DOLLUM, DOL token satışından sonra yeni güvenlik özelliklerini tanıtarak cüzdan fırsatlarını genişletiyor

, kolay ve güvenli kripto depolama ve diğer dijital varlık ihtiyaçları için hizmet veren bir dijital cüzdan, DeFi ve staking dahil olmak üzere, kullanıcı deneyimini geliştirmek için birkaç özelliği tanıttı. New York, New York, USA, September 12th, 2025/Chainwire/-- Dollum cüzdanının aşağıdaki temel özellikleri kullanıcıların güvenliği ve rahatlığı için tasarlanmıştır: \n \n Backup adresi Şifre kaybı, hesap erişimi başarısızlığı veya uzatılmış inaktivite durumunda, tüm varlıklar otomatik olarak belirlenen bir yedekleme adresine yönlendirilir. \n \n Anti-Hırsızlık Özellikleri Gizli bir acil durum sinyali etkinleştirerek bir tehdit durumunda cüzdan güvenliği. \n \n Komisyon optimizasyonu Kullanılabilir en düşük ücretleri otomatik olarak seçerek işlem masraflarını azaltın. \n \n Acil Durdurma Modu Acil durumlarda USDT'ye dönüştürerek anlık varlık koruması. \n \n Kripto Yatırım Portföyü Kripto yatırım portföy yönetimi, kullanıma hazır portföylerle tek bir tıklama ile. Users Can See the Wallet in Action and Explore All Its Features in This Video: https://www.youtube.com/embed/zHWf3HUlIYw Bu yeni özelliklerin entegre edilmesi, platformun hizmetlerini genişletmek ve kullanıcıların dijital varlık holdinglerini büyütmelerini daha da güçlendirmek için devam eden çabalarındaki başka bir temel adımdır. Cüzdan ekibi, yeni finansal çözümlerin entegre edilmesi için birkaç önemli aşamayı belirleyen bir yol haritasını zaten sunmuştur. Yakın gelecekte, ekibi, on-ramp ve off-ramp sürecini kolaylaştırmak için cüzdanına kredi kartı desteği sunmayı planlıyor. Dollum Kullanıcıların en güvenli deneyimini sağlamak için, Wallet, Solid Proof tarafından yürütülen akıllı sözleşme denetimi tamamladı ve takımın KYC prosedürünü başarıyla geçti. Dollum Geçenlerde Dollum Token satışının ikinci aşaması şu anda devam ediyor ve erken katılımcıların daha sonraki aşamalarından daha iyi ROI koşullarını elde etme fırsatı sunuyor. Yayınlandı Dollum Hakkında Yeni gelenler ve deneyimli yatırımcılar için güvenli, güvenilir ve kullanıcı merkezli bir cüzdan ve ekosistem sunarak dijital finansları yeniden tanımlamaya yönelik bir misyonda. şeffaflık ve yenilik üzerine kurulan Dollum, Binance Akıllı Zincir'deki DOL Token'i, şimdi satışa sunuyor ve kullanıcıların çekici APY ödülleri ile bahis oynamaya erişimi sağlıyor. Önceliklerimiz güvenlik, güven ve uzun vadeli sürdürülebilirlik - tokenomiklerden kullanıcı deneyimine kadar her unsur, küresel bir topluluğa kalıcı değer yaratmak için tasarlanmıştır. Dollum sadece bir tokenden daha fazlasıdır - güvenli, erişilebilir ve yenilikçi finansal araçlarla milyonlarca insanı güçlendirmek için bir vizyondur. İletişim Andrew Miller Hakkında Dollum Bilgilendirme@dollum.com \n \n Bu hikaye, HackerNoon'un Business Blogging Programı kapsamında Chainwire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı.