklerini yapay olarak şişirmeyin. Belirli bir sorgu için ilk 5 lideri girdikten sonra, eklenen anahtar kelimelerin sayısı ve yüzdesi için sayfalarda düzenli metin analizleri yapmaya başlayın. Bunun için TF-IDF'yi kullanın. En üstteki diğer sitelere (özellikle daha yüksek olanlara) odaklanın ve giriş metriklerini yaklaşık olarak hesaplayın. Anahtar kelime sorgusunda tek tek kelimelerin TF-IDF ölçümleriyle denemeler yapın.



