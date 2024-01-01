GoMining 举办的比特币挖矿写作比赛

新的一年，全新的作文大赛！欢迎参加 GoMining 和 HackerNoon 举办的比特币挖矿写作大赛。这是您分享 1 月份比特币挖矿故事并赢取 1,000 USDT 的机会！我们鼓励您在#[比特币挖矿]上写一篇精彩的文章（https://需要更多想法来写？这里有一些建议:)，揭开它的历史，剖析它的机制，并预测它的未来！
无论您是在研究比特币挖矿对环境的影响、绘制挖矿硬件的演变图，还是展望未来几年挖矿的作用，本次竞赛都邀请您贡献您独特的想法、创意、见解和经验。我们鼓励您探索GoMining 平台并讨论 NFT 和液体比特币算力 (LBH) 在比特币挖矿中的作用。
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GoMining 是一家全球比特币挖矿公司，在全球运营着九个数据中心。使用 GoMining NFT 挖掘 BTC，以真实算力为后盾，并解锁每日奖励。 今天开始免费试用期。
第一轮： 2023年1月1日-1月31日
获奖者公布： 2024 年 2 月
当然可以！每个提交的故事均应被视为写作比赛的新参赛作品。
我们的最低要求是 500 字。没有上限。您可以使用尽可能多的单词来分享您的故事。
你当然可以！不过，我们会注意到这一点，并且您将被取消资格。 😇 人类可以写得很漂亮 - 我们迫不及待地想阅读美丽的人类提交的作品。
我们将考虑原创性、相关性、阅读次数和阅读时间，选出排名前 10 的故事提交。这十个故事将由 HackerNoon 工作人员和专家投票选出，得票最多的热门故事将获胜。
您可以使用此模板参加比特币挖矿写作大赛。
我们正在等待您的提交。祝黑客们一切顺利！访问contests.hackernoon.com，了解新的和即将举行的写作比赛的最新信息。