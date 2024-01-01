GoMining'in Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışması

Yeni yıl, yepyeni bir yazı yarışması! GoMining ve HackerNoon'un düzenlediği Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışmasına hoş geldiniz. Bu, Ocak ayında Bitcoin Madenciliği hikayenizi paylaşma ve 1.000 USDT kazanma şansınız! #[Bitcoin madenciliği](https://Yazacak daha fazla fikre mi ihtiyacınız var? İşte birkaç öneri:) hakkında harika bir yazı yazmanız, geçmişini ortaya çıkarmanız, mekanizmalarını incelemeniz ve geleceğini tahmin etmeniz teşvik ediliyor!
İster bitcoin madenciliğinin çevresel etkisi üzerinde çalışıyor olun, ister madencilik donanımının evrimini çiziyor olun, ister madenciliğin gelecek yıllardaki rolünü öngörüyor olun, bu yarışma sizi benzersiz düşünceleriniz, fikirleriniz, içgörüleriniz ve deneyimlerinizle katkıda bulunmaya davet ediyor. GoMining platformunu keşfetmenizi ve Bitcoin Madenciliğinde NFT'lerin ve Liquid Bitcoin Hashrate'in (LBH) rolünü tartışmanızı öneririz.
Yazacak daha fazla fikre mi ihtiyacınız var? Bazı önerileri görmek için bu şablona tıklayın. Daha fazla fikir ve ilham için #bitcoin-mining etiketindeki hikayelere bakın.
GoMining, dünya çapında faaliyet gösteren dokuz veri merkezini işleten küresel bir bitcoin madenciliği şirketidir. Gerçek bilgi işlem gücüyle desteklenen GoMining NFT'leriyle BTC madenciliği yapın ve günlük ödüllerin kilidini açın. Ücretsiz deneme sürenizi bugün başlatın .
1. Tur: 1 Ocak - 31 Ocak 2023
Kazananların Açıklanması: Şubat 2024
Tabi ki yapabilirsin! Her hikaye gönderimi, yazma yarışmasına yeni bir katılım olarak değerlendirilecektir.
Minimum gereksinimimiz 500 kelimedir. Üst sınır yoktur. Hikayenizi paylaşmak için istediğiniz kadar kelime kullanabilirsiniz.
Tabi ki yapabilirsin! Ancak biz bunu fark edeceğiz ve diskalifiye edileceksiniz 😇 İnsanlar güzelce yazabilir ve biz de insanların güzel gönderilerini okumak için sabırsızlanıyoruz.
Orijinallik, alaka düzeyi, okunma süresi ve okuma süresini hesaba katarak gönderilen en iyi 10 hikayeyi alacağız. Bu on hikaye HackerNoon personeli ve uzmanları tarafından oylanacak ve en çok oyu alan en iyi hikaye kazanacak.
Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışmasına katılmak için bu şablonu kullanabilirsiniz.
Başvurularınızı bekliyoruz. En iyi dileklerimle, bilgisayar korsanları! Yeni ve gelecek yazı yarışmalarından haberdar olmak için yarışmalar.hackernoon.com adresini ziyaret edin.