BlockchainFXはBitcoin HyperとLittle Pepeでトップクリプトプレセールで500万ドルのマークを突破

BlockchainFXは現在、Bitcoin HyperやLittle Pepeのような他のプレセールを追いかけており、これらのプロジェクト間のギャップは急速に拡大しています。 タイミングがすべてである市場では、価格曲線が伸びる前に入ることはすべての違いを生み出すことができます。BlockchainFXの現在のプレセールステージは、多くのアナリストが希少な地上機会と呼んでいるものを提供し、巨大な上昇可能性を持つ現実のユーティリティプラットフォームを組み合わせています。 ブロックチェーンFXはプレセールの制限を破る この次世代のトレーディングスーパーアプリは、DeFiを伝統的な金融市場と接続し、ユーザーに暗号、株式、フォレックス、ETF、およびその他にアクセスを提供し、すべて1つの場所にあります。 BlockchainFX ブロックチェーンFX 現在、BFXは0.019ドルでプレセールしており、スタート価格は0.05ドルです。アナリストは、ユニークな市場ポジションと多様な資産提供のおかげで、5ドルに達することができると予測しています。 市場のあらゆる状況における500x潜在力 単一の資産クラスまたは市場トレンドに結びついているプラットフォームとは異なり、BlockchainFXが複数の資産タイプで長期および短期のポジションを提供する能力は、牛やクマ市場で繁栄することを意味します。 考えてみてください:現在の価格は0.019ドルで、5000ドルの投資で263157のBFXトークンが確保されます。 プロモーションコードは30%増加し、投資家に342104トークンを提供します。スタート価格(0.05ドル)では、すでに17105ドルの価値があります - より広い市場が入る前に3.4倍の回収です。 ブロック30 ブロック30 そのような数字で、BlockchainFXがトップの仮想通貨プレセール会話を支配している理由は明らかです. Plus, buying $100+ of BFX automatically qualifies investors for the $500,000 Gleam giveaway - another reason to act now. Bitcoin Hyper - ビットコインにユーティリティを構築 Bitcoin Hyperは、Bitcoinのセキュリティや分散化を損なうことなく、Bitcoinの生態系に近代的なブロックチェーンのパフォーマンスとプログラミング能力をもたらすことを目指しています。Bitcoinは価値の貯蔵のためのゴールド・スタンダードであるが、より新しいチェーンのユーティリティが欠けています。 現時点では、これまでで最も低い価格でプレセールされている$HYPERは、採用が加速する場合に強力な動きを可能にします。価格予測によると、2025年末までに2434%まで上昇し、0.32ドルに達する可能性があります - しかし、それはまだ投機的な賭けであり、今、それは投資家の全体的な引き寄せのBlockchainFXに後退しています。 e - Meme Coin Meets Layer 2 スピード Little Pep Little Pepeはユーモアのある名前かもしれないが、そのアプローチはすべてビジネスである。専用のEthereum Layer 2に基づいて構築された$LILPEPEは、完全な分散化を維持しながら、迅速で低コストのトランザクションのために設計されています。 プレセール購入者は現在0.0019ドルでトークンを取得することができ、プロジェクトがリリース後の動きを得る場合に安く見えるレベルです。それでも、BlockchainFXの幅広いユーティリティと貿易の多様性に比べて、Little Pepeはブロックチェーン効率とメーム文化を組み合わせようとしている人々にとってよりニッチゲームです。 窓は開かない This チャンス像 長くレーダーの下に滞在することは稀です。 $ 5.2 万を超え、急速に成長する投資家ベース、および前売り価格はまだ 2 セント未満で、人生を変える入力ポイントのウィンドウは狭くなっています。最新の研究に基づき、今見るための最高の暗号売りは BlockchainFX であり、BLOCK30 ボーナスコードと $ 100 以上の購入のための $ 500,000 ギフトアウトの資格を持つことで、行動するための刺激はこれまで以上に強力です。 ブロックチェーンFX ブロックチェーンFX 次のBinanceレベルのブレイクアップはすでに動き始めている可能性があり、BFX分配を確保する人々は、後で成功を語る人々です。 ここでより多くの情報を知る: サイト: https://blockchainfx.com/ https://blockchainfx.com/ X : https://x.com/BlockchainFX.com https://x.com/BlockchainFX.com ケータイチャット: https://t.me/blockchainfx_chat https://t.me/blockchainfx_chat \n \n このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下で、Kashvi Pandeyによってリリースされたものです。 このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下で、Kashvi Pandeyによってリリースされたものです。 プログラム \n