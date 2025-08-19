BlockchainFX prelazi 5 milijuna dolara u vrhunskoj kriptografskoj pretprodaji s Bitcoinom Hyper i Little Pepe

BlockchainFX je sada prikupio više od 5,2 milijuna dolara, ostavljajući druge predprodaje kao što su Bitcoin Hyper i Little Pepe još uvijek lovi svoj momentum. Trenutačna faza predprodaje BlockchainFX-a nudi ono što mnogi analitičari nazivaju rijetkom zemaljskom mogućnošću, kombinirajući platformu u stvarnom svijetu s ogromnim potencijalom za uspon. BlockchainFX krši ograničenja pretprodaje nije samo još jedno ime u vrhunskim kripto pretprodajama - to je najdisruptivniji natjecatelj godine. Ova super aplikacija za trgovanje sljedeće generacije povezuje DeFi s tradicionalnim financijskim tržištima, dajući korisnicima pristup kripto, dionicama, forexu, ETF-ima i još mnogo toga, sve na jednom mjestu. BlockchainFX BlockchainFX U ovom trenutku, $BFX je u predprodaji na $0.019, s lansirnom cijenom postavljenom na $0.05 Analitičari predviđaju da bi mogao dostići $5 nakon lansiranja, zahvaljujući svojoj jedinstvenoj poziciji na tržištu i raznolikoj ponudi imovine.To nije samo špekulacija - BlockchainFX je već proglašen "Najboljom novom aplikacijom za trgovanje kriptovalutama 2025. godine" i do sada se pohvali više od 4.700 sudionika u predprodaji. 500x potencijal u svim tržišnim uvjetima Za razliku od platformi vezanih uz jednu klasu imovine ili trend na tržištu, BlockchainFX-ova sposobnost da ponudi i duge i kratke pozicije na više vrsta imovine znači da može uspjeti na tržištima bikova ili medvjeda. Razmotrite ovo: po trenutnoj cijeni od 0,019 dolara, ulaganje od 5000 dolara osiguralo bi 263.157 BFX žetona. Promo kod povećava to za 30%, dajući ulagačima 342.104 žetona. Na početnoj cijeni ($0.05), to je već vrijedno $17,105 - 3.4x povrat prije nego što šire tržište čak uđe. BLOCK30 Blok 30 S takvim brojevima, jasno je zašto BlockchainFX dominira glavnim razgovorom o pretprodaji kriptovaluta.Plus, kupnja $ 100 + BFX automatski kvalificira ulagatelje za $ 500,000 Gleam giveaway - još jedan razlog za djelovanje sada. Bitcoin Hyper - Izgradnja korisnika u Bitcoin Bitcoin Hyper nastoji donijeti suvremene blockchain performanse i programabilnost u Bitcoin ekosustavu bez ugrožavanja njegove sigurnosti ili decentralizacije. Dok Bitcoin ostaje zlatni standard za skladište vrijednosti, nedostaje korisnost novijih lanaca. Trenutno u predprodaji po nekim od najnižih cijena ikad, $HYPER bi mogao biti pozicioniran za snažan potez ako se usvajanje ubrza.Cijene predviđanja sugeriraju da bi se moglo povećati za čak 2,434% do kraja 2025. godine, pogodivši 0,32 $ - ali to je još uvijek špekulativna stava, a trenutno, zaostaje za BlockchainFX u ukupnom privlačenju ulagača. e - Meme Coin susreće Layer 2 Speed Little Pep Little Pepe može imati smiješno ime, ali njegov pristup je sve poslovanje. Izgrađen na posvećenom Ethereum Layer 2, $LILPEPE je dizajniran za brze, niske troškove transakcija, a zadržavajući punu decentralizaciju. Kupci prije prodaje trenutačno mogu pokupiti žetone na $ 0,0019, razinu koja bi mogla izgledati jeftino ako projekt dobije nagon nakon lansiranja. ipak, u usporedbi s BlockchainFX-ovim širokim korisništvom i sveobuhvatnošću trgovanja, Little Pepe ostaje više niša za one koji žele miješati kulturu meme s blockchain učinkovitosti. Prozor neće ostati otvoren This Mogućnosti poput S više od 5,2 milijuna dolara podignutih, brzo rastućom bazom ulagatelja i cijenom predprodaje još uvijek ispod dva centa, prozor za ulazne točke koje mijenjaju život sužava se. Na temelju najnovijih istraživanja, najbolja kriptovaluta predprodaja za gledanje u ovom trenutku je BlockchainFX, a s bonus kodom BLOCK30 i prihvatljivošću za 500.000 dolara za kupnju od 100 dolara, poticaji za djelovanje su jači nego ikad. BlockchainFX BlockchainFX Sljedeći prelom na razini Binance-a već bi mogao biti u pokretu, a oni koji osiguravaju svoju $ BFX alokaciju sada su oni koji će kasnije ispričati priču o uspjehu. Saznajte više informacija ovdje: web stranica : https://blockchainfx.com/ https://blockchainfx.com/ X je: https://x.com/BlockchainFX.com https://x.com/BlockchainFX.com Telegramski chat: https://t.me/blockchainfx_chat https://t.me/blockchainfx_chat \n \n Ova priča je distribuirana kao izdanje Kashvi Pandey pod HackerNoon's Business Blogging Program. Ova priča je distribuirana kao izdanje Kashvi Pandey pod HackerNoon's Business Blogging Program. Program \n