Dünyanın İlk Cep Telefonunun Fiyatı 4.000 Dolar

İlk cep telefonunun piyasaya sürülmesinden bu yana yarım yüzyıl geçmiş olmasına rağmen, modern toplum üzerindeki etkisi hala belirgindir.





3 Nisan 1973'te Motorola mühendisi Martin Cooper, ilk cep telefonu DynaTAC'ın yaratıldığını New York'taki basına duyurdu. Ağırlığı 2 kilogram, uzunluğu 23 santimetre olan cihazın yaklaşık 30 dakika boyunca konuşmayı kolaylaştırabildiği ve şarj edilmesinin ise yaklaşık 10 saat sürdüğü belirtildi. Her ne kadar telefon, modern akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında son derece ilkel olsa da, piyasaya sürülmesi artık her yerde bulunan bir sektörün başlangıcını işaret ediyordu.





DynaTAC , boyut, yetenek ve işlevler açısından gelişerek günlük yaşamımızda neredeyse gerekli cihazlar haline gelen modern cep telefonlarının yaratılmasına yönelik ilk adımdı. Bugün her yıl tahminen 1,5 milyar cep telefonu satılıyor.





İlk cep telefonu, şu anda Lenovo Grubunun bir parçası olan Motorola tarafından yaratıldı. 1973 yılında DynaTAC'ın piyasaya sürülmesi, Motorola'nın o zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki baskın telekomünikasyon devi olan AT&T'nin önüne geçmesini sağladı. O andan itibaren cep telefonu endüstrisi genişledi ve yeni bir iletişim ve teknoloji çağını başlattı.





İlk cep telefonunun piyasaya sürülmesinden bu yana yarım asır geçmesine rağmen toplum üzerindeki etkisi hala belirgindir. Her zaman bağlantıda kalabilme yeteneği, iletişim şeklimizi değiştirdi; çalışma, alışveriş yapma, öğrenme ve başkalarıyla etkileşim kurma şeklimizi dönüştürdü. Cep telefonu endüstrisi gelişmeye ve teknolojinin geleceğine öncülük etmeye devam edecek.





25 yıllık testin ardından ilk taşınabilir, çalışan telefonun yaratılması üç ay sürdü





Motorola'nın DynaTAC'ı mobil telefon tarihinde bir dönüm noktasıydı çünkü ilk kez kullanıcıların bir araca veya ağır bir evrak çantasına bağlanmadan hareket halindeyken telefon görüşmesi yapmasına olanak tanıdı. Buluşundan önce, telefonların mobil olabilmesi için hücre tabanlı bir bağlantıya ihtiyacı vardı, bu da onları hantal ve kullanışsız hale getiriyordu.





AT&T, 30 kilogramdan daha ağır arabalara takılan cihazlarla mobil telefonun geliştirilmesine öncülük etmiş olsa da, hizmeti yalnızca büyük şehirlerde veya otoyol koridorlarında mevcuttu ve öncelikle işyerlerini hedefliyordu. Ekipmanlar aracın bagajının büyük bir kısmını kaplıyordu ve aboneler santral operatörüyle konuşarak arama yapıyordu. 1948'de hizmetin 5.000 müşterisi vardı.





İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri birliklerin iletişim kurma ihtiyacı, ABD Ordusu tarafından kullanılan SCR-536 Handie-Talkie gibi mobil kablosuz teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etti. Bu cihaz tek elle tutulabilecek kadar küçük ve telefona benzeyen iki yönlü bir radyoydu.





İlk cep telefonu hizmetlerinde az sayıda büyük radyo kulesi kullanılıyordu; bu, büyük bir şehirdeki tüm abonelerin merkezi bir baz istasyonunu paylaştığı anlamına geliyordu; bu, evrensel bir cep telefonu hizmeti için iyi bir fikir gibi görünmüyordu. AT&T ve Motorola'daki mühendisler bu sorunun üstesinden gelmek için bir konsept üzerinde çalıştılar, ancak bunu doğru hale getirmek neredeyse otuz yıl sürdü.





Hatta AT&T ilk prototipini Motorola'dan önce yapmıştı, ancak onu pazara sunma fikrinden vazgeçti çünkü yalnızca 200.000 ila 300.000 müşteriden oluşan bir pazar olacağı ve bu da onu bir taşıyıcı için yaşanmaz hale getireceği tahmin ediliyordu.





Motorola mühendisi Cooper, DynaTAC üzerinde çalışmaya başladı ve onu yalnızca üç ay içinde çalışır duruma getirdi. Bununla birlikte, yüksek maliyeti (o zamanlar neredeyse 4.000 dolar) ve kısa özerkliği (sadece yarım saatlik bir arama için neredeyse 10 saatlik ücretlendirmeye ihtiyaç duyması) nedeniyle kitlelere sunulması bir on yıl daha alacaktı.





İlk cep telefonunun maliyeti 4.000 dolardı





Cooper, AT&T'deki meslektaşı ve rakibine, "Aradım ve ona 'Joel, seni bir cep telefonundan, gerçek bir cep telefonundan, elde taşınır, taşınabilir, gerçek bir cep telefonundan arıyorum' dedim" dedi.





Cooper, CNN'e verdiği röportajda görüşmenin çok kısa olduğunu söyledi. “Ne söylediğimi tam olarak hatırlamıyorum ama bir süre çok sessiz kaldı. Sanırım dişlerini gıcırdatıyordu. Çok kibardı ve aramayı sonlandırdı" dedi Cooper.





AT&T iş odaklı araç telefonlarına odaklanırken Motorola, daha sonra sıradan tüketicilere kolayca uyarlanabilecek daha hafif araçlar yaratmaya odaklandı. Sokaklarda devriye gezerken birbirleriyle konuşmak için taşınabilir bir telefona ihtiyaç duyan Chicago polis departmanından gelen bir talepten ilham aldılar.





Motorola'nın DynaTAC'ı, ilk ticari cep telefonu





1968'de ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), AT&T'den gerçek anlamda taşınabilir bir telefon yaratmak için UHF bandının bir kısmını kullanma planını sunmasını istedi. AT&T, hizmetini tüm cep telefonlarına genişletmek için hücresel bir mimari kullanmayı önerdi.





Ancak Motorola, AT&T'nin hücresel telefonda tekel sahibi olmasını engellemek için bağlantılarını harekete geçirdiğinde durum daha da gerginleşti. İşte o zaman Cooper ilk gerçek el telefonunu geliştirmek üzere görevlendirildi. Kişisel kablosuz cihaz vizyonu, Star Trek ve Kaptan James T. Kirk'ün iletişim cihazını kullanmasından ilham aldı.





“[1973'te] bir basın toplantımız vardı ve telefonu bu genç bayan gazeteciye verdim ve ona bir telefon görüşmesi yapmasını söyledim. O da 'Avustralya'daki annemi arayabilir miyim?' dedi. ve ben de "Elbette!" dedim. Ve o da bunu yaptı,” diye hatırladı Copper o günü.





Motorola yöneticileri Cooper'ın cep telefonu konsepti konusunda o kadar hevesliydi ki, herhangi bir parasal getiri elde edilmeden çok önce, 1973 ile 1983 yılları arasında 100 milyon dolardan fazla yatırım yaptılar.





1980 yılında Motorola, kişisel cep telefonlarının olanakları hakkında bir tanıtım videosu hazırladı.





Nihayet 21 Eylül 1983'te Motorola dünyanın ilk cep telefonunu pazarlamaya başladı. Cihazın büyük bir kısmı, telefonun kendisinden dört veya beş kat daha ağır olan bataryadan oluşuyordu. Daha sonra American Psycho ve Wall Street gibi filmler bu hantal, tuğla telefonu bir statü sembolü ve kültürel simge haline getirecekti.





Bunu takip eden adım, daha sonra araç telefonları için kullanılan mevcut küçük altyapının cep telefonu çağrılarını destekleyecek şekilde uyarlanmasıydı.





Cooper, CNN'e şunları söyledi: "Zorluk, o zamanlar tüm dünyayı kapsamak için yalnızca üç megahertz spektruma (beş TV kanalına eşdeğer) ihtiyaç duyduğumuz vaadiyle bir ağ oluşturmaktı."





Tuğladan akıllı telefona: mobil teknolojinin evrimi





Cooper'ın geleceğini düşünmediği şeylerden biri, dokunmatik ekran teknolojisinin yanı sıra uygulamaların ve kameraların eklenmesiydi. Akıllı telefonlarla ilgili olarak "Size şunu söylemeliyim ki, hayalperestler olarak tüm bunların bir araya getirilebileceğini asla hayal etmedik" dedi.

Şu anda 93 yaşında olan Cooper, herkesin kendi cep telefonuna erişebilmesi hayalinin, en çılgın beklentilerini bile aştığını anlatıyor.





"Aslında, gelecekte doğduğunuzda size bir telefon numarası verilecek ve cevap vermezseniz ölmüş olacaksınız diye bir şakamız vardı" diye espri yaptı.





Bu makale ilk olarak Stiven Cartagena tarafından The Tech Panda'da yayınlandı.