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    Unity Yazma Yarışması: 2. Tur Finalistleri Açıklandı!ile@hackernooncontests
    599 okumalar
    599 okumalar

    Unity Yazma Yarışması: 2. Tur Finalistleri Açıklandı!

    ile HackerNoon Writing Contests Announcements3m2023/08/23
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    Çok uzun; Okumak

    İşte ilk 10 finalist: Presence Platformu Etkileşim SDK'sına Başlarken: El Takibi by @shiaart Unity ile Oculus Quest 2 Uyumlu Bir Oyun Oluşturma: Yeni Başlayanlar İçin Kılavuz by @shiaart Unity'de Oluşturma Kılavuzu: Gölgelendiriciler (Bölüm 1) @rebel2023 tarafından 10 Yıllık Mobil Oyun Tasarlama, Oluşturma ve Pazarlamadan 10 Ders by @0xjack Unity Gerçek Zamanlı Çok Oyunculu, Bölüm 1: Ağ Temelleri by @dmitrii Unity'de Seviye Tasarımı: Konseptten Oynanabilir Ortamlara by @davidmustard Unity DOTS ve ECS'yi Keşfetmek: Oyun Değiştirici mi? @deniskondratev tarafından Oyun Geliştirmede Reaktif Programlama: Unity'nin Özellikleri by @rebel2023 Unity'de Oluşturma Rehberi: Gölgelendiriciler (Bölüm 2), @rebel2023 Game Analytics'ten Etkileyici Satışlar Sağlayan 7 Unity Engine Oyunu by @oliveremeka

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    featured image - Unity Yazma Yarışması: 2. Tur Finalistleri Açıklandı!
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    HackerNoon ve Tatum Games, Unity Yazma Yarışması'nın ikinci turu finalistlerini açıklamaktan mutluluk duyuyor! Bu kez gönderimlerin kalitesi geçen tura göre daha da iyi. İlk 10 hikayeye girenleri tebrik ederiz çünkü hepiniz bunu hak ettiniz! Biriniz 1000 $ kazanacaksınız.


    Bundan sonra ne olacak? Editörlerimiz bu hikayeleri oylayacak ve kazanan Eylül ayında açıklanacak.


    Finalistlerden biriyseniz veya bunlardan birinin kazanması için destek veriyorsanız, bu duyuruya neden kazanmaları gerektiğine dair yorum yaparak jüriyi ikna etme şansınız var. Editörü ikna etmek için daha fazla yorum eklemek için bu duyuruyu sosyal medyada takipçilerinizle paylaşabilirsiniz!


    Kazanan duyurumuzda en iyi yorumları yayınlayacağız.


    Finalistleri listelemeden önce, yarışmanın sponsoruna kısa bir hatırlatma:

    MIKROS by Tatum Games Hakkında

    MIKROS, oyun geliştiricilerini veri havuzu olarak da bilinen bir bilgi paylaşım ekosistemine kaydeden ve kullanıcının harcama alışkanlıkları da dahil olmak üzere kullanıcı davranışı hakkında daha iyi öngörüler belirlemeye yardımcı olan bir SaaS ürünüdür. MIKROS ile Oyununuza Güç Verin .


    Unity Yazma Yarışması 2. Tur: İlk 10 Aday


    En iyi 10 hikayeyi aşağıdaki faktörlere göre kısa listeye aldık:

    1. İçeriğin alaka düzeyi ve kalitesi
    2. özgünlük
    3. Toplam okuma sayısı okuma süresiyle orantılıdır. (Bot trafiğini izliyoruz, bu nedenle daha yüksek sayıda okuma, hikayenizin otomatik olarak ilk 10'da yer almasını sağlamaz).


    İşte ilk 10 finalist:


    1. Presence Platformu Etkileşim SDK'sına Başlarken: @shiaart'tan El Takibi

    2. Unity ile Oculus Quest 2 Uyumlu Bir Oyun Oluşturmak: Yeni Başlayanlar İçin Kılavuz, @shiaart

    3. Unity'de Oluşturma Rehberi: Gölgelendiriciler (Bölüm 1) Yazan : @rebel2023 - Diskalifiye edildi

    4. @0xjack'ten Mobil Oyun Tasarlama, Yaratma ve Pazarlamayla İlgili 10 Yıllık Çalışmadan 10 Ders

    5. Unity Gerçek Zamanlı Çok Oyunculu, Bölüm 1: Ağ Temelleri, @dmitrii

    6. Unity'de Seviye Tasarımı: Konseptten Oynanabilir Ortamlara, @davidmustard

    7. Unity DOTS ve ECS'yi Keşfetmek: Oyun Değiştirici mi? @deniskondratev tarafından

    8. Oyun Geliştirmede Reaktif Programlama: Unity'nin Özellikleri @rebel2023 tarafından - Diskalifiye edildi

    9. Unity'de Oluşturma Rehberi: Gölgelendiriciler (Bölüm 2) Yazan : @rebel2023 - Diskalifiye edildi

    10. Game Analytics'ten Etkileyici Satışlar Sağlayan 7 Unity Engine Oyunu by @oliveremeka


    Tüm finalistleri tebrik ederiz! Bu duyuruyu destek çevrenizle paylaşın ve hikayenizin neden 1000 $ kazanması gerektiğini aşağıya yorumlayın. Tüm okuyucularımızı en sevdikleri hikayeleri yorumlar bölümünde paylaşmaya davet ediyoruz. Editörlerimiz tüm yorumları okuyacaktır.

    Unity Yazma Yarışmasına Nasıl Katılırım?

    Yarışmanın son turundayız! Ayrıca Unity ile oyun geliştirme üzerine harika bir hikaye yazarak Unity Yazma Yarışması'nın finalistlerinden biri olabilirsiniz. Unity oyun geliştirmede projelerinizi, gözlemlerinizi ve öğrendiklerinizi paylaşın.


    Bugün Unity Yazma Yarışmasına katılmak için bu istemi kullanın.


    Bu yarışmaların temel amacı kaliteyi kutlamak ve topluluğumuz için mükemmel eğitim içeriği sağlamaktır. Tüm finalistleri tebrik ediyoruz. Ancak Editör ekibi, intihal, telif hakkı ihlali veya dezenformasyon gibi herhangi bir suiistimal tespit ederse yazarı veya hikayeyi diskalifiye edebilir.



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    purcat-imggaming #unity #unity-writing-contest #mikros #tatum-games #hackernoon #hackernoon-top-story #hackernoon-community #hackernoon-contests-updates

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