BlockchainFX, Bitcoin Hyper ve Küçük Pepe ile En İyi Kripto Ön Satışında 5 Milyon Doları Geçti

BlockchainFX şimdi Bitcoin Hyper ve Little Pepe gibi diğer ön satışları hala hızı takip ederken, 5,2 milyondan fazla dolar topladı. yatırımcıların ilgi hızlanarak, bu projeler arasındaki boşluk hızla genişliyor. Zamanın her şey olduğu bir pazarda, fiyat eğriliğinin yükselmeden önce girilmesi tüm fark yaratabilir.BlockchainFX'in mevcut satış öncesi aşaması, birçok analistin nadir bir yeraltı fırsatı olarak adlandırdığı şeyi sunar, gerçek bir utility platformu ve büyük bir yükseliş potansiyeli birleştirir. BlockchainFX Ön Satış Sınırlarını Kırıyor Bu yeni nesil ticaret süper uygulaması DeFi'yi geleneksel finansal piyasalarla bağlar, kullanıcıların kripto, hisseler, forex, ETF'lere ve daha fazlasına erişmesini sağlar, hepsi tek bir yerde. niş borsalarıyla dolu bir manzara içinde, BlockchainFX, kullanıcıya tam varlık kontrolünü geri veren gerçek bir tek çözüm olarak ortaya çıkar. BlockchainFX Hakkında BlockchainFX Hakkında Şu anda, $BFX $0.019'da satışa sunuluyor, başlangıç fiyatı $0.05'a ayarlanmıştır.Analistler, benzersiz piyasa konumuna ve çeşitli varlık teklifleri sayesinde piyasadan sonra 5 $'a ulaşabileceğini öngörüyor.Bu sadece spekülasyon değil - BlockchainFX zaten "2025'in En İyi Yeni Kripto Ticaret Uygulaması" olarak taçlandırıldı ve şu ana kadar satışa katılan 4.700'den fazla kişiye sahip. Herhangi bir piyasa koşulunda 500x potansiyel Tek bir varlık sınıfına veya piyasa eğilimine bağlı platformlardan farklı olarak, BlockchainFX'in birçok varlık türünde hem uzun hem de kısa pozisyonlar sunma yeteneği, boğa ya da ayı piyasalarında gelişebileceği anlamına gelir. Şunu düşünün: Mevcut $0.019 fiyatında, $5,000 yatırım 263.157 BFX tokenini güvence altına alacaktır. promosyon kodu, yatırımcılara 342.104 token vererek% 30 oranında arttırır. başlangıç fiyatında ($0.05), bu zaten $17,105 değerinde - daha geniş bir pazara bile girmeden önce 3.4x geri dönüş. Blok 30 Blok 30 Bu tür rakamlarla, BlockchainFX'in en iyi kripto satış öncesi konuşmasını neden domine ettiğini açıkça görüyoruz. ek olarak, BFX'in 100+ dolarını satın almak otomatik olarak yatırımcıları 500.000 $ Gleam hediyeye hak kazandırır - şimdi harekete geçmek için başka bir neden. Bitcoin Hyper - Bitcoin'e Uygulama Oluşturma Bitcoin Hyper, modern blockchain performansını ve programlanabilirliğini Bitcoin ekosistemine güvenliği veya merkezleştirilmesini tehlikeye atmadan getirmeyi amaçlamaktadır. Bitcoin, değer depolama için altın standart olarak kalırken, daha yeni zincirlerin kullanışlılığından yoksundur. Bitcoin Hyper, BTC'yi hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için daha çok yönlü hale getirmek için bunu değiştirmeye hazırlanıyor. Şu anda en düşük fiyatlarından bazılarında satışa sunulan $HYPER, kabul hızlanırsa güçlü bir hareket için konumlandırılabilir. fiyat tahminleri 2025'in sonuna kadar 2.434% kadar yükselebilir, $0.32'e ulaşabilir - ancak hala bir spekülatif bahistir ve şu anda, genel yatırımcı çekiminde BlockchainFX'in arkasında duruyor. e - Meme Coin Layer 2 hızını karşılamaktadır Little Pep Little Pepe'nin komik bir ismi olabilir, ancak yaklaşımının hepsi iş. Özel bir Ethereum Layer 2 üzerine inşa edilmiştir. $LILPEPE, hızlı, düşük maliyetli işlemler için tasarlanmıştır ve tam bir merkezleşme sağlar. Bu altyapı-ilk yaklaşım, yalnızca viral hypeye dayanan meme paralarından bir avantaj sağlayabilir. Pre-sale alıcılar şu anda $ 0,0019'da token alabilirler, proje başlatıldıktan sonra hızı kazanırsa ucuz görünebilecek bir seviye. yine de, BlockchainFX'in geniş kullanışlılığı ve ticaret çok yönlüğüne kıyasla, Little Pepe, meme kültürünü blok zinciri verimliliği ile karıştırmak isteyenler için daha fazla bir niş oyunudur. Pencereler açık kalmayacak This gibi fırsatlar Nadiren uzun süre radar altında kalır. 5.2 milyon doların üzerinde yükseltilen, hızla büyüyen bir yatırımcı tabanı ve henüz iki centin altında bir satış öncesi fiyatı ile, hayat değiştiren giriş noktaları için pencere daralıyor. En son araştırmalara dayanarak, şu anda izlemek için en iyi kripto satış öncesi BlockchainFX ve BLOCK30 bonus kodu ve $ 100+ satın alma için 500.000 $ hediye seçeneği ile, eylem için teşvikler her zamankinden daha güçlü. BlockchainFX Hakkında BlockchainFX Hakkında Binance düzeyinde bir sonraki patlama zaten hareket halinde olabilir ve $BFX dağıtımını güvende tutanlar artık başarı hikayesini daha sonra anlatacaklardır. Bu hikaye, HackerNoon'un Business Blogging Programı kapsamında Kashvi Pandey tarafından bir yayın olarak dağıtıldı.