Etherspot ERC-7579 Modüler SDK'sını Piyasaya Sürüyor: Bilmeniz Gerekenler

Sürekli yenilik, kullanıcı deneyimlerini ve geliştirici iş akışlarını iyileştirmeyi amaçlayarak Web3'ün evrimini yönlendirir. Hesap Soyutlaması (AA) son zamanlarda çok fazla ilgi görüyor ve Web3 ekosistemindeki etkileşimleri basitleştirmek için tasarlanmış bir kavramdır. Bugün, AA yaklaşımının bir sonraki adımı olan Modüler Hesaplar alanına dalacağız.

Modüler Hesapları Anlamak

Modüler Hesaplar, hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için daha fazla özelleştirme sunmayı amaçlayan hesap soyutlamasında çığır açan bir kavramdır. Özünde, Modüler Hesaplar, her modülün çekirdek akıllı hesabın işlevselliğini genişleten ayrı bir akıllı sözleşmeyi temsil ettiği, birleştirilebilir eklentiler veya modüller olarak yapılandırılmıştır. Bu modüler mimari, geliştiricilerin tüm hesap altyapılarını yeniden inşa etmek yerine belirli özelliklere odaklanmasını sağlayarak özelleştirilmiş özelleştirmeye olanak tanır.

Modüler Hesap Standardizasyonu: ERC-6900 ve ERC-7579

Modüler Hesapların birlikte çalışabilirliğini ve standardizasyonunu geliştirmeyi amaçlayan ERC-6900 ve ERC-7579 gibi girişimler vardır. Bu standartlar, modüllerin farklı sağlayıcılar ve platformlar genelinde birbirleriyle ve akıllı hesaplarla nasıl etkileşime girdiğini tanımlar.





ERC-6900 Nisan 2023'te tanıtılan, akıllı hesap ve modül arayüzleri için kapsamlı standartlar oluşturur. Sağlam olmasına rağmen, karmaşıklığı ve inatçı güvenlik önlemleri, esneklik arayan geliştiriciler için zorluklar yaratabilir.





Yazarlar her ne kadar ERC-7579 ERC-6900'ün modüler hesapları standartlaştırma hedefini desteklerken, ERC-7579'un birlikte çalışabilirliği önceliklendiren ve yeniliği engellemeyen asgari düzeyde tanımlayıcı bir yaklaşım benimsediğine inanırlar. Bu yaklaşım, geliştiricilerin karmaşıklık ve güvenlik etrafında kararlar almalarına olanak tanır ve modüler hesaplar ve modüllerden oluşan rekabetçi bir ekosistemi teşvik eder.

Etherspot Modüler SDK'sını Başlattı

Etherspot, Etherspot'un Hesap Soyutlama altyapısını akıllı hesaplar için özelleştirme yetenekleriyle kullanan geliştiricilere güç veren ERC-7579 standardıyla uyumlu Modüler Hesapları tanıtmaktan gurur duyar. Akıllı sözleşmelerimiz denetlendi ile KALOS , 2018 yılında kurulan, kullanıcılarımıza güvenlik ve güvenilirliği garanti eden saygın bir Web3 denetim şirketidir.





Geliştiriciler, çeşitli modülleri entegre ederek dApp'lerinin güvenliğini ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırabilirler. Örneğin, sosyal kurtarma modülleri, erişim kaybedildiğinde kullanıcıların güvenilir bir cihaz veya arkadaşlar aracılığıyla hesap erişimini yeniden kazanmasını sağlar. Başka bir özellik ise, dApp'lerin önceden tanımlanmış bir sınır dahilinde kullanıcılar adına token harcamasına izin veren, işlemleri kolaylaştıran ve manuel müdahaleleri azaltan bir modüldür.





Ayrıca, oturum anahtarı modülleri, kullanıcıların belirli bir süre boyunca, belirli sınırlar ve kurallar altında bir dApp içindeki işlemleri önceden onaylayan bir oturum anahtarı oluşturmasına olanak tanır, bu da hem kolaylık hem de güvenlik sunar. Etherspot'un oturum anahtarı modülü olmuştur Shieldify tarafından denetlendi Yüksek bir güven ve güvenilirlik standardının sağlanması.





Mevcut modüllerin listesi şurada bulunabilir: Burada Geliştiriciler Etherspot'un Modüler SDK'sı ile istedikleri modülü kurabilirler.





Etherspot, ERC-7579 uyumluluğunu benimseyerek Web3 ekosisteminde yenilikçiliği ve birlikte çalışabilirliği teşvik etmeye kararlıdır ve geliştiricilerin ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir merkezi olmayan uygulamaları güvenle oluşturmasını sağlar.





⚙️Etherspot Modular SDK'yı kullanmaya başlamak için paketleri kendiniz kurabilirsiniz:





npm i @etherspot/modular-sdk





Daha fazla bilgiyi dokümanlarımızda bulabilirsiniz Burada .





Alternatif olarak, modüler hesapları destekleyen sağlam React kütüphanemiz TransactionKit'i kullanabilirsiniz: https://etherspot.fyi/transaction-kit/intro .

Tak ve Çalıştır Çözümleri İçin Modüler Mağaza

ERC-7579, geliştiriciler için modüler bileşenler ve kullanıcı dostu araçların heyecan verici bir dünyasını açar. Bu, yeniden kullanılabilir modüllere daha kolay erişim anlamına gelir ve geliştiricilerin ürünlerini diğerlerinden ayıran benzersiz özellikler yaratmaya odaklanmalarını sağlarken geliştirme süreçlerini hızlandırmalarına olanak tanır.





Yapay elmas geliştiricilerin uygun modülleri keşfedebileceği ve bunları Akıllı Hesaplara sorunsuz bir şekilde entegre edebileceği, ayrıca kendi modüllerini oluşturabileceği ve paylaşabileceği modüler bir pazar yeri inşa ediyor. Herkesin kullanabileceği bazı temel modüllerle başladılar. Hala geliştirilme aşamasında, Rhinestone'u takip edin X güncel kalmak için.





Aynı zamanda Etherspot ekibi, piyasaya sürülecek Modüler Mağaza üzerinde çalışıyor. PillarX (PX) platformu PX Modüler Mağaza hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için faydalıdır.





Kullanıcıların akıllı hesaplarına Eklentiler olarak modüller yüklemesine izin verirken, dApp'ler PX ekosistemindeki kullanıcılar için daha da sorunsuz bir hesap soyutlama deneyimi sunmak için modüllerden yararlanabilir. Takip edin PillarX X üzerinde En son gelişmelerden haberdar olmak için.





Web3 manzarası gelişmeye devam ederken, Modüler Hesaplar gibi yenilikler daha erişilebilir, esnek ve güvenli bir merkezi olmayan ekosistemin yolunu açıyor. Etherspot Modüler SDK'nın ERC-7579 ile uyumluluğu, Etherspot'un altyapısı içinde Modüler Hesapların potansiyelini keşfetmekle ilgilenen geliştiriciler için ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir dApp'ler oluşturmaya yönelik basitleştirilmiş bir yol vaat ediyor





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