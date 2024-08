Yeni Başlayanlar İçin En İyi 10 Programlama Dili

Programlama Nedir?

Programlama dilleri, bir bilgisayarın anlayabileceği ve yürütebileceği talimatlar dizisidir. Yazılım uygulamaları, web siteleri ve diğer dijital ürünler oluşturmak için kullanılırlar. Programlama dilleri, geliştiricilerin kodlarını yazmak ve yapılandırmak için takip ettikleri bir dizi kural ve kuralın yanı sıra ortak görevleri gerçekleştirmek için kullanılabilecek bir dizi yerleşik işlev ve kitaplık sağlar.





Her biri kendine özgü sözdizimine, özelliklere ve uygulamalara sahip birçok farklı programlama dili vardır. En popüler programlama dillerinden bazıları Java'yı içerir. Python , C++, JavaScript, C# ve PHP. Her dilin kendine göre güçlü ve zayıf yönleri vardır ve belirli bir proje için doğru dil, o projenin özel gereksinimlerine ve hedeflerine bağlı olacaktır.





Genel olarak programlama dilleri, geliştiricilerin karmaşık, işlevsel yazılım uygulamaları ve diğer dijital ürünler oluşturmalarına olanak tanıyan temel araçlardır. Bunlar dijital dünyanın yapı taşlarıdır ve kodlamayı öğrenmek günümüz dünyasında giderek daha değerli bir beceri haline gelmektedir.





Yeni Başlayanlar İçin Doğru Programlama Dili Nasıl Seçilir

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok farklı programlama dili vardır ve hangisinin ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu bilmek zor olabilir. Doğru programlama dilini seçmenize yardımcı olacak bazı ipuçları:





Hedeflerinizi belirleyin: Kodunuzla neyi başarmak istiyorsunuz? Bir web sitesi, mobil uygulama, masaüstü uygulaması veya başka bir şey mi oluşturuyorsunuz? Farklı diller, farklı proje türlerine daha uygundur; bu nedenle, başlamadan önce ne oluşturmak istediğinize dair net bir fikre sahip olmanız önemlidir.





Seçenekleri araştırın: Ne oluşturmak istediğinizi öğrendikten sonra, bu tür projeler için yaygın olarak kullanılan farklı dilleri araştırın. Özelliklerine, güçlü ve zayıf yönlerine bakın ve hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu görmek için bunları karşılaştırın.





Deneyim düzeyinizi göz önünde bulundurun: Yeni başlayan biriyseniz, öğrenmesi kolay ve destek ve kaynak sağlayabilecek geniş bir kullanıcı topluluğuna sahip bir dille başlamak isteyebilirsiniz. Daha deneyimliyseniz daha gelişmiş özellikler ve yetenekler sunan bir dil seçmek isteyebilirsiniz.





Yeni bir şeyler denemekten korkmayın: Farklı dilleri denemekten ve hangileriyle çalışmaktan keyif aldığınızı görmekten korkmayın. Ne kadar çok dil denerseniz, onların güçlü ve zayıf yönlerini o kadar iyi anlayacaksınız ve ihtiyaçlarınız için doğru dili o kadar iyi seçebileceksiniz.





Kısacası ihtiyaçlarınıza göre doğru programlama dilini seçmek, hedeflerinizi anlamanız, mevcut seçenekleri araştırmanız ve deneyim seviyenizi dikkate almanız meselesidir. Hangisini en çok sevdiğinizi görmek için farklı dilleri denemekten ve denemekten korkmayın.





Yeni Başlayanlar İçin Programlama Dilleri Listesi

HTML ve CSS JavaScript Python Java C++ C# Süratli PHP Yakut Gitmek





1.HTML ve CSS





HTML ve CSS, web siteleri ve web uygulamaları oluşturmak için en yaygın kullanılan programlama dillerinden ikisidir.





HTML veya Köprü Metni İşaretleme Dili, web'deki içeriği yapılandırmak ve düzenlemek için kullanılan bir işaretleme dilidir. Tüm web sayfalarının temelidir ve bir sayfadaki başlıklar, paragraflar, listeler ve daha fazlası gibi farklı öğeleri tanımlamak için kullanılır.





CSS veya Basamaklı Stil Sayfaları, HTML içeriğine stil ve biçimlendirme eklemek için kullanılan bir stil sayfası dilidir. Bir web sayfasındaki renkler, yazı tipleri, düzen ve daha fazlası gibi öğelerin görünümünü kontrol etmek için kullanılır.





HTML ve CSS birlikte web geliştirme için temel araçlardır. HTML bir web sayfasının yapısını ve içeriğini sağlarken CSS görsel stil ve biçimlendirme ekler. Çoğu web sayfası HTML ve CSS kombinasyonu kullanılarak oluşturulmuştur ve bu dilleri öğrenmek her web geliştiricisi için değerli bir beceridir.





2.JavaScript

JavaScript Etkileşimli, dinamik web siteleri ve web uygulamaları oluşturmak için yaygın olarak kullanılan bir programlama dilidir. İstemci taraflı bir dildir; yani sunucu yerine kullanıcının web tarayıcısında çalışır.





JavaScript, bir web sayfasında animasyonlar, oyunlar ve diğer kullanıcı arayüzü öğeleri gibi karmaşık, etkileşimli özellikler oluşturmak için kullanılabilecek güçlü bir dildir. Farklı cihazlara ve ekran boyutlarına uyum sağlayabilen modern, duyarlı web sayfaları oluşturmak için sıklıkla HTML ve CSS ile birlikte kullanılır.





JavaScript aynı zamanda basit web sitesi geliştirmelerinden karmaşık web tabanlı uygulamalara kadar çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilen çok yönlü bir dildir. Herhangi bir web geliştiricisi için önemli bir araçtır ve JavaScript öğrenmek, web geliştirmeyle ilgilenen herkes için değerli bir beceridir.





3. Python

Python, web uygulamaları, masaüstü uygulamaları, bilimsel uygulamalar ve daha fazlasını içeren çeşitli uygulamaları oluşturmak için yaygın olarak kullanılan popüler, üst düzey bir programlama dilidir.





Python basitliği ve okunabilirliği ile bilinir, bu da onu yeni başlayanlar için harika bir dil haline getirir. Hızlı ve kolay bir şekilde güçlü uygulamalar oluşturmak için kullanılabilecek çok çeşitli açık kaynaklı kitaplıklara ve çerçevelere katkıda bulunan geniş ve aktif bir kullanıcı topluluğuna sahiptir.





Python ayrıca birçok farklı proje türü için kullanılabilecek çok yönlü bir dildir. Yaygın olarak veri analizi ve makine öğrenimi için kullanılır ve verilerle çalışmaya yönelik zengin bir kitaplık ve araç ekosistemine sahiptir. Güçlü web çerçeveleri ve diğer teknolojilerle kolay entegrasyonu sayesinde web uygulamaları oluşturmak için de popülerdir.





Genel olarak Python, çeşitli uygulamalar oluşturmak için yaygın olarak kullanılan, çok yönlü, öğrenmesi kolay bir dildir. Bu, her programcının araç setinde bulunması gereken değerli bir beceridir.





4.Java





Java, çeşitli uygulamalar oluşturmak için yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java basitliği, güvenilirliği ve güvenliğiyle bilinir ve web tabanlı, mobil ve kurumsal uygulamalar da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamaların geliştirilmesinde kullanılır. Java nesne yönelimli bir dildir; yani hem veri hem de davranış içeren nesnelerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu, modüler ve yeniden kullanılabilir kod oluşturmayı kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmenizi ve programlarınızın güvenilirliğini artırmanızı sağlar. Java aynı zamanda platformdan bağımsızdır; bu, Java ile yazılan programların, Java çalışma zamanı ortamını destekleyen herhangi bir cihazda veya işletim sisteminde çalışabileceği anlamına gelir.





5. C++

C++, 1980'lerin başında Bjarne Stroustrup tarafından geliştirilen genel amaçlı bir programlama dilidir. C++ güçlü ve verimli performansıyla bilinir ve işletim sistemleri, oyunlar ve web tarayıcıları da dahil olmak üzere çeşitli uygulamaların oluşturulmasında yaygın olarak kullanılır. C++ nesne yönelimli bir dildir; yani hem veri hem de davranış içeren nesnelerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu, modüler ve yeniden kullanılabilir kod oluşturmayı kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmenizi ve programlarınızın güvenilirliğini artırmanızı sağlar. C++ aynı zamanda sistem kaynakları üzerindeki düşük seviyeli kontrolüyle de bilinir, bu da onu performans açısından kritik uygulamaların geliştirilmesinde faydalı kılar.





6. C#

C# ("C-sharp" olarak telaffuz edilir), 2000'li yılların başında Microsoft tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. Basit, güvenli ve güçlü olacak şekilde tasarlanmış modern, nesne yönelimli bir dildir. C#, web, mobil, masaüstü ve oyunlar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar oluşturmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. C#, yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmak için zengin kitaplıklar ve araçlar seti sağlayan .NET çerçevesinin bir parçasıdır. C# nesne yönelimli bir dildir; yani hem veri hem de davranış içeren nesnelerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu, modüler ve yeniden kullanılabilir kod oluşturmayı kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmenizi ve programlarınızın güvenilirliğini artırmanızı sağlar. C# ayrıca işlevsel ve prosedürel programlama paradigmalarını da destekler; bu da size özel uygulamanız için en iyi yaklaşımı seçme esnekliği sağlar.





7. Hızlı

Swift, okunması ve yazılması kolay olacak şekilde tasarlanmış modern, hızlı ve güvenli bir programlama dilidir. 2014 yılında Apple Inc. tarafından geliştirilen Swift; iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS dahil olmak üzere Apple platformlarına yönelik uygulamalar oluşturmak için yaygın olarak kullanılıyor. Swift nesne yönelimli bir dildir; yani hem veri hem de davranış içeren nesnelerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu, modüler ve yeniden kullanılabilir kod oluşturmayı kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmenizi ve programlarınızın güvenilirliğini artırmanızı sağlar. Swift aynı zamanda birçok yaygın programlama hatasını önlemeye yardımcı olan güçlü tip sistemiyle de tanınır. Buna ek olarak Swift, kapanışlar ve jenerikler gibi modern programlama kavramları için yerleşik desteğe sahiptir, bu da karmaşık ve yeniden kullanılabilir kod yazmayı kolaylaştırır.





8. PHP

PHP, web geliştirme için yaygın olarak kullanılan popüler bir kodlama dilidir. İlk olarak 1994 yılında Rasmus Lerdorf tarafından oluşturuldu ve o zamandan beri güçlü ve esnek bir dile dönüştü. PHP, bir web uygulamasının sunucu tarafında dinamik içerik oluşturmak, veritabanlarıyla etkileşim kurmak ve kullanıcı oturumlarını yönetmek için kullanılır. Genellikle MySQL gibi bir veritabanı yönetim sistemi ve Apache veya Nginx gibi bir web sunucusuyla birlikte kullanılır. PHP basitliği ve kullanım kolaylığıyla bilinir ve dinamik ve etkileşimli web siteleri oluşturmak için sıklıkla HTML ve CSS ile birlikte kullanılır. PHP aynı zamanda yorumlanmış bir dildir; yani çalışma zamanında çalıştırılır ve çalıştırılmadan önce derlenmesine gerek yoktur. Bu, yeni fikirlerin hızla prototiplenmesini ve test edilmesini kolaylaştırır.





9. Yakut

Ruby, 1990'ların ortasında Yukihiro "Matz" Matsumoto tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. Sadeliği ve kullanım kolaylığı ile bilinen, dinamik, yorumlanan bir dildir. Ruby genellikle web geliştirme için kullanılır ve popüler Ruby on Rails web uygulama çerçevesinin arkasındaki dildir. Ruby nesne yönelimli bir dildir; yani hem veri hem de davranış içeren nesnelerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu, modüler ve yeniden kullanılabilir kod oluşturmayı kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmenizi ve programlarınızın güvenilirliğini artırmanızı sağlar. Ruby ayrıca prosedürel, işlevsel ve nesne yönelimli dahil olmak üzere birden fazla programlama paradigmasına yönelik esnekliği ve desteğiyle de bilinir. Bu size özel uygulamanız için en iyi yaklaşımı seçme özgürlüğünü verir.





10. Git

Go, Google tarafından 2009 yılında geliştirilen bir programlama dilidir. Basit, verimli ve okunması ve yazılması kolay olacak şekilde tasarlanmış, statik olarak yazılmış bir dildir. Go, web sunucuları, komut satırı araçları ve dağıtılmış sistemler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamaların oluşturulmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Go, birden fazla görevi aynı anda yürütebilen ve modern çok çekirdekli işlemcilerden yararlanabilen programlar yazmayı kolaylaştıran eşzamanlılık desteğiyle tanınır. Go ayrıca statik olarak yazılmıştır; bu, bir değişkenin türünün derleme zamanında bilindiği ve derleyici tarafından kontrol edildiği anlamına gelir. Bu, birçok yaygın programlama hatasını önlemeye yardımcı olabilir ve aynı zamanda güvenli ve verimli kod yazmayı da kolaylaştırır.





Kodlama Yolculuğunuza Başlama Konusunda Hala Kararsız Mısınız? İşte Kodlamayı Öğrenmek Neden Önemli?





Kodlamayı öğrenmek birkaç nedenden dolayı önemlidir. Her şeyden önce kodlama, web geliştirme, yazılım mühendisliği, veri bilimi ve daha fazlasını içeren çeşitli alanlarda kariyer yapmanıza yardımcı olabilecek değerli bir beceridir. Günümüzün iş piyasasında kodlama konusunda güçlü bir temele sahip olmak size rekabet avantajı sağlayabilir ve kariyer gelişimi için yeni fırsatlar yaratabilir.





Ayrıca kodlamayı öğrenmek, önemli problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmenize yardımcı olabilir. Kodlama, karmaşık sorunları daha küçük, daha yönetilebilir parçalara ayırmayı ve ardından bu sorunlara yaratıcı çözümler bulmayı içerir. Bu süreç, problem çözmeye yönelik hayatınızın diğer alanlarına da uygulanabilecek mantıklı ve yapılandırılmış bir yaklaşım geliştirmenize yardımcı olabilir.





Ayrıca kodlamayı öğrenmek eğlenceli ve ödüllendirici bir hobi de olabilir. Kodlamayı öğrenmenize ve benzer düşüncelere sahip diğer kişilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olabilecek sayısız çevrimiçi kaynak ve topluluk vardır. Kodlama, yeni şeyler öğrenmenin, yaratıcılığınızı geliştirmenin ve gurur duyacağınız bir şey oluşturmanın harika bir yolu olabilir.





Kodlamayı öğrenmek önemlidir çünkü tatmin edici bir kariyere sahip olmanıza, değerli problem çözme becerileri geliştirmenize ve bu yolda eğlenmenize yardımcı olabilir.

Çözüm

Hiçbir programlama dilinin diğerinden daha iyi olmadığını anlamak önemlidir. Programlama dili seçimi çözmeniz gereken soruna bağlıdır. Her programlama dilinin gücünün optimize edildiği benzersiz bir uygulaması vardır. Ancak yeni başlayan biri olarak her şeyi öğrenmek zorunda değilsiniz. HTML/CSS içeren bu dillerden bir veya ikisi, başlamanız ve sektörde bir iş bulmanız için yeterlidir.

Programlama Becerilerinizi Öğrenmeye ve Geliştirmeye Devam Etmenin Önemi

Kodlama becerilerinizi öğrenmeye ve geliştirmeye devam etmek birçok nedenden dolayı önemlidir. Her şeyden önce, programlama alanı sürekli olarak gelişmekte olup, yeni diller, çerçeveler ve araçlar geliştirilmektedir. İş piyasasında güncel ve rekabetçi kalabilmek için bu gelişmelere ayak uydurmak ve becerilerinizi sürekli geliştirmek önemlidir.





Ayrıca kodlamada daha fazla deneyim ve uzmanlık kazandıkça, daha karmaşık sorunların üstesinden gelebilecek ve daha karmaşık uygulamalar geliştirebileceksiniz. Bu, kariyer gelişimi için yeni fırsatlar yaratabilir ve daha zorlu ve ödüllendirici projeler üstlenmenize olanak sağlayabilir.





Dahası, öğrenmeye ve becerilerinizi geliştirmeye devam etmek, motivasyonunuzu korumanıza ve işinize bağlı kalmanıza da yardımcı olabilir. Yeni şeyler öğrenmek ve kendinizi bir sonraki seviyeye itmek, zihninizi keskin tutmanın ve tükenmişliği önlemenin harika bir yolu olabilir.





Özetle, kodlama becerilerinizi öğrenmeye ve geliştirmeye devam etmek, iş piyasasında rekabetçi kalmak, kariyerinizi ilerletmek ve işinize bağlı kalmak için çok önemlidir. Bu, her programcının önceliği olması gereken, devam eden bir süreçtir.

Başlangıç Dilleri İçin Çevrimiçi Kaynaklar ve Öğrenme Materyalleri Bulma İpuçları





Programlama dilleri için birçok çevrimiçi kaynak ve öğrenme materyali mevcuttur. Bu kaynakları bulmak için işte bazı ipuçları:





Çevrimiçi arama yapın: İlk adım, öğrenmek istediğiniz dil için çevrimiçi kaynakları ve öğrenme materyallerini aramaktır. Öğrenmek istediğiniz dille alakalı eğitimleri, kursları ve diğer materyalleri bulmak için Google gibi bir arama motorunu kullanabilirsiniz.

Resmi web sitelerine göz atın: Birçok programlama dilinde, dil hakkında ayrıntılı bilgilerin yanı sıra eğitimlere, belgelere ve diğer öğrenme materyallerine bağlantılar sağlayan resmi web siteleri bulunur. Bu web siteleri yeni bir dil öğrenmek için harika bir başlangıç noktası olabilir.

Çevrimiçi topluluklara katılın: Diğer geliştiricilerle bağlantı kurabileceğiniz, sorular sorabileceğiniz, ipuçlarını ve tavsiyeleri paylaşabileceğiniz, programlama dillerine adanmış birçok çevrimiçi topluluk ve forum vardır. Bu topluluklar, yeni bir dil öğrenirken harika bir destek ve rehberlik kaynağı olabilir.

Çevrimiçi kurslar ve öğreticiler kullanın: Size bir programlama dilinin temellerini öğretebilecek birçok çevrimiçi kurs ve öğretici vardır. Bu kurslar genellikle yapılandırılmıştır ve takip edilmesi kolaydır ve yeni bir dil öğrenmek için sağlam bir temel sağlayabilir.

Yüz yüze dersleri düşünün: Daha yapılandırılmış, yüz yüze bir öğrenme ortamını tercih ediyorsanız, öğrenmek istediğiniz dille ilgili bir derse veya atölye çalışmasına katılmayı düşünebilirsiniz. Bu dersler deneyimli eğitmenlerden öğrenmenin ve dil konusunda uygulamalı deneyim kazanmanın harika bir yolu olabilir.



Kısacası programlama dilleri için birçok çevrimiçi kaynak ve öğrenme materyali mevcuttur. Çevrimiçi arama yaparak, resmi web sitelerine göz atarak, çevrimiçi topluluklara katılarak, çevrimiçi kurslardan ve öğreticilerden yararlanarak ve yüz yüze dersleri dikkate alarak yeni bir programlama dili öğrenmek için ihtiyaç duyduğunuz kaynakları ve desteği bulabilirsiniz.





Yeni Başlayanlar İçin Programlama Kitapları

