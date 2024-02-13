Yapay Zeka Bizi Kaliteli Gazetecilik Çağına Taşıyabilir mi?

Ben birkaç on yıldır teknoloji alanında çalışan profesyonel bir gazeteciyim. Sosyal medyanın gelişmesinden bu yana, pek çok sesin ortaya çıktığı ve kakofoninin sağır edici olduğu gazetecilik için zor zamanlar yaşandı.





Yapay zeka tarafından oluşturulan içerik daha da fazla bilgi çöpü ekliyor. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, yapay zekanın hem bir risk faktörü hem de kolaylaştırıcı olarak bizi gazeteciliğin kalitesine geri döndürmek için burada olduğunu düşünüyorum. Geçen haftaki iki makale daha bu konu hakkında düşünmemi sağladı. Semafor'dan ilki yeni ürünlerini tanıttı: Semafor'un Sinyalleri . Microsoft ve OpenAI araçlarını kullanan Signals, dijital değişimlere ve yapay zeka zorluklarına uyum sağlayarak küresel haberler hakkında çeşitli bilgiler sağlıyor. Semafor'un teknoloji editörü Reed Albergotti şunu yazdı :





“Bu, meydana gelen değişimin harika bir örneği. Sosyal medyanın ortaya çıkışı medya kuruluşları için zayıflatıcı bir güçtü. Öte yandan yapay zeka güçlendirici bir teknolojidir. Sosyal medya bazı gazetecileri yıldızlara dönüştürdü ve hemen hemen her büyük yayının trafik rakamlarını artırmaya yardımcı oldu. Ancak sosyal medya tarafından desteklenen hedefe yönelik reklamcılık işi, yüksek kaliteli yayınlardan parayı çekip aldı ve trafik sadece boş bir vaatten ibaretti. İnsanlar yapay zeka ve haberleri düşündüğünde akla ilk gelen şey muhabirlerin yerini botların almasıdır. CNET ve Sports Illustrated gibi bir avuç yayın organı bunu denemeye cazip gelse de bu örnekler sadece anormalliklerden ibaret. Yapay zeka tarafından oluşturulan içerik az çok spamdir ve bu gazeteciliğin yerini almaz. Tüketicileri güvenilir yayıncılara yönlendiriyor."





Bu noktaya tamamen katılıyorum; Yapay zeka çağında güvendiğiniz seslere/medyaya sahip olmaktan daha önemli bir şey yoktur. Ve işte profesyonel gazeteci geliyor. Sorumlu gazeteci. Bu kişi kim? Yapay zeka bağlamında 'sorumluluk' şakaya dönüştüğü için bu zor bir soru. Yapay zeka çağında sorumlu gazeteciliğin ne olduğu sorusu yeni boyutlar kazanıyor. Örneğin geçen hafta, belirsiz yanıtlar vererek ve "sorumlu" davranarak yanlış bilgilendirmeyi önlemek için tasarlanmış bir sohbet robotu olan Goody-2 piyasaya sürüldü.





Yapay zeka tehlikeli olabilir ve örneğin ses çalmak için kullanılabilir, ancak gazetecilik açısından raporlamayı, düzenlemeyi ve içerik dağıtımını önemli ölçüde geliştiren bir dizi harika araç sunar. Örneğin, Birleşik Krallık'taki Full Fact gibi otomatikleştirilmiş bilgi doğrulama platformları, kamusal söylemde öne sürülen iddiaları hızlı bir şekilde doğrulamak için yapay zekayı kullanıyor ve haber raporlamanın doğruluğunu ve güvenilirliğini artırıyor. Datawrapper gibi araçlar, gazetecilerin kapsamlı kodlama bilgisi olmadan etkileşimli grafikler ve görselleştirmeler oluşturmasına olanak tanıyarak veri gazeteciliğinde de yapay zeka tarafından devrim yaratıldı. Dahası, The New York Times'ın kişiselleştirilmiş makale önerileriyle ilgili deneyimi, yapay zekanın bireysel okuyucuların ilgi alanlarına uygun içerikleri nasıl düzenleyebileceğini ve potansiyel olarak etkileşim ve abonelik oranlarını nasıl artırabileceğini gösteriyor.





Geçtiğimiz hafta The Platformer aynı zamanda internetin ve gazeteciliğin geleceğini de düşünüyordu .





“ Gazetecilerin geleceğin internetinde oynayacakları bir rol olduğu sürece, bu rolü kendilerinin icat etmesi gerekecek. Arc Search'ü, Perplexity'yi veya Poe'yu kullandığınızda gazeteciliği kurtaracak bir platformun gelmeyeceği açıktır. Ve onu öldürmeye niyetli görünen giderek artan sayıda platform var. ”





Ve burada bir kez daha aynı fikirdeyim: Hiç kimse gazeteciliği kurtarmaya gelmiyor, ancak risk ve kolaylaştırıcı olarak yapay zeka ile gazetecilik nihayet özüne dönebilir. Gazeteciliğin dijital ve yapay zeka devrimleri arasındaki yolculuğuna bakıldığında, zorluklar çok olmasına rağmen demokrasinin temel direği olarak gazeteciliğin özünün bozulmadan kaldığı açıkça görülüyor. Yapay zekayı düşünceli bir şekilde benimsemek, gazeteciliğin temel misyonuna dönmesine olanak tanır: bilgilendirmek, eğitmek ve hesap verme yetkisine sahip olmak - sorumluluğa sahip olmak - böylece giderek daha karmaşık hale gelen bir dünyada güvenilir bir rehber olarak gelişmeye devam etmesini sağlar.

Olağan Şüpheliler'den Haberler ©

Vezüv ve Pompei

Yapay zekayı kullanan üç öğrenci, MS 79 yılında Pompei'de gömülü olan 2.000'den fazla Yunanca mektubu okudu ve 700.000 dolar kazandı.

Roblox

Oyun şirketi, 16 dilde yapay zeka destekli gerçek zamanlı sohbet çevirilerini kullanıma sundu .

Sam Altman

Sam Altman, küresel yapay zeka çipi üretiminin genişletilmesi için 5-7 trilyon dolar istiyor. (Bu çok fazla…). Gary Marcus dünyanın neden hayır demesi gerektiğine dair 7 neden sunuyor (bu o kadar da fazla değil…)

Bu arada OpenAI

OpenAI, en hızlı büyüyen teknoloji firmaları arasında yer alarak yıllık 2 milyar dolarlık gelire ulaşıyor.

OpenAI, çeşitli görevleri otomatikleştirmek için iki AI aracısı üzerinde çalışıyor.

Microsoft

NVIDIA

Nvidia , yapay zeka şirketleri için kişiselleştirilmiş çipler üretmeye başlamak istiyor

Google

Google, Bard'ın markasını Gemini olarak değiştirdi . Karışık güçlü ve zayıf yönler hakkında Ethan Mollick'i okuyun.

Bir kaç

Nvidia, OpenAI, Microsoft ve yaklaşık 200 şirket, üretken yapay zekanın güvenli bir şekilde geliştirilmesini ve konuşlandırılmasını desteklemek için ABD Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü Konsorsiyumu'na (AISIC) katıldı .

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