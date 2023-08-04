Dalgalanma (XRP) SWOT Analizi









*Not: SWOT analizi, bir projenin temel, operasyonel, teknik, sosyal, ekonomik ve hatta bir dereceye kadar idari unsurlarının değerlendirilmesidir. Bu, ticari amaçla kullanılacak bir model değildir. (NFA, DYOR)





Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler olmak üzere dört öğeden oluşan bir SWOT analiz çerçevesi, kuşbakışı bir bakış açısıyla bir projenin refah durumuna ilişkin üst düzey bir anlayış oluşturmak için mükemmel bir anlayış sağlar.





Hangi alanların daha fazla dikkat gerektirdiğine ilişkin kararların formüle edilmesine, performans hedeflerinin belirlenmesine ve bir projenin nereye gittiğine ilişkin temel bir anlayışın düzenlenmesine yardımcı olabilir.





Kriptoda nadiren (eğer varsa) kullanılan bu zamansız değerlendirme yöntemini dijital varlık alanına uygulamanın zamanı geldi.





Bugün, yasal maskaralıklarla, kurumsal düzeyde teknolojiyle ve inatçı topluluk üyeleriyle dolu, en tartışmalı OG kripto projesi olan Ripple ( XRP ) bir SWOT alacak.









💪 Güçlü Yönler (İçsel) (Faydalı)

1. XRPL (Defter) Turing Dışıdır

Ripple'ın kullandığı Ledger aslında yapısal olarak Bitcoin'i andırıyor ve Ethereum'dan taban tabana farklı. XRPL keyfi hesaplamaları veya akıllı sözleşmeleri destekleyemez; bu, ağ için daha yüksek düzeyde istikrar ve güvenlik sağlamak amacıyla Ripple Labs tarafından kasıtlı olarak yapılan bir tasarım seçimiydi.





XRPL'yi belirli bir işlem türü (ödemeler) için lazerle amaçlayarak, akıllı sözleşmelerle ilgili doğal olumsuz dışsallıklar ve belirsizliklerden kaçınılır.





2. Belirleyici Ücretler

Kripto dünyasında alışılmadık bir şey istikrardır; Fiyat, ücretler, kullanıcı sayısı veya başka herhangi bir ölçüm olsun, kripto para değişkenliğiyle ünlüdür. Ripple'ın defteri, XRP'nin (1/100.000) anlamına gelen 10 "damla" olarak belirlenen ücretler için bir model sunan türünün ilk örneği.





Öngörülebilir bir ücret yapısı ile çok daha etkin bir ödeme sistemi kurulabilir ve kullanıcılar tarafından daha yüksek düzeyde işlem güveni yaşanabilir. Bu, Etheruem'in hesaplanması gülünç derecede zor olan ve tarihsel olarak yüzlerce dolara yükselen gas ücretlerinin tranzisiyle tam bir tezat oluşturuyor.





3. İşlem Yakma Mekanizması

XRPL'deki her bir işlem, token arzının küçük bir kısmının yakılmasını gerektirir. Kesin miktar değişebilse de, temel gereksinim 10 damla veya 0,00001 XRP'dir; bu şu ana kadar ortalama olarak günde 5.000 ila 10.000 XRP yakılıyor (tabii ki çok büyük artışlarla). Yakma mekanizmasının varlığı, tokenın değerinin korunması ve ağ spam'inin caydırılması konusunda sürekli gecikmeli bir baskı yaratır.





Başlangıçtan bu yana şimdiye kadar 11.000.000'den fazla XRP yakıldı; Ne kadar zaman geçtiği ve dolaşıma girmesi için hala ne kadar tokenın gerekli olduğu göz önüne alındığında bu önemsizdir.





4. Arz Dağıtım Mekanizması

Ripple laboratuvarlarından token ekonomisine ilişkin bir başka yeni tasarım. Maksimum 100 Milyar XRP arzına ayarlanmış ve ~%54'ü halihazırda dolaşımda olan, piyasaya sürülmesi gereken >~46 Milyar token daha var; bunun nasıl gerçekleştiği tartışmasız dengelidir.





Dolaşımda olmayan arz, zorla açılamayacak bir emanet hesabında kilitlenir; Her ay 1 Milyar tokenin kilidi açılır/Ripple vakfına verilir ve vakfın bu tokenları ay içinde dağıtması gerekir.





Aksi takdirde fazla tokenler emanet cüzdanına geri gönderilir ve döngü tekrarlanır. Bu, tüm tokenler dolaşıma girene kadar süresiz olarak gerçekleşecektir.





5.XLS-20

Ekim 2022'de Ripple, NFT'leri XRPL ekosistemine getiren XLS-20 standart çerçevesini yayınladı. NFT'lerin genel potansiyel pazar büyüklüğünün, takas edilebilir varlıklarınkini gölgede bıraktığı göz önüne alındığında, XRP'de yeni değer yaratma/tutma ve inovasyon vektörleri artık mümkün.





Lansmandan bu yana, zincire çok sayıda yeni topluluk geldi ve 2023'te diğer tüm ağ metriklerinden (orantılı olarak) daha iyi performans gösteren bir etkinliği beraberinde getirdi.





6. Dahili CLOB

Herhangi bir finansal/parasal sistem, ticaretin gerçekleştirileceği bir mekanın varlığını gerektirir; Kripto dünyasında bu mekanlar DEX'lerdir. XRPL, kripto paraların, tokenlerin ve NFT'lerin ticaretini kolaylaştıran yerleşik bir CLOB (Merkezi Limit Emir Kitabı) merkezi olmayan borsaya sahiptir.





CLOB modeli, büyük geleneksel finans kurumları için (kripto endüstrisinin daha yaygın olan AMM'sinden) çok daha çekici çünkü tarihsel olarak kullandıkları model bu.





CLOB aynı zamanda tüm likiditeyi bir araya toplayan, emir türleri ve bunların ayrıntı düzeyi üzerinde yüksek kontrol ile daha yüksek derecede derinlik ve daha düşük kayma sağlayan tek bir noktadır.





7. Teknolojik Gelişmeler

Ripple, sürekli olarak kripto endüstrisindeki standartların yanı sıra büyük geleneksel kuruluşlar ve hükümetlerin faaliyet göstermesi için talep edilen/gerekli olan standartlara ayak uyduran güvenilir, kurumsal düzeyde teknolojiler geliştirmektedir.





Şu anda, aşağıdaki gibi bir inovasyon hattı var: XLS-30'a göre geliştirilen bir AMM, yarı akıllı sözleşme programlanabilirliğine izin verecek Hooks sistemi (şu anda Bitcoin ekosisteminde kullanılan koşullu komut dosyalarına benzer), bir Çoklu EVM ve yan zincirlerin kullanımı, yeni kimlik çözümleri, zincir dışı işlemler için XLS standartları ve kullanılan programlama dilindeki iyileştirmeler dahil olmak üzere çeşitli ölçeklendirme çözümlerinden yararlanan zincir ekosistemi.

😞 Zayıf Yönler (Dahili) (Zararlı)

1. Destinasyon Etiket Sistemi

Bu, eski finans çevrelerinde yararları olan yeni bir tasarım olmasına ve diğer kripto projelerinde bulunmamasına rağmen, kripto yerlileri tarafından pek de saygı duyulan bir tasarım değil. XRP, tek bir adresin diğer kişiler adına fonları yönetmesine olanak tanıyan etiketlere sahip olduğu bir izleme/sahiplik hesabı sistemi kullanır.





XRPL'de tek bir adrese sahip olan ve tek bir adresin diğer kullanıcıların tüm XRP bakiyelerini aldığı/yönettiği merkezi bir borsa düşünün. Bitcoin veya Ethereum'da her kullanıcının kendi adresi varken, Ripple Ledger'da bir adres, diğer insanların XRP fonlarını yöneten bir banka haline gelebilir ve ağın kendi içinde mikro hiyerarşiler/federasyonlar oluşturabilir.





Bu, öz-egemenlikle ilgili baş ağrılarıyla uğraşmak istemeyen kullanıcılar için potansiyel olarak olumlu bir gelişme olsa da özgürlük maksimalistleri için bir tehlike işaretidir.





2. PoA (İlişkilendirme Kanıtı)

İşlemsel veya blok ödül teşvikleri olmayan kendi fikir birliği modellerini kullanmak şüphe uyandırıyor, birinin katılarak ne kazanması gerekiyor? Buradaki argümanın bir kısmı, yakma mekanizmasının sonuçta düğümler için değer tahakkukunu yönlendireceğidir.





Bu, benden çok daha gelişmiş bir psikolojik anlayışa sahip olan bir grup piyasa katılımcısına hitap eden geçerli bir model olabilir; ancak, bir kripto yerlisi açısından bakıldığında bu, daha yeni/daha az sermayeli aktörler için cazip görünmüyor ve elitlerin mülkiyeti güvence altına alabileceği, kullanıcıların ise kendi birliklerine körü körüne güvenmek zorunda olduğu başka bir modele dönüşebilir.

🧐 Fırsatlar (Harici) (Faydalı)

1. SEC Davası

Sektördeki herkes ABD Bölge Hakimi Analisa Torres'in kararının son sonucunu duydu. Açıkçası, bu herhangi bir savaşı kazanmaktan çok uzak, ancak bu, düzenleyici bir kuruluştan gelen entelektüel netliğin ilk sinyali oldu.





Kabul edilirse, onun kararı çok titiz ve yalnızca perakende yatırımcılar arasında borsalarda gerçekleşen XRP ile ilgili işlemleri ele alıyor, yine de XRP'nin Ripple'dan özel yatırımcılara sözleşmelerin menkul kıymet işlemleri olarak kullanılması yoluyla satışı konusunda yasal bir boşluk bırakıyor.





Bununla birlikte, uzun vadede bakıldığında, eğer Ripple bunu başarabilirse, yasal darbeden sağ kurtulabilir ve varlığını sürdürebilirse, bu sadece XRP için değil, tüm kripto endüstrisi için bir emsal teşkil edecek.





Sektörü yasal açıdan güçlendiren XRP, herkesin bildiği bir isim haline gelecek ve başına buyruk biri olarak sonsuza kadar onurlandırılacak.





2. Diğer Birçok Projeden Destek

Ripple piyasaya sürüldüğünde, sürekli olarak kripto maksimumlarından ve merkezileştirilmesiyle ilgili projelerden etkilenen çirkin bir ördek yavrusu gibiydi. On yıl sonra (evet, Ripple 10 yıldan fazla bir süredir ortalıkta), bu yaygara neredeyse sustu ve herkes, cesurca mücadele ettikleri yasal sorunların üstesinden gelmelerini desteklemek için Ripple'ın arkasında toplandı.





3. CBDC'lerde ~20 Ülkeyle Çalışmak

CBDC'ler kriptonun antitezi olsa da, dünya ekonomisine girişleri yakın ama kaçınılmaz. Burada, Ripple'ın markasının ve efsanevi ekibinin, CBDC'lerinin ihracı için XRPL'den yararlanmak üzere çok sayıda ülkeyle ilişkiler geliştirip gerekli adımları attığını görüyoruz. Bilinen ülkelerden bazıları Palau, Kolombiya ve Karadağ'dır.

😳 Tehditler (Dışarıdan) (Zararlı)

1. SEC Davası

Bu unsur, kazanıldığı takdirde hem bir fırsattır hem de işler gerçekten istenmeyen bir şekilde giderse sürekli olarak ortaya çıkan bir tehdittir. XRP'nin davayı tamamen kaybetmesi durumunda (her ne kadar hukuk sisteminin temelde süresiz olarak temyize gidebilme yeteneği göz önüne alındığında bu pek mümkün olmasa da) bu hem XRP'ye hem de bir bütün olarak sektöre büyük zarar verecektir.





Bu yalnızca ABD'nin yetki alanları ile ilgili olsa da (Ripple kadar akıllı ve iyi kaynaklara sahip bir proje, muhtemelen ABD gözetimi dışında varlığını sürdürmenin bir yolunu bulacaktır); ABD pazarına sahip olmak dünya parasının muazzam/çok büyük bir kısmıdır.

Götürmek:

Ripple mutlak bir Güç Merkezidir. Bunlar, ABD'de kriptoyla ilgili düzenleyici gelişmeleri izleyen herkes için bir kalite ışığı ve ilgi odağıdır. Proje kesinlikle son derece yüksek kalitede ve arkasında çalışan insanlar birinci sınıf.





Projenin teknolojisi ve geliştirilme ustalığı (genel finans ve teknoloji sektörleri açısından), birçok yeni çağ projesinin ders alması gereken bir şeydir.





Ripple'ın karşı karşıya olduğu herhangi bir yasal sorun olmasaydı, bunun çok daha ileride olacağını düşünmek mümkün olurdu; aynı zamanda, bir yandan iğrenç hukuk sistemiyle hokkabazlık yaparken bir yandan da onun amansız gelişimini (işletme ve teknoloji) görmek, onlara dijital endüstride (zaten güvence altına aldıkları) kalıcı bir yere sahip olma hakkını veriyor.

Çözüm:

Aslında kriptoyla ilk ilgilenmeye başladığımda dalgalanma karşıtı insanlardan biriydim. Bunun büyük bir kısmı benim olgunlaşmamışlığım, anlayış eksikliğim ve erdem arzum, ademi merkeziyetçiliğe olan ahlaki uyumumun işaretiydi.





O zamandan bu yana ve özellikle 2020'de başlayan XRP ile SEC arasındaki mücadelenin ışığında duruşum değişti. Her şeyden önce, merkeziyetsizliğin anlamı ve bunun kripto/finans alanına uygulanması artık çok daha somut hale geldi; projelerin merkezi olmayan bir yapıya sahip olması gerekmez; endüstri bunu yapar; Herhangi birinin herhangi bir şey önermesine izin verilmesi nedeniyle ademi merkeziyetçilik mevcuttur; Sistemleri "merkezi" olduğu için başka bir katılımcıyı dışarıda bırakmak akıllıca değildir; Aradığımız şey seçim özgürlüğüdür.





Ripple, Blackrock, Microsoft ve benzeri eski devasa şirketlerle eşanlamlı hale gelen bir isim olacak (Aynı türde şirketler olduklarını söylemiyorum; sadece kendi başlarına eşit derecede önemli olacaklarını söylüyorum) ).





XRP’ye yatırım yapar mıyım?





Şeyh.





Şöyle ifade edeyim;

Şu anda, bugün, Hayır.





Sektörün genelini güçlü bir satış dalgasının beklediğine inanıyorum ve son zamanlardaki fiyat hareketi ortalıkta dolaşan aşırı abartılmış paradan (yeni paranın gelmesinden değil) ibaret.





Ancak, doğru fiyat noktasında (belki ~ 0,50 $, evet, kesinlikle başka bir çanta alırdım). Kripto portföy tahsisinin %1 ila %3 aralığındaki bir şey göz ardı edilmiyor değil.

Bilmediğim bir şey biliyorsanız veya kayda değer bir şeyi kaçırmış olabileceğimi düşünüyorsanız, lütfen paylaşın, geri bildirimlerinizden çok memnun olurum.





Okuduğunuz için çok teşekkür ederim





Umarım bu yolculuğunuzda size iyi hizmet eder.





Uzun yaşa ve başarılı ol 🥂

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