Birden Fazla Projede Çalışırken Verimliliğimi Nasıl Artırdım

Serbest çalışan bir web geliştiricisi, uygulama yaratıcısı ve açık kaynak bakımcısı olarak, kod düzenleme, maket tasarlama, yapılacaklar listelerini yönetme, simge ve belge arama, komut satırlarını çalıştırma gibi birden fazla iş akışı arasında sürekli geçiş yapmam gerekiyor , farklı hesaplarla e-postaları kontrol etmek vb. Bu anahtarların her biri sürekli olarak tekrarlanan eylemler gerektirir:
Her şey farklı yerlere dağılmış durumda ve bu da tüm süreci gerçek bir karmaşaya dönüştürüyor. Birden fazla proje üzerinde çalışırken işler daha da kötüleşiyor. İşimi tamamlamak için ihtiyacım olan her şeyi tek bir yerde toplayıp bunları doğru bağlama sahip olacak şekilde projeler ve iş akışları halinde düzenleyerek üretkenliğimi büyük ölçüde artırabileceğimi düşündüm.
Projeler ve iş akışlarının sınırları net olacak ve bunlar arasında geçiş yapmak artık bir kabus olmayacak. Ben de şunu buldum
Bu kısa yazıda, üç iş akışını örnek olarak kullanarak Freeter ile verimliliğimi nasıl artırdığımı size göstereceğim. Umarım bu size üretkenliğinizi nasıl artırabileceğiniz konusunda bazı fikirler verir.
Öncelikle iş akışlarımı ve bir proje üzerinde çalışırken ihtiyacım olan bir şeyi ararken sıklıkla yaptığım her şeyi analiz ettim:
Bir uygulama veya web sitesi geliştirirken genellikle görev yöneticisine erişebilmem, proje dosyalarını kod ve resim düzenleyicilerde açabilmem, belirli web sitelerinde simgeleri ve belgeleri arayabilmem, hızlı fikirleri not edebilmem ve proje deposunu açabilmem gerekiyor bir web tarayıcısında.
E-postayı ve Twitter DM'lerini kontrol ettiğimde web postasına ve Twitter DM sayfasına erişmem gerekiyor. Birden fazla hesabım var ve projeye özel hesaplarla oturum açmam gerekiyor.
Uygulamanın yeni bir sürümünü yayınladığımda, Terminal uygulamasında yayın komutunu çalıştırmam, git deposundaki sürümler sayfasını açmam, görev yöneticisini açmam ve Freeter topluluğunda "planlanan özellik" yazı düzenleyicisini açmam gerekiyor.
Şimdi bunları Freeter iş akışlarına dönüştürmenin zamanı geldi.
Uygulamayı/web sitesini geliştirmek için ihtiyaç duyduğum şeylere hızlı erişim sağlamak için aşağıdaki widget'ları kullanarak bir iş akışı ekranı oluşturdum:
Bu iş akışı, anında geliştirme bağlamına geçmemi, geliştirme sürecini başlatmak için ihtiyacım olan her şeyi basit bir tıklamayla başlatmamı, belgeleri ve simgeleri hızlı bir şekilde aramamı ve görev listesine hızlı bir şekilde erişmemi sağlıyor.
E-postaları ve Twitter DM'lerini kontrol etmek için iki Web Sayfası widget'ını kullanarak bir iş akışı oluşturdum:
Ayrıca diğer projelerde farklı hesaplarla giriş yapabilmek için widget ayarlarında Oturum Kapsamını Proje olarak ayarladım.
Bu iş akışı, projeye özel hesaplar için Google Mail ve Twitter DM'lerine hızlı bir şekilde eş zamanlı erişim sağlamamı sağlıyor.
Uygulamanın yeni bir sürümünü yayınlamak için şu beş widget'ı içeren bir iş akışı oluşturdum:
Bu iş akışı sayesinde kolayca yeni bir sürüm yayınlayabilir ve yeni özelliklerle ilgili güncellemeler yayınlayabilirim.
Artık projeler ve iş akışları arasında geçiş yaptığımda, Freeter'ı öne getirmek için
Ctrl+Shift+F basıyorum, o anda ihtiyacım olan iş akışı sekmesini açıyorum ve hemen çalışmaya başlıyorum.
Umarım bu size de iş akışlarınızı düzenleme konusunda ilham verir. Başlamak için şu adresi ziyaret edin: