CredShields, OWASP'nin 2026 Akıllı Sözleşme Güvenliği Önceliklerine Katkıda Bulunuyor

Singapur, 17 Şubat 2026/CyberNewswire/-- OWASP Smart Contract Top 10 2026, 2025'te blockchain ekosistemlerinde gözlemlenen gerçek dünya exploit verilerinin yapısal analizinden geliştirilen bir risk öncelikleme çerçevesi. OWASP Akıllı Sözleşme Güvenliği Projesi Kripto protokolleri, 2025'te önemli akıllı sözleşme başarısızlıklarını devam ettirmeye devam etti ve işe yarayan desenler giderek ayrı hatalar yerine yapısal zayıflıklara işaret ediyordu. sıralamasının arkasındaki exploit model birleştirimi, dezavantajlı finans, çapraz zincir altyapısı ve yükseltilebilir sistemlerde gözlenen üretim olaylarından etkileşim ağırlıklı sinyalleri içerir. inançlar Protokol Eksikliği Görüntüleri 2026 Top 10 canlı ortamlarda tekrar tekrar görülen başarısızlık sınıflarını vurgulamaktadır: \n \n \n \n \n \n Erişim Kontrolü Yanlış Konfigürasyon İş mantığı değişmez başarısızlık Oracle bağımlılığı riski Flash Genişletme Güncelleştirme ve Proxy Exposure 2025 olaylarında saldırganlar sıklıkla: \n \n \n \n \n admin anahtarları Kırılgan hükümet izinleri Cross-chain zaman boşlukları Ekonomik model zayıflıkları Sözleşmeler tasarlandığı gibi yürütüldü, ancak karşıt koşullar gizli varsayımları ortaya koydu. Güvenlik yukarı doğru hareket etmelidir 2026 sıralaması, ekiplerin risk modellemeyi geliştirme yaşam döngüsüne daha önce entegre etmelerini teşvik eder, bunlardan bazıları şunlardır: \n \n \n \n \n \n Rol tabanlı izin doğrulama Yürüyüş Simülasyonu Oracle Bağımlılık Stres Testi Otomatik CI/CD uygulaması Invariant-Driven Tasarım İnceleme Bir denetimden geçmek yeterli değildir. üretim dayanıklılığı, dağıtmadan önce karşıt davranışları modellemek gerektirir. tehdit modelini genişletmek 2025'in en büyük kayıplarının bazılarının operasyonel saldırı vektörlerinden kaynaklandığını kabul ederek, yayın aynı zamanda hükümet kötüye kullanımı, çok sayıda kompromis ve altyapı düzeyinde tehditleri kapsayan Alternate Top 15 Web3 Attack Vectors'ı da içeriyor. Tüm OWASP Akıllı Sözleşme Top 10: 2026 çerçevesi ve destek verileri OWASP Akıllı Sözleşme Güvenliği Projesi aracılığıyla kullanılabilir. OWASP hakkında Akıllı Sözleşme Güvenliği Projesi, geliştiricilerin ve güvenlik ekiplerinin yaygın blok zayıflıklarını anlamalarına ve hafifletmesine yardımcı olmak için pratik çerçeveler geliştirmektedir. Açık Dünya Uygulama Güvenliği Projesi (OWASP) CredShields Hakkında Güvenlik araştırma ve ürün şirketi, akıllı sözleşme ve blockchain altyapısının dayanıklılığı güçlendirmeye odaklanmıştır.SolidityScan ve Web3HackHub dahil olmak üzere platformları aracılığıyla, CredShields, dağıtmadan önce zayıflıkları tespit etmelerine yardımcı olmak için exploit istihbarat, otomatik güvenlik açığı tespiti ve yapısal risk modellerini sağlar. inançlar İletişim inançlar market@credshields.com Hakkında Bilgi \n \n Bu hikaye, HackerNoon'un Business Blogging Programı kapsamında Cybernewswire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı. \n \n Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimleri spekülatif, karmaşık ve yüksek riskler içerir. Bu, yüksek fiyat volatilitesi ve başlangıç yatırımınızın potansiyel kaybı anlamına gelebilir. Finansal durumunuzu, yatırım amaçlarınızı ve herhangi bir yatırım kararı almadan önce bir finansal danışmanla görüşmelisiniz. HackerNoon editör ekibi sadece hikayeyi dilbilgisi doğruluğu için doğruladı ve finansal durumun doğruluğunu, güvenilirliğini veya tamamlamasını onaylamaz veya garanti etmez. Bu makalede belirtilen bilgileri kullanın. #DYOR