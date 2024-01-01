GoMining'in Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışması





Yeni yıl, yepyeni bir yazı yarışması! GoMining ve HackerNoon'un düzenlediği Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışmasına hoş geldiniz. Bu, Ocak ayında Bitcoin Madenciliği hikayenizi paylaşma ve 1.000 USDT kazanma şansınız! #[Bitcoin madenciliği](https://Yazacak daha fazla fikre mi ihtiyacınız var? İşte birkaç öneri:) hakkında harika bir yazı yazmanız, geçmişini ortaya çıkarmanız, mekanizmalarını incelemeniz ve geleceğini tahmin etmeniz teşvik ediliyor!





İster bitcoin madenciliğinin çevresel etkisi üzerinde çalışıyor olun, ister madencilik donanımının evrimini çiziyor olun, ister madenciliğin gelecek yıllardaki rolünü öngörüyor olun, bu yarışma sizi benzersiz düşünceleriniz, fikirleriniz, içgörüleriniz ve deneyimlerinizle katkıda bulunmaya davet ediyor. GoMining platformunu keşfetmenizi ve Bitcoin Madenciliğinde NFT'lerin ve Liquid Bitcoin Hashrate'in (LBH) rolünü tartışmanızı öneririz.

Yazacak daha fazla fikre mi ihtiyacınız var? Bazı önerileri görmek için bu şablona tıklayın. Daha fazla fikir ve ilham için #bitcoin-mining etiketindeki hikayelere bakın.





GoMining Hakkında

GoMining, dünya çapında faaliyet gösteren dokuz veri merkezini işleten küresel bir bitcoin madenciliği şirketidir. Gerçek bilgi işlem gücüyle desteklenen GoMining NFT'leriyle BTC madenciliği yapın ve günlük ödüllerin kilidini açın. Ücretsiz deneme sürenizi bugün başlatın .

Bitcoin Madenciliği Yazma Yarışması: Kurallar ve Yönergeler

Katılmak için 18+ olmanız gerekmektedir.

Hikaye içeriği bitcoin madenciliği ile ilgili herhangi bir orijinal hikaye olabilir.

Kazananlarla e-posta yoluyla iletişime geçileceği için bir HackerNoon hesabı oluşturmalısınız.

Gönderiminiz yazım kurallarımıza uygun olmalıdır.

Takma adla yazabilir miyim?

Evet! HN profilinizde gerçek adınızı kullanabilir, hatta altına yazabileceğiniz bir kişi oluşturabilirsiniz.

Yarışmaya nasıl katılabilirim?

HackerNoon hesabınızı Web3 cüzdanınıza bağlayın. Ayrıntılar burada . Girişinizi göndermek için Web3 cüzdanınızla HackerNoon'da oturum açın. Yarışmaya katılmak için bu şablona tıklayın. Makalenizi yazın ve seçilen konuyla uyumlu olduğundan emin olun. Gönder düğmesine basın!

Yarışma ne kadar sürecek?

1. Tur: 1 Ocak - 31 Ocak 2023

Kazananların Açıklanması: Şubat 2024

Yarışmaya birden fazla eser gönderebilir miyim?

Tabi ki yapabilirsin! Her hikaye gönderimi, yazma yarışmasına yeni bir katılım olarak değerlendirilecektir.

Gönderimlerde kelime sınırlaması var mı?

Minimum gereksinimimiz 500 kelimedir. Üst sınır yoktur. Hikayenizi paylaşmak için istediğiniz kadar kelime kullanabilirsiniz.

Bir hikaye yazmak için yapay zekayı kullanabilir misiniz?

Tabi ki yapabilirsin! Ancak biz bunu fark edeceğiz ve diskalifiye edileceksiniz 😇 İnsanlar güzelce yazabilir ve biz de insanların güzel gönderilerini okumak için sabırsızlanıyoruz.

Kazananlar nasıl seçiliyor?

Orijinallik, alaka düzeyi, okunma süresi ve okuma süresini hesaba katarak gönderilen en iyi 10 hikayeyi alacağız. Bu on hikaye HackerNoon personeli ve uzmanları tarafından oylanacak ve en çok oyu alan en iyi hikaye kazanacak.









Başvurularınızı bekliyoruz. En iyi dileklerimle, bilgisayar korsanları! Yeni ve gelecek yazı yarışmalarından haberdar olmak için yarışmalar.hackernoon.com adresini ziyaret edin.



