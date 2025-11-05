नया इतिहास

एक फिल्म सिफारिश ऐप बनाने के लिए वेक्टर खोज का उपयोग कैसे करें

by
byScyllaDB@scylladb

Monstrously Fast + Scalable NoSQL. Start Fast. Scale Fearlessly

2025/11/05
featured image - एक फिल्म सिफारिश ऐप बनाने के लिए वेक्टर खोज का उपयोग कैसे करें
ScyllaDB

About Author

ScyllaDB HackerNoon profile picture
ScyllaDB@scylladb

Monstrously Fast + Scalable NoSQL. Start Fast. Scale Fearlessly

Read my storiesAbout @scylladb

टिप्पणियाँ

avatar

लेबल

programming#scylladb-vector-search#movie-recommendation-app#semantic-search-tutorial#vector-similarity-functions#python-streamlit-app#sentence-transformers#ann-index-scylladb#good-company

इस लेख में चित्रित किया गया था

TerminalTerminalLiteLiteAlso published here

Related Stories