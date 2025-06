Chaindots, Sorintellis ve WISE.MARKET ile tanışın: Haftanın HackerNoon Startupları

Merhaba hackerlar!

Haftanın Başlangıçlarına Hoşgeldiniz!

Her hafta, HackerNoon ekibi, başlangıç şirketlerimizin bir listesini vurguluyor.Yılın Başlangıçları DatabaseBu start-uplar kendi kategorilerinde veya bölgelerinde en iyilerden biri olarak aday gösterilmiştir.

Bu sefer, 3 büyük startup sunmaktan gurur duyuyoruz:zincirleriveSorunlarveEtiket: Pazar.





Startup Hikayenizi Bugün Paylaşın!

Haftanın başlangıcı ile tanışın!

Şirketler için risk yönetimi son derece önemlidir, ancak genellikle göz ardı edilmektedir; Chaindots bunu değiştirmek için buradadır. Sizin due diligence yapmak emin olmak için çok sayıda ürün var. Ürünler gibi yüksek riskli müşterilere daha yakından bakmanızı sağlayan Client Enhanced Due Diligence ve küresel iş müşterilerini doğrulamanızı sağlayan Know Your Business ürünü.





Çanakkale’de aday gösterildiSoftware GeliştirmeveIT HizmetleriveWEB Geliştirmekategorilerinde yer aldı ve ilk sıradaDelaware, ABDBu bölge.





AI'nin pek çok iyi kullanım vakası vardır, ancak birçok insanın bilmediği bir kullanım vakası ilaç endüstrisidir ve Sorintellis gibi şirketler, müşterilerin daha iyi bir ilaç portföy yönetimine sahip olmalarına yardımcı olmak için AI'yi kullanarak, yükü önde tutuyor.





Sorintellis’e aday gösterildiBioteknolojiveAraştırmaveSağlık TeknolojisiBaşlangıç ve Başlangıç YılındaMontreal, Quebec ve Kanada.





Şirketler için tedarik zincirleri bulmak zor olabilir, ancak Wise Market'in AI güçlendirilen yeni nesil platformu, bunları merkezi hale getirerek bunu değiştirebilir.





Akıllı piyasa yılın başlangıcı olduDelaware City, Amerika Birleşik DevletleriÜlke olarak da adlandırılmıştır ve aynı zamandaMesajlaşma & İletişimvehizmetlerivebloglamaKategoriler için





HackerNoon'un Haftanın Başlangıçları'nda tanıtılmak ister misiniz?

Business Blogging Programımız ile başlangıç hikayenizi paylaşın!





HackerNoon’un İş Blog ProgramıBunlardan biri deBirçok YöntemMarkalara erişimlerini arttırmalarına ve doğru kitleye bağlanmalarına yardımcı oluyoruz.Bu program, şirketlerin markanın farkındalığını arttırmak ve SEO yetkisini geliştirmek için HackerNoon'da doğrudan içerik yayınlamalarını sağlar.





Here's what you get:

Web sitenize geri bağlantılar (evet, CTA dahil)

Logo, intro, call-to-action ve social ile kişiselleştirilmiş bir Tech Company Haber Sayfası

Hikayenizi parlatmak için tam editör desteği

HackerNoon ve sosyal medya promosyonlarında birçok kalıcı yerleştirme

Öyküler ses formatına dönüştürülmüş ve sesli RSS akışları aracılığıyla dağıtılmıştır

Global ulaşım için 12 dilde otomatik çeviri

Marka ayrıca kanonik bağlantılar aracılığıyla alan yetkisini ve SEO'yu kazanır ve hikaye daha iyi organik keşfedilebilirlik için 8 farklı ilgili anahtar kelime / etiket sayfasında dağıtılır.

Startup Hikayenizi Bugün Paylaşın!

HackerNoon’un Yılın Başlangıçları

2024 Yılının BaşlangıcıHackerNoon’un başlangıç, teknoloji ve yenilik ruhunu kutlayan önde gelen topluluk girişimidir. Üçüncü iterasyonunda, prestijli İnternet Ödülü, tüm şekillerde ve boyutlarda teknolojik başlangıçları tanır ve kutlar. Bu yıl, 4200+ şehir, 6 kıtada ve 100+ endüstride 150.000’den fazla varlık, yılın en iyi başlangıçlarından biri olmak için mücadeleye katıldı! Son birkaç yılda milyonlarca oy verildi veBirçok hikayeBu gelişen ve gelişen projelerle ilgili yazılar yazıldı.





Kazananlar birSerbest röportajHacker ve birEvergreen Teknoloji Haberlerisayfası .





Bizi ziyaret edinFAQ HakkındaDaha fazlasını öğrenmek için sayfa





Tasarım varlıklarımızı indirinburda.





Merch Shop’un Yılın Startuplarını İzleyinburda.





HackerNoon’un Yılın Başlangıçları, diğerlerinden farklı olarak bir marka geliştirme fırsatıdır. Hedefiniz marka farkındalığı ya da liderlik üretimi olsun, HackerNoon’unKurtarılmış paketlerPazarlama sorunlarınızı çözmek için.Daha fazlasını öğrenmek için bizimle bir randevu alın!



