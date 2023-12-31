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Aptible'ın DevOps Yazma Yarışması: 4. Turun Kazananları Açıklandı!ile@hackernooncontests
713 okumalar
713 okumalar

Aptible'ın DevOps Yazma Yarışması: 4. Turun Kazananları Açıklandı!

ile HackerNoon Writing Contests Announcements4m2023/12/31
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Çok uzun; Okumak

İşte 4. Tur finalistlerinin listesi: DevOps Perspektifinden Teknik Borç Nasıl Satılır? @goal23 tarafından. @emmanuelohaba'nın İlk Güvenli Konteynerli Uygulamanızı Dağıtmaya Aptible'ı Kullanmaya Başlayın. Monolitten Mikro Hizmetlere Olağanüstü Geçiş - @induction tarafından Yapay Zeka Odaklı DevOps ile Güçlendiriliyor. K8'in GitOps Deponuzu Geniş Ölçekte Nasıl Yapılandırabilirsiniz [Bölüm 1] Yazan: @sturgelose. AWS Lambda'da Sunucusuz NestJS Otomasyonu @elegantly tarafından. Ağ İletişimi: NetDevOps'ta pyATS Ne Kadar Yararlıdır? @verlainedevnet tarafından. PaaS: Aptible ve Heroku, @aahil tarafından. Afiyet olsun: @z3nch4n tarafından yazılan Lezzetli Bir Fırın Hikayesiyle CI/CD ve DevSecOps'a Giriş. Choreo'da Spring Boot: @jaadds tarafından bir Veritabanına Bağlanma. Telekomun Yapay Zeka Devrimi: Tahmine Dayalı Analitik, CI/CD İşlem Hatlarını Nasıl Optimize Ediyor? Yazan: @pavanai.
featured image - Aptible'ın DevOps Yazma Yarışması: 4. Turun Kazananları Açıklandı!
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Mutlu Bayramlar Hackerlar! Aptible ve HackerNoon'un DevOps Yazma Yarışması'nın kazananlarını duyurmasıyla geri döndüğümüz için mutluyuz! DevOps Yazma Yarışması'nı ilk kez okuyanlar için - HackerNoon ve Aptible, her turda en iyi 3 #DevOps hikayesi için 3.000 $'lık ödül havuzuyla size uzmanlığınızı sergilemeniz için heyecan verici bir fırsat sunuyor.


Yazmak için fikirlere mi ihtiyacınız var? DevOps ile ilgili her şeyi yazabilirsiniz. DevOps altyapısının uygulanmasındaki zorluklar ve bunlarla nasıl başa çıkacağınız hakkında bilgi almak istiyoruz. Daha fazla ayrıntı için bu şablona tıklayın.


Yarışmaya düzenli olarak katılanlar - aktif katılımınız bu yarışmayı başarıya ulaştırdı! Şu ana kadar yüzlerce DevOps hikayesi yayınladık ve günlerce okuma süresi oluşturduk. Sizin katkınız olmadan bu gerçekleşemezdi. Herşey gönlünce olsun!


Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği kullanarak, intihal yaparak veya bot trafiği satın alarak yarışmayı kazanmaya çalışanlar, sizi bulacağız ve diskalifiye edeceğiz 😇

Sponsor Hakkında

Aptible'ın barındırma platformu, altyapının sağlanması, yönetilmesi ve ölçeklendirilmesi çalışmalarını otomatik hale getirerek geliştiricilerin asıl önemli olana, yani ürünlerine odaklanabilmesini sağlar. Aptible'ı ücretsiz kullanmaya başlayın.

DevOps Yazma Yarışması: 4. Tur Finalistleri

Adayları belirlemek için Kasım ayında yayınlanan HackerNoon'da #devops etiketli tüm hikayeleri seçtik. Daha sonra aşağıdaki faktörlere göre öne çıkan hikayeleri seçtik:


  1. Okunan saat sayısı
  2. Ulaşılan kişi sayısı
  3. İçeriğin özgünlüğü
  4. Sponsorun paylaştığı konuların alaka düzeyi. Yarışmanın yazma istemine buradan bakın.

İşte 4. Tur finalistlerinin listesi:


  1. DevOps Perspektifinden Teknik Borç Nasıl Satılır? @goal23 tarafından.
  2. @emmanuelohaba tarafından İlk Güvenli Konteynerli Uygulamanızı Dağıtmak için Aptible'a Başlarken .
  3. Monolitten Mikro Hizmetlere Olağanüstü Geçiş - @induction tarafından Yapay Zeka Odaklı DevOps ile Güçlendiriliyor.
  4. K8s GitOps Deponuzu Geniş Ölçekte Nasıl Yapılandırabilirsiniz [Bölüm 1] @sturgelose tarafından.
  5. @elegantly tarafından AWS Lambda'da Sunucusuz NestJS Otomasyonu .
  6. Ağ İletişimi: NetDevOps'ta pyATS Ne Kadar Yararlıdır? @verlainedevnet tarafından.
  7. PaaS: Aptible vs Heroku @aahil tarafından.
  8. Afiyet olsun: @z3nch4n tarafından yazılan Lezzetli Bir Fırın Hikayesiyle CI/CD ve DevSecOps'a Giriş .
  9. Choreo'da Spring Boot: Veritabanına Bağlanma @jaadds tarafından.
  10. Telekomun Yapay Zeka Devrimi: Tahmine Dayalı Analitik, CI/CD Ardışık Düzenlerini Nasıl Optimize Ediyor? Yazan: @pavanai .


Aptible'ın hazırladığı DevOps Yazma Yarışmasının 4. Tur Kazananları

Bu ayın kazanan hikayesi:

Özelleştirmeler çoğunlukla katmanlamaya ve farklı varyantlar oluşturmaya dayanır.

Bu, her benzersiz kombinasyon için tüm farklı hizmetleri bir araya getiren bir Özelleştirme dosyasına ihtiyacım olduğu anlamına gelir. Belirli bir platform bileşeni için bu benzersiz kombinasyonu bir araya getiren tek bir özelleştirme dosyasına sahip birden fazla klasörü zaten hayal ediyor olabilirsiniz.


Hak ettiniz, @sturgelose! 1500 kazandınız!

İkinci sırada ise elimizde:

Bir NestJS uygulamasının sunucusuz dağıtımı, dikkatli yapılandırmayı, kaynak yönetimini ve çeşitli bileşenlerin entegrasyonunu içerir. Bu kılavuzda açıklanan adımları ve yapılandırmaları izleyerek AWS Lambda'da ölçeklenebilir, verimli ve bakımı kolay sunucusuz uygulamalar oluşturup dağıtabilirsiniz.


Wow - HackerNoon'daki ilk hikayen @elegantly ve bir yarışma kazandı! DevOps Yazma Yarışmasında 1000$ kazandınız ve ikinci sırayı aldınız.

Üçüncü sırada ise şunları görüyoruz:

Uygulamada, veritabanı bağlantı parametreleri gibi hassas ayrıntıları düz metin olarak taahhüt etmiyoruz. Bir depoda olduklarından, depoya erişimi olan herkes veritabanını değiştirebilir. Bunun yerine ortam değişkenlerini yer tutucu olarak kullanırız. Değerlerin doğru şekilde çözülmesini sağlamak için bu değişkenleri yerel ortamımızda ayarlayabiliriz.


Tebrikler @jaadds! 500$ kazandınız!

Ödülünüzü almak için sonraki adımlar şunlardır:


  • Lütfen kazananın HackerNoon hesabına eklenen e-posta kimliğini kullanarak [email protected] ve [email protected] ile iletişime geçin.
  • Talebinizi doğrulayacağız ve ödül dağıtımı için banka bilgilerinizi talep eden bir formu paylaşacağız.
  • Formu doldurduktan sonra kazancınızı 2-4 hafta içinde alacaksınız.


Kazananların açıklandığı tarihten sonraki 60 gün içinde bizimle iletişime geçmeniz gerektiğini lütfen unutmayın.


HackerNoon yazma yarışmaları öncelikle kaliteli içeriği kutlamayı ve topluluğumuz için eğitici hikayeler kazanmayı amaçlamaktadır. Tüm finalistleri tebrik ediyoruz. Ancak Editör ekibi, intihal, yapay zeka kullanımı, telif hakkı ihlali veya dezenformasyon gibi herhangi bir suiistimal tespit ederse yazarı yasaklayabilir ve/veya hikayeyi diskalifiye edebilir.


Devam eden ve yaklaşan yarışmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yarışmalar.hackernoon.com adresini ziyaret edin.

Not: Sizin için 10.000$ ödüllü 4 yeni yarışmamız var!


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