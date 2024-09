Os principais controles de interface do usuário C# .NET

Ao escolher controles de IU para desenvolvimento em C# .NET, há muitas coisas que você deve considerar. Você não está procurando apenas uma solução única para todos. Você quer um kit de ferramentas que esteja repleto de recursos, versátil o suficiente para lidar com qualquer projeto que você jogue nele e que se mantenha ao longo do tempo conforme as tecnologias evoluem.





Vamos dar uma olhada de perto no ComponentOne, o mais antigo kit de ferramentas de controle de IU do .NET, e ver como ele se compara a outros grandes nomes como DevExpress, Telerik, Infragistics e SyncFusion. Abordaremos os principais controles de IU, compatibilidade de plataforma, suporte e preços para ver onde cada provedor de kit de ferramentas se posiciona.





ComponentOne (vendido pela MESCIUS) suporta as últimas tecnologias .NET, além de suportar plataformas mais antigas. O plano mais abrangente, ComponentOne Studio Enterprise, tem o preço de $1495 por desenvolvedor por ano. O Priority Support pode ser adicionado por $400 por licença, se necessário.





Este plano inclui acesso total a todas as plataformas .NET atuais, componentes de serviço de dados, componentes JavaScript e suporte de alta prioridade. É a melhor escolha se você planeja trabalhar em várias plataformas .NET.





Além da versão mais recente do .NET, o ComponentOne volta bem longe para dar suporte a versões mais antigas do .NET, já que você ainda pode acessar o .NET 4.0. Além disso, eles oferecem centenas de amostras de C# para ajudar você a aprender e implementar recursos rapidamente. Modelado com base em controles .NET padrão, você pode personalizar facilmente os controles ComponentOne, adicionar temas para todo o seu aplicativo e atualizar as bibliotecas com o NuGet, o que torna o desenvolvimento direto e sem complicações.









O ComponentOne cobre todas as suas bases com suporte para uma ampla gama de plataformas .NET para que você possa criar aplicativos para praticamente qualquer ambiente. É o único concorrente que ainda oferece suporte a aplicativos legados com ActiveX, embora eles ofereçam apenas os controles existentes sem atualizações. Eles também fornecem um conjunto exclusivo de bibliotecas de serviços de dados, facilitando o manuseio de grandes conjuntos de dados e a conexão com fontes de dados em nuvem e CRMs. Abaixo está uma olhada nas plataformas com as quais você pode trabalhar:





Formulários Win

WPF

WinUI

UWP

Ativo X

ASP.NET MVC

ASP.NET Core MVC

Formulários da Web ASP.NET

Blazor

API da Web

.NET MAUI

Xamarin

Serviços de dados .NET









Principais controles C# .NET

Não importa a plataforma .NET em que você esteja trabalhando, os controles de UI abrangentes e versáteis da ComponentOne estão prontos para ajudar você a construir qualquer coisa que precise com facilidade. Seus conhecidos controles FLEX funcionam para plataformas WinForms, WPF, UWP, WinUI, ASP.NET Core e Blazor.





Datagrids — repletos de recursos como classificação, filtragem, visualizações transpostas, linhas de detalhes, validação e atualizações em tempo real, o FlexGrid e o FlexPivot atendem facilmente a todas as suas necessidades de apresentação de dados.





Filtros de Dados — Implemente filtros booleanos, de intervalo, de intervalo de datas, de lista de verificação e de calendário em grades, listas e gráficos. Isso permite que seus usuários encontrem rapidamente os dados exatos de que precisam.





Gráficos — Escolha entre mais de 80 tipos de gráficos para oferecer visualização dinâmica em seus aplicativos baseados em dados.





Relatórios — FlexReport e FlexViewer simplificam a geração de relatórios detalhados com visualizações de dados, suportando designs de relatórios padrão e personalizados.





Agendamento — Perfeito para aplicativos de gerenciamento de projetos e empresariais, integre calendários e gráficos de Gantt para gerenciar eventos, compromissos e cronogramas de projetos com eficiência.





Entrada e editores — melhore a experiência de entrada de dados com o InputPanel para geração automática de formulários, DateEdit para seleção intuitiva de datas e edição de texto abrangente.





Documentos — Adicione suporte a PDF, Word e Excel para criação, visualização e gerenciamento de documentos em seus aplicativos.





Navegação e layout — crie interfaces de usuário intuitivas usando faixas, acordeões, guias de encaixe e muito mais, tudo aprimorado por temas personalizáveis.









A DevExpress oferece uma assinatura Universal por US$ 2.199 por desenvolvedor por ano, cobrindo todos os controles de IU para C# .NET. Isso vem com Suporte Prioritário de representantes especialistas e acesso a todo o código-fonte. A assinatura DXperience tem o preço de US$ 1.499. É muito semelhante à assinatura Universal, mas exclui o Suporte Prioritário.









O DevExpress fornece demonstrações para vários controles da plataforma .NET, permitindo que você explore e teste as capacidades de seus componentes em primeira mão. Para implementar seus aplicativos, o DevExpress oferece uma Assembly Deployment Tool .









O DevExpress suporta a maioria das mesmas plataformas que o ComponentOne, embora seja mais conhecido por seus controles do Windows Forms:





Formulários Win

WPF

WinUI

UWP

ASP.NET-MVC

ASP.NET Core MVC

Formulários Web ASP.NET

Formulários Web Bootstrap

Blazor

API da Web

.NET MAUI

Xamarin





Principais controles C# .NET

O DevExpress fornece a você uma coleção completa de controles C# .NET confiáveis, criados com foco na velocidade e no desempenho do aplicativo. No geral, o conjunto é semelhante ao ComponentOne, mas carece de algumas personalizações de nível superior:





Datagrids — Oferecem tratamento de dados de alto desempenho com classificação de várias colunas, agrupamento, filtragem e layouts mestre-detalhe, mas não possuem recursos de transposição.





Filtros de dados — Inclui ferramentas de filtragem versáteis, permitindo que os usuários pesquisem e segmentem dados rapidamente com Pesquisa instantânea e opções de filtro personalizadas via API.





Gráficos — Ajude os usuários a interpretar informações por meio de uma ampla variedade de visualizações de dados, incluindo gráficos cartesianos, de pizza e gráficos especializados, como gráficos financeiros e mapas de calor.





Relatórios — O Report Designer/Report Viewer fornece um rico conjunto de controles de relatórios, incluindo integração com o Visual Studio e suporte entre plataformas.





Agendamento — Inclui controles de calendário e alguns controles de agendamento que podem ser personalizados com HTML e CSS.





Entrada e editores — Uma coleção diversificada de ferramentas, como editores de data, caixa de combinação e editores de rich text, para facilitar a entrada de dados precisa e eficiente.





Documentos — Suporta processamento e exportação de documentos PDF, Word e Excel, facilitando o manuseio de vários tipos de arquivos em seus aplicativos.





Navegação e layout — Crie interfaces fáceis de usar com ferramentas de navegação, como menus, faixas de opções e painéis de encaixe, e organize layouts usando divisores e interfaces com guias.





A assinatura DevCraft UI da Telerik, com preço de $ 1499 por desenvolvedor por ano, inclui todos os controles de UI .NET e Kendo (JavaScript). Para acessar recursos de relatórios integrados e Suporte Prioritário, você precisará da assinatura DevCraft Complete por $ 1699 por ano.





Nos últimos anos, a Telerik fez um movimento significativo ao oferecer acesso total ao código-fonte para todos os detentores de licenças em todas as plataformas .NET. A Telerik ostenta uma enorme biblioteca de recursos projetados para ajudar você a dominar sua plataforma. Com mais de 1200 demos, tutoriais e exemplos , uma riqueza de material está disponível. A Telerik também oferece pacotes NuGet convenientes por meio de seu feed NuGet privado, acessível por meio de uma extensão do Visual Studio.





A Telerik é provavelmente mais conhecida por seus controles ASP.NET e oferece soluções robustas para muitas plataformas modernas, além de tecnologias web mais antigas, como ASP.NET AJAX:





Formulários Win

WPF

WinUI

ASP.NET-MVC

ASP.NET Core MVC

ASP.NET AJAX

Formulários Web ASP.NET

Blazor

API da Web

.NET MAUI

Xamarin

Principais controles C# .NET

Datagrids — Grades com recursos como classificação, filtragem, paginação, operações CRUD, virtualização de dados e associação de chaves estrangeiras facilitam o manuseio de dados complexos para qualquer aplicativo.

— Grades com recursos como classificação, filtragem, paginação, operações CRUD, virtualização de dados e associação de chaves estrangeiras facilitam o manuseio de dados complexos para qualquer aplicativo. Filtros de Dados — Crie expressões de filtragem complexas, personalize operadores por campo e salve estados de filtro para fácil reutilização. Isso é ótimo para refinar dados de uma forma amigável ao usuário.

— Crie expressões de filtragem complexas, personalize operadores por campo e salve estados de filtro para fácil reutilização. Isso é ótimo para refinar dados de uma forma amigável ao usuário. Gráficos — Com recursos como detalhamento, vinculação de dados, animações e temas integrados, as opções de gráficos do seu aplicativo podem ser interativas e visualmente atraentes.

— Com recursos como detalhamento, vinculação de dados, animações e temas integrados, as opções de gráficos do seu aplicativo podem ser interativas e visualmente atraentes. Relatórios — Inclui recursos de arrastar e soltar e estilo semelhante a CSS para fácil criação de relatórios. Incorpore relatórios em seus aplicativos com opções de vinculação e exportação de dados OLAP.

— Inclui recursos de arrastar e soltar e estilo semelhante a CSS para fácil criação de relatórios. Incorpore relatórios em seus aplicativos com opções de vinculação e exportação de dados OLAP. Agendamento — Os controles de calendário e gráfico de Gantt facilitam o gerenciamento de eventos baseado em tempo, ideal para agendamento de projetos.

— Os controles de calendário e gráfico de Gantt facilitam o gerenciamento de eventos baseado em tempo, ideal para agendamento de projetos. Entrada e editores — Uma gama diversificada de entradas e editores, incluindo controles de preenchimento automático, seletores de data e hora, seletor de cores e seleção múltipla para entrada de dados intuitiva.

— Uma gama diversificada de entradas e editores, incluindo controles de preenchimento automático, seletores de data e hora, seletor de cores e seleção múltipla para entrada de dados intuitiva. Documentos — Os controles de processamento de documentos incluem PDFs, planilhas e documentos do Word. Além disso, a exclusiva ZipLibrary permite que você crie, edite e proteja arquivos ZIP.

— Os controles de processamento de documentos incluem PDFs, planilhas e documentos do Word. Além disso, a exclusiva ZipLibrary permite que você crie, edite e proteja arquivos ZIP. Navegação e layout — Ferramentas versáteis como Menu, TabStrip e Drawer aprimoram a navegação do usuário, enquanto os controles de layout oferecem opções de design responsivas.









A Infragistics oferece um conjunto sólido de controles .NET, incluindo aqueles para aplicativos de desktop, móveis e web. A assinatura Infragistics Professional inclui o Ignite UI para criar aplicativos web e todos os seus controles .NET UI (exceto ASP.NET Web Forms e App Builder) e custa US$ 1.275. Você pode adicionar o Priority Support por US$ 300 por ano. Para ASP.NET Web Forms e App Builder, você precisaria da assinatura Ultimate por US$ 1.895.





Todos os controles do Infragistics vêm com código-fonte e estão disponíveis como pacotes NuGet, simplificando o processo de instalação e integração para o desenvolvimento de aplicativos de nível empresarial. Você pode explorar uma enorme lista de aplicativos de amostra criados com o Infragistics em sua página de recursos .





A Infragistics se concentra em seus controles Angular, mas também oferece suporte a aplicativos .NET para desktop e dispositivos móveis por meio de plataformas semelhantes:





Formulários Win

WPF

WinUI

UWP

ASP.NET-MVC

ASP.NET Core MVC

Formulários Web ASP.NET

ASP.NET AJAX

Blazor

API da Web

.NET MAUI

Xamarin

Principais controles C# .NET

Datagrids — Várias opções de grade (árvore, pivô, etc.) com recursos como estruturas hierárquicas, carregamento de dados assíncrono e classificação, agrupamento e filtragem semelhantes aos do Excel.

— Várias opções de grade (árvore, pivô, etc.) com recursos como estruturas hierárquicas, carregamento de dados assíncrono e classificação, agrupamento e filtragem semelhantes aos do Excel. Filtros de dados — Embora ofereça um conjunto mais simples de opções, o pacote fornece todas as funções básicas de filtragem, como “contém” e expressões regulares, para filtrar dados.

— Embora ofereça um conjunto mais simples de opções, o pacote fornece todas as funções básicas de filtragem, como “contém” e expressões regulares, para filtrar dados. Gráficos — Use uma variedade de tipos de gráficos, incluindo gráfico de dados, mapa geográfico, visualização de Gantt e gráfico de superfície 3D, para fornecer visualizações inovadoras e interativas.

— Use uma variedade de tipos de gráficos, incluindo gráfico de dados, mapa geográfico, visualização de Gantt e gráfico de superfície 3D, para fornecer visualizações inovadoras e interativas. Relatórios — O Document Engine permite que você crie relatórios detalhados em PDF e XPS com um DOM simples, oferecendo ferramentas para controle de layout, adição de conteúdo e auxílios de navegação.

— O Document Engine permite que você crie relatórios detalhados em PDF e XPS com um DOM simples, oferecendo ferramentas para controle de layout, adição de conteúdo e auxílios de navegação. Agendamento — Oferece ferramentas de calendário e programação para gerenciamento de recursos no estilo Outlook e cronogramas do WPF para visualizar sequências de eventos e marcos.

— Oferece ferramentas de calendário e programação para gerenciamento de recursos no estilo Outlook e cronogramas do WPF para visualizar sequências de eventos e marcos. Entrada e editores — Inclui controles versáteis como o Seletor de cores, o Editor de caixa de combinação e o Editor de combinação de várias colunas, além de ferramentas como o Editor de rich text e o Editor de sintaxe.

— Inclui controles versáteis como o Seletor de cores, o Editor de caixa de combinação e o Editor de combinação de várias colunas, além de ferramentas como o Editor de rich text e o Editor de sintaxe. Documentos — Crie, modifique e gerencie vários tipos de documentos, incluindo PDF e XPS. Inclui recursos como edição de conteúdo e conversão de formato.

— Crie, modifique e gerencie vários tipos de documentos, incluindo PDF e XPS. Inclui recursos como edição de conteúdo e conversão de formato. Navegação e layout — Um conjunto focado de ferramentas, como Carrossel, Gerenciador de Dock, Guia, Gerenciador de Blocos, Menu e Faixa de Opções, com ampla personalização por meio do Gerenciador de Temas.













A Syncfusion adota uma abordagem diferente para licenciamento, oferecendo licenças de equipe para ajudar a reduzir custos para pequenas equipes de desenvolvedores. Para uma equipe de 5 desenvolvedores, o custo é de US$ 395 por mês por desenvolvedor. Para uma equipe de 6 a 10 desenvolvedores, o custo é de US$ 695 por mês. A economia de custos é maior quando você tem exatamente 5 ou 10 desenvolvedores, tornando esta a opção mais acessível para equipes.





Assim como DevExpress, Telerik e Infragistics, o Synfusion não oferece suporte a aplicativos ActiveX mais antigos, mas oferece suporte às seguintes plataformas C# .NET com a maioria dos controles de interface do usuário:





Formulários Win

WPF

WinUI

UWP

ASP.NET-MVC

ASP.NET Core MVC

Formulários Web ASP.NET

Blazor

API da Web

.NET MAUI

Xamarin

Principais controles C# .NET

Datagrids — Gerenciamento de dados eficiente com recursos como classificação, filtragem, agrupamento, colunas personalizáveis e visualizações mestre-detalhe.

— Gerenciamento de dados eficiente com recursos como classificação, filtragem, agrupamento, colunas personalizáveis e visualizações mestre-detalhe. Filtros de dados — Várias opções de filtragem, incluindo "começa com", "contém" e filtros que diferenciam maiúsculas de minúsculas, permitem um estreitamento preciso dos dados.

— Várias opções de filtragem, incluindo "começa com", "contém" e filtros que diferenciam maiúsculas de minúsculas, permitem um estreitamento preciso dos dados. Gráficos — Oferece dezenas de tipos de gráficos com animações fluidas e renderização SVG baseada em vetores para visuais nítidos. Os recursos incluem linhas de tendência e edição de dados com arrastar e soltar.

— Oferece dezenas de tipos de gráficos com animações fluidas e renderização SVG baseada em vetores para visuais nítidos. Os recursos incluem linhas de tendência e edição de dados com arrastar e soltar. Relatórios — Incorpore relatórios SSRS, RDL e RDLC com suporte para fontes de dados SQL e NoSQL.

— Incorpore relatórios SSRS, RDL e RDLC com suporte para fontes de dados SQL e NoSQL. Agendamento — Os controles Calendário, DateTimePicker e Agendador fornecem recursos robustos para gerenciamento de tempo e agendamento de eventos.

— Os controles Calendário, DateTimePicker e Agendador fornecem recursos robustos para gerenciamento de tempo e agendamento de eventos. Entrada e editores — Ampla biblioteca de controles de entrada e editores, como RadioButton, RangeBox, Autocomplete, TextBox e muito mais.

— Ampla biblioteca de controles de entrada e editores, como RadioButton, RangeBox, Autocomplete, TextBox e muito mais. Documentos — O processamento de documentos está disponível para Excel, Word, PowerPoint e PDF, facilitando o manuseio e a manipulação desses formatos em seus aplicativos empresariais.

— O processamento de documentos está disponível para Excel, Word, PowerPoint e PDF, facilitando o manuseio e a manipulação desses formatos em seus aplicativos empresariais. Navegação e Layout — Crie interfaces de usuário intuitivas com controles de navegação como barras de ferramentas, gavetas de navegação, menus e fitas. Aprimore seus layouts com opções como encaixe, cartões, carrosséis, grades, blocos e muito mais.





O Syncfusion fornece acesso ao código-fonte por meio do instalador do Source Code Add-on e oferece inúmeras demonstrações de produtos , ajudando você a ver o que pode implementar e como implementar em vários tipos de dispositivos. Ele também usa pacotes NuGet para fácil download e instalação de suas ferramentas.









Conclusão

O ComponentOne by MESCIUS ainda se mantém com sua combinação de recursos, flexibilidade de plataforma e preço razoável. O plano ComponentOne Studio Enterprise custa US$ 1.495 por desenvolvedor por ano, dando a você acesso total a todas as plataformas .NET e componentes do Data Service.





Se você estiver lidando com aplicativos mais antigos, o ComponentOne é muito bom em dar suporte a versões do .NET por mais tempo do que a Microsoft e outros concorrentes. Isso significa que você pode manter seus aplicativos mais antigos funcionando sem problemas enquanto ainda faz melhorias modernas. Embora o código-fonte deles não esteja incluído, ele pode ser comprado separadamente.





Os componentes do Data Services do conjunto simplificam o trabalho com grandes conjuntos de dados e a conexão com fontes de dados em nuvem e CRMs, tornando-o um forte concorrente para projetos de big data. O componente um se destaca na visualização de dados com grades avançadas, mais de 80 tipos de gráficos e ferramentas de relatórios robustas, perfeitas para fornecer insights aprofundados.





Para gerenciamento de projetos, o ComponentOne inclui ferramentas como calendários e gráficos de Gantt, que ajudam seus usuários a manter suas tarefas e projetos no caminho certo. Com acesso total ao código-fonte e fácil implantação via NuGet, personalizar e integrar o ComponentOne em seus projetos é simples. Além disso, uma ampla variedade de temas permite que você crie uma aparência consistente e polida em seus aplicativos.





Com quase 25 anos de existência, os controles .NET da ComponentOne são os que existem há mais tempo e provavelmente continuarão existindo pelos próximos 25 anos.