CredShields는 OWASP의 2026 스마트 계약 보안 우선 순위에 기여합니다.

싱가포르, 2026년 2월 17일/CyberNewswire/-- OWASP Smart Contract Top 10 2026은 2025년 블록체인 생태계에서 관찰된 실시간 채용 데이터의 구조화된 분석을 통해 개발된 위험 우선화 프레임워크입니다. OWASP 스마트 계약 보안 프로젝트 암호화 프로토콜은 2025 년에 계속해서 중요한 스마트 계약 실패를 경험했으며, 악용 패턴은 점점 고립 된 버그보다는 구조적 약점을 지적합니다. 순위 뒤에 있는 엑스플리트 패턴 집합을 이끌었고, 분산 금융, 크로스 체인 인프라 및 업그레이드 가능한 시스템을 통해 관찰된 생산 사건에서 영향을 미치는 신호를 통합했습니다. 신뢰성 프로토콜 실패 패턴(Protocol Failure Pattern) 2026 Top 10은 라이브 환경에서 반복적으로 관찰되는 실패 클래스를 강조합니다. \n \n \n \n \n \n 액세스 제어 잘못된 구성 비즈니스 논리 invariant failure Oracle 의존성 위험 Flash 대출 확장 업그레이드 및 프록시 노출 2025 사건에서 공격자는 종종 악용 : \n \n \n \n \n admin keys 취약한 정부 허가 크로스 체인 타이밍 격차 경제적 모델의 약점 설계되었지만 적대적인 조건으로 실행된 계약은 숨겨진 가정들을 노출시켰다. 안전은 위로 움직여야 한다 2026 순위는 팀이 다음을 포함하여 개발 생애주기 초기에 위험 모델링을 통합하도록 권장합니다. \n \n \n \n \n \n 역할 기반 허가 검증 업그레이드 경로 시뮬레이션 Oracle 중독성 스트레스 테스트 자동 CI/CD 집행 Invariant-Driven Design 리뷰 보기 생산 저항성은 배포 전에 적대적 행동을 모델링해야 한다. 위협 모델 확장 2025 년 가장 큰 손실 중 일부는 운영 공격 벡터에서 비롯된다는 것을 인식하면서, 이 릴리스에는 통제 오용, 멀티시그 타협 및 인프라 수준의 위협을 다루는 Alternate Top 15 Web3 Attack Vectors도 포함되어 있습니다. 전체 OWASP Smart Contract Top 10: 2026 프레임워크 및 지원 데이터는 OWASP Smart Contract Security Project를 통해 이용할 수 있습니다. OWASP에 관하여 그것의 스마트 계약 보안 프로젝트는 개발자와 보안 팀이 일반적인 블록체인 취약성을 이해하고 완화하는 데 도움이 실용적인 프레임 워크를 개발합니다. Open Worldwide Application Security Project (OWASP)에 대한 리뷰 보기 CredShields에 관해 보안 연구 및 제품 회사는 스마트 계약 및 블록체인 인프라의 저항성을 강화하는 데 중점을 둡니다.SolidityScan 및 Web3HackHub를 포함한 플랫폼을 통해 CredShields는 착취 정보, 자동 취약점 감지 및 구조화된 위험 모델링을 제공하여 개발 팀이 배포 전에 약점을 식별하는 데 도움이됩니다. 신뢰성 연락처 신뢰성 마케팅@credshields.com \n \n 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 Cybernewswire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다. 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그에서 Cybernewswire에 의해 언론 발표로 게시되었습니다. 프로그램 프로그램 \n \n 이 문서는 정보 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 암호화폐는 추측적이며 복잡하며 높은 위험을 감수합니다. 이것은 높은 가격 변동과 초기 투자의 잠재적 손실을 의미 할 수 있습니다. 귀하의 재정 상황, 투자 목적을 고려해야하며 투자 결정을 내리기 전에 재무 자문자와 상담해야합니다. HackerNoon 편집 팀은 문법적 정확성을 위해서만 이야기를 확인했으며 정확성, 신뢰성 또는 완전성을 보증하거나 보장하지 않습니다. 이 기사에서 언급 한 정보. #DYOR 이 문서는 정보 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 암호화폐는 추측적이며 복잡하며 높은 위험을 감수합니다. 이것은 높은 가격 변동과 초기 투자의 잠재적 손실을 의미 할 수 있습니다. 귀하의 재정 상황, 투자 목적을 고려해야하며 투자 결정을 내리기 전에 재무 자문자와 상담해야합니다. HackerNoon 편집 팀은 문법적 정확성을 위해서만 이야기를 확인했으며 정확성, 신뢰성 또는 완전성을 보증하거나 보장하지 않습니다. 이 기사에서 언급 한 정보. #DYOR