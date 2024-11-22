FIFA ve Mythical Games, Mobil Futbol Oyunu 'FIFA Rivals'ı Piyasaya Sürmek İçin Ortaklık Kurdu

FIFA, dijital varlık sahipliği için blockchain teknolojisini entegre eden bir mobil futbol oyunu olan FIFA Rivals'ı geliştirmek için oyun stüdyosu Mythical Games ile ortaklık kurdu. iOS ve Android platformlarında yayınlanması planlanan oyun, FIFA'nın simülasyon dışı oyun kategorilerine genişlemesini işaret ediyor. İş birliği, 5 milyon indirmeye ulaşan önceki oyunlarının ardından Mythical Games'in mobil oyun geliştirme konusundaki deneyimine dayanıyor. FIFA Rivals, oyuncuların oyun içi varlıkları alıp satmalarına ve sahip olmalarına olanak tanıyan Mythos blockchain'ini pazar yeri operasyonları için uygulayacak.





FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström, "Futbol hayranlarına mobil öncelikli bir oyun deneyimi sunmak için Mythical Games ile ortaklık kuruyoruz ve FIFA Rivals'ı piyasaya sürüyoruz" dedi. Oyun, FIFA'nın hayran katılımı için dijital platformları keşfetme girişimini temsil ediyor. Mythical Games'in CEO'su ve Kurucusu John Linden, rekabetçi oyunlarda küresel katılımı artırmayı hedefleyerek oyunu FIFA'nın e-spor platformuyla entegre etme planlarını özetledi.





FIFA Rivals'ın temel özellikleri şunlardır:

Ücretsiz erişim

Gerçek zamanlı PvP oyun deneyimi

Kulüp yönetim sistemi

Oyuncu ticaret pazarı

Blockchain tabanlı varlık sahipliği

Mobil platform kullanılabilirliği



Oyunun geliştirilmesi şu konulara odaklanıyor:

Takım kurma mekaniği

Oyuncu ilerleme sistemleri

Rekabetçi eşleştirme

Dijital varlık yönetimi

Espor entegrasyonu

Küresel erişilebilirlik



Teknik uygulama şunları içerir:

iOS ve Android uyumluluğu

Mythos blok zinciri entegrasyonu

Oyun içi pazar yeri

Web tabanlı ticaret platformu

Dijital cüzdan sistemleri

Gerçek zamanlı çok oyunculu işlevi



Pazar bağlamı, spor temalı oyunların özellikle ilgi görmesiyle birlikte, blok zinciri oyun uygulamalarına olan ilginin arttığını gösteriyor. Endüstri analistleri, FIFA'nın bu sektöre girişinin oyunlarda blok zinciri teknolojisinin daha geniş bir şekilde benimsenmesini etkileyebileceğini belirtiyor. Bu gelişme, geleneksel spor organizasyonlarının giderek daha fazla dijital etkileşim kanallarını keşfetmesiyle birlikte geliyor. FIFA'nın blok zinciriyle entegre oyuna geçişi, dijital varlık sahipliği ve mobil öncelikli deneyimlere yönelik daha geniş endüstri eğilimlerini yansıtıyor.





Mythical Games, Call of Duty, World of Warcraft ve NFL Rivals gibi büyük oyun serilerinden deneyim getiriyor. Stüdyonun blockchain oyun ve spor oyunlarındaki geçmişi onları bu iş birliğine hazırlıyor.





Oyun sektörü için bu ortaklık, geleneksel sporlar, mobil oyun ve blok zinciri teknolojisi arasındaki sürekli yakınlaşmayı temsil ediyor. FIFA Rivals'ın başarısı, spor temalı blok zinciri oyunlarındaki gelecekteki gelişmeleri etkileyebilir.





Oyunun çıkış tarihi henüz duyurulmadı, ancak ilgilenen kullanıcılar resmi FIFA Rivals sosyal medya kanalları üzerinden güncellemeleri takip edebilir. Sektör gözlemcileri, bu gelişmenin spor organizasyonlarının oyunlarda dijital hayran katılımına ve varlık sahipliğine yaklaşımını etkileyebileceğini öne sürüyor.





Bu iş birliği, FIFA'nın dijital varlığını geleneksel simülasyon oyunlarının ötesine taşıyarak çeşitlendirme stratejisini ortaya koyuyor ve potansiyel olarak spor organizasyonlarının blockchain oyunlarına katılımı için yeni modeller oluşturuyor.





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