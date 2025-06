Conoce a Chaindots, Sorintellis y WISE.MARKET: HackerNoon Startups de la Semana

¡Hola hackers!

Cada semana, el equipo de HackerNoon destaca una lista de startups de nuestroStartups de la base de datos del añoEstas startups han sido nominadas como una de las mejores en su respectiva categoría o región.

Esta vez, estamos orgullosos de presentar 3 grandes startups:Cadenas, deSorrento, ySiguiente.mercado.





La gestión de riesgos para las empresas es extremadamente importante, pero a menudo se descuida; Chaindots está aquí para cambiar eso.Tienen muchos productos para asegurarse de que usted está haciendo su diligencia debida.Productos como la diligencia debida mejorada del cliente, que le da una mirada más de cerca a los clientes de alto riesgo, y el producto Know Your Business, que le permite verificar a los clientes empresariales globales.





Chaindots fue nombrado en laDesarrollo Software, deServicios IT, yDesarrollo webcategorías, y logró el primer lugar en elDelaware, Estados Unidosde la región.





La IA tiene muchos casos de buen uso, pero uno de sus casos de uso que muchas personas pueden no ser conscientes es en la industria farmacéutica, y empresas como Sorintellis están liderando la carga, utilizando la IA para ayudar a los clientes a tener una mejor gestión de cartera farmacéutica.





Sorintellis fue nombrado en laBiotecnología, deInvestigación, yTecnología sanitariacategorías y fue coronado Startup del Año enMontreal, Quebec, Canadá.





Las cadenas de suministro para las empresas pueden ser difíciles de descubrir, pero la plataforma de próxima generación de Wise Market, impulsada por la IA, puede cambiar eso centralizándolas.





El mercado inteligente fue el estreno del año enCiudad de Delaware, Estados Unidosciudad, y fue nombrado en laMensajes & Comunicaciones, deEl Servicio, yBlogslas categorías.





