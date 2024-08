Vabble : un nouveau paradigme en matière de DAO et de divertissement

À une époque où la technologie blockchain remodèle les industries, le recours aux contrats intelligents est à la pointe de l’innovation, capable de transformer le paysage du cinéma et du divertissement, un secteur prêt à être bouleversé.





Il est largement reconnu que l’industrie mondiale du divertissement se trouve à un point critique. Les nouveaux films ne captivent plus le public comme autrefois, les gens paient trop cher pour les abonnements au streaming, et la génération Z et les plus jeunes passent plus de temps à regarder des films sur TikTok que sur Netflix au cours d'une journée moyenne. La question se pose : comment les contrats intelligents peuvent-ils contribuer à créer une meilleure industrie du divertissement pour les cinéastes et les jeunes consommateurs ?

Présentation de Vabble

En examinant en profondeur Vabble (lien du livre blanc), l'application des contrats intelligents pour relever ces défis devient évidente. Cependant, Vabble va au-delà du simple service de streaming ; cela représente un changement vers une industrie du divertissement plus inclusive et équitable.





Vabble offre une transparence et un contrôle inégalés sur la distribution et la monétisation du contenu, y compris les films, documentaires et séries, grâce à des contrats intelligents et à la gouvernance communautaire. Cette approche trouve un écho auprès des jeunes motivés par la communauté et permet aux cinéastes et aux studios de se connecter directement avec leur public, en contournant les gardiens traditionnels de l'industrie.





Ce lien direct entre les créateurs de contenu et les jeunes consommateurs marque une évolution significative par rapport au modèle actuel de l’industrie du divertissement, se traduisant par une expérience plus juste et plus engageante.

Vabble Staking : un nouveau paradigme dans la gouvernance du DAO



Au cœur de l'innovation de Vabble se trouve sa plateforme de staking et de gouvernance, lancée lundi 12. Moins de 12 heures plus tard, plus de 120 millions de jetons VAB étaient déjà mis en jeu, ce qui représentait 13 % de son offre en circulation.





La fonction DAO de Vabble est la clé de son succès futur, car elle permet aux utilisateurs du monde entier de décider si un film, une série ou un documentaire doit être distribué sur le service de streaming de Vabble, déterminant essentiellement si le contenu est d'une qualité suffisamment élevée pour être diffusé en streaming.





Là où Vabble se distingue dans le monde des systèmes de jalonnement, c'est par son approche unique de ce qui serait par ailleurs une fonction controversée. Vabble a innové un modèle de jalonnement participatif qui transcende les mécanismes de revenus passifs traditionnels en exigeant que les utilisateurs participent activement à la gouvernance du DAO pour recevoir leurs récompenses de jalonnement. Cela signifie que les parties prenantes doivent s'engager ; sinon, ils ne recevront pas leurs récompenses à la fin de leur période de verrouillage.





Bien que cela puisse paraître étrange au premier abord, il est clair que Vabble s'efforce de garantir que les parties prenantes sont activement impliquées et de s'assurer que les utilisateurs influencent directement les types de contenu distribués sur la plateforme de streaming.

Comment les acteurs influencent la distribution de contenu

Dans l'écosystème Vabble, les parties prenantes jouent un rôle essentiel dans la décision du contenu à distribuer. Grâce à un processus participatif, les parties prenantes votent sur les propositions de nouveaux contenus, influençant directement les offres de la plateforme de streaming.





Cette approche démocratique garantit que le contenu reflète les préférences de la communauté, conduisant à un public plus engagé et plus satisfait. De plus, il récompense les créateurs qui produisent du contenu qui trouve un écho auprès des téléspectateurs, créant ainsi un cycle vertueux de création et de consommation de contenu.





Comprendre le modèle de jalonnement de Vabble

Le modèle de mise de Vabble, conçu dans un souci d'équité et d'évolutivité, garantit une allocation dynamique des récompenses en fonction à la fois de la taille de la mise et du niveau de participation. Ce modèle récompense les enjeux plus importants avec une part proportionnellement plus grande du pool de récompenses et encourage la participation active de toutes les parties prenantes à la gouvernance du DAO, favorisant ainsi une communauté équilibrée et engagée.

Exemple pratique de calcul des récompenses de mise

Pour clarifier le mécanisme de distribution des récompenses, prenons un exemple. Supposons que le Vabble Staking Pool initial contienne 50 000 000 de jetons VAB. Le taux d'émission annuel fixé pour ce pool est de 9 %, ce qui correspond à un taux d'émission de 4 500 000 jetons VAB par an, soit environ 374 850 jetons VAB par mois.





Scénario:

Avant votre mise : le pool compte 100 utilisateurs pariant un total de 1 000 VAB.

Votre mise : vous décidez de miser 1 000 VAB, doublant ainsi le VAB total misé à 2 000 VAB.

Propriété du Pool : Immédiatement après votre mise, vous possédez 50 % du pool de récompenses, vous donnant droit à 50 % des récompenses mensuelles, en l'occurrence, 187 425 VAB pour le mois, compte tenu du taux de libération mensuel du pool soit 374 850.

Changement ultérieur : si un autre utilisateur mise 2 000 VAB après vous, le VAB total misé passe à 4 000 VAB. Votre part du pool tombe à 25 %, réduisant votre droit à la récompense mensuelle à 93 712,5 VAB. Pour conserver votre part du pool, vous devez augmenter votre position de mise.



Cet exemple démontre la nature fluide de la distribution des récompenses, soulignant l'importance à la fois de la taille de votre mise et du moment de votre participation.



Facteur de participation aux récompenses

Le facteur de participation fait partie intégrante du modèle de jalonnement de Vabble. Cette fonctionnalité ajuste votre récompense en fonction de votre activité au sein du DAO, garantissant que les parties prenantes qui participent activement au vote et à la gouvernance reçoivent toute l'étendue de leurs récompenses.





Par exemple, si 100 propositions de distribution de contenu sont présentées au cours de votre période de mise de 30 jours, vous devez voter sur les 100 propositions pour recevoir 100 % des récompenses auxquelles vous avez droit. Voter sur moins de propositions diminue proportionnellement la récompense, alignant les incitations sur la participation active et contribuant à la gouvernance et à l'efficacité opérationnelle du DAO.

Une vision du streaming pour l’avenir

L'introduction par Vabble du jalonnement participatif comme moyen de construire un modèle de distribution de contenu équitable marque une avancée significative dans l'évolution de la gouvernance DAO et de la participation à la blockchain.





Une fois que le contenu passe par la gouvernance, il est distribué au service de streaming de Vabble, qui est un hybride de Snapchat et Netflix, soulignant l'accent mis sur l'engagement des jeunes générations. Plutôt que de lancer un autre clone de Netflix, Vabble a combiné des fonctionnalités sociales et de streaming, permettant aux gens de regarder des films ensemble via des appels vidéo ou des discussions textuelles dans une expérience fluide et transparente.





Le service de streaming a également intégré divers utilitaires pour différents types d'actifs cryptographiques, tels que les NFT. Les décisions prises par le cinéaste lors de la phase de distribution de la proposition DAO leur permettent de préciser quelles collections NFT les utilisateurs peuvent utiliser pour regarder du contenu gratuitement, en détenant le NFT dans leur portefeuille.









La plate-forme propose également des fonctionnalités telles que les listes d'amis, les DM et bien plus encore. Bien que sa technologie soit innovante, son prix est également très compétitif et fonctionne sur un modèle freemium pour les fonctionnalités et le streaming Peer to Peer, Pay Per View.

Vabble a-t-il l’expérience nécessaire pour réinventer l’industrie du divertissement ?

Alors que le paysage de la distribution de films continue d'évoluer, il est important de disposer des bonnes personnes pour aider Vabble à se positionner comme le leader du streaming OTT basé sur la blockchain. La semaine dernière, Vabble était ravi d'annoncer un nouvel alignement puissant avec les vétérans de l'industrie Barry Chamberlain, Philip Groves et Joanna Miles. Ce trio dynamique rejoint John C. Hall au sein du conseil consultatif de Vabble à un moment critique, sur le point de bouleverser les modèles traditionnels de distribution de films.





John C. Hall apporte sa vaste expérience en tant qu'ancien vice-président exécutif de la distribution et du marketing chez Universal Pictures. Sa carrière, qui s'étend sur plusieurs décennies, comprend la collaboration sur plus de 408 sorties en salles, couvrant un large éventail de titres de franchise majeurs, de lauréats d'Oscar® et de succès à succès.





Barry Chamberlain, ancien président des ventes chez CBS Studios International , apporte son expertise en matière de ventes, de marketing et de négociations complexes sur tous les supports. Il a été une force motrice dans la génération de revenus de plusieurs milliards de dollars et a dirigé avec succès des opérations mondiales à travers diverses évolutions de l'industrie des médias.





Philip Groves, célèbre pour son travail en tant que scénariste et producteur du documentaire IMAX ASTEROID HUNTERS et ancien vice-président directeur de la distribution mondiale et vice-président directeur d' IMAX Corporation , apporte son influence en apportant des films événementiels à succès sur les écrans IMAX du monde entier. Son engagement à élargir la portée des documentaires IMAX a établi de nouvelles références dans l'industrie.





Joanna Miles, ancienne vice-présidente principale du marketing théâtral chez Entertainment One , Canada, renforce encore l'expertise du conseil d'administration. Avec plus de deux décennies d'expérience dans l'industrie cinématographique, Joanna a joué un rôle crucial dans la commercialisation de titres majeurs tels que la franchise The Hunger Games et la franchise John Wick auprès du public canadien. Sa vaste expérience dans la gestion de festivals de films et la négociation de talents renforce encore la position de Vabble dans l'industrie.





Vabble se prépare à présenter son approche révolutionnaire lors d'événements et de festivals de l'industrie cinématographique à l'échelle mondiale. Parallèlement à ces efforts, Vabble est ravi d'annoncer que sa plateforme de streaming innovante devrait bientôt être lancée et que son DAO a été lancé le lundi 12 février. En prévision de ce lancement, les cinéastes, notamment ceux du secteur indépendant, sont déjà invités à utiliser Vabble pour distribuer leur contenu. Cet accès anticipé offre une alternative peu coûteuse et efficace aux créateurs cherchant à naviguer dans le paysage de la distribution.





Cette expansion stratégique du conseil consultatif de Vabble marque un nouveau chapitre dans le parcours de l'entreprise, promettant de redéfinir les paradigmes de la distribution de films et d'élever le rôle de la blockchain dans l'industrie du divertissement.





Retrouvez plus d'informations sur Vabble's en visitant leur site internet, en suivant sur X, et en rejoignant leur communauté :

Remarque : Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Participer au jalonnement comporte des risques, et les individus doivent faire leurs recherches avant de s'engager dans l'écosystème VAB DAO