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Sansürsüz Bir Yapay Zeka Modeli Nasıl Kullanılır ve Verilerinizle Nasıl Eğitilir?ile@jeferson
29,972 okumalar
29,972 okumalar

Sansürsüz Bir Yapay Zeka Modeli Nasıl Kullanılır ve Verilerinizle Nasıl Eğitilir?

ile Jeferson Borba3m2023/12/25
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Çok uzun; Okumak

Mistral, eski Meta ve DeepMind araştırmacıları tarafından oluşturulan bir Fransız girişimidir. Apache 2.0 lisansı kapsamında bu model, LLaMA 2 ve ChatGPT 3.5'ten daha güçlü olduğunu iddia ediyor ve tüm bunlar tamamen açık kaynaklı. Onu sansürsüz olarak nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz ve verilerimizle nasıl eğiteceğimizi keşfedeceğiz.
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Jeferson Borba HackerNoon profile picture
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ChatGPT'nin yapay zeka endüstrisinde tek çözüm olduğu günler çoktan geride kaldı. Sırasıyla Meta ve Google tarafından geliştirilen LLaMA ve Gemini gibi yeni oyuncular sahaya girdi. Farklı araçlara ve uygulamalara rağmen ortak bir noktaları paylaşıyorlar: Kapalı kaynaklılar (LLaMA için bazı istisnalar dışında) ve büyük teknoloji şirketlerinin kontrolü altındalar.


Bu makale yapay zeka sektöründe ChatGPT 3.5'ten daha iyi performans gösteren ve yerel olarak çalıştırılabilen açık kaynaklı bir araca sahip yeni bir rakibi araştırıyor. Ayrıca onu sansürsüz olarak nasıl kullanacağımızı ve kendi verilerimizle nasıl eğiteceğimizi de öğreneceğiz.

Mistral 8x7B ile tanışın

Mistral, eski Meta ve DeepMind araştırmacıları tarafından kurulmuş bir Fransız girişimidir. Engin bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak 415 milyon ABD doları tutarında yatırımı başarıyla gerçekleştirerek Mistral'in değerlemesini 2 milyar ABD dolarına çıkardılar.

Mistral 8x7B mıknatıs bağlantısı, 8 Aralık'ta yayınlandı

Mistral'deki ekip, yeni modelleri Mistral 8x7B'ye X üzerinden bir torrent bağlantısı bıraktıklarında ilgi kazanmaya başladı. Apache 2.0 lisansına göre bu model, LLaMA 2 ve ChatGPT 3.5'ten daha güçlü olmasının yanı sıra tamamen açık kaynaklıdır.

Mistral Güç ve Yetenekler

  • 32k jetonluk bir bağlamı yönetir.


  • İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca dillerinde işlevler.


  • Kod oluştururken mükemmel performans sergiler.


  • Talimatları takip eden bir modele dönüştürülebilir.


Testlerde Mistral, kıyaslamaların çoğunda LLaMA 2 70B'yi aşarak ve ayrıca diğer kıyaslamalarda ChatGPT 3.5 ile eşleşerek veya ondan daha iyi performans göstererek olağanüstü bir güç sergiledi.

Mistral, LLaMA ve GPT arasındaki karşılaştırma (https://mistral.ai/news/mixtral-of-experts'ten)

Mistral'ı Yerel Olarak Çalıştırmak

Şekil ve tabloların ötesine geçerek pratik yapmaya başlayalım. Öncelikle yerel olarak çalıştırmamıza yardımcı olacak bir araca ihtiyacımız olacak: Ollama . MacOS kullanıcıları dosyayı buradan indirebilir. Linux veya WSL kullanıcıları için aşağıdaki komutları terminalinize yapıştırın:

 curl https://ollama.ai/install.sh | sh


Daha sonra LLM'leri yerel olarak çalıştırabiliriz, ancak yalnızca bir yapay zekanın rastgele soruları yanıtlamasını hedeflemiyoruz - ChatGPT bunun için var. Tercihlerimize göre ince ayar yapabileceğimiz ve ince ayar yapabileceğimiz sansürsüz bir yapay zeka hedefliyoruz.


Bunu göz önünde bulundurarak Mistral'in tüm kısıtlamaları kaldıran özel bir versiyonu olan dolphin-mistral'ı kullanacağız. Dolphin-mistral'ın bu kısıtlamaları nasıl ortadan kaldırdığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için yaratıcısının bu makalesine göz atın.


Ollama'yı bilgisayarınızda çalıştırmaya başlamak için terminalinizde aşağıdaki komutu çalıştırın:

 ollama serve


Ardından başka bir terminalde şunu çalıştırın:

 ollama run dolphin-mistral:latest


İlk indirme, 26GB'lık bir indirmeyi gerektirdiğinden zaman alıcı olabilir. İndirme işlemi tamamlandığında mistral girişinizi bekleyecektir.

Yunus mistralinin istemi

Dolphin-mistral'ı çalıştırmanın önemli miktarda sistem kaynağı, özellikle de RAM gerektirdiğini unutmayın.

Kaynakların yunus mistral tarafından kullanımı

Kendi Modelinizi Eğitmek

Şimdi, mistral'ı verilerinizle eğitme olanaklarını merak ediyor olabilirsiniz. Cevap kocaman bir evet.


Hugging Face'te bir hesap oluşturarak başlayın (henüz yapmadıysanız) ve ardından yeni bir alan oluşturun.

Hugging Face'te alan yaratma

Autotrain için Docker'ı seçin

Space SDK'yı seçme

Buradan modelinizi seçebilir, verilerinizi yükleyebilir ve eğitime başlayabilirsiniz. Bir modeli ev bilgisayarında eğitmek, donanım talepleri nedeniyle zorlayıcı olabilir.


Hugging Face gibi hizmetler bilgi işlem gücü sunar (ücret karşılığında), ancak süreci hızlandırmak için Amazon Bedrock veya Google Vertex AI'yi de düşünebilirsiniz.

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About Author

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Jeferson Borba@jeferson
Hackernoon dev, Elixir enthusiast, and video games collector
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purcat-imgmachine-learning #ai #chatgpt #llms #ai-trends #future-of-ai #futurism #hackernoon-top-story #mistral

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