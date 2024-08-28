En İyi C# .NET UI Kontrolleri

C# .NET geliştirme için kullanıcı arayüzü denetimleri seçerken, göz önünde bulundurmanız gereken birçok şey vardır. Sadece tek bir çözüm aramıyorsunuz. Özelliklerle dolu, üzerine attığınız her projeyi idare edebilecek kadar çok yönlü ve teknolojiler geliştikçe zamanla dayanacak bir araç takımı istiyorsunuz.





En eski .NET UI kontrol araç takımı olan ComponentOne'a yakından bakalım ve DevExpress, Telerik, Infragistics ve SyncFusion gibi diğer büyük isimlerle nasıl karşılaştırıldığını görelim. Her araç takımı sağlayıcısının nerede durduğunu görmek için temel UI kontrollerini, platform uyumluluğunu, desteği ve fiyatlandırmayı ele alacağız.





ComponentOne (MESCIUS tarafından satılır) eski platformları desteklemenin yanı sıra en son .NET teknolojilerini de destekler. En kapsamlı plan olan ComponentOne Studio Enterprise, geliştirici başına yıllık 1495 dolardır. Gerektiğinde lisans başına 400 dolara Öncelikli Destek eklenebilir.





Bu plan, tüm mevcut .NET platformlarına, veri hizmeti bileşenlerine, JavaScript bileşenlerine ve yüksek öncelikli desteğe tam erişim içerir. Birden fazla .NET platformunda çalışmayı planlıyorsanız en iyi seçimdir.





.NET'in en son sürümüne ek olarak, ComponentOne .NET'in eski sürümlerini desteklemek için oldukça geriye gider, çünkü .NET 4.0'a hala erişebilirsiniz. Ayrıca, özellikleri hızla öğrenmenize ve uygulamanıza yardımcı olmak için yüzlerce C# örneği sunarlar. Standart .NET denetimlerine göre modellenen ComponentOne denetimlerini kolayca özelleştirebilir, tüm uygulamanız için temalar ekleyebilir ve geliştirmeyi basit ve zahmetsiz hale getiren NuGet ile kitaplıkları güncelleyebilirsiniz.









ComponentOne, hemen hemen her ortam için uygulamalar oluşturabilmeniz için geniş bir yelpazede .NET platformları desteğiyle tüm temellerinizi kapsar. ActiveX ile eski uygulamaları destekleyen tek rakiptir, ancak yalnızca güncellemeler olmadan mevcut kontrolleri sunarlar. Ayrıca benzersiz bir veri hizmeti kitaplığı paketi sunarak büyük veri kümelerini yönetmeyi ve bulut veri kaynaklarına ve CRM'lere bağlanmayı kolaylaştırırlar. Aşağıda çalışabileceğiniz platformlara bir göz atın:





WinFormlar

WPF

WinUI

UWP

AktifX

ASP.NET MVC

ASP.NET Çekirdek MVC

ASP.NET Web Formları

Blazor

Web API

.NET MAUI

Xamarin

.NET Veri Hizmetleri









Başlıca C# .NET Kontrolleri

Üzerinde çalıştığınız .NET platformu ne olursa olsun, ComponentOne'ın kapsamlı ve çok yönlü kullanıcı arayüzü denetimleri, ihtiyacınız olan her şeyi kolaylıkla oluşturmanıza yardımcı olmaya hazır. İyi bilinen FLEX denetimleri WinForms, WPF, UWP, WinUI, ASP.NET Core ve Blazor platformları için çalışır.





Veri ızgaraları — Sıralama, filtreleme, transpoze görünümler, ayrıntı satırları, doğrulama ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi özelliklerle dolu FlexGrid ve FlexPivot , tüm veri sunumu ihtiyaçlarınızı kolayca karşılar.





Veri Filtreleri — Izgaralar, listeler ve grafikler arasında boolean, aralık, tarih aralığı, kontrol listesi ve takvim filtreleri uygulayın. Bu, kullanıcılarınızın ihtiyaç duydukları tam verileri hızlı bir şekilde bulmalarını sağlar.





Grafikler — Veri odaklı uygulamalarınızda dinamik görselleştirme sunmak için 80'den fazla grafik türü arasından seçim yapın.





Raporlar — FlexReport ve FlexViewer, hem standart hem de özel rapor tasarımlarını destekleyerek veri görselleştirmeleriyle ayrıntılı raporlar oluşturmayı basitleştirir.





Planlama — Kurumsal ve proje yönetimi uygulamaları için mükemmeldir; etkinlikleri, randevuları ve proje zaman çizelgelerini etkin bir şekilde yönetmek için takvimleri ve Gantt grafiklerini entegre edin.





Giriş ve Düzenleyiciler — Otomatik form oluşturma için InputPanel, sezgisel tarih seçimi için DateEdit ve kapsamlı metin düzenleme ile veri girişi deneyimini geliştirin.





Belgeler — Uygulamalarınızda belge oluşturma, görüntüleme ve yönetme için PDF, Word ve Excel desteği ekleyin.





Gezinme ve Düzen — Şeritler, akordeonlar, yerleştirme sekmeleri ve daha fazlasını kullanarak, özelleştirilebilir temalarla geliştirilmiş sezgisel kullanıcı arayüzleri oluşturun.









DevExpress, C# .NET için tüm kullanıcı arayüzü denetimlerini kapsayan, geliştirici başına yıllık 2199$'lık bir Evrensel abonelik sunar. Bu, uzman temsilcilerden Öncelikli Destek ve tüm kaynak koduna erişim ile birlikte gelir. DXperience aboneliğinin fiyatı 1499$'dır. Evrensel aboneliğe çok benzerdir ancak Öncelikli Destek hariçtir.









DevExpress, çeşitli .NET platform kontrolleri için demolar sunarak bileşenlerinin yeteneklerini ilk elden keşfetmenize ve test etmenize olanak tanır. Uygulamalarınızı dağıtmak için DevExpress bir Assembly Dağıtım Aracı sunar.









DevExpress, ComponentOne ile aynı platformların çoğunu destekler, ancak çoğunlukla Windows Forms kontrolleriyle tanınırlar:





WinFormlar

WPF

WinUI

UWP

ASP.NET-MVC

ASP.NET-Core MVC

ASP.NET-Web Formları

Önyükleme Web Formları

Blazor

Web API

.NET MAUI

Xamarin





Başlıca C# .NET Kontrolleri

DevExpress, uygulama hızı ve performansına odaklanılarak oluşturulmuş güvenilir C# .NET denetimlerinin kapsamlı bir koleksiyonunu sunar. Genel olarak, paket ComponentOne'a benzerdir ancak bazı üst düzey özelleştirmelerden yoksundur:





Veri ızgaraları — Çok sütunlu sıralama, gruplama, filtreleme ve ana ayrıntı düzenleriyle yüksek performanslı veri işleme sunar ancak aktarma yeteneklerinden yoksundur.





Veri Filtreleri — Kullanıcıların API aracılığıyla Anında Arama ve özel filtre seçenekleriyle verileri hızlı bir şekilde aramasını ve segmentlere ayırmasını sağlayan çok yönlü filtreleme araçları içerir.





Grafikler — Kartezyen, pasta ve finansal grafikler ve ısı haritaları gibi özel grafikler dahil olmak üzere çok çeşitli veri görselleştirmeleri aracılığıyla kullanıcıların bilgileri yorumlamasına yardımcı olur.





Raporlar — Rapor Tasarımcısı/Rapor Görüntüleyicisi, Visual Studio entegrasyonu ve platformlar arası destek de dahil olmak üzere zengin bir raporlama denetimleri seti sağlar.





Planlama — HTML ve CSS ile özelleştirilebilen takvim kontrollerini ve bazı planlama kontrollerini içerir.





Giriş ve Düzenleyiciler — Doğru ve etkili veri girişini kolaylaştırmak için tarih düzenleyicileri, birleşik giriş kutusu ve zengin metin düzenleyicileri gibi çeşitli araçlar koleksiyonu.





Belgeler — PDF, Word ve Excel belgelerinin işlenmesini ve dışa aktarılmasını destekleyerek, uygulamalarınızda çeşitli dosya türlerini yönetmenizi kolaylaştırır.





Gezinme ve Düzen — Menüler, şeritler ve yerleştirme panelleri gibi gezinme araçlarıyla kullanıcı dostu arayüzler oluşturun ve ayırıcılar ve sekmeli arayüzler kullanarak düzenleri düzenleyin.





Geliştirici başına yıllık 1499$'lık fiyatıyla Telerik'in DevCraft UI aboneliği, tüm .NET ve Kendo (JavaScript) UI kontrollerini içerir. Entegre raporlama özelliklerine ve Öncelikli Desteğe erişmek için yıllık 1699$'lık DevCraft Complete aboneliğine ihtiyacınız olacak.





Son yıllarda Telerik, tüm .NET platformlarındaki tüm lisans sahiplerine tam kaynak kodu erişimi sunarak önemli bir adım attı. Telerik, platformlarında ustalaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış devasa bir kaynak kütüphanesine sahiptir. 1200'den fazla demo, eğitim ve örnekle birlikte, çok sayıda materyal mevcuttur. Telerik ayrıca, Visual Studio uzantısı aracılığıyla erişilebilen özel NuGet beslemeleri aracılığıyla kullanışlı NuGet paketleri sunar.





Telerik muhtemelen ASP.NET kontrolleriyle tanınır ve birçok modern platform ve ASP.NET AJAX gibi eski web teknolojileri için güçlü çözümler sunar:





WinFormlar

WPF

WinUI

ASP.NET-MVC

ASP.NET-Core MVC

ASP.NET AJAX

ASP.NET-Web Formları

Blazor

Web API

.NET MAUI

Xamarin

Başlıca C# .NET Kontrolleri

Veri ızgaraları — Sıralama, filtreleme, sayfalandırma, CRUD işlemleri, veri sanallaştırma ve yabancı anahtar bağlama gibi özelliklere sahip ızgaralar, herhangi bir uygulama için karmaşık verileri işlemeyi kolaylaştırır.

— Sıralama, filtreleme, sayfalandırma, CRUD işlemleri, veri sanallaştırma ve yabancı anahtar bağlama gibi özelliklere sahip ızgaralar, herhangi bir uygulama için karmaşık verileri işlemeyi kolaylaştırır. Veri Filtreleri — Karmaşık filtreleme ifadeleri oluşturun, alan başına operatörleri özelleştirin ve filtre durumlarını kolayca yeniden kullanmak için kaydedin. Bu, verileri kullanıcı dostu bir şekilde iyileştirmek için harikadır.

— Karmaşık filtreleme ifadeleri oluşturun, alan başına operatörleri özelleştirin ve filtre durumlarını kolayca yeniden kullanmak için kaydedin. Bu, verileri kullanıcı dostu bir şekilde iyileştirmek için harikadır. Grafikler — Ayrıntılı inceleme, veri bağlama, animasyonlar ve yerleşik temalar gibi özellikler sayesinde uygulamanızın grafik seçenekleri etkileşimli ve görsel olarak çekici olabilir.

— Ayrıntılı inceleme, veri bağlama, animasyonlar ve yerleşik temalar gibi özellikler sayesinde uygulamanızın grafik seçenekleri etkileşimli ve görsel olarak çekici olabilir. Raporlar — Kolay rapor oluşturma için sürükle ve bırak özellikleri ve CSS benzeri stil içerir. OLAP veri bağlama ve dışa aktarma seçenekleriyle raporları uygulamalarınıza yerleştirin.

— Kolay rapor oluşturma için sürükle ve bırak özellikleri ve CSS benzeri stil içerir. OLAP veri bağlama ve dışa aktarma seçenekleriyle raporları uygulamalarınıza yerleştirin. Planlama — Takvim ve Gantt şeması kontrolleri, proje planlaması için ideal olan zaman tabanlı etkinlik yönetimini kolaylaştırır.

— Takvim ve Gantt şeması kontrolleri, proje planlaması için ideal olan zaman tabanlı etkinlik yönetimini kolaylaştırır. Giriş ve Düzenleyiciler — Otomatik Tamamlama, Tarih ve Saat Seçiciler, Renk Seçici ve sezgisel veri girişi için Çoklu Seçim denetimleri dahil olmak üzere çeşitli girişler ve düzenleyiciler.

— Otomatik Tamamlama, Tarih ve Saat Seçiciler, Renk Seçici ve sezgisel veri girişi için Çoklu Seçim denetimleri dahil olmak üzere çeşitli girişler ve düzenleyiciler. Belgeler — Belge işleme denetimleri arasında PDF'ler, elektronik tablolar ve Word belgeleri bulunur. Ayrıca, benzersiz ZipLibrary, ZIP dosyaları oluşturmanıza, düzenlemenize ve güvenliğini sağlamanıza olanak tanır.

— Belge işleme denetimleri arasında PDF'ler, elektronik tablolar ve Word belgeleri bulunur. Ayrıca, benzersiz ZipLibrary, ZIP dosyaları oluşturmanıza, düzenlemenize ve güvenliğini sağlamanıza olanak tanır. Gezinme ve Düzen — Menü, Sekme Şeridi ve Çekmece gibi çok yönlü araçlar kullanıcı gezinmesini geliştirirken, düzen denetimleri duyarlı tasarım seçenekleri sunar.









Infragistics, masaüstü, mobil ve web uygulamaları için olanlar da dahil olmak üzere sağlam bir .NET kontrolleri paketi sunar. Infragistics Professional aboneliği , web uygulamaları ve tüm .NET UI kontrollerini (ASP.NET Web Forms ve App Builder hariç) oluşturmak için Ignite UI içerir ve fiyatı 1275 dolardır. Öncelikli Desteği yılda 300 dolara ekleyebilirsiniz. ASP.NET Web Forms ve App Builder için 1895 dolara Ultimate aboneliğine ihtiyacınız olacaktır.





Tüm Infragistics denetimleri kaynak koduyla gelir ve NuGet paketleri olarak kullanılabilir, bu da kurumsal düzeyde uygulamalar geliştirmek için kurulum ve entegrasyon sürecini basitleştirir. Kaynaklar sayfasında Infragistics ile oluşturulmuş örnek uygulamaların büyük bir listesini inceleyebilirsiniz.





Infragistics, Angular kontrollerine odaklanıyor, ancak benzer platformlar aracılığıyla masaüstü ve mobil .NET uygulamalarını da destekliyor:





WinFormlar

WPF

WinUI

UWP

ASP.NET-MVC

ASP.NET-Core MVC

ASP.NET-Web Formları

ASP.NET AJAX

Blazor

Web API

.NET MAUI

Xamarin

Başlıca C# .NET Kontrolleri

Veri ızgaraları — Hiyerarşik yapılar, eş zamanlı olmayan veri yükleme ve Excel benzeri sıralama, gruplama ve filtreleme gibi özelliklere sahip çoklu ızgara seçenekleri (Ağaç, Pivot, vb.).

— Hiyerarşik yapılar, eş zamanlı olmayan veri yükleme ve Excel benzeri sıralama, gruplama ve filtreleme gibi özelliklere sahip çoklu ızgara seçenekleri (Ağaç, Pivot, vb.). Veri Filtreleri — Daha basit bir seçenek seti sunarken, paket verileri elemek için "içerir" ve düzenli ifadeler gibi tüm temel filtreleme işlevlerini sağlar.

— Daha basit bir seçenek seti sunarken, paket verileri elemek için "içerir" ve düzenli ifadeler gibi tüm temel filtreleme işlevlerini sağlar. Grafikler — Veri Grafiği, Coğrafi Harita, Gantt Görünümü ve 3B Yüzey Grafiği gibi çeşitli grafik türlerini kullanarak yenilikçi ve etkileşimli görselleştirmeler sağlayın.

— Veri Grafiği, Coğrafi Harita, Gantt Görünümü ve 3B Yüzey Grafiği gibi çeşitli grafik türlerini kullanarak yenilikçi ve etkileşimli görselleştirmeler sağlayın. Raporlar — Belge Motoru, basit bir DOM ile ayrıntılı PDF ve XPS raporları oluşturmanıza olanak tanır ve düzen denetimi, içerik ekleme ve gezinme yardımcıları için araçlar sunar.

— Belge Motoru, basit bir DOM ile ayrıntılı PDF ve XPS raporları oluşturmanıza olanak tanır ve düzen denetimi, içerik ekleme ve gezinme yardımcıları için araçlar sunar. Planlama — Outlook tarzı kaynak yönetimi için takvim ve planlama araçları ve olay dizilerini ve kilometre taşlarını görselleştirmek için WPF Zaman Çizelgeleri sunar.

— Outlook tarzı kaynak yönetimi için takvim ve planlama araçları ve olay dizilerini ve kilometre taşlarını görselleştirmek için WPF Zaman Çizelgeleri sunar. Giriş ve Düzenleyiciler — Renk Seçici, Birleşik Kutu Düzenleyici ve Çok Sütunlu Birleşik Düzenleyici gibi çok yönlü denetimlerin yanı sıra Zengin Metin Düzenleyici ve Sözdizimi Düzenleyici gibi araçları içerir.

— Renk Seçici, Birleşik Kutu Düzenleyici ve Çok Sütunlu Birleşik Düzenleyici gibi çok yönlü denetimlerin yanı sıra Zengin Metin Düzenleyici ve Sözdizimi Düzenleyici gibi araçları içerir. Belgeler — PDF ve XPS dahil olmak üzere çeşitli belge türlerini oluşturun, değiştirin ve yönetin. İçerik düzenleme ve biçim dönüştürme gibi yetenekleri içerir.

— PDF ve XPS dahil olmak üzere çeşitli belge türlerini oluşturun, değiştirin ve yönetin. İçerik düzenleme ve biçim dönüştürme gibi yetenekleri içerir. Gezinme ve Düzen — Carousel, Dock Manager, Tab, Tile Manager, Menu ve Ribbon gibi odaklanmış bir araç seti ve Tema Yöneticisi aracılığıyla kapsamlı özelleştirme olanağı.













Syncfusion, küçük geliştirici ekiplerinin maliyetlerini düşürmeye yardımcı olmak için ekip lisansları sunarak lisanslamaya farklı bir yaklaşım getiriyor. 5 geliştiriciden oluşan bir ekip için maliyet, geliştirici başına aylık 395 dolardır. 6 ila 10 geliştiriciden oluşan bir ekip için maliyet, aylık 695 dolardır. Maliyet tasarrufları, tam olarak 5 veya 10 geliştiriciniz olduğunda en yüksek seviyededir ve bu, bunu ekipler için en uygun fiyatlı seçenek haline getirir.





DevExpress, Telerik ve Infragistics gibi Synfusion da eski ActiveX uygulamalarını desteklemez ancak en fazla kullanıcı arayüzü kontrolüne sahip aşağıdaki C# .NET platformlarını destekler:





WinFormlar

WPF

WinUI

UWP

ASP.NET-MVC

ASP.NET-Core MVC

ASP.NET-Web Formları

Blazor

Web API

.NET MAUI

Xamarin

Başlıca C# .NET Kontrolleri

Veri ızgaraları — Sıralama, filtreleme, gruplama, özelleştirilebilir sütunlar ve ana ayrıntı görünümleri gibi özelliklerle verimli veri yönetimi.

— Sıralama, filtreleme, gruplama, özelleştirilebilir sütunlar ve ana ayrıntı görünümleri gibi özelliklerle verimli veri yönetimi. Veri Filtreleri — "İle başlar", "içerir" ve büyük/küçük harfe duyarlı filtreler gibi çeşitli filtreleme seçenekleri, verilerin hassas bir şekilde daraltılmasına olanak tanır.

— "İle başlar", "içerir" ve büyük/küçük harfe duyarlı filtreler gibi çeşitli filtreleme seçenekleri, verilerin hassas bir şekilde daraltılmasına olanak tanır. Grafikler — Akıcı animasyonlar ve net görseller için vektör tabanlı SVG işleme ile düzinelerce grafik türü sunar. Özellikleri arasında trend çizgileri ve sürükle-bırak ile veri düzenleme bulunur.

— Akıcı animasyonlar ve net görseller için vektör tabanlı SVG işleme ile düzinelerce grafik türü sunar. Özellikleri arasında trend çizgileri ve sürükle-bırak ile veri düzenleme bulunur. Raporlar — SQL ve NoSQL veri kaynaklarına yönelik destekle SSRS, RDL ve RDLC raporlarını sorunsuz bir şekilde yerleştirin.

— SQL ve NoSQL veri kaynaklarına yönelik destekle SSRS, RDL ve RDLC raporlarını sorunsuz bir şekilde yerleştirin. Zamanlama — Takvim, Tarih/SaatSeçici ve Zamanlayıcı denetimleri, zaman yönetimi ve etkinlik zamanlaması için güçlü özellikler sağlar.

— Takvim, Tarih/SaatSeçici ve Zamanlayıcı denetimleri, zaman yönetimi ve etkinlik zamanlaması için güçlü özellikler sağlar. Giriş ve Düzenleyiciler — RadioButton, RangeBox, Autocomplete, TextBox ve daha fazlası gibi kapsamlı giriş kontrolleri ve düzenleyicileri kütüphanesi.

— RadioButton, RangeBox, Autocomplete, TextBox ve daha fazlası gibi kapsamlı giriş kontrolleri ve düzenleyicileri kütüphanesi. Belgeler — Excel, Word, PowerPoint ve PDF için belge işleme özelliği mevcuttur; bu sayede bu formatları kurumsal uygulamalarınızda kolayca işleyip yönetebilirsiniz.

— Excel, Word, PowerPoint ve PDF için belge işleme özelliği mevcuttur; bu sayede bu formatları kurumsal uygulamalarınızda kolayca işleyip yönetebilirsiniz. Gezinme ve Düzen — Araç çubukları, gezinme çekmeceleri, menüler ve şeritler gibi gezinme denetimleriyle sezgisel kullanıcı arayüzleri tasarlayın. Yerleştirme, kartlar, dönen resimler, ızgaralar, döşemeler ve daha fazlası gibi seçeneklerle düzenlerinizi geliştirin.





Syncfusion , Kaynak Kod Eklenti yükleyicisi aracılığıyla kaynak kodu erişimi sağlar ve çok sayıda ürün demosu sunarak, neyi uygulayabileceğinizi ve bunu çeşitli cihaz türlerinde nasıl uygulayacağınızı görmenize yardımcı olur. Ayrıca araçlarının kolayca indirilmesi ve kurulumu için NuGet paketlerini kullanır.









Çözüm

MESCIUS'un ComponentOne'ı, özellikleri, platform esnekliği ve makul fiyatlandırma kombinasyonuyla hala ayakta duruyor. ComponentOne Studio Enterprise planı, geliştirici başına yıllık 1495 dolara mal oluyor ve size tüm .NET platformlarına ve Veri Hizmeti bileşenlerine tam erişim sağlıyor.





Eski uygulamalarla uğraşıyorsanız, ComponentOne, Microsoft ve diğer rakiplerinden daha uzun .NET sürümlerini desteklemede oldukça iyidir. Bu, modern geliştirmeler yaparken eski uygulamalarınızı sorunsuz bir şekilde çalıştırmaya devam edebileceğiniz anlamına gelir. Kaynak kodları dahil olmasa da ayrı olarak satın alınabilir.





Paketin Veri Hizmetleri bileşenleri, büyük veri kümeleriyle çalışmayı ve bulut veri kaynaklarına ve CRM'lere bağlanmayı basitleştirerek onu büyük veri projeleri için güçlü bir rakip haline getirir. Birinci bileşen, gelişmiş ızgaralar, 80'den fazla grafik türü ve derinlemesine içgörüler sunmak için mükemmel olan sağlam raporlama araçlarıyla veri görselleştirmede öne çıkar.





Proje yönetimi için ComponentOne, kullanıcılarınızın görevlerini ve projelerini takip etmelerine yardımcı olan takvimler ve Gantt çizelgeleri gibi araçlar içerir. Tam kaynak kodu erişimi ve NuGet aracılığıyla kolay dağıtım ile ComponentOne'ı özelleştirmek ve projelerinize entegre etmek basittir. Ayrıca, çok çeşitli temalar uygulamalarınızda tutarlı ve cilalı bir görünüm oluşturmanıza olanak tanır.





Yaklaşık 25 yıllık geçmişiyle ComponentOne'ın .NET kontrolleri en uzun süredir varlığını sürdürüyor ve büyük ihtimalle önümüzdeki 25 yıl boyunca varlığını sürdürecek.



