GoMining 举办的比特币挖矿写作比赛





新的一年，全新的作文大赛！欢迎参加 GoMining 和 HackerNoon 举办的比特币挖矿写作大赛。这是您分享 1 月份比特币挖矿故事并赢取 1,000 USDT 的机会！我们鼓励您在#[比特币挖矿]上写一篇精彩的文章（https://需要更多想法来写？这里有一些建议:)，揭开它的历史，剖析它的机制，并预测它的未来！





无论您是在研究比特币挖矿对环境的影响、绘制挖矿硬件的演变图，还是展望未来几年挖矿的作用，本次竞赛都邀请您贡献您独特的想法、创意、见解和经验。我们鼓励您探索GoMining 平台并讨论 NFT 和液体比特币算力 (LBH) 在比特币挖矿中的作用。





关于GoMining

GoMining 是一家全球比特币挖矿公司，在全球运营着九个数据中心。使用 GoMining NFT 挖掘 BTC，以真实算力为后盾，并解锁每日奖励。 今天开始免费试用期。

比特币挖矿写作比赛：规则与指南

您必须年满 18 岁才能进入。

故事内容可以是任何有关比特币挖矿的原创故事。

您必须创建一个 HackerNoon 帐户，因为我们将通过电子邮件联系获奖者。

您提交的内容应符合我们的编辑指南。

我可以用笔名写作吗？

是的！您可以在 HN 个人资料中使用您的真实姓名，甚至可以创建一个角色来书写。

我如何参加比赛？

将您的 HackerNoon 帐户与您的 Web3 钱包连接。详细信息请参见此处。 使用您的 Web3 钱包登录 HackerNoon 来提交您的参赛作品。 单击此模板即可参加比赛。 写下你的文章并确保它与所选主题相符。 点击提交按钮！

比赛将持续多长时间？

第一轮： 2023年1月1日-1月31日

获奖者公布： 2024 年 2 月

我可以提交多于一份参赛作品吗？

当然可以！每个提交的故事均应被视为写作比赛的新参赛作品。

提交的作品有字数限制吗？

我们的最低要求是 500 字。没有上限。您可以使用尽可能多的单词来分享您的故事。

你能用人工智能来写故事吗？

你当然可以！不过，我们会注意到这一点，并且您将被取消资格。 😇 人类可以写得很漂亮 - 我们迫不及待地想阅读美丽的人类提交的作品。

获奖者是如何选出的？

我们将考虑原创性、相关性、阅读次数和阅读时间，选出排名前 10 的故事提交。这十个故事将由 HackerNoon 工作人员和专家投票选出，得票最多的热门故事将获胜。





您可以使用此模板参加比特币挖矿写作大赛。





我们正在等待您的提交。祝黑客们一切顺利！访问contests.hackernoon.com，了解新的和即将举行的写作比赛的最新信息。



