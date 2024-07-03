GitHub Copilot Sohbet Sözdiziminden Nasıl Yararlanılır: Sohbet Katılımcıları, Sohbet Değişkenleri ve Eğik Çizgi Komutları

Yazar, Microsoft Batı Avrupa'da Geliştirici Üretkenliği GTM'sine liderlik ediyor. GitHub Copilot bu iş alanının bir parçasıdır.

GitHub Copilot Chat, kodunuzla veya kodunuz hakkında sohbet etmenize olanak tanıyan inanılmaz derecede güçlü ve kullanışlı bir özelliktir. Her ne kadar %100 doğal dil dostu olsa da (yani mesajlarınızı herhangi bir spesifik sözdizimi kullanmadan gönderebilirsiniz), bazı özel sohbet özelliklerinden faydalanmak yeni yapay zeka destekli geliştirme senaryolarının kilidini açabilir ve üretkenliğinizi önemli ölçüde artırabilir.





Özel sözdizimi uygulayarak kullanabileceğiniz bu güçlü özellikler arasında sohbet katılımcıları, eğik çizgi komutları ve bağlam değişkenleri bulunur. Açıklanan özelliklerin VS Code'da mevcut olduğunu ve GitHub Copilot Chat'in mevcut olduğu diğer IDE'lerde tam olarak desteklenmeyebileceğini unutmayın.

Mevcut Sohbet Katılımcılarından Birine Mesaj Göndererek Sorunuzu veya İsteğinizi Hedefleyin

GitHub Copilot Chat'te, katılımcı adının başına @ ekleyerek geleneksel sohbet sözdizimini kullanarak yapay zeka destekli "etki alanı uzmanlarından" birine başvurabilirsiniz. Şu anda mevcut olan sohbet katılımcıları şunlardır:





@workspace : Şu anda açık olan çalışma alanınızdaki kodla ilgili her şeyi bilir. Bu, büyük olasılıkla sık sık iletişim kuracağınız sohbet katılımcısıdır.





@terminal : Entegre terminal kabuğu, içeriği ve arabelleği hakkında her şeyi bilir.





@vscode : VS Code düzenleyicisini, komutlarını ve özelliklerini bilir.

Örnek: VS Code'da proje klasörünü açtıktan hemen sonra @workspace sohbet katılımcısına sorarak yeni atandığımız projenin backend kısmı hakkında bilgi alalım .

Bu özel durumda, dosyaların düzenleyicinizde açık olmasına bile gerek yoktur. Bunu @workspace etiketlemeden aldığınız yanıtla karşılaştırın:

@workspace sohbet katılımcısı, sohbet yanıtı için tüm kodun dikkate alınmasını istediğiniz çözüm çapındaki tüm sorgular için faydalıdır. Ancak bu, tüm kodun istemin bir parçası olarak kullanılacağı ve gönderileceği anlamına gelmez. VS Code'daki GitHub Copilot Chat uzantısı, öncelikle yerel bilgi ve zekayı kullanarak ilgili dosyaları ve bu dosyaların bölümlerini belirlemek için elinden geleni yapar. “Kullanılan referanslar” satırını genişleterek istem için hangi dosyaların ve kod satırlarının kullanıldığını kontrol edebilirsiniz:

Verimlilik ipucu: Mesajınızı yazdıktan sonra Enter yerine Ctrl-Enter (Cmd-Enter) tuşlarını kullanın; @workspace dizesi, göndermeden önce mesajınıza otomatik olarak eklenecektir.

Sohbet Değişkenlerini Kullanarak İçeriği Belirlerken Hassas Olun

Çoğu durumda, sorunuzun veya isteğinizin bağlamı olarak tam çözümü düşünmek ( @workspace kullanarak) aşırıya kaçmak olur. Mesajınızda belirli dosyalara, hatta dosyaların bir kısmına işaret etmek isteyebilirsiniz. Sohbet değişkenleri yardımcı olabilir! Bu listeden birini aramak için # tuşunu kullanın:

#file : Çalışma alanınızdaki belirli bir dosyaya işaret eder.





#codebase : Açık çalışma alanının tüm içeriği. @workspace kullanmaya benzer ve başka bir temsilciyle ( @terminal gibi) sohbet ederken yine de tam çözüme başvurmak istediğinizde yararlı olabilir.





#editor : Editörün görünüm alanındaki kaynak kodu (görünür kısım).





#git : Geçerli git deposu: şube, uzaktan kumandalar, yol vb.





#selection : Şu anda seçili olan kod.





#terminalLastCommand : Editörün terminalindeki son çalıştırma komutu.





#terminalSelection : Editörün terminalindeki seçim.

Örnek: Belirli bir dosyadaki yöntem adlarını iyileştirme konusunda yardım alalım (ve dosyanın tüm içeriğinin dikkate alındığından emin olmak istiyoruz).

Verimlilik ipucu: # yazdıktan sonra ihtiyacınız olan sohbet değişkenini seçmek için klavyenin yukarı ve aşağı oklarını kullanın. #file durumunda , önerilen dosyalardan birini seçmek için klavye gezintisini tekrar kullanın.

En Sık Kullanılan Eylemleri Eğik Çizgi Komutlarıyla Hızlıca Çağırın

Doğal dili kullanarak kodunuzla sohbet etmek eğlencelidir, ancak kullanışlı kısayolları kullanarak sık kullanılan eylemleri çağırma seçeneğine sahip olmak daha da iyidir. "Seçili kodun nasıl çalıştığını açıklayın" mesajının tamamını yazmayı "/" yazmayı ve ardından açılır pencere katmanından seçim yapmak /explain için klavye oklarını kullanmayı karşılaştırın.





Komutlar için önceden tanımlanmış sözdizimini kullanmanın bir başka yararı da GitHub Copilot'un niyetimizi %100 doğru anladığından emin olmanızdır (doğal dilde bazı belirsizlikler olabilir).





Bir sürü eğik çizgi komutu mevcut. İstenilen kapsamı sağlamak için bunları sohbet katılımcısına referans vermeyle birlikte kullanabilirsiniz. Komutlardan bazıları şunlardır:





/help : Mevcut eğik çizgi komutları, sohbet katılımcıları, sohbet değişkenleri ve daha fazlası hakkında yardım.





/doc : Kod için belgeler oluşturun.





/explain : Kodun nasıl çalıştığını açıklayın (veya başına @terminal eklerseniz terminal komutlarıyla ilgili yardım alın).





/fix : Koddaki sorunları optimize edin ve/veya düzeltin.





/tests : Kod için birim testleri oluşturun.





/new : Yeni bir çalışma alanının iskelesini oluşturun.

Örnek: Kodumuzdaki düzenli ifadelerden birinin açıklamasını alalım. Kod satırını seçin ve “ /explain eğik çizgi komutunu kullanın.

Verimlilik ipucu: Sohbetin her zaman yan bölmede açık olması yerine GitHub Copilot Chat'i satır içi modda deneyin. Ctrl-I'ye (Cmd-I) basın ve mesajınızı, kod penceresinde imlecinizin bulunduğu satırın hemen üzerinde görünen küçük yer paylaşımı iletişim kutusuna yazın.

Özet

Konuşma bağlamı üzerinde tam kontrol sağlamak, niyetinizin doğru ve tutarlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve sonuçta daha hızlı sohbet etmek ve kod yazmak için sohbet katılımcılarını, sohbet değişkenlerini ve eğik çizgi komutlarını kullanın! Ücretsiz GitHub Copilot deneme sürümünüzü buradan başlatın: https://aka.ms/try-github-copilot

Referanslar



