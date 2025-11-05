Yeni tarih

Bir Film Önerme Uygulaması Oluşturmak için Vektor Araması Nasıl Kullanılır

by
byScyllaDB@scylladb

Monstrously Fast + Scalable NoSQL. Start Fast. Scale Fearlessly

2025/11/05
featured image - Bir Film Önerme Uygulaması Oluşturmak için Vektor Araması Nasıl Kullanılır
ScyllaDB

About Author

ScyllaDB HackerNoon profile picture
ScyllaDB@scylladb

Monstrously Fast + Scalable NoSQL. Start Fast. Scale Fearlessly

Read my storiesAbout @scylladb

YORUMLAR

avatar

ETİKETLERİ ASIN

programming#scylladb-vector-search#movie-recommendation-app#semantic-search-tutorial#vector-similarity-functions#python-streamlit-app#sentence-transformers#ann-index-scylladb#good-company

BU YAZI

TerminalTerminalLiteLiteAlso published here

Related Stories