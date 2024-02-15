Vabble: DAO ve Eğlencede Yeni Bir Paradigma





Blockchain teknolojisinin endüstrileri yeniden şekillendirdiği bir çağda, akıllı sözleşmelerin kullanılması yenilikçiliğin ön saflarında yer alıyor ve film ve eğlence ortamını dönüştürme kapasitesine sahip, bu sektör bozulmaya hazır.





Küresel eğlence endüstrisinin bir dönüm noktasında olduğu yaygın olarak kabul edilen bir konudur. Yeni filmler artık izleyicileri eskisi gibi cezbetmiyor, insanlar yayın abonelikleri için fazla para ödüyor ve Z Kuşağı ve daha genç olanlar, ortalama bir günde Netflix'ten ziyade TikTok'ta film izlemeye daha fazla zaman harcıyor. Şu soru ortaya çıkıyor: Akıllı sözleşmeler hem film yapımcıları hem de genç tüketiciler için daha iyi bir eğlence endüstrisi yaratılmasına nasıl katkıda bulunabilir?

Vabble'la tanışın

Vabble'a (teknik inceleme bağlantısı) derinlemesine bakıldığında, bu zorlukların çözümünde akıllı sözleşmelerin uygulanması açıkça ortaya çıkıyor. Ancak Vabble yalnızca bir akış hizmeti olmanın ötesine geçiyor; daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir eğlence endüstrisine doğru geçişi temsil ediyor.





Vabble, akıllı sözleşmeler ve topluluk yönetimi yoluyla filmler, belgeseller ve diziler dahil olmak üzere içeriğin dağıtımı ve paraya çevrilmesi üzerinde benzersiz şeffaflık ve kontrol sunar. Bu yaklaşım, topluluk odaklı gençlik arasında yankı buluyor ve film yapımcılarının ve stüdyoların, geleneksel endüstri bekçilerini atlayarak izleyicileriyle doğrudan bağlantı kurmasına olanak tanıyor.





İçerik yaratıcıları ile genç tüketiciler arasındaki bu doğrudan bağlantı, mevcut eğlence sektörü modelinden önemli bir evrime işaret ediyor ve daha adil ve daha ilgi çekici bir deneyim sağlıyor.

Vabble Staking: DAO Yönetişiminde Yeni Bir Paradigma



Vabble'ın yenilikçiliğinin kalbinde, 12'si Pazartesi günü başlatılan stake etme ve yönetişim platformu yatıyor. 12 saatten kısa bir süre sonra, dolaşımdaki arzın %13'ünü temsil eden 120 milyonun üzerinde VAB tokeni zaten stake edilmiş durumdaydı.





Vabble'ın DAO işlevi, dünya çapındaki insanların bir film, dizi veya belgeselin Vabble'ın yayın hizmetinde dağıtılıp dağıtılmayacağına karar vermesine olanak tanıdığından, esasen içeriğin yayınlanmak için yeterince yüksek kalitede olup olmadığına karar vermesine olanak tanıdığından, Vabble'ın gelecekteki başarısının anahtarıdır.





Vabble'ın staking planları dünyasında kendisini farklı kıldığı nokta, normalde tartışmalı bir fonksiyona yönelik benzersiz yaklaşımıdır. Vabble, kullanıcıların staking ödüllerini almak için DAO yönetimine aktif olarak katılmalarını gerektirerek geleneksel pasif gelir mekanizmalarını aşan bir katılımcı stake etme modeli geliştirdi. Bu, stake edenlerin devreye girmesi gerektiği anlamına gelir; aksi takdirde kilitlenme sürelerinin sonunda ödüllerini alamazlar.





Bu başlangıçta tuhaf görünse de Vabble'ın paydaşların aktif olarak dahil olmasını sağlamaya ve kullanıcıların yayın platformunda dağıtılan içerik türlerini doğrudan etkilemesini sağlamaya odaklandığı açıktır.

Stakerler İçerik Dağıtımını Nasıl Etkiler?

Vabble ekosisteminde stakerlar hangi içeriğin dağıtılacağına karar vermede kritik bir rol oynuyor. Katılımcı bir süreç aracılığıyla, stakerlar yeni içerik tekliflerine oy vererek yayın platformunun tekliflerini doğrudan etkiliyor.





Bu demokratik yaklaşım, içeriğin topluluğun tercihlerini yansıtmasını sağlayarak daha ilgili ve memnun bir izleyici kitlesine yol açar. Dahası, içerik oluşturucuları izleyicilerde yankı uyandıran içerik ürettikleri ve içerik oluşturma ve tüketim arasında verimli bir döngü oluşturdukları için ödüllendiriyor.





Vabble'ın Staking Modelini Anlamak

Vabble'ın adalet ve ölçeklenebilirlik temelinde tasarlanan staking modeli, hem stake büyüklüğüne hem de katılım seviyesine göre ödüllerin dinamik bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Bu model, daha büyük hisseleri, ödül havuzunun orantılı olarak daha büyük bir payı ile ödüllendirir ve tüm paydaşların DAO yönetimine aktif katılımını teşvik ederek dengeli ve katılımcı bir topluluğu teşvik eder.

Staking Ödülleri Hesaplamasının Pratik Örneği

Ödül dağıtım mekanizmasını açıklığa kavuşturmak için bir örnek ele alalım. İlk Vabble Staking Havuzunun 50.000.000 VAB tokeni tuttuğunu varsayalım. Bu havuz için belirlenen yıllık emisyon oranı %9'dur, bu da yılda 4.500.000 VAB token emisyon oranına veya ayda yaklaşık 374.850 VAB token'a karşılık gelir.





Senaryo:

Bahisinizden Önce: Havuzda toplam 1.000 VAB stake eden 100 kullanıcı var.

Bahis tutarınız: 1.000 VAB stake etmeye karar verirsiniz, bu da toplam stake edilen VAB miktarını ikiye katlayarak 2.000 VAB'a çıkarır.

Havuzun Sahipliği: Hissenizin hemen ardından, ödül havuzunun %50'sine sahip olursunuz; bu da size aylık ödüllerin %50'sini, bu durumda, havuzun aylık serbest bırakma oranı veya 374.850 göz önüne alındığında, ay için 187.425 VAB'yi alma hakkı verir.

Sonraki Değişiklik: Sizden sonra başka bir kullanıcı 2.000 VAB stake ederse, toplam stake edilen VAB 4.000 VAB'a çıkar. Havuz payınız %25'e düşerek aylık ödül hakkınız 93.712,5 VAB'a düşer. Havuz payınızı korumak için bahis pozisyonunuzu artırmalısınız.



Bu örnek, ödül dağıtımının değişken doğasını ortaya koymakta ve hem yatırdığınız tutarın hem de katılımınızın zamanlamasının önemini vurgulamaktadır.



Ödüllere Katılım Faktörü

Vabble'ın staking modelinin ayrılmaz bir yönü katılım faktörüdür. Bu özellik, ödülünüzü DAO içindeki faaliyetlerinize göre ayarlayarak oylama ve yönetime aktif olarak katılan stakerların ödüllerinin tamamını almasını sağlar.





Örneğin, 30 günlük stake süreniz boyunca 100 içerik dağıtım teklifi sunulursa, hak ettiğiniz ödüllerin %100'ünü almak için 100 teklifin tamamına oy vermeniz gerekir. Daha az teklife oy vermek ödülü orantılı olarak azaltır, teşvikleri aktif katılımla uyumlu hale getirir ve DAO'nun yönetişimine ve operasyonel etkinliğine katkıda bulunur.

Geleceğe Yönelik Yayın Vizyonu

Vabble'ın adil bir içerik dağıtım modeli oluşturmanın bir yolu olarak katılımcı stake etme yöntemini tanıtması, DAO yönetişiminin ve blockchain katılımının evriminde önemli bir sıçramaya işaret ediyor.





İçerik yönetimden geçtikten sonra, Snapchat ve Netflix'in bir melezi olan Vabble'ın yayın hizmetine dağıtılıyor ve genç nesillerin ilgisini çekmeye odaklandıklarını vurguluyor. Başka bir Netflix klonu piyasaya sürmek yerine Vabble, sosyal ve akış özelliklerini birleştirerek insanların video görüşmeleri veya yazılı sohbet yoluyla sorunsuz ve kusursuz bir deneyimle birlikte film izlemelerine olanak tanıdı.





Akış hizmeti ayrıca NFT'ler gibi farklı kripto varlık türleri için çeşitli yardımcı programları da entegre etti. Film yapımcısının dağıtımın DAO teklifi aşamasında verdiği kararlar, NFT'yi cüzdanlarında tutarak kullanıcıların hangi NFT koleksiyonlarını içerikleri ücretsiz olarak izlemek için kullanabileceğini belirlemesine olanak tanıyor.









Platform ayrıca Arkadaş Listeleri, DM'ler ve çok daha fazlası gibi özelliklere de sahiptir. Teknolojisi yenilikçi olmasına rağmen, aynı zamanda oldukça rekabetçi bir fiyata sahiptir ve özellikler ve Eşler Arası, İzleme Başına Ödeme akışı için ücretsiz bir model üzerinde çalışır.

Vabble eğlence sektörünü yeniden keşfedecek deneyime sahip mi?

Film dağıtım ortamı gelişmeye devam ederken, Vabble'ın kendisini blockchain tabanlı OTT akışında lider olarak konumlandırmasına yardımcı olacak doğru kişilere sahip olmak önemlidir. Geçen hafta Vabble, sektörün duayenleri Barry Chamberlain, Philip Groves ve Joanna Miles ile yeni ve güçlü bir anlaşmaya varıldığını duyurmanın heyecanını yaşadı. Bu dinamik üçlü, kritik bir anda Vabble'ın Danışma Kurulu'nda John C. Hall'a katılıyor ve geleneksel film dağıtım modellerini bozmaya hazırlanıyor.





John C. Hall, Universal Pictures'ın eski Dağıtım ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak engin deneyimini aktarıyor. Onlarca yıla yayılan kariyeri, büyük yapımlardan Oscar® kazananlarına ve gişe rekorları kıran hitlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan 408'den fazla sinema filmi üzerinde çalışmayı içeriyor.





CBS Studios International'ın eski Satış Başkanı Barry Chamberlain, satış, pazarlama ve karmaşık anlaşma müzakerelerindeki uzmanlığını her ortamda ortaya koyuyor ve medya endüstrisindeki çeşitli gelişmeler yoluyla milyarlarca dolarlık gelir elde etmede ve küresel operasyonları başarıyla yönetmede itici bir güç oldu.





IMAX belgeseli ASTEROID HUNTERS'ın yazarı ve yapımcısı ve eski Dünya Çapında Dağıtım Başkan Yardımcısı ve IMAX Corporation'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak yaptığı çalışmalarla tanınan Philip Groves, gişe rekorları kıran etkinlik filmlerinin dünya çapında IMAX ekranlarına getirilmesindeki etkisini getiriyor. IMAX belgesellerinin erişim alanını genişletme konusundaki kararlılığı sektörde yeni ölçütler belirledi.





Yönetim kurulunun uzmanlığını daha da güçlendiren kişi ise Entertainment One Kanada Tiyatro Pazarlaması eski Kıdemli Başkan Yardımcısı Joanna Miles'tır. Film endüstrisindeki yirmi yılı aşkın tecrübesiyle Joanna, Açlık Oyunları serisi ve John Wick serisi gibi önemli oyunların Kanadalı izleyicilere pazarlanmasında çok önemli bir rol oynadı. Film festivali yönetimi ve yetenek müzakerelerindeki kapsamlı geçmişi, Vabble'ın sektördeki konumunu daha da güçlendiriyor.





Vabble, çığır açan yaklaşımını dünya çapındaki film endüstrisi etkinliklerinde ve festivallerinde sergilemeye hazırlanıyor. Bu çabaların yanı sıra Vabble, yenilikçi yayın platformunun da yakında yayınlanacağını ve DAO'sunun 12 Şubat Pazartesi günü başlatılacağını duyurmanın heyecanını yaşıyor. Bu lansmanın beklentisiyle film yapımcıları, özellikle de bağımsız sektördekiler, içeriklerini dağıtmak için Vabble'ı kullanmaya davet ediliyor. Bu erken erişim, dağıtım ortamında ilerlemek isteyen içerik oluşturucular için düşük maliyetli, etkili bir alternatif sunuyor.





Vabble'ın Danışma Kurulunun bu stratejik genişlemesi, şirketin yolculuğunda yeni bir sayfa açarak, film dağıtımı paradigmalarını yeniden tanımlamayı ve blockchain'in eğlence endüstrisindeki rolünü yükseltmeyi vaat ediyor.





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Not: Bu basın bülteni yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Staking'e katılmak riskler içerir ve bireyler VAB DAO ekosistemine katılmadan önce araştırmalarını yapmalıdır.



