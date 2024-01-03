Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    Doğrulanabilir Adillik: ML Sistemleri için Gizliliği Koruyan Adil Hesaplama: Sonuçile@escholar
    141 okumalar

    Doğrulanabilir Adillik: ML Sistemleri için Gizliliği Koruyan Adil Hesaplama: Sonuç

    ile EScholar: Electronic Academic Papers for Scholars2m2024/01/03
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    TR

    Çok uzun; Okumak

    Hizmet Olarak Adalet (FaaS), orijinal veri kümelerine veya model özelliklerine erişmeden gizliliği koruyarak algoritmik adalet denetimlerinde devrim yaratıyor. Bu makale, FaaS'ı şifrelenmiş kriptogramlar ve Sıfır Bilgi Kanıtı kullanan güvenilir bir çerçeve olarak sunmaktadır. Güvenlik garantileri, kavram kanıtlama uygulaması ve performans deneyleri, FaaS'ı yapay zeka algoritmalarında adaletin hesaplanması ve doğrulanması, gizlilik, güven ve performansla ilgili zorlukların ele alınması için umut verici bir yol olarak gösteriyor.
    featured image - Doğrulanabilir Adillik: ML Sistemleri için Gizliliği Koruyan Adil Hesaplama: Sonuç
    ML System Image created by HackerNoon AI Image Generator
    EScholar: Electronic Academic Papers for Scholars HackerNoon profile picture

    Bu makale arxiv'de CC BY 4.0 DEED lisansı altında mevcuttur .

    Yazarlar:

    (1) Ehsan Toreini, Surrey Üniversitesi, Birleşik Krallık;

    (2) Maryam Mehrnezhad, Londra Royal Holloway Üniversitesi;

    (3) Aad Van Moorsel, Birmingham Üniversitesi.

    Bağlantı Tablosu

    Özet ve Giriş

    Arka Plan ve İlgili Çalışmalar

    FaaS Mimarisi

    Uygulama ve Performans Analizi

    Çözüm

    Teşekkür ve Referanslar

    5. Sonuç

    Bu makale, algoritmik adaletin hesaplanması için güvenilir bir hizmet mimarisi ve güvenli bir protokol olan Hizmet Olarak Adalet (FaaS) önermektedir. FaaS, ML sisteminden orijinal veri kümesini veya model bilgisini paylaşmasını istemeden adaleti hesaplayan bir hizmet olarak tasarlanmıştır. Bunun yerine, ML sistemi tarafından sunulan veri özelliklerinin değerlerinin kriptogramlar şeklinde şifrelenmiş bir temsilini gerektirir. Protokolün olması gerektiği gibi yürütüldüğünden emin olmak için kriptogramda etkileşimli olmayan Sıfır Bilgi Kanıtları kullandık. Bu kriptogramlar, herkesin ML sisteminin adilliği için hesaplamaların doğruluğunu denetlemesi için bir kamu adalet kuruluna asılır. Bu, birleştirilmiş öğrenme yaklaşımını kullanan diğer benzer tekliflerin aksine, FaaS mimarimiz, çalışması için belirli bir makine öğrenimi modeline veya bir adalet ölçüm tanımına dayanmadığından, gizliliği koruyan adalet hesaplamasında yeni bir yaklaşımdır. Bunun yerine, kişi istediği modeli ve tercih ettiği adalet ölçüsünü uygulama özgürlüğüne sahiptir.


    Bu yazıda güvenlik protokolünün veri gizliliğini garanti ettiğini ve herhangi bir model bilgisini sızdırmadığını kanıtladık. Önceki tasarımlarla karşılaştırıldığında, tasarımımıza olan güven, kriptogramın ML sistemi tarafından doğru şekilde oluşturulmasında yatmaktadır. Bunun, makine öğrenimi sistemlerinin birçok yasal, ticari ve etik gereklilikleri dikkate alınarak, güvenilen üçüncü tarafa verilere tam erişim sağlamaktan daha gerçekçi bir çözüm olduğu tartışılabilir. Bu aynı zamanda kişinin ML sistemine olan güvenini artırma konusunda yeni bir zorluk sağlar. Kriptogramların oluşturulmasına olan güvenin arttırılması, sunulan protokolden sonra ilginç bir araştırma sorunu olmaya devam etmektedir.


    FaaS'ın kavram kanıtını uyguladık ve ticari donanımlar üzerinde performans deneyleri gerçekleştirdik. Protokolün tamamlanması veri noktası başına saniyeler alır, dolayısıyla veri noktası sayısı fazlaysa (onbinlerce) performans zorlukları ortaya çıkar. Performans zorluğunu azaltmak için güvenlik protokolü, kriptogramın oluşturulmasının çevrimdışı olarak yapılabildiği şekilde düzenlenmiştir. Kriptogramdan adalet hesaplamasının performansı gelecekteki çalışmalarda ele alınması gereken bir zorluktur. Hep birlikte, FaaS'ın ve sunulan temel güvenlik protokolünün, AI algoritmalarının adilliğini hesaplamak ve doğrulamak için yeni ve umut verici bir yaklaşım sağladığına inanıyoruz.

    Find Top Tech Jobs on HackerNoon

    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    EScholar: Electronic Academic Papers for Scholars HackerNoon profile picture
    EScholar: Electronic Academic Papers for Scholars@escholar
    We publish the best academic work (that's too often lost to peer reviews & the TA's desk) to the global tech community
    Read my stories

    ETİKETLERİ ASIN

    purcat-imgtech-stories #ml-systems #ml-fairness #faas #fairness-as-a-service #fair-machine-learning #fairness-in-ai #fairness-computation #cryptograms

    LANGUAGES

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-koKoreanhackernoon-frFrenchhackernoon-zhChinesehackernoon-deGermanhackernoon-hiHindihackernoon-jaJapanesehackernoon-ruRussianhackernoon-trTurkishhackernoon-esSpanishhackernoon-viVietnamesehackernoon-bnBengalihackernoon-ptPortuguese

    BU YAZI...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Floki'den Valhalla Hindistan'ın Sri Lanka Turuna Yardımcı Sponsor Olarak Katıldı
    by chainwire
    Jan 01, 1970
    #web3
    Article Thumbnail
    Sulara Yelken Açmak: Data Lakes ile Üretim Sınıfında RAG Uygulamaları Geliştirme
    by minio
    Jan 01, 1970
    #minio
    Article Thumbnail
    Claude Sonnet 3.5 Sistem Bilgi Sızıntısı: Adli Analiz
    by tyingshoelaces
    Jan 01, 1970
    #ai
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas