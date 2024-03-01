Zak Westphal ile Ticaret Eğitiminde Devrim Yaratıyor

Austin Yerlisi Zak Westphal Yüksek Riskli Ticarette Başarıyı Buldu

Zak Westphal Austin, Teksas'ta doğdu ve büyüdü. Küçük yaşlardan beri borsaya ilgi duyuyordu ve tüccar olmayı hayal ediyordu. Westphal, Austin'deki Texas Üniversitesi'nden finans diplomasıyla mezun olduktan sonra tutkusunun peşinden gitmek için New York City'ye taşındı.





Westphal, "Austin'de büyüdüğüm için her zaman iş dünyası ile ilgileniyordum ve girişimci girişimler yoluyla para kazanmaya çalışıyordum" diyor. "New York'a taşınmak bana Wall Street'teki ticaret ve finans dünyasına gerçekten dalma fırsatını verdi."





Westphal, küçük bir aracı kurumda özel tüccar olarak işe başladı. Grafikleri ve piyasa verilerini analiz etmek için uzun saatler çalışarak ticaret stratejilerini geliştirdi ve kripto para birimleri ve kuruşluk hisse senetleri gibi değişken sektörlerdeki kazançlı fırsatları belirleme becerisini geliştirdi.





Birkaç yıl içinde Westphal'in hesabı sürekli kârlı işlemler sayesinde önemli ölçüde büyüdü. Yüksek riskler almasına rağmen güçlü getiriler elde edebilen yetenekli bir yatırımcı olduğunu kanıtladı. Başarısı, genç yetenekleri kazandırmak isteyen yatırım firmalarının dikkatini çekti.

Diğer Yatırımcılar için Bir Platform Oluşturmak

2012 yılında Westphal kendi başına şubeleşmeye ve diğer perakende yatırımcıların riskli piyasalarda gezinmesine yardımcı olmak için StocksToTrade adında bir eğitim platformu başlatmaya karar verdi. Amacı, işe ilk başladığında sahip olmayı dilediği araç ve bilgileri sağlamaktı.





Westphal, "Tüccarları eğitme ve profesyonellerle aynı stratejileri uygulayabilmeleri için onlara eşit bir oyun alanı sağlama ihtiyacını gördüm" diye açıklıyor. "Çok fazla insan, temel bilgileri deneme yanılma yoluyla öğrenerek hâlâ para kaybediyordu."





StocksToTrade, kapsamlı alım satım kursları kütüphanesi, gerçek zamanlı piyasa tarama araçları ve mentorluk programlarıyla kısa sürede sadık bir takipçi kitlesi kazandı. Üyeler, Westphal'in günlük öngörülerine ve stratejilerine benzeri görülmemiş bir erişim elde etti. Riski yönetme, kalıpları belirleme ve oynaklıktan yararlanma konusundaki yaklaşımını paylaştı; bunların hepsi başarılı bir on yıllık ticaret boyunca geliştirdiği becerilerdi.





Bugün StocksToTrade'in 100'den fazla ülkede 500.000'den fazla kullanıcısı var. Dünya çapındaki tüccarlar için en popüler çevrimiçi destinasyonlardan biri haline geldi. Westphal'in ilgi çekici eğitim içeriği ve üst düzey bir tüccar olarak yüksek profili, onun önde gelen bir uzman olarak tanınmasını sağlamıştır.

Disiplinli Bir Zihniyet Uygulamak

Westphal, alanlarındaki devasa ödül potansiyeline rağmen, değişken varlıkların ticaretinin, sorumlu bir şekilde yapılmadığı takdirde çok büyük kayıplara da kapı açtığını kabul ediyor. Başarısını, duygusal dalgalanmalara dayanabilecek objektif, veri odaklı bir zihniyet geliştirmeye borçludur.





Westphal, "Sürekli kâr eden yatırımcıları ayıran şey disiplindir; açık bir stratejiye sahip olmak ve korku ya da açgözlülüğe kapılmadan bu stratejiye bağlı kalmaktır" diyor. "Gürültünün ötesine bakmanız ve fikirlere değil, yalnızca kesin rakamlarla tanımlanan yüksek olasılıklı kurgulara odaklanmanız gerekiyor."





Westphal'in yaklaşımı, sıkı risk yönetimine, hesap büyüklüğüne göre pozisyon boyutlandırmasına ve geriye dönük testlere dayalı olarak stratejilerin metodik olarak optimize edilmesine odaklanmaktadır. Sermayeyi riske atmadan önce farklı piyasa ortamlarındaki kavramları kanıtlamak için kağıt ticaretinin önemini vurguluyor.





Bu disiplinli süreç, Westphal'in, onun deneyimi ve mizacından yoksun tüccarların çoğunu sinirlendiren spekülatif sektörlerden kâr elde etmesine olanak tanıdı. Bu aynı zamanda başkalarını kendi çerçevesinde eğiterek karlı bir iş kurmasını da sağladı.

Stratejileri Geliştirmeye Devam Ediyoruz

Piyasalarda on yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Westphal, ticaret sistemini geliştirmeye hâlâ önemli miktarda zaman ve kaynak ayırıyor. Üstünlüğü korumak için stratejilerin değişen pazar dinamikleriyle birlikte gelişmesi gerektiğinin bilincindedir.





Westphal, "Tüccarların çoğunu öldüren şey kayıtsızlıktır. Sürekli olarak varsayımlarınıza meydan okumalı ve neyi doğru ya da yanlış yaptığınızı analiz etmelisiniz" diyor.





Westphal, sıkı geriye dönük testler ve geçmiş işlemlerin incelenmesi yoluyla volatilite seviyeleri, sektör rotasyonları veya makroekonomik koşullar gibi göstergelerde ince ayar yapılmasını gerektirebilecek faktörlerdeki ince değişiklikleri arar. Ayrıca performansı optimize etmek amacıyla yeni algoritmalar ve tarama yöntemleriyle deneyler yapıyor.





Bu büyüme zihniyeti , Westphal'in en iyi yatırımcıları geçici başarıya sahip olanlardan tutarlı bir şekilde ayırdığına inandığı şeydir. Aynı zamanda StocksToTrade'in sürekli eğitim teklifleri aracılığıyla yatırımcılara en son teknikleri sağlama misyonunu da yürütmektedir.

Platformu Global Olarak Genişletmek





Son yıllarda Westphal, StocksToTrade'in uluslararası erişimini genişletmeye odaklandı. Dünya çapındaki tüccarların, öncelikle Kuzey Amerikalılara sunulan aynı bilgi ve araçları kazanmalarına yardımcı olma fırsatını gördü.





Westphal, "Piyasalar küresel ancak eğitim kaynaklarına her zaman her yerde eşit şekilde erişilemiyor" diyor. "Oyun alanını eşitlemek ve dünya çapındaki yatırımcıları birbirlerinden bir şeyler öğrenmek için birbirine bağlamak istedim."





StocksToTrade artık 15'ten fazla dilde eğitim içeriği sağlıyor. Westphal ayrıca uluslararası tüccarlar için yerelleştirilmiş mentorluk programları ve sosyal topluluklar da ekledi. Platformun küresel analiz ve tarama araçları, üyelere dünya çapındaki fırsatlara ilişkin birleşik bir bakış açısı sağlıyor.





Bu genişleme meyvesini verdi ve StocksToTrade'in 500.000'den fazla kullanıcısının yarısından fazlası artık Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunuyor. Westphal özellikle gelişmekte olan bölgelerdeki yatırımcıların sorumlu volatilite ticareti yoluyla başarıya ulaşmalarını sağlayacak beceriler kazanmalarına yardımcı olma konusunda tutkuludur.

Geri Vermeye Tam Daire

Westphal, ticaret ve eğitim işiyle büyük bir başarı elde ettikten sonra, gelecek nesli güçlendirmeye odaklanarak tam bir dönüş yaptı. Özellikle öğrencilere ücretsiz ticaret kursları ve burslar sağlayan, kar amacı gütmeyen bir vakıf kurdu.





Westphal, "Bulunduğum konumun çoğunu, bilgeliklerini özgürce paylaşanlara borçluyum. Bu endüstrinin benim için yaptığı gibi, her kökenden gençlerin pratik beceriler kazanmalarına ve gidişatlarını değiştirmelerine yardımcı olmak memnuniyet verici" diyor.





Westphal, eğitime olan tutkulu bağlılığıyla dünya çapında yetenekli yeni tüccarlar yetiştirmeye devam ediyor. Hikayesinin, değişken piyasaların sorumlu bir şekilde yönetildiğinde başarıya giden araçlar haline gelebileceği konusunda ilham kaynağı olmasını umuyor.





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