Coinshift csUSDL'yi Başlatıyor, Stratejik Ortaklıkları Duyuruyor

**ABU DHABI, BAE, 21 Kasım 2024/Chainwire/--**Onchain hazine yönetiminde önemli bir isim olan Coinshift, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için ödül fırsatlarını, güvenliği ve şeffaflığı optimize etmek üzere tasarlanmış bir likit borç verme tokeni (LLT) olan csUSDL'yi piyasaya sürdü. Duyuru, DAO'lar ve onchain işletmeler için ücretsiz olarak sunulan ödeme ve muhasebe hizmetlerini entegre eden yeni Coinshift Business'ın piyasaya sürülmesinin ardından geldi.





Yenilikçi hazine ürünü - Coinshift'in ilk ürünü - Paxos International tarafından ihraç edilen yeni nesil, RWA destekli bir sabit para birimi olan USDL tarafından destekleniyor. Getiriyi doğrudan kullanıcılara aktarmasıyla dikkat çeken USDL'nin benzersiz özellikleri arasında ADGM'de FSRA düzenlemesi, aylık denetlenen raporlarla desteklenen şeffaflık ve ABD Hazine Bonoları ve nakit benzerlerinde tutulan rezervler yer alıyor. csUSDL, PayPal'ın sabit para birimi PYUSD gibi önemli RWA projelerinde geliştirilen Paxos uzmanlığından yararlanarak kullanıcılara DeFi borçlanma ve borç verme protokollerine bağlanarak ek potansiyel ödüller sunuyor.





Coinshift'in yeni LLT'si, csUSDL'nin aracılar olmadan borç verme getirilerinden ve rekabetçi borçlanma oranlarından faydalanmasını sağlayan, muhafaza dışı protokolü olan yükselen bir kategori lideri olan Morpho üzerine inşa edilmiştir. Morpho'nun temel ürünündeki mevduatlar, kripto varlıklarda 2 milyar doları aşmaktadır.

Stratejik ortaklardan oluşan güçlü bir ağa ek olarak, csUSDL kasaları Steakhouse Financial tarafından yönetilmektedir. Stablecoin uzmanları, Lido ve Arbitrum gibi önde gelen zincir içi şirketler ve DAO'ların yanı sıra MakerDAO ile birlikte çalışmakta ve burada token sahiplerine USDS'nin 2 milyar dolarlık hazine programının yönetimi konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.





Coinshift kurucusu ve CEO'su Tarun Gupta, "Hiçbir birey veya kuruluş, ödül oranları veya düzenleyici uyumluluk gibi sabit coin özellikleri arasında uzlaşmak zorunda kalmamalı," diyor. "csUSDL ile, blockchain ekosisteminin tüm potansiyelinden yararlanmanın bir yolunu bulduk: güvenlik, şeffaflık, kendi kendine saklama ve birlikte çalışabilirlik. Kullanıcıların artık likidite ve getiri arasında seçim yapmasına gerek yok."





csUSDL, daha geniş DeFi ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir. Kullanıcılar, Coinshift, Morpho ve diğer ortaklardan token teşviklerine erişme fırsatlarına sahiptir. Gelecekteki planlar arasında, kullanıcıların seçili DeFi platformlarındaki stratejiler aracılığıyla potansiyel kazançlarını artırmalarını sağlamak yer almaktadır.





Yeni LLT, şirketin mükemmel kullanıcı deneyimi ve düşünceli tasarıma olan devam eden bağlılığını yansıtan Coinshift'in platformu üzerinden erişilebilir. Gupta, "Güvenli, likit kredi vermenin yeni bir dönemi" diyor.





Coinshift'in projeksiyonlarına göre, csUSDL sahipleri %10'a kadar yıllık getiri görebilir. Şirket, token ödülleri ve DeFi ve ortak programlarla desteklenen potansiyel APY'nin, bireysel kullanıcının katılımına ve risk profiline göre bu sayıyı çok aşabileceğini söylüyor.

Coinshift'in açıklanan misyonu, kullanıcılar için sürdürülebilir, uzun vadeli büyümeyi sağlamak amacıyla RWA'ların değerini DeFi'ye taşımaktır.





CEO, “csUSDL’nin işletmeler ve DAO’lar için de hazine stratejilerinin önemli bir bileşeni haline geleceğini öngörüyoruz” diye ekliyor.





Kullanıcılar csUSDL'yi şu adreste keşfedebilirler: coinshift.global

Coinshift Hakkında

2021'den beri, Madeni para değişimi Güvenli hesaplarda 1 milyar dolar yönetiyor ve kuruluşların 1 milyar dolarlık ödemeleri desteklemesine yardımcı oldu. Zincir içi hazine yönetiminde köklü bir lider olan Coinshift'in iş platformu, Aave, Starknet, Gitcoin, UMA ve Zapper dahil olmak üzere 300'den fazla kuruluş tarafından kullanılıyor. Coinshift, csUSDL ile DeFi ve RWA vizyonunu ve uzmanlığını hem bireylere hem de kurumlara getiriyor ve tüm kullanıcıların sermayelerinin kontrolünü ele geçirmelerini ve potansiyel kazançlarını en üst düzeye çıkarmalarını sağlıyor. Coinshift, Tiger Global, Sequoia, ConsenSys ve Polygon'dan gelen yatırımlarla destekleniyor.

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İşletme Başkanı

Tom Albrecht

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Bu hikaye HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada



