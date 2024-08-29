Etherspot ERC-7579 Modüler SDK'sını Piyasaya Sürüyor: Bilmeniz Gerekenler

Sürekli yenilik, kullanıcı deneyimlerini ve geliştirici iş akışlarını iyileştirmeyi amaçlayarak Web3'ün evrimini yönlendirir. Hesap Soyutlaması (AA) son zamanlarda çok fazla ilgi görüyor ve Web3 ekosistemindeki etkileşimleri basitleştirmek için tasarlanmış bir kavramdır. Bugün, AA yaklaşımının bir sonraki adımı olan Modüler Hesaplar alanına dalacağız.
Modüler Hesaplar, hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için daha fazla özelleştirme sunmayı amaçlayan hesap soyutlamasında çığır açan bir kavramdır. Özünde, Modüler Hesaplar, her modülün çekirdek akıllı hesabın işlevselliğini genişleten ayrı bir akıllı sözleşmeyi temsil ettiği, birleştirilebilir eklentiler veya modüller olarak yapılandırılmıştır. Bu modüler mimari, geliştiricilerin tüm hesap altyapılarını yeniden inşa etmek yerine belirli özelliklere odaklanmasını sağlayarak özelleştirilmiş özelleştirmeye olanak tanır.
Modüler Hesapların birlikte çalışabilirliğini ve standardizasyonunu geliştirmeyi amaçlayan ERC-6900 ve ERC-7579 gibi girişimler vardır. Bu standartlar, modüllerin farklı sağlayıcılar ve platformlar genelinde birbirleriyle ve akıllı hesaplarla nasıl etkileşime girdiğini tanımlar.
Yazarlar her ne kadar
Etherspot, Etherspot'un Hesap Soyutlama altyapısını akıllı hesaplar için özelleştirme yetenekleriyle kullanan geliştiricilere güç veren ERC-7579 standardıyla uyumlu Modüler Hesapları tanıtmaktan gurur duyar. Akıllı sözleşmelerimiz
Geliştiriciler, çeşitli modülleri entegre ederek dApp'lerinin güvenliğini ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırabilirler. Örneğin, sosyal kurtarma modülleri, erişim kaybedildiğinde kullanıcıların güvenilir bir cihaz veya arkadaşlar aracılığıyla hesap erişimini yeniden kazanmasını sağlar. Başka bir özellik ise, dApp'lerin önceden tanımlanmış bir sınır dahilinde kullanıcılar adına token harcamasına izin veren, işlemleri kolaylaştıran ve manuel müdahaleleri azaltan bir modüldür.
Ayrıca, oturum anahtarı modülleri, kullanıcıların belirli bir süre boyunca, belirli sınırlar ve kurallar altında bir dApp içindeki işlemleri önceden onaylayan bir oturum anahtarı oluşturmasına olanak tanır, bu da hem kolaylık hem de güvenlik sunar.
Mevcut modüllerin listesi şurada bulunabilir:
Etherspot, ERC-7579 uyumluluğunu benimseyerek Web3 ekosisteminde yenilikçiliği ve birlikte çalışabilirliği teşvik etmeye kararlıdır ve geliştiricilerin ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir merkezi olmayan uygulamaları güvenle oluşturmasını sağlar.
⚙️Etherspot Modular SDK'yı kullanmaya başlamak için paketleri kendiniz kurabilirsiniz:
npm i @etherspot/modular-sdk
Daha fazla bilgiyi dokümanlarımızda bulabilirsiniz
Alternatif olarak, modüler hesapları destekleyen sağlam React kütüphanemiz TransactionKit'i kullanabilirsiniz:
ERC-7579, geliştiriciler için modüler bileşenler ve kullanıcı dostu araçların heyecan verici bir dünyasını açar. Bu, yeniden kullanılabilir modüllere daha kolay erişim anlamına gelir ve geliştiricilerin ürünlerini diğerlerinden ayıran benzersiz özellikler yaratmaya odaklanmalarını sağlarken geliştirme süreçlerini hızlandırmalarına olanak tanır.
Aynı zamanda Etherspot ekibi, piyasaya sürülecek Modüler Mağaza üzerinde çalışıyor.
Kullanıcıların akıllı hesaplarına Eklentiler olarak modüller yüklemesine izin verirken, dApp'ler PX ekosistemindeki kullanıcılar için daha da sorunsuz bir hesap soyutlama deneyimi sunmak için modüllerden yararlanabilir. Takip edin
Web3 manzarası gelişmeye devam ederken, Modüler Hesaplar gibi yenilikler daha erişilebilir, esnek ve güvenli bir merkezi olmayan ekosistemin yolunu açıyor. Etherspot Modüler SDK'nın ERC-7579 ile uyumluluğu, Etherspot'un altyapısı içinde Modüler Hesapların potansiyelini keşfetmekle ilgilenen geliştiriciler için ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir dApp'ler oluşturmaya yönelik basitleştirilmiş bir yol vaat ediyor
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