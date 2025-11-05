Akıllı Yazmaya Düşüş: Chowa Widgets, AI Yorumları ve Daha Fazlası

HackerNoon gelişiyor! Chowa Widgets'ten mobil uygulama geliştirmelerine, geliştirilmiş şirket anlayışlarına, AI araçlarına ve yakında başlatılacak bir Blog Kursu'na kadar - keşfetmek için çok şey var. Bir yazar, okuyucu veya teknoloji hayranı olun, bu ay platformumuzda her şey yeni. Bu ürün güncelleştirmesi, platformdaki değişiklikleri yansıtıyor 5 Kasım 2025 tarihine kadar. 22 Temmuz Chowa Widgets: Parmaklarınızda Akıllı Yazma Chowa Widgets: Parmaklarınızda Akıllı Yazma Chowa Widgets ve yeni Chowa araçları artık canlı! Editör artık CSS ayarları ile tam yükseklikte, daha pürüzsüz ve yorum bölümü, tüm notlarınızı yazarlara bırakmak için yükseltilmiştir. Chowa araç çubuğundaki tüm simgeler şimdi Pixelated Kütüphanesinden geliyor, klasik HackerNoon görünümünü veriyor. Chowa Widgets hakkında konuşalım Bunları editörün orta sol tarafında bulacaksınız - etkinleştirmek için döndürün. Writing Mode On: Ayrımsız yazma için hikaye verilerini kaldırır. Your Draft Aloud'u Oku: Tarayıcınızın sentetik konuşma API'sini kullanarak taslaklarınızı tek bir tıklama ile duyabilirsiniz. AI Geri bildirimi: Her taslakta en fazla üç AI önerisi (en az 200 kelime) oluşturun ve hikayenizi geliştirmek için eylemsel ipuçları alın. Ayrıca, HackerNoon hikayelerindeki verilerinizi nasıl gösterebileceğinizi de geliştirdik. ve Bir tane ekleyelim: Graphs Charts Chowa araç çubuğunun üstündeki grafik simgesini tıklatın. Verilerinizi ekleyin Grafiğinizi düzenleyin - çizgiden veya çubuktan kek veya alana geçin. Chowa hakkında daha fazla bilgi edinin . burda Hikaye Okumak İçin AI Seslerinizi Seçin Pick Your AI Voices for Story Reading Hikaye Okumak İçin AI Seslerinizi Seçin Hikayeler yayınladıysanız, şimdi çalışmanızı okuyan sesleri seçebilirsiniz. , iki AI tarafından oluşturulan sesleri seçin, örnek cümleleri dinleyin ve favorilerinizi seçin. seçmek istemiyor musunuz? endişelenmeyin - onlar için rastgele düzenleyeceğiz. Profilinizde Sesli Görüntüler Story Pages Got a Fresh Look Hikaye sayfaları yeni bir bakış açısı aldı Haberler >Yerel Haberler >Yerel Haberler >Yerel Haberler >Yerel Haberler >Yerel Haberler >Yerel Haberler >Yerel Haberler Ses Oynatıcısı: Oynatma hızı ve ses seçin - hikayeleri tam olarak istediğiniz şekilde keyfini çıkarın. Yazar Çizelgesi: Yazar profilleri yan yana bağlanır, hatta çok yazar hikayelerinde bile yazarlık kontrol etmeyi ve profilleri keşfetmeyi kolaylaştırır. Hikaye Güvenilirlik Ikonları: Hızlı bağlam için havalandırılabilir. Notlar ve Hikaye Uyarıları: Tailwind tasarımımıza uymak için güncellenmiştir. Hikaye Eylemleri: Paylaş artık Pixelated simgeleriyle bir düşüşe sahiptir ve tepkiler görülebilir - okuyucular etkileşime girerken canlı olarak güncelleştirmeler görebilirsiniz. HackerNoon AI aracılığıyla AI Yazılımı ve Hesaplama Ödülleri ve Kredileri Bulun HackerNoon AI aracılığıyla AI Yazılımı ve Hesaplama Ödülleri ve Kredileri Bulun Etkileyici bir AI ürünü veya başlangıçta ilerleme yapıyor musunuz, ancak başlatmak ve ölçeklenmek için gereken maliyetle ilgili endişeleniyor musunuz? Böylece herkes AI geliştirme fonlarında en uygun yardım veya kredi programını bulabilir. AI yazılımı ve bilgisayar ödülleri ve kredilerinin arama yapabilen veritabanı Başlangıç kategorilerimiz şunlardır: Akademik Programlar, AI / ML platformları, API, Bulut Altyapısı, İletişim, Yarışmalar, Veri Bankası ve Depolama, Dev Araçları, Hükümet Destekleri, Güvenlik ve Kimlik. Ayrıca 0-$1k veya $1k-$10k veya $10k-$50k ve benzeri gibi miktarlara göre filtreleyebilirsiniz. Tüm program kartları ve sayfaları çok önemli bir "Giriş için başvurun" düğmesine sahiptir. Bu sadece bir /startups alanında AI hallucina-slapping değil, bunu iyi yapılmış bir iş olarak adlandırmak ve oran sınırı aşılmıştır; Bu şirket, yayın sırasında bulabileceğimiz ve doğrulayabileceğimiz krediler için en doğrudan üçüncü taraf bağlantı kuran HackerNoon ekidir. Biz gittikçe güncelleştirmek niyetindeyiz. "Şirket Verileri ve Bloglar" ikincil düğmesi şirket hakkında daha ücretsiz HackerNoon kaynaklara bağlantılar, onların iş verileri ve blogları (ex ve Ve böylece ) Nvidia IBM Hakkında Aşağıda yer alan formları doldurmak ister misiniz? WEB Buraya tıklayarak formunuzu doldurmak ister misiniz? . web sitesinde Bu başlatma hakkında daha fazla bilgi edinin. Bu başlatma hakkında daha fazla bilgi edinin. Mobile App 2.06: Faster, Smarter, Collaborative Mobil Uygulama 2.06: Daha Hızlı, Daha Akıllı, Daha İşbirliği Mobil uygulamanın sürümü 2.06 uygulama mağazanızda! Bu yeni sürüm daha hızlı uygulama başlatmalarını ve daha hızlı ana sayfa yüklemelerini içerir - çünkü milisekundalar önemlidir. Buna ek olarak, entegre Chowa metin editörü artık mobilde gerçek zamanlı işbirliği bloglamalarını destekler, ekip çalışmasını daha da kolaylaştırır. boş bir diziden işbirliği yapmaya başlayın veya yüzlerce blog şablonundan seçim yapın. Ayrıca Chowa ve Editor 3.0'daki taslaklara sonsuzca kaydırma ekledik, hikayeleriniz üzerinde çalışmak ve bunları gözden geçirmek her zamankinden daha kolay hale getirdik. Son olarak, HackerNoon, şirket sıralamasının hangi şirketlerin teknik olarak sonraki olduğunu daha iyi ölçmek için nasıl çalıştığını yeniden düşünmüş ve yeniden inşa etmiştir. Uygulamayı şimdi Apple ve Google Play'de güncelleyin - ücretsiz! Uygulamayı şimdi güncelleyin ve Ücretsiz bir şey! Apple Hakkında Google Play Hakkında Find the Right HackerNoon Services for You Size Uygun HackerNoon Hizmetlerini Bulun Bizim Tek seferlik hizmetler ve abonelik planları arasında bölünmüştür, böylece birkaç tıklama ile ihtiyacınız olanı bulabilir ve seçenekleri karşılaştırabilirsiniz.Giriş yapan kullanıcılar, rollerine - yazar, okuyucu veya marka - uygun ürünleri görebilir. Hizmet sayfası Hizmet sayfalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin. Hizmet sayfalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin. Hostellerimizle Tanışın For writers: Dünyadaki en popüler 76 dilimizden herhangi biriyle bir hikaye tercüme edin! İstatistiklerinizi eksponensiyel olarak arttırın, diğer dillerde anahtar kelimeler için sıralama yapın ve tercüme ile çeşitli ama ilgili bir kitleye ulaşın! 1. Tarih Çevirisi : Tarih Çevirisi Dünyanın farklı köşelerinden / bölgelerinden daha fazla okuyucuyu toplayın Web'de makalenin bağlantılarını arttırın Hikayenin Adı Altındaki Bayraklar Sıcak Bakıyor Ne kadar çok dil varsa o kadar iyi! Booster hizmeti, hikayelerin ulaşımını ve görünürlüğünü arttırmak için özel olarak tasarlanmıştır, böylece hikayelerin HackerNoon.com'da daha fazla maruz kalma ve katılımı elde etmelerini sağlar. 2. Hikayenizi Yükseltin : Hikayenizi Yükseltin Ana sayfa Boost: Bu hikayeyi HackerNoon ana sayfasında 48 saate kadar göstereceğiz! Newsletter Boost: Bu hikayeyi HackerNoon Gazetesi'ne dahil edeceğiz, HackerNoon okuyucularına her gün öğlen saatlerinde gönderilecek. HackerNoon Blogging Kursu, yazarların becerilerini geliştirmelerine ve çevrimiçi olarak yayınlanmalarına yardımcı olur. 150.000'den fazla taslak gözden geçirdiği aynı editör ekibi tarafından oluşturulan ders, internet için yazmayı 8 pratik modüle bölüyor - nişinizi bulmaktan ve hikayeleri yapılandırmaktan, düzenlemeye, SEO'ya, dağıtmaya ve seyirci oluşturmaya kadar her şeyi kapsar. Sonunda, sadece daha güçlü bir portföy olmayacak, aynı zamanda fikirleri okumak ve paylaşmak için tekrarlanabilir bir sistem de olacak. 3. HackerNoon Blogging Fellowship Course (Hızla Geliyor) : HackerNoon Blogging Fellowship Course (Hızla Geliyor) Her şey kendiliğinden Video İçeriği Saatleri Şablonlar ve checklists yazmak Özel topluluk erişimi Ömür boyu erişim ve daha For brands: HackerNoon'da Yayınlayın: Ana faydalar Otomatik RSS akışı ve haber bültenleri entegrasyonu Toplam 8 sayfa incelendi Google, alan adınızı artırmak için 24 saat içinde indekslendi Sosyal hisseler ve ödenen promosyonlar (sadece ayrı satılır) Canlı Linkback Hikayenizde en az 3000 okuma bekleyin. istatistikleri okuma ile kontrol edebilir ve profilinizde okuma süresini kontrol edebilirsiniz - görmek inanmak demektir Blogunuzu ana dillerde anahtar kelimeler için sıralamak için farklı URL'lerle 12 çeviri Story Podcast Oluşturulan ve Spotify, Apple Podcasts ve daha fazlası üzerinde sesli RSS akışları aracılığıyla dağıtılan Örnek iş hesapları: https://hackernoon.com/u/minio ve https://hackernoon.com/u/rootstock_io Kredi sadece hikaye kabul edilirse tüketilir. reddedilirse, herhangi bir kredi harcanmaz. Kredi için son tarih yoktur. Yayınlanan makaleler HackerNoon'da ömür boyu kalacak! HackerNoon Hakkında HackerNoon'da Evergreen haber agregatörünüz, markanızın bilgilerini içerir. 2. Tech Company Haber Sayfası : Tech Company Haber Sayfası HackerNoon'da kalıcı şirket sayfanız Your company's Wiki page with details like employee count, founding date, socials, stock pricing, and company description Şirketinizin Evergreen Listesi Haberler ve haberler web üzerinde ve HackerNoon'da Daha Akıllı Teknoloji Şirketleri Listesi Explore the Smarter Tech Companies Directory Explore the Smarter Tech Companies Directory Hiç şirketleri endüstrilere göre keşfetmek istediniz mi? Şimdi yapabilirsiniz! Ziyaret to explore leading companies across 97 cutting-edge industries, from innovative startups to global enterprises. Each industry card displays the industry name and description, along with company count and top companies. hackernoon.com / şirketler / endüstriler Endüstriyel sayfalarda (örneğin, ), tüm endüstri sıralamasını keşfedebilirsiniz, her şirketin hisse fiyatları ve ilgili hikayeleri ile tamamlayabilirsiniz. bir şirket kartına tıklayarak Evergreen Tech Şirket Sayfası açılır, nereye tepki verebilir, abone olabilir, yorumlar bırakabilir ve yorumlar bırakabilirsiniz. WEB Geliştirme Stay in the Loop with 3 Tech Polls 3 Teknolojik Araştırmalarla Çevrenizde Kalın HackerNoon yeni bir bülten yayınladı. Bu haftalık bülten, sonuçlarımızı kuruyor İnternetten gelen iki ilgili anketle birlikte, çevrimiçi dolaşan tüm teknoloji konuları ve haberleri kapsar. Web3, Crypto, Programlama ve daha fazlası, size teknoloji topluluğunun ne düşündüğünün bir anlık görüntüsünü verir. 3 Teknoloji Araştırmaları Haftanın anketi Yapay Zeka Oy veren herkese teşekkürler - teknolojinin pürüzünü şekillendirmeye yardımcı oldunuz! 3 Tech Polls Bültenine buradan abone olun. 3 Tech Polls Bültenine buradan abone olun. Discover HackerNoon’s New Pages HackerNoon'un yeni sayfalarını keşfet Tohum Finansmanı Tohum Finansmanı Her listede şirket ayrıntıları, endüstri, yatırım tarihi, değer, yatırımcılar ve duyuruya bir bağlantı görüntülenir. Benzer bir notta, biz de sayfaları başlattık ve ve Finansman - onları kontrol ettirmek için emin olun! Serisi A Serisi B Serisi C Hacker.com Hakkında Hacker.com Hakkında HackerNoon'un, AI yardımıyla bir yayın platformu, makine öğrenme araçları oluşturmak ve sitemizde bulunan tüm uzman AI bloglarını keşfetmek için AI ile nasıl işbirliği yaptığını öğrenin. Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course Yakında Gelecek: HackerNoon Blog Kursu ile Tanışın Çoğu yazarın yayıncılık sorunu yoktur - görünürlük sorunları vardır. Buraya kadar gelmiştik.Bu bizim ilk ve Sistem, ulaşımını arttırmak, tanıtılmak ve yazmayı gerçek fırsatlara dönüştürmek isteyen her yerde yazarlar için bir kurs. HackerNoon Blogging Course 100% online self-paced Introducing the HackerNoon Blogging Course Dönüştürülen editörler , bu ders yazarları nasıl öğretir: 150,000+ drafts into homepage features Write with clarity and authority Hikayelerinizi Yayınlayın ve Paylaşın Gerçekten etrafta duran bir seyirci oluşturun Hobiyi Kariyerine Dönüştürün Bu sadece “blog nasıl yapılır” değil. ve ötesinde how to write for the internet in 2025 Her modül şunları içerir: İsteğe bağlı video dersleri Pratik araçlar ve şablonlar (sizin tutmanız gereken) ✍️ Yetenekleri harekete geçirmek için görevler Deneyimli yazarların bir topluluğu sizi desteklemeye ve sorularınıza cevap vermeye hazırdır. Ayrıca her öğrenci bir ve Tamamlandıktan sonra kurs. certificate badge Kursun içeriği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? buraya tıklayın. Kursun içeriği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? buraya tıklayın. HackerNoon Blogging Kursu yakında başlatılacak, bu yüzden erken erişim için bekleme listesine katılın. HackerNoon Blogging kursu yakında başlıyor, bu yüzden Erken erişim için. bekleme listesine katılın More Social Media Milestones 🎉 Daha fazla sosyal medya sitesi Sosyal medyada bazı eğlenceli adımlar attık: 27.6k+ indirme ve bizim Pixel Icon Kütüphanesi saymak! 245 Milyon Görüntüleme! Yolculuğumuzun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz - desteğiniz bu başarıları mümkün kılar.